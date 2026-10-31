Сумеет ли «Динамо» вернуться на победный путь?

В субботу, 31 октября, московское «Динамо» примет грозненский «Ахмат» в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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25' Подача Бителло с углового «Динамо», головой выбил мяч подальше от своих ворот нападающий «Ахмата» Лечи Садулаев.

24' Подача Бителло с штрафного «Динамо» к воротам «Ахмата», но первым на мяче оказался полузащитник гостей Сидибе.

23' Желтая карточка показана полузащитнику «Ахмата» Калиду Сидибе за грубый фол.

22' С мячом игроки «Динамо» в середине поля.

20' Обостряющая передача Садулаева на полузащитника «Ахмата» Касинтуру была в подкате прервана защитником «Динамо» Давидом Рикардо.

19' Удар Фомина с линии штрафной «Ахмата», в падении поймал мяч вратарь гостей Ульянов.

Статистика матча 2 Удары в створ 0 1 Удары мимо 0 73% Владение мячом 27% 0 Угловые удары 1 0 Офсайды 2

19' В среднем темпе развивается игра.

18' Вброс защитника «Ахмата» Сидорова из-за боковой в штрафную «Динамо», отбились хозяева.

17' Розыгрыш углового «Ахматом» к угрозе ворот «Динамо» не привёл.

16' Максим Самородов заработал угловой для «Ахмата».

14' Повреждение у Давида Рикардо, медицинский штаб «Динамо» приглашен на поле.

12' В «офсайд» попала атака «Ахмата», нападающий гостей Мохамед Конате поторопился.

11' Высоко игроки «Динамо» встречают начало атаки «Ахмата» на половине поля гостей.

09' Вратарь «Динамо» Курбан Расулов подстраховав партнёров по обороне, выбил мяч в подкате за пределами своей штрафной площади.

08' Удар Ярослава Гладышева из пределов штрафной «Ахмата», выбросил руку вратарь гостей Вадим Ульянов мяч отразил.

08' Инициатива у «Динамо», вынуждены обороняться футболисты «Ахмата».

07' Удар Бителло с штрафного «Динамо», мяч выше ворот «Ахмата» полетел.

06' Данил Глебов заработал фол на себе, готовится подача в штрафную «Ахмата» с штрафного «Динамо».

06' Играют в пас футболисты «Динамо» на половине поля «Ахмата» в поисках возможного обострения.

04' Уверенно действуют динамовцы и продолжают атаковать.

02' Гоол! 1:0. Плотный удар Даниила Фомина из-за пределов штрафной «Ахмата», вратарь грозненцев Вадим Ульянов неверно оценил полет мяча и прыгнул в сторону, мяч залетел в сетку.

02' Удар головой Бителло после подачи от защитника «Динамо» Фернандеса, грамотно выбравший позицию вратарь «Ахмата» Ульянов уверенно мяч поймал.

02' Взяв мяч под контроль, футболисты «Динамо» приступили к позиционной атаке.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Ахмата».

До матча

Команды появляются на поле В контакте ФК «Динамо»

17:30 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина В контакте ФК «Ахмат»

17:20 Матч пройдет на «ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина» в Москве, вмещающем 25 716 зрителей.

17:10 Главным судьей матча будет Сергей Карасёв из Москвы.

Стартовый состав «Ахмата» В контакте ФК «Ахмат»

17:02 Стартовый состав «Ахмата»: Ульянов, Ибишев, Цаке, Сидоров, Адамов, Сидибе, Садулаев, Исмаэл Силва, Касинтура, Самородов, Конате.

Стартвоый состав «Динамо» В контакте ФК «Динамо»

17:00 Стартовый состав «Динамо»: Расулов, Касерес, Фернандес, Рубенс, Рикардо, Бителло, Глебов, Фомин, Артур, Тюкавин, Гладышев.

16:45 За всю историю команды сыграли между собой 43 матча. В 17 играх победило «Динамо», в 13 «Ахмат», ещё 13 матчей завершились вничью.

16:43 В нынешнем сезоне, команды успели провести 2 игры между собой в рамках группового этапа Кубка России. Оба раза победило «Динамо», в Москве 3:0, а в Грозном 1:2.

16:42 У «Ахмата» травмированы — Ромао (п), Пряхин (п), Шелия (в).

16:40 В составе «Динамо» травмированы — Кутицкий (з), Зайнутдинов (п), Чавес (п).

16:38 В Кубке России «Ахмат» сыграл вничью с «Факелом» (0:0) в гостях, но уступил в серии пенальти, смазав три свои попытки. Игра получилась равной и не самой привлекательной. До этого было поражение на своём поле от «Оренбурга» (0:1) и в гостях от «Зенита» (2:3) в чемпионате.

16:36 В Кубке России Динамо уступило в гостях «Краснодару» со счётом 1:2. Провалив первый тайм, «Динамо» неплохо выглядело после перерыва, но смогло только забить гол престижа на исходе основного времени после точного удара Миранчука. Ранее было поражение в гостях от «Акрона» (1:3) в чемпионате и победа дома над ЦСКА (3:1).

16:34 Пока «Ахмат» с 11 очками идёт в зоне переходных матчей в таблице РПЛ.

16:32 После 12 матчей «Динамо» располагается на второй строчке в таблице РПЛ с 25 очками.

16:30 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.90