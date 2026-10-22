В четверг, 22 октября, «Монако» примет «Фрайбург» в рамках 2-го тура общего этапа Лиги Конференций. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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60' Подача Головина с углового «Монако», сняли «верх» защитники гостей.

58' Парис Бруннер бил из пределов штрафной «Фрайбурга» после паса от Субейра, в прыжке дотянулся до мяч вратарь гостей Мио Бакхаус.

58' Замены в составе «Монако»: Мамаду Кулибали и Матис Детурбе ушли, вышли Ансу Фати и Анис Субейр.

57' Контр выпад «Монако», но нападающий хозяев Мамаду Кулибали затянул с принятием решения и мяч у него отобрали.

56' Высоко игроки «Фрайбурга» встречают начало атаки «Монако» и мяч отнимают на половине поля хозяев.

55' Заброс Кюблера из-за боковой в штрафную площадь «Монако», отбиваются хозяева.

Статистика матча 3 Удары в створ 1 2 Удары мимо 4 62 Владение мячом 38 4 Угловые удары 6 1 Офсайды 1 8 Фолы 9

54' Позиционная атака «Фрайбурга» на половине поля «Монако» развивается.

53' За счет владения мяча, футболисты «Монако» сбивают пыл атак «Фрайбурга».

52' Передача защитника «Фрайбурга» Макенго на Винченцо Грифо получилась слишком сильной, мяч выкатился за лицевую «Монако».

50' Лукас Хёлер пробил из-за пределов штрафной «Монако», в прыжке поймал мяч вратарь хозяев Градецки.

49' Желтая карточка показана Александру Головину.

48' Бил и сам же добивал в упор по воротам «Монако» защитник «Фрайбурга» Лукас Кюблер, справились с угрозами хозяева во главе с вратарем Лукашем Градецки.

47' Активно вторую половину матча начинает «Фрайбург», вынуждены монегаски обороняться.

46' Второй тайм начался! Замена в составе «Фрайбурга»: Лукас Хёлер вышел, ушел Юито Судзуки.

Итог первого тайма x.com

45+5' Перерыв. больше владел мячом и атаковал «Монако», счет отображает происходившее на поле.

45+2' Гоол! 1:0. Парис Бруннер прорвавшись к воротам «Фрайбурга» грамотно использовав свой корпус, ударом из пределов штрафной гостей пробил вратаря Мио Бакхауса с левой ноги.

45+2' Удар головой Париса Бруннера из пределов штрафной «Фрайбурга», мяч мимо створа проскакал.

45+1' Затяжная позиционная атака «Монако» разворачивается на половине поля «Фрайбурга».

45' Добавленное время 3 минуты.

44' Ищут брешь в обороне «Фрайбурга» футболисты «Монако» играя в пас.

42' Позиционная атака «Монако».

41' Подача с углового «Фрайбурга» к воротам «Монако», выбил мяч головой подальше от своих ворот нападающий хозяев Мамаду Кулибали.

40' Жорди Макенго заработал угловой для «Фрайбурга».

39' В атаке «Фрайбург».

37' Желтая карточка показана Патрику Остерхаге.

36' Подача Грифо с правого фланга атаки «Фрайбурга» в штрафную «Монако», но там партнёров по команде не оказалось.

34' Винченцо Грифо получил мяч в штрафной «Монако», но чисто у него отнял его полузащитник хозяев Эдан Диоп.

32' Взяв мяч под контроль, футболисты «Фрайбурга» разыгрывают его на своей половине поля.

30' Подача с углового «Монако» в исполнении Головина, но первым на мяче оказался игрок «Фрайбурга».

29' Мамаду Кулибали заработал угловой для «Монако».

28' Удар из-за пределов штрафной «Фрайбурга» Кулибали заблокировал один из защитников гостей.

27' Удар Бруннера из пределов штрафной «Фрайбурга», в падении отбил мяч на угловой «Монако» вратарь гостей Бакхаус.

26' Подача Детурбе вдоль ворот «Фрайбурга», но партнеры до мяча не дотянулись.

«Монако» — «Фрайбург» x.com

26' Продолжается игра в среднем темпе, обе команды стараются за счет контроля мяча атаковать.

