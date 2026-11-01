В оренбуржской рубке победитель не был выявлен

ЦСКА превосходит соперника по турнирным показателям и атакующей статистике, но «Оренбург» подходит к матчу на серии из пяти встреч без поражений. Хозяева постараются использовать фактор своего поля и действовать на быстрых атаках, армейцы — взять игру под контроль за счёт владения

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90+9' Окончен матч! «Оренбург» и ЦСКА сыграли вничью со счётом 0:0. После данного результата обе команды остались на своих местах: армейцы третьи с 26-ю очками, а оренбуржцы шестые с 17-ю баллами. В следующем туре уральцы отправятся в гости к «Крыльям Советов» (8 ноября), а ЦСКА на выезде встретится с «Краснодаром» (7 ноября).

90+8' На VAR эпизод проверили, но решение Капленко не отменили!

90+8' Опять вроде как Голыбину мяч угодил в руку, на этот раз в штрафной «Оренбурга», но Капленко на этот эпизод не отреагировал.

90+5' Круговой прострелил с левого края штрафной в её центр, откуда пробил Кисляк, но был заблокирован Паласиосом!

90+5' Ещё одна жёлтая карточка была показана кому-то из оренбуржцев на скамейке запасных.

90+4' Матеус Алвес справа из пределов штрафной мощно пробил в ближний угол, но Овсянников выручил!

Статистика матча 5 Удары в створ 4 6 Удары мимо 4 41% Владение мячом 59% 4 Угловые удары 5 6 Офсайды 0

90+3' Замена у «Оренбурга»: вместо Гузины на поле вышел Егор Назаренко.

90+1' Открытая игра пошла с обеих сторон!

90' Восемь минут добавил Капленков к основному времени матча!

90' Неожиданно выронил мяч из рук Бориско, но подстраховал своего вратаря Лукин.

89' Замена у ЦСКА: вместо Глебова на поле вышел Энрике Кармо.

88' Теперь уже сам Гузина сфолил на Лукине. 35 раз сфолили команды!

87' Гедеон Гузина получил жёлтую карточку за возмущения по поводу того, что армеец не был наказан за фол против него.

86' Абдулкадыров сфолил на Гузине.

86' Глебов попытался подать с правого фланга в область дальней штанги, но слишком сильно и неточно получилось.

85' Круговой сфолил в атаке против Сивиса.

83' Ещё две замены у «Оренбурга»: вместо Рыбчинского и Томпсона на поле вышли Антон Лукашов и Ренат Голыбин.

81' Замена у ЦСКА: вместо Олейникова вышел Матеус Алвес.

80' Замена у «Оренбурга»: вместо Пуэблы на поле появился Андрей Касаджиков.

78' Кто-то ещё и из тренерского штаба «Оренбурга» был удостоен «жёлтой карточки».

78' Пошла раздача жёлтых карточек: Иван Олейников, Хорди Томпсон, Богдан Овсянников. Базовый минимум!

76' Олейников и Томпсон заварили кашу!

76' Ну вот и понеслась массовая потасовка на бровке! Запасные, вратари, основные игроки, тренеры — все поучаствовали!

74' С правой бровки подал в центр штрафной Томпсон, откуда головой пробил в дальний угол Куль, но Бориско потащил!

73' Олейников грубо сфолил на бровке против Куля, но в этот раз Капленков оставил эпизод без санкций.

72' Фолов увидеть не удалось и матч продолжается!

71' VAR проверяет эти падения на пенальти.

70' Куча мала образовалась после этого удара, в результате чего сначала упал Гузина, затем Татаев и в конце Паласиос.

70' От правого угла подал на дальнюю штангу Томпсон, откуда головой пробил Паласиос, но угодил в каркас ворот.

68' Пуэбла заработал угловой, но подал не лучшим образом! Однако Глебов не сумел сохранить мяч и ещё один стандарт будет подавать «Оренбург».

67' Немного успокоилась игра в плане эмоций, но фолить футболисты не перестали — уже 27 нарушений на две команды!

64' Татаев подключился к атаке и головой попытался скинуть мяч головой на Гузину от правого угла вратарской, но Бориско перехватил мяч.

61' Обляков от правого угла закручивал мяч в ближний угол, но Овсянников смог до него дотянуться.

