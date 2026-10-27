28 октября в 9-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Монца» и «Наполи». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.25.

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«Монца»

Турнирное положение: «Монца» бьётся за выживание в элите итальянского футбола. На текущий момент команда пребывает на 15-м месте турнирной таблицы.

При этом «Монца» добыла всего 7 очков в 8 матчах. Команда отличилась 15 забитыми мячами при 18 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, потерпев поражение от «Торино» — 2:3.

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До того «Монца» нанесла поражение «Кальяри» — 4:0, а вот поединок с «Лацио» завершился коллизией — 1:3. Команда победила в двух последних домашних поединках.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: «Монца» пытается отдалиться от опасной зоны, и в нынешнем сезоне дома уступила только «Удинезе».

При этом «Монца» имеет довольно качественный подбор игроков во всех линиях. Шикарно начал сезон Густаво Варела, отличившийся уже семью мячами в чемпионате. Португалец забил три мяча в двух последних поединках и буквально тащит команду на себе!

Наверняка «брианцоли» постараются зацепиться за очки. Вот только неаполитанцам команда уступила в трех последних очных поединках.

«Наполи»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 10-м месте турнирной таблицы итальянского чемпионата.

При этом «Наполи» пока набрал всего 11 очков. А вот забить удалось 13 мячей при десяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда подписала боевой паритет с «Ромой» — 3:3.

До того «Наполи» в Лиге чемпионов перестрелял «Будё-Глимт» — 4:3, а вот чуть раньше уступил «Венеции» — 0:1. Команда уступила в двух своих последних поединках.

Состояние команды: «Наполи» ныне крайне нестабилен, хотя по подбору игроков даст фору большинству представителей лидирующей группы.

При этом «Наполи» намерен как можно скорее подтянуться к зоне еврокубков. Эффективен и опытнейший хавбек Кевин Де Брёйне, на счету которого 3 мяча в Серии A. А вот в двух последних матчах блеснул Скотт Мактоминей. Шотландец оформил в них по дублю!

Наверняка команда постарается вернуться на победный путь. К тому же «Монце» неаполитанцы не проигрывают уже три с половиной года.

На что ставят в матче Монца — Наполи Букмекерские коэффициенты на матч Монца — Наполи: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Наполи» фаворитом с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 4.00, а победа «Монцы» — в 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

Прогноз: «Наполи» пытается подтянуться к зоне еврокубков, тогда как «Монца» в среднем пропускает два мяча за матч.

2.25 Победа «Наполи» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Монца» — «Наполи» позволит вывести на карту выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Победа «Наполи» в 1-м тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.05 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Монца» — «Наполи» принесёт прибыль 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Обе не забьют за 2.05.

Пять причин, почему ставка зайдёт