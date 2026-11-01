Справится ли «Авангард» с «Сочи»?

В воскресенье, 1 ноября, «Сочи» примет омский «Авангард» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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33' Много борьбы в игре по всему периметру площадки.

32' Нанес бросок Михаил Гуляев с входа в зону атаки «Авангарда», заблокировал полёт шайбы в ворота хозяев нападающий Илья Федотов.

31' Включились в высокий прессинг хоккеисты «Авангарда».

Василий Пономарёв В контакте ХК «Авангард»

30' Кирилл Адамчук с неудобной стороны клюшки нанес бросок в створ ворот «Сочи», надежен на последнем рубеже хозяев Алексей Щетилин.

29' Обостряющую поперечную передачу Рашевского в зоне атаки «Авангарда» перехватил один из защитников «Сочи».

28' Сильный бросок Адамчука по воротам «Сочи», шайба чуть выше перекладины пролетела.

Статистика матча 18 Удары в створ 21

27' «Авангард» играет в полном составе.

27' Щелчок Грэма от синей линии зоны атаки «Сочи», ловушкой выудил шайбу вратарь «Авангарда» Просветов.

26' Венгрыжановский и Гуськов бросали в упор по воротам «Авангарда», тащит гостей вратарь Иван Просветов.

25' Матвей Гуськов убежал на рандеву с вратарем «Авангарда» и нанес бросок, среагировал Иван Просветов.

25' Удаление у «Авангарда», на 2 минуты за подножку удален Егор Афанасьев.

24' В высоком темпе начинается второй период.

23' Бросок Джесси Грэма низом в створ ворот «Авангарда», отразил шайбу щитком вратарь гостей Иван Просветов.

23' Пробросились игроки «Сочи», вбрасывание возвращает шайбу в зону атаки «Авангарда».

22' Продолжает «Авангард» атаковать после окончания игры в большинстве.

21' Команда «Сочи» играет в полном составе.

21' Второй период начался! «Авангард» играет в большинстве.

Статистика после первого периода В контакте ХК «Сочи»

20' Перерыв. В обоюдоострой игре, удалось хоккеистам «Сочи» счет в матче открыть.

20' С пятака атаковали ворота «Сочи» хоккеисты «Авангарда» в большинстве, выстояли хозяева во главе с вратарем Алексеем Щетилиным.

19' Хлёсткий бросок Окулова из круга вбрасывания зоны атаки «Авангарда», сумел среагировать вратарь «Сочи» Щетилин.

19' Удаление у «Сочи», на 2 минуты за подножку удален Джесси Грэм.

19' Бросок Маклауда от синей линии зоны атаки «Авангарда», разглядел полёт шайбы вратарь «Сочи» Щетилин и отразил её.

18' Позиционная атака «Сочи».

17' Через вброс шайбу в зону «Авангарда» пытаются сочинцы закрепиться в атаке.

16' В положение «вне игры» угодила атака «Авангарда», поторопился нападающий гостей Родион Казанцев.

15' Михаил Гуляев бросал и сам же добивал с близкого расстояния от ворот «Сочи» с неудобной стороны клюшки, выручил хозяев вратарь Алексей Щетилин.

14' Команда «Сочи» играет в полном составе.

14' В большинстве играет «Авангард», закончилось удаление Рашевского.

14' Сильный бросок Ярослава Белякова в верхний угол ворот «Авангарда», ловушкой парировал шайбу вратарь гостей Просветов.

13' Бросок низом Марселя Ибрагимова с центра зоны атаки «Авангарда», отразил шайбу щитком вратарь «Сочи» Алексей Щетилин, а затем накрыл её ловушкой.

12' Удаление у «Сочи», на 2 минуты за подножку удален Матвей Гуськов.

12' Удаление у «Авангарда», на 2 минуты за подножку удален Дмитрий Рашевский.

12' Отложенный штраф у «Авангарда», сменился вратарь «Сочи» на дополнительного полевого игрока.

11' Гоол! 1:0. Дмитрий Кагарлицкий оказавшись первым на добивании у ворот «Авангарда» после первоначального броска Ильи Федотова, поразил открытый угол ворот Просветова. Прошла быстрая атака у «Сочи».

11' В упор по воротам «Авангарда» бросал Николай Поляков после паса из-за ворот от Венгрыжановского, спас гостей вратарь Иван Просветов.

10' С шайбой хоккеисты «Сочи», готовят атаку хозяева.

09' В высоком темпе развивается игра, по очереди команды проводят атаки.

08' Окулов выдал поперечную передачу на Маклауда около ворот «Сочи», но переиграть вратаря хозяев Щетилина нападающий гостей не смог.

08' Александр Волков убежал к воротам «Сочи», но переиграть вратаря Алексея Щетилина не сумел.

07' Бросок Кирилла Долженкова по воротам «Сочи», справился с угрозой вратарь хозяев Алексей Щетилин.

06' Затяжную позиционную атаку проводят хоккеисты «Сочи», внимательно омичи обороняются.

05' Защитник «Авангарда» Максим Лажуа силовым приёмом прервал атаку «Сочи».

04' Дальний бросок Джесси Грэма в створ ворот «Авангарда», отразил шайбу вратарь гостей Иван Просветов.

03' Завладев шайбой, игроки «Сочи» игру от своих ворот отодвинули.

02' Активно начинают встречу хоккеисты «Авангарда», переведя игру в зону атаки.

01' Матч начался!

До матча

13:57 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

13:50 Матч пройдет на стадионе «Большой» в Сочи, вмещающем 12 000 зрителей.

13:40 Главными судьями матча будут Глеб Лазарев из Перми и Виктор Спирин из Тюмени.

Стартвоый состав «Авангарда» В контакте ХК «Авангард»

13:32 Стартовый состав «Авангарда»: Просветов, Серебряков; Кашников, Ибрагимов, Шарипзянов, Чеккони, Лажуа, Чистяков, Адамчук, Гуляев; Маклауд, Афанасьев, Окулов, Потуральски, Долженков, Ильенко, Казанцев, Волков, Ливо, Пономарёв, Рашевский.

Стартвоый состав «Сочи» В контакте ХК «Сочи»

13:30 Стартовый состав «Сочи»: Щетилин, Шаймарданов; Горбунов, Беляков, Сушко, Солянников, Грэм, Ахияров, Николаев; Кагарлицкий, Венгрыжановский, Поляков, Петухов, Федотов, Гиздатуллин, Коростелёв, Слепец, Овчинников, Гуськов, Гуслистов, Гусев.

13:15 В нынешнем регулярной сезоне КХЛ, команды успели провести 1 матч между собой. В Омске 10-го сентября победил «Авангард» со счётом 4:1.

13:12 «Авангард» в последней игре уступил в овертайме в Тольятти «Ладе» (3:2 ОТ).

13:10 В своей последней игре, «Сочи» на выезде проиграл ярославскому «Локомотиву» (2:6).

13:07 «Авангард» набрав 21 очко в 19 играх, находится на 9-ом месте на Востоке КХЛ.

13:00 «Сочи» после 20 проведённых игр располагается на 11-ом месте на Западе КХЛ с 12 набранными очками.