60' Накаляется обстановка на поле и за его пределами. Есть чувство, что Капленков начинает терять контроль за игрой.

59' А теперь за возмущения получил «горчичник» Данил Круговой!

58' Евгений Болотов наказан жёлтой карточкой — похоже, что тоже за излишние эмоции!

57' Куль в центре поля сфолил на Олейникове и это нарушение правил вызвало бурю эмоций у Ильдара Ахметзянова, за что и был наказан жёлтой карточкой тренер «Оренбурга».

56' Замена у ЦСКА: вместо Мусаева на поле появился Лусиано Гонду.

56' Дважды пробил из радиуса Глебов, первый удар принял на себя Куль, а второй пришёлся рядом с правой стойкой.

55' Оба футболиста в порядке и могут продолжать игру.

54' Гузина практически сразу поднялся, а Лукину требуется помощь!

53' Лукин и Гузина столкнулись головой у штрафной гостей — врачи на поле!

51' «Оренбург» продолжает давить!

50' Был офсайд — отмена гола!

49' Идёт проверка гола на положение «вне игры» у Гузины.

48' Гузина получил мяч справа в чужой штрафной от Болотова, и прострелил вдоль ворот на Дамиана Пуэбло, которому никто не мешал замкнуть передачу!

46' Замен в перерыве не было.

46' Второй тайм начался!

45+3' Окончен первый тайм! Голов мы не увидели в этой половине встречи, но лицезрели борьбу на каждом участке поля, обилие фолов и стыков! «Оренбург» атаковал опасней и был ближе к забитому мячу, но где-то не везло, где-то подводило исполнительское мастерство, а где-то выручал Бориско. Армейцы пока, как будто, не в своей тарелке, посмотрим смогут ли они адаптироваться к такому футболу.

45+2' Правее радиуса назначен штрафной, а пробил со стандарта Томпсон в ближнюю «девятку», но Бориско в эффектном прыжке парировал!

45+1' Слаломный проход Пуэбло был остановлен фолом Абдулкадырова около радиуса штрафной армейцев.

45' Две минуты добавлены к основному времени первого тайма.

44' Болотов получил травму после блокировки удара Глебова и в сопровождении врачей покинул поле.

43' Глебов от левого края ворвался в штрафную и пробил с правой ноги, но его заблокировали.

41' С левого фланга Пуэбла внешней стороной стопы вырезал мяч к радиусу на Гузину, но Данилов перехватил мяч.

40' Возмущается решениями судейской бригады Ахметзянов, пришлось Капленкову останавливать игру и бежать объяснять свои решения тренеру «Оренбурга».

39' Дамиан Пуэбла в центре поля схватил за футболку Кисляка, за что был наказан жёлтой карточкой.

36' Куль прорвался по левому флангу, влетел в штрафную и пробил, но угодил в Абдулкадырова!

35' Гузина в центре штрафной скинул мяч на Пуэбло, который пробил под правую стойку, но не попал в створ.

34' Матвей Лукин на фланге грубо сфолил против Рыбчинского и схлопотал «горчичник».

31' Руслан Куль сорвал перспективную атаку гостей, сфолив на Глебове, и был наказан жёлтой карточкой.

29' Много фолов в матче.

26' Угловой «Оренбурга» закончился ударом головой Куля, но мяч угодил в штангу! Ещё и атаку на вратаря зафиксировали судьи.

23' Ценов пробил от левого угла штрафной, но не попал в дальний угол.

21' Мусаев с линии вратарской делал скидку на левую штангу, но там никого не оказалось. Можно было и пробить, но иначе расценил эпизод Тамерлан.

20' Олейников пробил прямым ударом в левую «девятку», но Овсянников вытащил мяч.

19' Болотов сфолил на Кисляке недалеко от штрафной «Оренбурга».

16' Олейников аккуратно забросил мяч в штрафную на Мусаева, но армейского нападающего опередил Паласиос и выбил мяч.

14' Пуэбла пробил из пределов штрафной, но попал прямо по позиции Бориско.

13' Сивис и Глебов теперь на газоне! Очень много остановок и пауз в матче.

12' Джон Паласиос грубо сыграл против Олейникова и был заслуженно наказан жёлтой карточкой.

