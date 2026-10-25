«Бавария» обыграла «Фрайбург» и вернула себе первое место в Бундеслиге. На фоне тяжёлой кадровой ситуации и отсутствия Венсана Компани команда Аарона Данкса почти 80 минут выглядела очень уверенно, забила дважды ещё до перерыва и долго не позволяла хозяевам даже подумать о камбэке. Но концовка неожиданно получилась нервной. Автогол Тома Бишофа на 82-й минуте вернул «Фрайбург» в игру, затем Йонас Урбиг несколько раз спас гостей, а уже в компенсированное время Майкл Олисе воспользовался ошибкой Мио Бакхауса и снял все вопросы. При этом самым ярким эпизодом матча остался первый гол — Дайо Упамекано начал контратаку у своей штрафной, промчался через всё поле и сам же её закончил.
Упамекано сам начал контратаку и сам же её закончил
У «Баварии» перед матчем хватало проблем. Венсан Компани оставался под наблюдением врачей после недавнего недомогания, а из-за травм и личных обстоятельств не сыграли Нойер, Ким Мин Джэ, Павлович, Мусиала, Луис Диас и Киммих. Данксу пришлось заметно перекраивать состав, выпускать Урбига в воротах, Брауна в защите и Леннарта Карля выше.
Несмотря на потери, гости довольно быстро забрали контроль над мячом. «Фрайбург» в начале не выглядел подавленным, успевал включаться в борьбу и несколько раз добрался до штрафной, но первый серьёзный момент всё равно создала «Бавария». На 16-й минуте Упамекано заблокировал удар Никласа Бесте у собственной штрафной и сразу рванул вперёд. Мяч через Лаймера дошёл до Олисе, француз увидел подключение центрального защитника и идеально отрезал передачей оборону. Упамекано оказался один перед Бакхаусом и спокойно пробил мимо него — 0:1.
Получился почти абсурдный для центрального защитника гол по своей продуктивности. Сначала ключевое действие в своей штрафной, затем рывок практически через всё поле и завершение с хладнокровием нападающего. «Фрайбург» довольно быстро попытался ответить: Макенго подал в центр, Хёлер получил возможность пробить, но Та успел заблокировать. Хозяева в целом не выпадали из игры, однако «Бавария» действовала намного острее на пространстве.
Гнабри забил сотый гол, а «Бавария» должна была закрывать матч
К середине тайма гости всё увереннее контролировали темп. Олисе было непросто против плотной опеки, Гнабри тоже долго оставался в стороне от основных событий, а Кейну временами приходилось опускаться едва ли не к своей штрафной за мячом. Но даже без постоянного давления «Бавария» находила способы создавать хорошие эпизоды. На 34-й минуте Карль нашёл Брауна слева, тот пробил в дальний угол, и Бакхаусу пришлось вытягиваться в полный рост.
Спустя несколько минут Гнабри сам начал атаку передачей на Брауна, тут же продолжил движение внутрь штрафной и получил ответный пас. Угол был острым, но Сержа это не смутило, и он аккуратно покатил мяч мимо Бакхауса — 0:2. Это сотый мяч Сержа Гнабри в Бундеслиге, который и для команды был очень полезен. К перерыву «Бавария» имела комфортное преимущество без ощущения, что выжала из себя максимум. «Фрайбург» временами сопротивлялся достойно, но почти каждый серьёзный момент гостей был качественнее и опаснее.
После перерыва особо ничего не изменилось. Гости продолжали владеть инициативой, Кейн пробил головой выше, а вышедший Исмаэль Сайбари несколько раз оказался на ударной позиции. Особенно важным для живучести «Фрайбурга» стал отрезок ближе к 80-й минуте. Сначала Кейн пробил из штрафной, Бакхаус отбил, Сайбари тут же оказался на добивании, а вратарь хозяев успел сложиться и второй раз, сохранив счёт 0:2.
По игре всё выглядело так, будто третий мяч «Баварии» намного вероятнее первого гола «Фрайбурга». Гости больше попадали в створ, создавали более качественные моменты и по xG заметно превосходили соперника, именно тогда матч внезапно стал меняться. На 82-й минуте Макенго прострелил в район ближней штанги, Бишоф попытался вынести и срезал мяч в собственные ворота — 1:2. До этого вряд ли кто-то мог предположить, что «Фрайбург» вернётся в игру, но один эпизод поджёг интригу на заполненной арене.
Урбиг выстоял, Олисе добил после ошибки Бакхауса
Последние минуты как будто вырезали из другого матча. «Фрайбург» резко поднялся выше, начал нагружать штрафную и цепляться за каждый подбор. Йонасу Урбигу пришлось серьёзно вступать в игру: сначала он справился с ударом головой Матановича, затем в добавленное время вытащил ещё более сложный удар Гинтера, который летел в верхний угол. Для кипера «Баварии», кстати, это важное качество — не находясь под давлением 80 минут, уметь включиться и сохранить преимущество своей команде.
В компенсированное время, когда гости уже атаковали всеми силами, Бакхаус слишком далеко вышел из ворот и потерял мяч у центральной линии, Олисе мгновенно это увидел, подобрал и спокойно пробил в пустые — 1:3. Счёт в итоге получился комфортным, хотя последние десять минут были совсем не такими. «Бавария» сама позволила сопернику вернуться, не использовав несколько классных моментов, а после автогола неожиданно оказалась под серьёзным давлением.
Тем не менее, победа выглядит закономерной. Даже без половины привычного состава и без Компани на бровке мюнхенцы выглядели максимально уверенно и создали больше качественных моментов.
Календарь и таблица Бундеслиги
Особенно важным этот результат становится перед следующим туром, где будет « Дер Классикер» с дортмундской «Боруссией». «Бавария» вернулась на первое место после очень тяжёлой недели и убедилась в отличной форме тех игроков, кто обычно не находится в центре внимания.