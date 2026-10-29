Команды не станут отсиживаться в обороне

прогноз на матч Первой лиги, ставка за 1.72

30 октября в 16‑м туре Первой лиги чемпионата России по футболу сыграют «Нижний Новгород» и «Арсенал» Тула. Начало встречи — 20:15 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.72.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

«Нижний Новгород»

Турнирное положение: после 15 туров «Нижний Новгород» уверенно лидирует в таблице Первой лиги с 40 очками.

Последние матчи: в гостях «Нижний Новгород» переиграл «Уфу» со счётом 1:0. Только в конце лидер и капитан нижегородцев Николай Калинский дальним ударом смог взломать прочную оборону соперника.

Ранее была гостевая победа над «Уралом» (2:1) в чемпионате и разгром «Шинника» (4:0) в Кубке России.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: все лидеры в строю.

Состояние команды: подопечные Вадима Гаранина в этом сезоне разрывают Первую лигу. Команда показывает невероятно результативный и красивый футбол и уже забила в 15 играх 44 мяча, а нападающий Грулёв отличился 17 раз и лидирует в списке бомбардиров лиги.

«Арсенал» Тула

Турнирное положение: пока тульский «Арсенал» с 19 очками располагается на 10‑й строчке в таблице Первой лиги.

Последние матчи: на своём поле «Арсенал» Тула в ярком и невероятном по напряжению матче обыграл «КАМАЗ» со счётом 4:3, уступая к 65‑й минуте 1:3. Голы за туляков забивали Мелекесцев, Магомедов и Брнович (дважды).

До этого было поражение в гостях от «Уфы» (0:2) и победа на своём поле над костромским «Спартаком» (3:2).

Не сыграют: потерь нет.

Состояние команды: после возвращения на пост главного тренера Дмитрия Аленичева «Арсенал» воспрял духом и стал показывать очень интересный футбол и старается играть первым номером.

На что ставят в матче Нижний Новгород — Арсенал Тула Букмекерские коэффициенты на матч Нижний Новгород — Арсенал Тула: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

В 2024 году в Кубке России «Арсенал» Тула дома уступил по сумме двух матчей (1:2, 0:2).

В 2022 году в РПЛ «Арсенал» на своём поле сыграл вничью (2:2).

В том же чемпионате игра в Нижнем Новгороде завершилась победой гостей со счётом 2:3.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Нижнего Новгорода» дают 1,41, а на «Арсенал» Тула — 7,30; ничью букмекеры оценивают в 4,60.

Тотал меньше 2,5 идёт за 2,06, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,72.

Прогноз: с приходом Аленичева в «Арсенал» команда заиграла намного веселее и результативнее, а у Гаранина всегда была философия играть только первым номером.

1.72 Тотал больше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.72 на матч «Нижний Новгород» — «Арсенал» Тула принесёт чистый выигрыш 720₽, общая выплата — 1720₽

Основная ставка: тотал больше 2,5 за 1,72.

Прогноз: также можно попробовать более рискованный вариант.

3.30 Обе забьют плюс тотал больше 3,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.30 на матч «Нижний Новгород» — «Арсенал» Тула позволит вывести на карту выигрыш 2300₽, общая выплата — 3300₽

Дополнительная ставка: обе забьют плюс тотал больше 3,5 за 3,30.