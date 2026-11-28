ESPN анонсирует самый абсурдный топ-матч сезона в АПЛ: в воскресенье сойдутся два претендента на золото, один из которых одновременно считается главным фаворитом на вылет. После обвинительного вердикта по 114 финансовым нарушениям над «Манчестер Сити» нависла угроза исключения из лиги или гигантского снятия очков, но Микель Артета и Энцо Мареска вынуждены делать вид, что битва на «Эмирейтс» идет в привычном ритме чемпионской гонки.

В воскресенье состоится встреча претендентов на титул Премьер-лиги, при этом один из них одновременно считается главным фаворитом на вылет.

Именно в таком абсурдном подвешенном состоянии сейчас находится высший дивизион английского футбола.

Матч между «Арсеналом» и «Манчестер Сити» — крупнейшая вывеска сезона-2026/27 на данный момент. Однако велика вероятность, что он окажет лишь ничтожное влияние на исход чемпионской гонки.

На кону, как всегда, стоят три очка, но многие, включая букмекеров, ожидают, что «Манчестер Сити» получит спортивное наказание, на фоне которого эта цифра покажется каплей в море, после того как клуб признали виновным по 114 пунктам нарушения финансовых правил Премьер-лиги за девятилетний период вплоть до 2018 года.

Спектр возможных санкций варьируется от исключения из лиги до колоссального снятия очков и рекордного штрафа.

Клуб продолжает категорически настаивать на своей невиновности, а рассмотрение апелляции на обвинительный вердикт ожидается в следующем месяце. Пока же всем нам предлагают делать вид, будто это самый обычный сезон со своим привычным ритмом, взлетами и падениями.

Главные тренеры Микель Артета и Энцо Мареска на пятничных предматчевых пресс-конференциях определенно старались создать именно такое впечатление.

«Думаю, когда встречаются две команды того уровня, на котором обе находятся прямо сейчас, с футболистами такого класса на поле, это грандиозный матч и игра, от которой нужно получать удовольствие.

Именно на этом мы и должны сосредоточить всю свою энергию и внимание, больше ни на чем», — заявил Артета.

Мареска высказался так: «Воскресный матч важен на все сто процентов, но для нас это длинный сезон. В феврале и марте посмотрим, где мы находимся, и уже от этого можно будет отталкиваться при постановке задач. Сейчас, как мне кажется, бессмысленно говорить о целях или о том, на каком месте мы окажемся в конце сезона».

Но какие настроения на самом деле царят за кулисами в обоих лагерях? И что эта игра значит в действительности?

«Арсеналу» нужна статусная победа

Между этими командами давно нет особой теплоты, и на поле между ними сформировалось настоящее принципиальное соперничество: в последние годы «Арсенал» закрепил за собой статус главного преследователя «Ман Сити», а в прошлом сезоне наконец-то отобрал у него чемпионскую корону.

В эти выходные нас ждет очередной раунд противостояния Эрлинга Холанна и Габриэла Магальяйнса — как и всегда в их очных встречах.

Эрлинг Холанн против Габриэла Магальяйнса globallookpress.com

Источники также утверждают, что за пределами поля в «Сити» с годами стали все более настороженно относиться к «Арсеналу» — возможно, еще с декабря 2019 года, когда «канониры» переманили Артету из тренерского штаба Пепа Гвардиолы. А недавняя напряженность в отношениях между «Манчестер Сити» и многими другими клубами Премьер-лиги на фоне всей этой саги с обвинениями едва ли способствовала смягчению взаимной неприязни.

Теоретически именно «Арсенал» способен извлечь наибольшую выгоду из возможного краха «Ман Сити». Если «Сити» понесет наказание, которое выбьет его из чемпионской гонки в нынешнем сезоне — или даже на несколько лет вперед, если дело закончится исключением из лиги либо снятием очков, растянутым на несколько сезонов, — именно «канониры» окажутся в идеальной позиции, чтобы доминировать в этот период.

Возможно, они уже там. Пока «Ливерпуль», «Челси», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» только привыкают к жизни с новыми тренерами, «Арсенал» чувствует себя максимально устойчиво накануне седьмой годовщины работы Артеты.

Это действующие чемпионы с лучшим составом в стране и четким намерением усиливаться при любой подходящей возможности. Многие из их ключевых игроков как раз выходят на пик карьеры. И все же в нынешнем сезоне «Арсенал» пока так и не снялся с ручника.

«Арсенал» globallookpress.com

Если тяжелое, вымученное движение к титулу в прошлом сезоне еще можно было понять, учитывая давивший на команду груз истории, то критика за невыразительный старт в этот раз выглядит вполне справедливой. Золотые чемпионские нашивки на рукавах должны были раскрепостить «канониров» и придать им смелости, однако по-настоящему зажечь в этом сезоне им пока не удается — даже несмотря на отрыв в шесть очков на вершине таблицы после 11 туров и отличные шансы напрямую выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Упущенные моменты в последнее время стали для команды привычной историей. «Арсенал» все же обыграл пражскую «Славию», несмотря на тревожный спад во втором тайме, но в матчах с «Ньюкаслом» и дортмундской «Боруссией» пережить похожие провалы без потерь не удалось — обе встречи завершились вничью. Поводов для паники нет, хотя это и усиливает давние опасения, что неспособность «Арсенала» подписать летом элитного форварда еще может аукнуться команде в еврокубках.

«Арсенал» вполне может снова выиграть чемпионат при любом раскладе — не в последнюю очередь потому, что, судя по текущей форме остальных претендентов, никто из них не способен набрать около 80 с лишним очков, которые наверняка потребуются, чтобы навязать «канонирам» плотную борьбу.