24' Удар Мамаду Кулибали с лету из пределов штрафной «Фрайбурга», мяч попал во вратаря гостей Мио Бакхауса и выскочил в поле.

22' Удар Кюблера с края штрафной площади «Монако», мяч угодив в одного из защитников хозяев до ворот Градецки не долетел.

21' Технично играют в пас футболисты «Монако» на правом фланге атаки.

20' Нападающий «Фрайбурга» Игор Матанович забрался в положение «вне игры» в атаке гостей.

19' Позиционная атака «Фрайбурга» разворачивается на половине поля «Монако».

17' Головой пробил Лукас Кюблер из пределов штрафной «Монако», мяч мимо створа ворот проскакал.

16' Максимилиан Розенфельдер заработал фол на себе на половине поля «Монако», готовится стандарт «Фрайбурга».

15' Замена у «Фрайбурга»: ушел Янник Энгельхардт, вышел Патрик Остерхаге.

13' Повреждение у Янника Энгельхардта, медицинский штаб «Фрайбурга» приглашен на поле.

12' С мячом футболисты «Фрайбурга» на своей половине поля.

11' Контролируют мяч игроки «Монако» в центре поля.

10' Продолжают монегаски прессинговать высоко на половине поля «Фрайбурга».

09' За счет контроля мяча игроки «Фрайбурга» отодвигают игру от своих ворот.

08' Инициатива у «Монако».

07' Удар Мамаду Кулибали из-за пределов штрафной «Фрайбурга» заблокировал один из защитников гостей.

06' В среднем темпе начинается игра.

05' Позиционная атака «Монако», вынуждены обороняться футболисты «Фрайбурга».

04' Обостряющая передача Головина на Матиса Детурбе в штрафную «Фрайбурга», но у последнего был зафиксирован «офсайд».

03' Скидка головой Маттиаса Гинтера в штрафную площадь «Монако», но первым на мяче оказался игрок хозяев.

02' Активным прессингом усложняют начало атаки «Фрайбурга» футболисты «Монако».

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Фрайбурга».

До матча

21:57 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

21:50 Главным судьей матча будет Сэм Барротт из Англии.

Стадион «Луи II» x.com

21:40 Матч пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако, вмещающем 18 523 зрителей.

21:32 Стартовый состав «Фрайбурга»: Бакхаус, Кюблер, Гинтер, Розенфельдер, Макенго, Эггештайн, Энгельхардт, Бесте, Судзуки, Грифо, Матанович.

21:30 Стартовый состав «Монако»: Градецки, Вандерсон, Сане, Тезе, Мависса, Камара, Диоп, Головин, Детурбе, Кулибали, Бруннер.

21:15 Прежде, команды между собой не играли.

21:12 В составе «Фрайбурга» будет отсутствовать защитник Беркай Йылмаз.

21:10 Не поможет «Монако» в отчетной встрече защитник Эрик Дайер.

21:08 «Фрайбург» с победы стартовал в общем этапе Лиги конференций, в первом туре немецкий коллектив нанёс поражение команде «Яблонец» (3:2). В шестом туре чемпионата Германии «Фрайбург» проиграл «Байеру» (1:2). В Бундеслиге «Фрайбург» занимает третье место, набрав 13 очков. На один балл больше у «Баварии» и «Боруссии» Дортмунд.

21:06 В стартовом туре общего этапа Лиги конференций «Монако» на выезде переиграл болгарский ЦСКА (2:1). В 7-м туре чемпионата Франции «Монако» на выезде переиграл «Лорьян» (1:0). В турнирной таблице Лиги 1 «монегаски» делят первое место «Лионом», ПСЖ, ФК «Париж» и «Лиллем». Все пять команд набрали по 14 очков.

21:04 Команда немецкой Бундеслиги получила прямую путёвку в четвёртый раунд Лиги конференций. В финале отбора «Фрайбург» обыграл шотландский «Мотеруэлл» (4:1 — дома, 3:1 — в гостях).

21:02 Французский клуб начал выступление в Лиге конференций с четвёртого отборочного раунда. «Монако» в финале квалификации обыграл польский клуб «Гурник Забже» (4:1 — дома, 3:2 — в гостях).

21:00 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.80