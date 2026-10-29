30 октября в 16‑м туре Первой лиги чемпионата России по футболу сыграют «Нижний Новгород» и «Арсенал» Тула. Начало встречи — 20:15 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.72.
«Нижний Новгород»
Турнирное положение: после 15 туров «Нижний Новгород» уверенно лидирует в таблице Первой лиги с 40 очками.
Последние матчи: в гостях «Нижний Новгород» переиграл «Уфу» со счётом 1:0. Только в конце лидер и капитан нижегородцев Николай Калинский дальним ударом смог взломать прочную оборону соперника.
Ранее была гостевая победа над «Уралом» (2:1) в чемпионате и разгром «Шинника» (4:0) в Кубке России.
Не сыграют: все лидеры в строю.
Состояние команды: подопечные Вадима Гаранина в этом сезоне разрывают Первую лигу. Команда показывает невероятно результативный и красивый футбол и уже забила в 15 играх 44 мяча, а нападающий Грулёв отличился 17 раз и лидирует в списке бомбардиров лиги.
«Арсенал» Тула
Турнирное положение: пока тульский «Арсенал» с 19 очками располагается на 10‑й строчке в таблице Первой лиги.
Последние матчи: на своём поле «Арсенал» Тула в ярком и невероятном по напряжению матче обыграл «КАМАЗ» со счётом 4:3, уступая к 65‑й минуте 1:3. Голы за туляков забивали Мелекесцев, Магомедов и Брнович (дважды).
До этого было поражение в гостях от «Уфы» (0:2) и победа на своём поле над костромским «Спартаком» (3:2).
Не сыграют: потерь нет.
Состояние команды: после возвращения на пост главного тренера Дмитрия Аленичева «Арсенал» воспрял духом и стал показывать очень интересный футбол и старается играть первым номером.
Статистика для ставок
- В 2024 году в Кубке России «Арсенал» Тула дома уступил по сумме двух матчей (1:2, 0:2).
- В 2022 году в РПЛ «Арсенал» на своём поле сыграл вничью (2:2).
- В том же чемпионате игра в Нижнем Новгороде завершилась победой гостей со счётом 2:3.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Нижнего Новгорода» дают 1,41, а на «Арсенал» Тула — 7,30; ничью букмекеры оценивают в 4,60.
Тотал меньше 2,5 идёт за 2,06, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,72.
Прогноз: с приходом Аленичева в «Арсенал» команда заиграла намного веселее и результативнее, а у Гаранина всегда была философия играть только первым номером.
Основная ставка: тотал больше 2,5 за 1,72.
Прогноз: также можно попробовать более рискованный вариант.
Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 3,5 за 3,30.