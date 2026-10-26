Отберёт ли «Торино» очки у «Комо»?

прогноз на матч за место в зоне еврокубков итальянской Серии А, ставка за 2.05

27 октября в матче девятого тура чемпионата Италии по футболу сыграют «Торино» и «Комо». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.

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«Торино»

Турнирное положение: «Торино» после восьми туров текущего сезона итальянской Серии А имеет 13 баллов в своем активе.

Команда занимает восьмую строчку, на один пункт отставая от зоны еврокубков (топ-6), а также по дополнительным показателям опережая девятый в таблице «Кальяри».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках восьмого тура национального первенства клуб на своём поле обыграл «Монцу» (3:2).

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Перед этим в предыдущем туре итальянского чемпионата коллектив также набрал максимум очков, когда теперь в чужих стенах одержал разгромную победу над «Пармой» (3:0).

Не сыграют: травмированы — Фортини, Илькхан, Исраэль и Рикардо Родригес, дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Серию А, «Торино» ни разу не проиграл, а в трех последних — выиграл.

Таким образом, у хозяев неплохие шансы по крайней мере на ничью, тем более на своём поле, однако против более классного соперника это будет непросто.

Че Адамс — лучший бомбардир команды в Серии А с тремя голами.

«Комо»

Турнирное положение: «Комо» после восьми туров текущего сезона итальянской Серии А имеет 17 очков в своем активе.

Команда занимает пятую строчку с отставанием в один балл от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также с отрывом в три пункта от шестого в таблице «Фрозиноне».

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках восьмого тура национального первенства коллектив на своем поле переиграл «Сассуоло» (2:0).

Перед этим в поединке третьего тура основного этапа Лиги чемпионов клуб снова в домашних стенах одержал знаковую разгромную победу над «Манчестер Юнайтед» (4:1).

Не сыграют: травмированы — Чалоба, Диао, Кин, Либерали и Хесус Родригес, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Комо» не знал другого результата, кроме выигрыша.

Очевидно, что данная форма обещает гостям хорошие шансы на три очка, даже на чужом поле, особенно если учитывать их перевес в классе над соперником.

Анастасиос Дувикас — лучший бомбардир команды в Серии А с пятью голами.

На что ставят в матче Торино — Комо Букмекерские коэффициенты на матч Торино — Комо: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Торино» не проиграл

в трех последних матчах «Торино» выиграл

в трех из четырех последних матчей «Комо» забивали больше трех голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Комо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.76. Ничья — в 3.85, выигрыш «Торино» — в 4.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.68 и 2.18.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника, и при этом было забито больше трех голов. Между тем, в их четырех из пяти последних выездных поединков забивали оба оппонента при тотал больше 2,5 мячей.

Тем временем, последний расклад сыграл и в двух последних домашних матчах хозяев.

2.05 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Торино» — «Комо» позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех мячей, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Комо».

2.58 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.58 на матч «Торино» — «Комо» позволит вывести на карту выигрыш 1580₽, общая выплата — 2580₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.58.