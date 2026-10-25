«Бавария» обыграла «Фрайбург» и вернула себе первое место в Бундеслиге. На фоне тяжёлой кадровой ситуации и отсутствия Венсана Компани команда Аарона Данкса почти 80 минут выглядела очень уверенно, забила дважды ещё до перерыва и долго не позволяла хозяевам даже подумать о камбэке. Но концовка неожиданно получилась нервной. Автогол Тома Бишофа на 82-й минуте вернул «Фрайбург» в игру, затем Йонас Урбиг несколько раз спас гостей, а уже в компенсированное время Майкл Олисе воспользовался ошибкой Мио Бакхауса и снял все вопросы. При этом самым ярким эпизодом матча остался первый гол — Дайо Упамекано начал контратаку у своей штрафной, промчался через всё поле и сам же её закончил.

Упамекано сам начал контратаку и сам же её закончил

У «Баварии» перед матчем хватало проблем. Венсан Компани оставался под наблюдением врачей после недавнего недомогания, а из-за травм и личных обстоятельств не сыграли Нойер, Ким Мин Джэ, Павлович, Мусиала, Луис Диас и Киммих. Данксу пришлось заметно перекраивать состав, выпускать Урбига в воротах, Брауна в защите и Леннарта Карля выше.

Несмотря на потери, гости довольно быстро забрали контроль над мячом. «Фрайбург» в начале не выглядел подавленным, успевал включаться в борьбу и несколько раз добрался до штрафной, но первый серьёзный момент всё равно создала «Бавария». На 16-й минуте Упамекано заблокировал удар Никласа Бесте у собственной штрафной и сразу рванул вперёд. Мяч через Лаймера дошёл до Олисе, француз увидел подключение центрального защитника и идеально отрезал передачей оборону. Упамекано оказался один перед Бакхаусом и спокойно пробил мимо него — 0:1.

Дайо Упамекано празднует гол globallookpress.com

Получился почти абсурдный для центрального защитника гол по своей продуктивности. Сначала ключевое действие в своей штрафной, затем рывок практически через всё поле и завершение с хладнокровием нападающего. «Фрайбург» довольно быстро попытался ответить: Макенго подал в центр, Хёлер получил возможность пробить, но Та успел заблокировать. Хозяева в целом не выпадали из игры, однако «Бавария» действовала намного острее на пространстве.

Гнабри забил сотый гол, а «Бавария» должна была закрывать матч

К середине тайма гости всё увереннее контролировали темп. Олисе было непросто против плотной опеки, Гнабри тоже долго оставался в стороне от основных событий, а Кейну временами приходилось опускаться едва ли не к своей штрафной за мячом. Но даже без постоянного давления «Бавария» находила способы создавать хорошие эпизоды. На 34-й минуте Карль нашёл Брауна слева, тот пробил в дальний угол, и Бакхаусу пришлось вытягиваться в полный рост.

Спустя несколько минут Гнабри сам начал атаку передачей на Брауна, тут же продолжил движение внутрь штрафной и получил ответный пас. Угол был острым, но Сержа это не смутило, и он аккуратно покатил мяч мимо Бакхауса — 0:2. Это сотый мяч Сержа Гнабри в Бундеслиге, который и для команды был очень полезен. К перерыву «Бавария» имела комфортное преимущество без ощущения, что выжала из себя максимум. «Фрайбург» временами сопротивлялся достойно, но почти каждый серьёзный момент гостей был качественнее и опаснее.

Гол Гнабри globallookpress.com

После перерыва особо ничего не изменилось. Гости продолжали владеть инициативой, Кейн пробил головой выше, а вышедший Исмаэль Сайбари несколько раз оказался на ударной позиции. Особенно важным для живучести «Фрайбурга» стал отрезок ближе к 80-й минуте. Сначала Кейн пробил из штрафной, Бакхаус отбил, Сайбари тут же оказался на добивании, а вратарь хозяев успел сложиться и второй раз, сохранив счёт 0:2.

Исмаэль Сайбари globallookpress.com

По игре всё выглядело так, будто третий мяч «Баварии» намного вероятнее первого гола «Фрайбурга». Гости больше попадали в створ, создавали более качественные моменты и по xG заметно превосходили соперника, именно тогда матч внезапно стал меняться. На 82-й минуте Макенго прострелил в район ближней штанги, Бишоф попытался вынести и срезал мяч в собственные ворота — 1:2. До этого вряд ли кто-то мог предположить, что «Фрайбург» вернётся в игру, но один эпизод поджёг интригу на заполненной арене.

Автогол Бишофа globallookpress.com

Урбиг выстоял, Олисе добил после ошибки Бакхауса

Последние минуты как будто вырезали из другого матча. «Фрайбург» резко поднялся выше, начал нагружать штрафную и цепляться за каждый подбор. Йонасу Урбигу пришлось серьёзно вступать в игру: сначала он справился с ударом головой Матановича, затем в добавленное время вытащил ещё более сложный удар Гинтера, который летел в верхний угол. Для кипера «Баварии», кстати, это важное качество — не находясь под давлением 80 минут, уметь включиться и сохранить преимущество своей команде.

Сейв Урбига globallookpress.com

В компенсированное время, когда гости уже атаковали всеми силами, Бакхаус слишком далеко вышел из ворот и потерял мяч у центральной линии, Олисе мгновенно это увидел, подобрал и спокойно пробил в пустые — 1:3. Счёт в итоге получился комфортным, хотя последние десять минут были совсем не такими. «Бавария» сама позволила сопернику вернуться, не использовав несколько классных моментов, а после автогола неожиданно оказалась под серьёзным давлением.

Гол Олисе globallookpress.com

Тем не менее, победа выглядит закономерной. Даже без половины привычного состава и без Компани на бровке мюнхенцы выглядели максимально уверенно и создали больше качественных моментов.

Календарь и таблица Бундеслиги

Особенно важным этот результат становится перед следующим туром, где будет « Дер Классикер» с дортмундской «Боруссией». «Бавария» вернулась на первое место после очень тяжёлой недели и убедилась в отличной форме тех игроков, кто обычно не находится в центре внимания.