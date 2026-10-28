В этом экспрессе разберём матчи в Кубке России, итальянской Серии А и женской Лиги чемпионов. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.92.

«Балтика» — «Зенит»

Футбол. Кубок России

Противостояние «Балтики» и «Зенита» в последнее время складывается не в пользу калининградцев. В 2026 году команды встречались четыре раза, и во всех случаях победу праздновали петербуржцы. Однако предстоящая игра может стать для хозяев шансом прервать неудачную серию и улучшить свои позиции в борьбе за выход в плей-офф Кубка России.

«Балтика» имеет серьёзную турнирную мотивацию. Команда Андрея Талалаева борется за второе место в группе и по набранным очкам идёт вровень с «Крыльями Советов». На своём поле калининградцы постараются воспользоваться возможной ротацией состава соперника и навязать ему борьбу.

«Зенит» подходит к встрече в хорошей форме, одержав шесть побед подряд в официальных матчах. Тем не менее петербуржцы могут не выставить оптимальный состав. Команда Сергея Семака уверенно лидирует в группе Кубка России, поэтому тренерский штаб способен предоставить игровую практику футболистам, которые реже выходят на поле в чемпионате. В предыдущем кубковом матче против махачкалинского «Динамо» тренер уже активно использовал резервистов.

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Ещё один аргумент в пользу «Балтики» — не самая надёжная игра «Зенита» в обороне. До недавнего времени петербуржцы регулярно пропускали, а отсутствие привычных сочетаний в составе может сказаться на командных взаимодействиях. При этом калининградцам важно эффективнее действовать впереди и не упускать свои шансы.

Ставка: Победа «Балтики» с форой (+1) за 1.46.

«Фиорентина» — «Аталанта»

Футбол. Чемпионат Италии

«Фиорентина» переживает непростой период и никак не может выбраться из кризиса. Команда Паоло Ваноли проиграла три матча подряд и после восьми туров Серии А располагается на 18-м месте, имея всего четыре очка и разницу мячей -10. Флорентийцы уступили «Дженоа» (1:2), «Комо» (1:3) и «Интеру» (1:2).

Последнее поражение получилось особенно болезненным. В Милане «фиалки» долго сдерживали соперника, а на 66-й минуте Алехандро Хименес вывел гостей вперёд после передачи Николо Фаджоли. Команда Ваноли была близка к тому, чтобы увезти очки, но не выдержала давления в концовке и пропустила дважды — на 90+1-й и 90+7-й минутах. Этот результат вновь показал, что «Фиорентине» не хватает надёжности в обороне и концентрации на заключительных отрезках встреч.

«Аталанта» занимает 11-е место в таблице Серии А, набрав 10 очков за восемь туров. Команда чередует удачные отрезки с неудачными результатами: после поражения от «Ювентуса» (0:2) бергамаски обыграли «Венецию» (3:1), затем уступили «Милану» (2:3), а в последнем туре сыграли вничью с «Фрозиноне» — 4:4.

«Аталанта» выглядит опаснее в атаке, однако нестабильность защитной линии мешает команде добиваться максимального результата. В матче с находящейся в кризисе «Фиорентиной» гости могут рассчитывать на очки, если сумеют избежать ошибок у собственных ворот.

Ставка: ТБ 2.5 гола за 1.61.

«Манчестер Сити» (Ж) — «ПСЖ» (Ж)

Футбол. Лига чемпионов. Женщины

«Манчестер Сити» подходит к встрече с преимуществом домашнего поля и хорошими результатами в чемпионате Англии. Победы над «Арсеналом» (4:2) и «Брайтоном» (3:2) подтверждают атакующий потенциал команды Андре Йеглерца.

Однако в Лиге чемпионов англичанки пока не побеждали: они сыграли вничью с «Реалом» (1:1) и «Баварией» (2:2). Это говорит о том, что даже при высокой результативности «Сити» не всегда удаётся контролировать ход игры на протяжении всех 90 минут.

«ПСЖ» также способен создавать серьёзные проблемы соперникам. Парижанки разгромили «Ауд-Хеверле Лёвен» (5:0), обыграли «Флёри» (3:1) и разошлись миром с «Реалом» (1:1). Несмотря на болезненное поражение от «Лионнес» (0:4), команда сумела восстановиться и победить «Монпелье» (1:0). При этом травмы Рашидат Аджибаде и Анас Эбайилин ограничивают кадровые возможности французского клуба.

Обе команды обладают достаточным атакующим потенциалом, чтобы регулярно угрожать воротам соперника. «Манчестер Сити» постарается воспользоваться поддержкой домашних трибун, а «ПСЖ» может ответить быстрыми выпадами. При этом оборона обеих команд не выглядит безупречной, поэтому матч способен получиться результативным.

Ставка: Обе команды забьют за 1.67.

3.92 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 3.92.