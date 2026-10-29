ЦСКА выиграл московское дерби у «Локомотива» и поднялся на второе место в группе D Пути РПЛ Кубка России. Армейцы решили половину задачи уже за первые 17 минут: Данила Козлов открыл счёт, Жоао Виктор удвоил преимущество, а Иван Обляков поучаствовал в обоих голах. Перед перерывом Александр Коваленко вернул гостям надежду, но во втором тайме Георгий Джикия срезал мяч в собственные ворота. После поражения команда Михаила Галактионова досрочно потеряла шансы на продолжение борьбы в турнире и не попадёт даже в Путь регионов. ЦСКА, напротив, обошёл «Акрон», а судьба второго места теперь решится в очном матче армейцев с тольяттинцами.

Для «Локомотива» расклад перед дерби был предельно жёстким — поражение лишало команду шансов выбраться из группы. У ЦСКА положение было лучше, но армейцам тоже требовались очки в борьбе с «Акроном» за вторую строчку. При этом Дмитрий Игдисамов провёл заметную ротацию перед воскресным выездом в Оренбург. Из футболистов, начинавших предыдущий матч РПЛ, в основе остались Жоао Виктор, Матвей Лукин, Данил Круговой и Обляков.

С первых минут именно хозяева забрали инициативу. Уже на шестой минуте ЦСКА разыграл быструю комбинацию — Круговой сместился слева к центру и отдал Облякову, Иван в касание продолжил на Козлова, а тот ворвался в освободившуюся зону и левой ногой отправил мяч в дальний нижний угол. 1:0, и это, кстати, первый гол Козлова в сезоне.

Данила Козлов https://t.me/pfccskamoscow

«Локомотив» ответил только спустя несколько минут. После углового опасно пробивал Джикия, но Лусиано Гонду успел заблокировать удар и помог Владиславу Торопу. ЦСКА же вскоре реализовал собственный стандарт. На 17-й минуте Обляков подал угловой к ближней штанге, куда рванул Жоао Виктор, а бразилец в прыжке изящно переправил мяч в ворота — 2:0. Оба голевых паса оформил Иван Обляков, который проводит шикарный сезон.

Жоао Виктор https://t.me/pfccskamoscow

Армейцы продолжали находить свободные зоны на левом фланге, Круговой регулярно подключался вперёд, а ещё до второго гола после его подачи хороший момент получил Артём Бандикян, но пробил мимо. «Локомотив» первые 20 минут провёл слишком пассивно для команды, которую устраивала только победа.

Раков попал в перекладину, Коваленко вернул «Локомотив» в игру

Постепенно гости всё же начали чаще владеть мячом и отодвинули игру от своих ворот. ЦСКА уже не прессинговал с той же интенсивностью, а «Локомотив» стал регулярно доставлять мяч к штрафной Торопа. До действительно опасных ударов долго не доходило: Комличенко мешали пробить защитники, а несколько подач со стандартов армейцы спокойно обезвредили.

Всё изменилось на 38-й минуте, когда Тороп неудачно вынес мяч, Мостовой получил его на углу штрафной слева и навесил к дальней штанге. Там оказался Вадим Раков, в упор попал в перекладину с отскоком от газона, а первым на отскоке оказался Коваленко — ему оставалось добить мяч с нескольких метров.

Игроки «Локо» после забитого мяча https://t.me/fclokomotiv

«Локо» буквально ожил после забитого мяча и в концовке тайма серьёзно прижал ЦСКА. Коваленко даже попробовал пробить через себя, хотя защитники заблокировали попытку. Гости подтянули владение, однако по ударам ЦСКА всё равно сохранил заметное преимущество — 9:5, по попаданиям в створ — 5:2. Перерыв наступил в подходящий для железнодорожников момент, как раз команда Галактионова заставила соперника работать без мяча.

Дмитрий Игдисамов ещё до матча планировал распределять нагрузку, поэтому в перерыве снял сразу Облякова, Кругового и Лукина. Вместо них появились Матвей Кисляк, Мохамед Аззи и Кирилл Данилов. Галактионов менять состав сразу не стал, да и концовка первого тайма давала основания продолжить тем же сочетанием. После перерыва «Локомотив» пытался давить, но по-настоящему острых моментов долго не создавал. ЦСКА уже не требовалось постоянно идти вперёд, а свежие игроки помогали хозяевам выдерживать темп. На исходе часа Энрике Кармо прорвался к штрафной и попробовал закрутить мяч в верхний угол, но сильно промахнулся.

ЦСКА – «Локомотив» https://t.me/fclokomotiv

Самый перспективный шанс сравнять у гостей был на 63-й минуте. Мостовой финтом ушёл от Жоао Виктора, ворвался в штрафную слева и покатил под удар Комличенко. Форвард находился примерно в 12 метрах от ворот, но вместо удара решил продолжить комбинацию передачей на Ракова — и это была фатальная ошибка. Уже через несколько минут хозяева включили высокий прессинг, Кисляк помог вернуть мяч, после чего атака продолжилась через Кармо и Аззи. Алжирец прострелил во вратарскую на Гонду, но Джикия в подкате пытался прервать передачу и срезал её мимо Ильи Лантратова в собственные ворота — 3:1, занавес.

Мохамед Аззи и Энрике Кармо https://t.me/pfccskamoscow

Автогол Джикии закончил борьбу «Локомотива» за Кубок

После третьего пропущенного мяча у гостей уже не было сил, в том числе эмоциональных, чтобы организовать давление. Галактионов провёл серию замен: поле покинули Мостовой, Комличенко, Фассон и Титков, появились Александр Руденко, Максим Ненахов, Максим Мялковский и Александр Еремеев. А игра «Локомотива» в атаке после перестановок только потеряла остроту. ЦСКА тоже никуда не спешил: вместо Козлова вышел Кирилл Глебов, Гонду уступил место Тамерлану Мусаеву. Хозяева спокойно контролировали преимущество и при возможности убегали вперёд, а в самой концовке Мусаев даже опасно простреливал на четвёртый гол, но никого не оказалось на дальней штанге.

Календарь и таблица РПЛ

В результате главным для ЦСКА, как и в дерби со «Спартаком», стал реактивный старт. Армейцы сразу забрали мяч, заставили соперника защищаться и за 17 минут создали преимущество в два гола. А ситуация в «Локомотиве», кажется, начинает закипать. После игры на флеш-интервью Михаил Галактионов признал, что ситуация требует изменений, заявив о необходимости «встряски» и серьёзного разговора с руководством клуба. Наверное, когда вылетаешь из Кубка в октябре, по-другому быть и не может.