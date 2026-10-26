прогноз на матч итальянской Серии А, ставка за 2.08

27 октября в матче девятого тура чемпионата Италии по футболу сыграют «Рома» и «Кальяри». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.08.

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«Рома»

Турнирное положение: «Рома» после восьми туров текущего сезона итальянской Серии А имеет 18 баллов в своем активе.

Команда занимает третье место, на четыре пункта отставая от лидирующего «Интера» и второго в таблице «Лацио», а также по дополнительным показателям опережая четвертый «Милан».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках восьмого тура национального первенства клуб на чужом поле сыграл вничью с «Наполи» (3:3).

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Перед этим в третьем туре основного этапа Лиги чемпионов клуб теперь в домашних стенах одержал разгромную победу над «Слованом» Братислава (4:0).

Не сыграют: травмированы — Ба, Дибала, Коне, Пеллегрини и Свилар, дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Рома» выиграла лишь дважды при трех ничьих и одном поражении.

Данная форма может вызвать сомнения в высоких шансах хозяев на победу, однако более высокий уровень игры, а также фактор домашнего поля все же говорят в их пользу.

Дониелл Мален — лучший бомбардир команды в Серии А с шестью голами.

«Кальяри»

Турнирное положение: «Кальяри» после восьми туров текущего сезона итальянской Серии А имеет 13 очков в своем активе.

Команда занимает девятую строчку с отставанием в один балл от зоны еврокубков (топ-6), а также с отрывом в два пункта от 10-го в таблице «Наполи».

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках восьмого тура национального первенства коллектив на своем поле проиграл «Болонье» (0:2).

Перед этим в поединке предыдущего тура итальянского чемпионата клуб теперь уже в чужих стенах потерпел разгромное поражение от «Монцы» (0:4).

Не сыграют: травмированы — Феличи, Идрисси, Трепи и Уинкс, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Кальяри» проиграл, а в трех последних — не выиграл.

С такими выступлениями в последних матчах гостям трудно рассчитывать даже на мировой исход, особенно если учитывать перевес соперника в классе и фактор чужого поля.

Даниэль Мальдини — лучший бомбардир команды в Серии А с четырьмя голами.

На что ставят в матче Рома — Кальяри Букмекерские коэффициенты на матч Рома — Кальяри: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Ромы» забивали больше трех голов

в семи из восьми последних выездных матчей «Кальяри» не проиграл

в трех из четырех последних матчей «Кальяри» забивали меньше трех голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рома» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.36. Ничья — в 5.20, выигрыш «Кальяри» — в 8.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.66 и 2.22.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев было забито больше трех мячей. Так же было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

Между тем, такой же расклад сыграл и в последнем выездном матче гостей.

2.08 Тотал больше 3,0 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч «Рома» — «Кальяри» позволит вывести на карту выигрыш 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: тотал больше 3,0 голов за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 мячей, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Ромы».

2.58 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.58 на матч «Рома» — «Кальяри» принесёт прибыль 1580₽, общая выплата — 2580₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.58.