Костромчане выиграют на выезде в результативной игре против «Велеса»?

прогноз на матч первенства России по футболу, ставка за 2.07

30 октября в рамках 16-го тура Первой лиги сыграют «Велес» и костромской «Спартак». Начало встречи — в 18:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.07.

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«Велес»

Перед матчем: «Велес» занимает шестое место в Первой лиге, набрав 27 очков за 15 встреч при разнице мячей 20:19.

Последние матчи: В минувшей встрече «быки» уступили «Волге» в рамках РПЛ— 0:1.

До того команда сыграла вничью с «Шинником» (1:1) и обыграла «Урал» (2:1) в Первой лиге.

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Календарь и таблица ФНЛ

Состояние команды: «Велес» после крепкого старта сезона явно забуксовал, выиграв только одну встречу в октябре-месяце.

Команда из Подмосковья продолжает находиться в группе претендентов на место в топ-4 и матч с прямым конкурентом является прекрасной возможностью запрыгнуть в зону стыковых встреч с командами РПЛ.

«Спартак» Кс

Перед матчем: «Спартак» занимает пятую позицию в турнирной таблице Первой лиги, набрав 27 баллов при разнице мячей 21:15 за 15 встреч.

Последние матчи: В минувшей встрече красно-белые потерпели поражение от «Шинника» в рамках Первой лиги— 1:2.

До того команда обыграла «Ленинградец» (2:0) в Первой лиге и «Челябинск» (2:1) в Кубке России.

Состояние команды: Костромчане начали неплохо сезон, но с шестого тура команда неизменно чередует победы и поражения.

«Спартак» продолжает оставаться в группе преследования лидеров и вполне имеет неплохие шансы зацепиться за место в топ-4, тем более в прошлой кампании коллектив был близок к участию в стыках с клубом РПЛ.

Статистика для ставок

«Велес» выиграл одну встречу из восьми последних

«Спартак» Кс забивал в десяти предыдущих играх

Последняя очная встреча между командами завершилась победой «Велеса» со счетом 2:1 в 2025-м году

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают костромской «Спартак» фаворитом с коэффициентом 2.44. Ничья оценена в 3.00, а победа «Велеса» — в 2.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 2.07 и 1.65.

Прогноз: «Спартак» сейчас смотрится немногим предпочтительнее «Велеса», но обе команды будут настроены на победу и выдадут результативный матч.

2.07 Тотал больше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч «Велес» — «Спартак» Кс позволит вывести на карту выигрыш 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: Тотал больше 2,5 за 2.07.

Прогноз: Также можно предположить, что костромчане одержат выездную победу, учитывая текущую форму «Велеса»

2.44 Победа «Спартака» Кс Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.44 на матч «Велес» — «Спартак» Кс позволит вывести на карту выигрыш 1440₽, общая выплата — 2440₽

Ставка: Победа «Спартака» Кс за 2.44