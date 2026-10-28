«Рома» обыграла «Кальяри» и сохранила беспроигрышный старт в Серии А. Команда Джан Пьеро Гасперини снова устроила себе крайне нервный вечер — сначала пропустила с пенальти, затем перевернула матч ещё до середины первого тайма, позволила гостям сравнять на 81-й минуте и только после этого по-настоящему включилась. Родригу Мора забил победный мяч на 85-й минуте, а через две минуты помог организовать четвёртый гол Доньелла Малена. До этого главной фигурой «Ромы» был 19-летний Эмануэле Лулли, который сначала сравнял счёт сам, а потом ассистировал Никколо Пизилли. У «Кальяри» отличились М’Бала Нзола и Даниэль Мальдини, но даже второго камбэка гостям не хватило.

«Рома» начала очень агрессивно — уже на пятой минуте Манчини протащил мяч вперёд, обыгрался с Суле и пробил низом, заставив Каприле спасать ногой. Казалось, хозяева вот-вот прижмут «Кальяри» и додавят, однако первый же серьёзный ответ гостей закончился пенальти. После подачи и скидки Адопо мяч попал в руку Пизилли. Феличани сначала позволил продолжить игру, затем получил подсказку от ВАР и пошёл смотреть повтор, «решение изменено» — 11-метровый. Нзола выдержал паузу, дождался движения Голлини и спокойно отправил мяч в противоположный угол — 0:1.

Нзола празднует гол globallookpress.com

Но надолго этот удар «Рому» не выбил. Гасперини изначально использовал Манчини заметно выше обычного, а фланги хозяев постоянно растягивали пятёрку защитников «Кальяри». Уже на 15-й минуте Молина получил пространство слева и навесил на дальнюю штангу, где Лулли выиграл позицию у Оберта и мощно пробил головой — 1:1. А через шесть минут тот же Лулли уже стал ассистентом: он справа подал точно под подключение Пизилли, который опередил Сугавару и внутренней стороной стопы переправил мяч в ворота — 2:1.

Игроки «Ромы» празднуют гол globallookpress.com

Выдающийся отрезок 19-летнего защитника «Ромы»: гол и голевая за несколько минут, причём оба эпизода пришли после грамотных подключений в чужую штрафную. Теперь Лулли входит в число самых результативных защитников своего возраста в ведущих европейских лигах.

«Рома» могла забивать ещё, но сама оставляла «Кальяри» шанс

После 2:1 хозяева продолжили давить и почти не выпускали соперника с его половины. Суле едва не закрутил мяч в ближний угол прямым ударом со стандарта, Каприле в последний момент вытащил его с линии. Но и у ворот Голлини абсолютной безопасности всё равно не было. «Кальяри» достаточно быстро понял, что за высоким расположением игроков «Ромы» остаётся пространство, и стал чаще искать длинные передачи вперёд.

Сначала Нзола получил шанс перед воротами, но затянул с решением. Затем Адопо пробил в касание, и Голлини пришлось вытаскивать мяч одной рукой, а Нзола на добивании не сумел воспользоваться отскоком. Гасперини это видел и отреагировал ещё до перерыва. Кристанте опустился чуть глубже, а Пизилли, наоборот, получил больше свободы ближе к атаке. Это помогло «Роме» спокойнее заканчивать тайм, но уже тогда было видно, что 2:1 не тот счёт, с которым закончится матч.

Джан Пьеро Гасперини globallookpress.com

В этом и заключалась странность первой половины — «Рома» создавала больше, владела территорией и выглядела гораздо интереснее впереди, но каждый редкий выпад «Кальяри» почему-то всё равно нёс угрозу. После перерыва темп слегка упал, но «Кальяри» продолжал напрягать хозяев. Деола заставил Голлини переводить дальний удар через перекладину, Фадера тоже проверил вратаря с острого угла, а сама «Рома» слишком долго не могла найти третий мяч. Гасперини даже начал освежать игру — сначала вышел Уэсли, затем одновременно появились Мора и Мален. Именно их выход впоследствии решил матч, но в первые минуты изменения почти ничего не дали.

Гости, тем временем, продолжали искать пространство за высокой линией. На 80-й минуте Мальдини протащил мяч вперёд и вывел Менди под удар, однако Голлини снова спас. Вечно так продолжаться не могло, и уже через пару минут Оберт слева освободился от Ренча и тонкой передачей отправил Мальдини за спину обороне. Тот убежал от Манчини и с острого угла точно пробил в дальний — 2:2. Это уже пятый гол Мальдини в девяти матчах чемпионата, лучший результат за один сезон Серии А в его карьере.

Мальдини после забитого мяча globallookpress.com

«Олимпико» притих, потому что сценарий выглядел слишком знакомо. Несколькими днями ранее «Рома» спаслась с 2:0 в Неаполе и вырвала 3:3, теперь уже сама упустила преимущество дома против команды, которую большую часть вечера должна была контролировать. И всё-таки в концовке римляне снова нашли в себе силы пойти вперёд.

Мора вышел со скамейки и за две минуты прибил «Кальяри»

Всего через четыре минуты после 2:2 «Рома» вернула преимущество. Гиларди, тоже вышедший на замену, подключился справа и навесил на дальнюю штангу, защитники «Кальяри» в первую очередь следили за Маленом, а Мора остался совершенно один и головой отправил мяч в сетку — 3:2. Уже второй гол португальца в Серии А, и оба он забил после выхода со скамейки.

Родриго Мора и Доньелл Мален globallookpress.com

Ещё через 110 секунд Мора снова оказался в центре событий. Он протащил мяч к лицевой и откатил назад на Малена — первый удар голландца заблокировали, но мяч остался рядом, и со второй попытки он всё-таки пробил Каприле. 4:2, а в компенсированное время Голлини ещё и не дал забить Трепи после классного прохода по флангу. Для «Ромы» победа получилась гораздо тяжелее, чем подсказывает итоговый счёт. Команда создала достаточно моментов (её xG перевалил за три), но одновременно допустила слишком много возле собственных ворот и дважды позволила сопернику отыграться.

Игроки «Ромы» празднуют гол globallookpress.com

При этом Гасперини снова может быть доволен скамейкой: Мора создал три момента после выхода, забил сам и поучаствовал в четвёртом мяче, Мален нанёс больше всех ударов и в нужный момент нашёл свой гол, а Гиларди вышел и почти сразу отдал первую голевую передачу в Серии А. Плюс к этому очень сильно выглядела молодёжь — Лулли закончил вечер с голом и ассистом, Пизилли снова забил на «Олимпико», а сама «Рома» довела счёт до 23 голов за девять туров, это лучший результат клуба на таком отрезке с сезона-2016/17.

Календарь и таблица Серии А

До идеального футбола в Риме всё ещё очень далеко. У «Ромы» по-прежнему сквозняк в переходах, и она была в нескольких минутах от потери очков. Но пока у Гасперини каждый раз получается находить нового героя — в Неаполе им стал Балерди, теперь — Мора и Мален. И именно эта глубина идей пока удерживает римлян рядом с вершиной таблицы.