«Реал» обыграл «Лейпциг» и набрал девять очков из девяти возможных на старте Лиги чемпионов. Итог выглядит максимально уверенно, но сам матч складывался совсем не так просто — в первом тайме немецкая команда дважды была близка к голу, и только Тибо Куртуа не позволил Ромуло и Кристоферу Нкунку открыть счёт. После этого «Реал» наказал соперника за расточительность. Бернарду Силва забил перед перерывом, Арда Гюлер удвоил преимущество в начале второго тайма, Килиан Мбаппе добавил третий, а вышедший вместо Винисиуса Ян Диоманде закончил вечер великолепным выстрелом в девятку. «Лейпциг» ответил лишь голом Тидиама Гомиса.

Моуринью снова выпустил Федерико Вальверде справа в защите (уже третий матч подряд), но в центре заметно поменял состав. Вместо привычного сочетания вышла пара Камавинга — Бернарду Силва, а Винисиус вернулся в старт после паузы, связанной с дисквалификацией в чемпионате. Поначалу свежести эти перестановки не добавили. «Реал» много владел мячом, но двигал его слишком медленно и редко заставлял «Лейпциг» менять структуру. Почти вся неожиданность исходила от Гюлера, который постоянно смещался внутрь, играл в одно касание и пытался ускорить атаки тогда, когда остальные предпочитали лишнюю передачу.

«Лейпциг» довольно быстро понял, что бояться такого темпа не обязательно. Антонио Нуса начал регулярно атаковать зону Вальверде, однажды красиво убрал уругвайца и создал опасную ситуацию, а затем гости всё чаще стали добираться до штрафной через быстрые переходы. Первый однозначно голевой момент возник у Ромуло. После подачи и рикошета мяч завис в штрафной, форвард развернулся и пробил с близкой дистанции, но Куртуа каким-то образом успел сложиться и вытащил мяч едва ли не из-под себя. Немного позже бельгиец снова спас хозяев — уже после выхода Нкунку один на один.

Тибо Куртуа после сейва globallookpress.com

К этому моменту на «Бернабеу» уже послышались первые свистки. Моуринью даже отправил запасных разминаться, а «Реал» выглядел командой, которая сама даёт сопернику играть и прибавлять в уверенности.

Один эпизод перевернул ход игры

Показательно, что первый гол случился именно тогда, когда мадридцы наконец-то ускорили атаку. Мбаппе перевёл направо на Вальверде, тот сразу прострелил назад, Гюлер пробил в касание, и после неудачной реакции Вандевордта мяч отскочил к Бернарду Силве. Португальцу оставалось добить с нескольких метров — 1:0. До этого Бернарду уже несколько раз появлялся около чужой штрафной, хотя номинально начинал значительно глубже. В паре с Камавингой он отвечал прежде всего за продвижение мяча и постоянно искал возможность подняться выше, поэтому именно его присутствие в нужной зоне при первом голе не выглядело случайностью.

Бернарду Силва globallookpress.com

Винисиус при этом оставался в стороне от большинства опасных действий. Он несколько раз получал мяч в привычной зоне слева, но реже обычного шёл один в один и чаще выбирал безопасное продолжение. Один хороший эпизод всё же был, когда бразилец сместился в центр и мощно пробил, заставив Вандевордта спасать. Для игрока, от которого ждут постоянного обострения, этого всё равно критически мало.

После перерыва «Реал» заметно прибавил, и лучше всего снова заработала правая сторона. Вальверде поднимался выше, Гюлер уходил от бровки внутрь, а сопернику приходилось одновременно реагировать на рывок Феде и движение Арды между линиями. Уже в первые минуты второго тайма эта связка создала опасный момент: Гюлер нашёл Вальверде передачей в свободную зону, тот ворвался в штрафную и заставил Вандевордта реагировать на прострел.

Второй гол пришёл чуть позже с противоположного фланга, но снова с участием Гюлера. Винисиус начал атаку слева, Беллингем мягко подал на дальнюю штангу, Мбаппе выиграл верх и направил мяч к воротам, а Арда вытянул ногу и добил его уже с самой линии — 2:0. «Лейпцигу» пришлось раскрыться, а именно такой футбол нынешнему «Реалу» подходит гораздо больше медленного позиционного розыгрыша. Вальверде постоянно получал пространство для рывков, Беллингем находил зоны между линиями, а Гюлер всё увереннее дирижировал атаками.

Арда Гюлер globallookpress.com

Статистика тоже хорошо отражает разницу после перерыва — в целом за матч «Реал» набрал 2,91 xG против 1,44, нанёс 18 ударов против 11 и 11 раз попал в створ. При этом первый тайм ещё оставлял вопросы, а настоящее преимущество появилось именно после того, как хозяева получили пространство и смогли атаковать на скорости.

Винисиус тихо ушёл, а Диоманде снова воспользовался своим шансом

Моуринью снял Винисиуса с игры примерно за 20 минут до конца. Решение выглядело особенно показательно ещё и потому, что бразилец всё равно не сможет сыграть в ближайшем класико из-за дисквалификации, то есть экономить его силы просто незачем. Вместо Вини появился Диоманде, и контраст как-то особенно чётко бросался в глаза. Ивуариец активно шёл в обводку, искал удар и несколько раз заставил защитников банально пятиться к воротам. В последних матчах Диоманде уже доказал, что способен дать «Реалу» то вертикальное движение слева, которого от Винисиуса в его нынешнем состоянии всё чаще не хватает.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

До гола Яна команды успели обменяться мячами. Мбаппе получил слишком много пространства перед штрафной и аккуратно закрутил в дальнюю девятку — 3:0. И почти сразу «Лейпциг» ответил: оборона мадридцев потеряла концентрацию, Гомис оказался свободен и пробил в дальний угол — 3:1. Моуринью после матча особенно злился именно из-за этого эпизода, подчеркнув, что Куртуа после двух спасений в первом тайме заслуживал сухой матч.

Мбаппе после забитого мяча globallookpress.com

Однако последнее слово всё-таки осталось за хозяевами. Диоманде подкараулил отскок за пределами штрафной и с лёта отправил мяч точно в верхний угол — 4:1, «Лейпциг» получает второй разгром за неделю. Ивуариец снова вышел вместо Винисиуса и снова произвёл очень яркое впечатление. На фоне того, насколько осторожно и тяжело сейчас играет бразилец, сравнение становится всё менее удобным для прежнего лидера «Реала».

Гол Диоманде globallookpress.com

При этом главный герой вечера не Диоманде, не Мбаппе и даже не Гюлер. Если бы не Тибо Куртуа, к перерыву счёт вполне мог быть сильно не в пользу мадридцев. Пока «Реал» просыпался по ходу матча, Тибо выручал — и только потом включилась атака.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Для Моуринью перед класико особенно важны два вывода. Связка Вальверде и Гюлера справа снова работает и всё больше становится полноценным вариантом на большие матчи, а сама команда второй раз подряд после перерыва значительно добавляет в темпе. Есть и третий, куда более неудобный в перспективе — пока Винисиус пытается вернуться к своей прежней версии, Диоманде раз за разом использует каждую возможность напомнить, что претендует на левый фланг атаки.