29 октября в 5-м туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют «Балтика» и «Зенит». Начало игры — в 21:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.24.

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«Балтика»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 2-м месте турнирной таблицы своей группы.

При этом «Балтика» добыла шесть очков в четырех матчах. В них команда отличилась тремя забитыми мячами при двух пропущенных.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, подписав мировую с «Краснодаром» — 1:1.

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До того «Балтика» разошлась миром с «Ростовом» — 0:0, да и кубковый поединок с «крылышками» принес уверенный успех — 2:0. «Балтийцы» не проигрывали в четырех последних матчах.

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Состояние команды: «Балтика» явно постарается пройти как можно дальше в Кубке страны, к тому же имеет весьма надежные тылы.

При этом «Балтика» в четырех последних очных поединках уступила питерцам. А вот не побеждает «Зенит» команда уже три года. Тем не менее Андрей Талалаев явно придумает какой-то эликсир на битву с чемпионом, фактически уже решившему задачу выхода в плей-офф.

Нет сомнений, что команда Талалаева будет действовать в привычном для себя стиле. Закрываться в матче с питерцами «балтийцы» точно не собираются.

«Зенит»

Турнирное положение: «Зенит» несется на всех фронтах. Команда на текущий момент находится на 1-м месте турнирной таблицы своей группы Кубка России.

При этом «Зенит» в четырех турах Кубка набрал 11 очков. А вот забить удалось 6 мячей при всего одном пропущенном в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уверенно расправилась с махачкалинским «Динамо» — 2:0.

До того «Зенит» нанес поражение «Ахмату» — 3:2, а вот чуть раньше одолел махачкалинцев еще и в рамках Кубка России — 2:1. Питерцы победили в шести последних поединках.

Состояние команды: «Зенит» явно предстанет в ротационном кадровом сочетании, хотя и резервисты под рукой у Сергея Семака качественные.

При этом «Зенит» в РПЛ вернулся на трон, да и забивает в среднем больше двух мячей за матч. Наконец-то вернулся в строй Вендел, который наверняка сыграет в Калининградце. К тому же уверенно дебютировал в чемпионате голкипер Богдан Москвичёв.

Наверняка команда будет действовать максимально активно. Даже не в оптимальном составе зенитовцы выглядят монолитно, а ведь есть еще и фартовый Александр Ерохин!

На что ставят в матче Балтика — Зенит Букмекерские коэффициенты на матч Балтика — Зенит: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Зенит» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.51, а победа оппонента — в 4.39.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.16, а тотал меньше 2.5 можно взять за 1.74.

Прогноз: Питерцы мотивированы досрочно занять первое место в группе, к тому же в последнее время успешно противостоят «Балтике».

2.24 Победа «Зенита» во 2-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.24 на матч «Балтика» — «Зенит» позволит вывести на карту выигрыш 1240₽, общая выплата — 2240₽

Ставка: Победа «Зенита» во 2-м тайме за 2.24.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.16 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.16 на матч «Балтика» — «Зенит» принесёт прибыль 1160₽, общая выплата — 2160₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.16.

Пять причин, почему ставка зайдёт