09' Всё в порядке со всеми участниками эпизода.

08' Болотов и Глебов оказались на газоне после единоборства — оренбуржец наступил на руку армейцу, а затем Кисляк врезался в Евгения.

06' Гузина прорывался к воротам ЦСКА, до конца его сопровождал Абдулкадыров, но Гедеона присутствие армейца не смутило и он сумел нанести удар справа из пределов штрафной, однако в створ не попал. Ещё и офсайд зафиксировали судьи.

05' От левого угла подал Олейников в центр штрафной, откуда Данилов попытался пробить головой, но защитники оренбуржцев не позволили этого сделать!

04' Круговой подал от правого угла на дальнюю штангу, а там головой пытался скинуть мяч во вратарскую Обляков, но его заблокировали.

03' Первый в матче угловой заработали гости.

01' Матч начался! С центра разыграли армейцы.

До матча

12:57 Команды появились на поле! Матч скоро начнётся!

12:50 В Оренбурге переменная облачность, +11 градусов.

12:40 Главный судья: Игорь Капленков (Москва, Россия); Ассистент: Александр Богданов (Верея, Россия); Ассистент: Кирилл Большаков (Санкт-Петербург, Россия); Резервный: Данил Набока (Краснодар, Россия).

12:30 ЦСКА: Максим Бориско, Мохамед Аззи, Джамалутдин Абдулкадыров, Кирилл Данилов, Матвей Лукин, Данил Круговой, Иван Обляков, Матвей Кисляк, Кирилл Глебов, Иван Олейников, Тамерлан Мусаев.

12:28 «Оренбург»: Богдан Овсянников, Алексей Татаев, Джон Паласиос, Максим Сивис, Эмил Ценов, Евгений Болотов, Дамиан Пуэбла, Дмитрий Рыбчинский, Руслан Куль, Хорди Томпсон, Гедеон Гузина

12:20 Матч пройдёт на стадионе «Газовик» (Оренбург, Россия), вместимостью 7500 зрителей.

12:15 В официальных матчах преимущество принадлежит ЦСКА: армейцы одержали 12 побед в 18 встречах, пять раз сыграли вничью и потерпели лишь одно поражение. Разница мячей — 38:12 в пользу москвичей. В пяти последних официальных противостояниях ЦСКА трижды побеждал и дважды расходился с «Оренбургом» миром. В прошлом сезоне команды сначала сыграли вничью на поле оренбуржцев — 0:0, а затем армейцы выиграли дома со счётом 2:0. Ещё одна победа москвичей в Оренбурге состоялась в апреле 2025 года — также 2:0.

12:05 Армейцы располагаются на третьей строчке с 25 очками после 12 туров. Команда одержала семь побед, четырежды сыграла вничью и потерпела одно поражение, забив 21 мяч и пропустив 12. В пяти последних матчах во всех турнирах ЦСКА добился четырёх побед: обыграл «Родину» (3:0), «Ростов» (4:0), «Спартак» (2:0) и «Локомотив» (3:1), уступив только московскому «Динамо» (1:3). Армейцы в среднем наносят 12 ударов за игру в чемпионате и попадают в створ 5,17 раза. Также москвичи заметно чаще соперника владеют мячом и выполняют больше угловых — 4,33 за матч. Победа над «Локомотивом» в Кубке России 29 октября стала для команды четвёртой за последние пять встреч, однако перед выездом в Оренбург у неё было менее трёх суток на восстановление.

11:55 После 12 туров команда Ильдара Ахметзянова занимает шестое место в чемпионате России с 16 очками. В активе оренбуржцев три победы и семь ничьих при двух поражениях, разница мячей — 14:12. К предстоящей встрече хозяева подходят на серии из пяти матчей без поражений во всех турнирах: за это время они обыграли махачкалинское «Динамо» (4:0), «Рубин» (4:1), «Ахмат» (1:0) и «Родину» в Кубке России (2:1), а ещё одну игру с «Родиной» завершили вничью — 2:2. В среднем за матч РПЛ «Оренбург» наносит 12,58 удара, из которых 4,5 приходятся в створ, и выполняет 3,42 углового. При этом команда значительно уступает ЦСКА по владению мячом: 38,08% против 51%.

11:45 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.92.