Артета говорит о желании «душить» соперников и сохраняет спокойствие, будучи уверенным, что игровое доминирование его команды — «канониры» нанесли 29 ударов по воротам «Дортмунда» и великолепно смотрелись против «Ньюкасла» до и после 25-минутного спада — в конечном счете начнет стабильно отражаться на счете на табло.

Микель Артета globallookpress.com

Возможно, в этом сезоне «Арсеналу» не хватает именно такого перформанса, который утвердил бы их превосходство на фоне всеобщей неопределенности: им не стоит просто полагаться на санкции против «Сити» или нестабильность конкурентов — нужно самим захватить инициативу уверенной победой над главным (пока что) конкурентом.

Победа на «Эмирейтс» позволит им увеличить отрыв от «Ман Сити» до девяти очков, и именно его наращивание должно стать главной целью «Арсенала» — нужно сделать любое снятие очков бессмысленным для чемпионской гонки этого сезона, доказав прямо на поле, что конкуренты в любом случае не смогли бы вас догнать.

«Манчестер Сити» подходит к воскресному топ-матчу в ослабленном состоянии

Около трех тысяч болельщиков «Сити» отправятся в воскресенье на «Эмирейтс», но по дороге в Лондон мало кто из них будет говорить о чемпионском титуле.

Разбирательство с Премьер-лигой — это одно. Куда более насущная проблема — текущая форма команды.

Ничья с «Наполи» на «Этихаде» в эту среду означает, что к стартовому свистку игры против команды Микеля Артеты «Ман Сити» подходит всего с одной победой в основное время за последние семь матчей.

Если продолжать в том же духе, то для конца всех надежд на борьбу за титул не понадобится даже снятие очков.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска начал свою работу у руля клуба с восьми побед подряд. Но с тех пор, как в конце сентября был объявлен обвинительный вердикт в отношении «Сити», команда одержала лишь четыре победы в 11 встречах.

Легко предположить, что игроков сбил с толку весь этот информационный шум, однако источники в клубе и в окружении футболистов настаивают, что дело не в этом. Председатель совета директоров Халдун Аль-Мубарак и генеральный директор Ферран Сориано как в приватных беседах, так и публично твердо заявляют о невиновности клуба, и большинство людей, связанных с «Сити» — игроки, персонал и болельщики, — готовы дождаться исхода апелляции.

Но игру на поле так просто под ковер не заметешь. «Манчестер Сити» пропускает слишком много и снова и снова вынужден героически отыгрываться.

Серия без сухих матчей насчитывает уже 10 игр, и в семи из них «Сити» оказывался в роли догоняющего. Марк Гехи, обычно столь надежный, переживает спад, а Джанлуиджи Доннарумма допускает ошибки.

«Манчестер Сити» globallookpress.com

Мареска может сетовать на индивидуальные промахи, которые приводят к голам, но он и сам до сих пор не определился с основной четверкой защитников.

Кроме того, у «Сити» возникают серьезные трудности при быстрых переходах соперника из обороны в атаку, и будет любопытно посмотреть, какой план на воскресный матч выберет Артета.

Его естественным желанием будет забрать мяч и играть первым номером, однако такой сценарий может оказаться на руку команде, которая сбилась с ритма и уже не способна двигать мяч так же стремительно, как на пике при Пепе Гвардиоле.

Энцо Мареска globallookpress.com

Но больше всего болельщиков «Ман Сити» тревожит то, что в игре команды, похоже, пропала искра. В матче против «Фулхэма» особенно бросалось в глаза, что в заключительные 20 минут, когда судьба встречи висела на волоске, команда не смогла устроить финальный штурм. Энергии не было вовсе. Если на «Эмирейтс» «Сити» предстанет таким же вялым, у него возникнут большие проблемы.

Позитивный момент для Марески заключается в том, что это шанс перезапустить сезон. Обыграйте «Арсенал» — и картина сразу заиграет совсем другими красками. В этом сезоне «Сити» уже показывал, на что способен на выезде в больших матчах — победа на «Олд Траффорд» вдесятером и разгром на «Энфилде» говорят сами за себя, — и в воскресенье наставник «горожан» наверняка будет рассчитывать на нечто подобное.

Когда команда не выигрывает, об этом легко забыть, но в лице Холанна, Райана Шерки и Эллиота Андерсона «Сити» по-прежнему располагает одними из лучших игроков лиги. В свой день они более чем способны обыграть кого угодно.

Райан Шерки globallookpress.com

И все же ощущение ранней чемпионской разборки в этот раз вряд ли возникнет. Над клубом нависла угроза серьезных санкций, поэтому большинство болельщиков «Сити» сейчас гадает, останется ли команда в Премьер-лиге на следующий сезон, а не спорит о том, сможет ли она ее выиграть.

Несмотря на заверения игроков и тренерского штаба о том, что работа идет в привычном режиме, вокруг клуба витает гнетущее сомнение: а что вообще значит каждый конкретный результат?

И, скорее всего, ответа на этот вопрос мы не узнаем еще долго.

После ничьей с «Наполи» Холан назвал выезд к «Арсеналу» «самым сложным матчем сезона» и подчеркнул, что «Сити» понадобится «выдающаяся игра от каждого футболиста». Он лучше многих знает, что требуется для побед в больших встречах, однако сам форвард — как и большинство фанатов «Сити» — прекрасно понимает, что в последнее время игра команды и близко не дотягивает до этого уровня.