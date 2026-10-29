30 октября в рамках 16-го тура Первой лиги сыграют «Велес» и костромской «Спартак». Начало встречи — в 18:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.07.
«Велес»
Перед матчем: «Велес» занимает шестое место в Первой лиге, набрав 27 очков за 15 встреч при разнице мячей 20:19.
Последние матчи: В минувшей встрече «быки» уступили «Волге» в рамках РПЛ— 0:1.
До того команда сыграла вничью с «Шинником» (1:1) и обыграла «Урал» (2:1) в Первой лиге.
Состояние команды: «Велес» после крепкого старта сезона явно забуксовал, выиграв только одну встречу в октябре-месяце.
Команда из Подмосковья продолжает находиться в группе претендентов на место в топ-4 и матч с прямым конкурентом является прекрасной возможностью запрыгнуть в зону стыковых встреч с командами РПЛ.
«Спартак» Кс
Перед матчем: «Спартак» занимает пятую позицию в турнирной таблице Первой лиги, набрав 27 баллов при разнице мячей 21:15 за 15 встреч.
Последние матчи: В минувшей встрече красно-белые потерпели поражение от «Шинника» в рамках Первой лиги— 1:2.
До того команда обыграла «Ленинградец» (2:0) в Первой лиге и «Челябинск» (2:1) в Кубке России.
Состояние команды: Костромчане начали неплохо сезон, но с шестого тура команда неизменно чередует победы и поражения.
«Спартак» продолжает оставаться в группе преследования лидеров и вполне имеет неплохие шансы зацепиться за место в топ-4, тем более в прошлой кампании коллектив был близок к участию в стыках с клубом РПЛ.
Статистика для ставок
- «Велес» выиграл одну встречу из восьми последних
- «Спартак» Кс забивал в десяти предыдущих играх
- Последняя очная встреча между командами завершилась победой «Велеса» со счетом 2:1 в 2025-м году
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают костромской «Спартак» фаворитом с коэффициентом 2.44. Ничья оценена в 3.00, а победа «Велеса» — в 2.85.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 2.07 и 1.65.
Прогноз: «Спартак» сейчас смотрится немногим предпочтительнее «Велеса», но обе команды будут настроены на победу и выдадут результативный матч.
Ставка: Тотал больше 2,5 за 2.07.
Прогноз: Также можно предположить, что костромчане одержат выездную победу, учитывая текущую форму «Велеса»
Ставка: Победа «Спартака» Кс за 2.44