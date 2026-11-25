LiveSport.Ru анонсирует шестой этап Гран-при ISU в японском Токио.

Кто рано встаёт…

Вроде бы недавно мы предвкушали начало серии Гран-при ISU во французском Анже, а уже вынуждены готовиться к последнему шестому этапу, который состоится в японском Токио. NHK Trophy насчитывает большую историю, чем международная серия ISU: турнир проводится ежегодно с 1979 года, в то время как Гран-при — с 1995 года.

Как бы ни было удивительно, но столица Японии не часто принимает NHK Trophy — в эти выходные фигуристы приедут в Токио в третий раз за последние 12 лет. Соревнования традиционно пройдут на национальном стадионе Ёёги, который вмещает около 8 700 зрителей. Зрителям из европейской части России для того, чтобы полностью охватить этап из «страны восходящего Солнца», придётся подключаться к трансляции ещё до этого самого восхода Солнца:

танцы на льду (ритм-танец — 27 ноября в 6:35, произвольный — 28 ноября в 6:00);

спортивные пары (короткая — 27 ноября в 8:35, произвольная — 28 ноября в 8:00);

женщины (короткая — 27 ноября в 10:15, произвольная — 28 ноября в 10:30);

мужчины (короткая — 27 ноября в 13:00, произвольная — 28 ноября в 13:30).

Прямые эфиры и записи выступлений будут доступны в онлайн-кинотеатре Okko. Право на просмотр трансляций получат только подписчики сервиса.

Конкурс — три дуэта на место

Соревнования начнутся с танцев на льду, где зрителей сразу погрузят в гущу борьбы за выход в финал Гран-при. На данный момент места в финальной шестёрке обеспечили себе три дуэта. Во-первых, это французы Лоранс Фурнье-Бодри — Гийом Сизерон и британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон, которые выиграли оба своих этапа и набрали по 30 очков. Во-вторых, в китайский Чунцин поедут Евгения Лопарёва — Жоффре Бриссо (Франция), завоевавшие два серебра, что дало 26 очков.

Такой же результат показали Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Грузия). Но по сумме баллов они проигрывают второй французской паре (387,47 против 388,23), поэтому им ещё не гарантировано попадание в топ-6. Теоретически грузин ещё могут обойти три дуэта, но должен случиться следующий расклад: американцы Эмилия Зингас и Вадим Колесник занимают третье место, финны Юлия Турккила и Маттиас Верслёйс на втором этапе за неделю вновь приезжают на вторую строчку (и обязательно набирают не меньше 196,60 балла), а победителями становятся либо испанцы Оливия Смарт и Тим Дик, либо американцы Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко.

Тогда у четырёх дуэтов будет по 26 баллов, и пара из Грузии по дополнительным показателям проиграет трём другим. Но такой сценарий со всеми условиями выглядит очень уж фантастическим. Более реалистичной выглядит очередная победа Зингас и Колесника (и соответствующий проход в финал), а три других дуэта будут бороться за серебро на этапе и за последнее место в топ-6. Чуть больше шансов у финнов, которые, в отличие от соперников, на своём первом этапе расположились на второй строчке, а не на третьей.

Эмилия Зингас и Вадим Колесник isu-skating.com

Из оставшихся участников танцевального турнира своё внимание стоит обратить на японский дуэт Рика Кихира — Шинго Нишияма. 24-летняя партнёрша восемь лет назад, прыгая тройной аксель, выиграла финал Гран-при у одиночниц, а сейчас уже второй сезон выступает в танцах на льду.

Поможет ли японцам домашний лёд?

К сожалению, мы опять должны констатировать, что интриги у спортивных пар не будет. На данный момент уже четыре пары могут спокойно готовиться к главному старту первой половины сезона:

канадцы Лиа Перейра и Треннт Мишо, завоевавшие золото в Канаде и серебро в Финляндии (28 очков);

грузины Анастасия Метёлкина и Лука Берулава, завоевавшие золото во Франции и серебро в Китае (28 очков);

немцы Анника Хокке и Роберт Кункель, завоевавшие золото в Финляндии и бронзу во Франции;

американцы Алиса Ефимова и Миша Митрофанов, завоевавшие два серебра в Канаде и США.

Если не произойдёт что-то экстраординарное, победу в Токио одержат действующие чемпионы мира Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин, которые благодаря распределению фигуристов по этапам Гран-при входят в сезон в довольно тепличных условиях. А вот за серебро и, соответственно, последнюю путёвку в финал ожидается борьба между двумя парами: Юна Нагаока — Сумитада Моригути (Япония, 11 очков) и Карина Акопова и Никита Рахманин (Армения, 9 очков).

На этапе в Китае их разделило всего 0,04 балла в пользу японцев. Сейчас в их пользу ещё будет работать поговорка «дома и стены помогают». Если же провалятся обе пары, что исключать нельзя, то шестёрку сильнейших пар замкнут Оксана Вуйамо и Том Бувар из Швейцарии, у которых 20 очков. Намечается потрясающий список участников финала Гран-при.

Болеем за наших девушек

Если за первыми двумя видами можно наблюдать опционально, то к соревнованиям женщин и мужчин подтянется большая часть российской аудитории, поскольку именно здесь выйдут на лёд нейтральные атлеты. В женском турнире наше внимание будет приковано к Аделии Петросян и Алине Горбачёвой.

Алина Горбачёва globallookpress.com

Петросян после шестого места на этапе в США не имеет шансов на выход в финал. Но это не значит, что в Японии нужно выступать с девизом «Главное — не победа, а участие». Это же касается и Горбачевой. Причём шансы на первое место действительно будут неплохими.

Главной фавориткой сейчас видится вице-чемпионка мира Монэ Тиба, победившая на этапе в Китае. Но она не владеет элементами ультра-си и периодически допускает ошибки. В то же время «домашнее судейство» никто не отменял. Оно, наверное, постарается сделать всё, чтобы Юна Аоки отобралась в финал.

Для этого требуется либо победа 24-летней фигуристки, либо её серебро с оценкой не меньше 210,78 балла. В этом случае она отцепит Анастасию Губанову, которая была второй во Франции и четвёртой в Китае. К последнему этапу место в топ-6 у женщин по итогам серии Гран-при гарантировали дважды победительницы этапов Ами Накаи и Мао Симада (обе — из Японии) и дважды серебряные призёры Александра Игнатова (Россия) и Нина Петрыкина (Эстония).

А завершая тему японского этапа, скажем, что не стоит сбрасывать со счетов кореянку Ю Ен, поболеем за Викторию Сафонову из Белоруссии, и посмотрим, в какой форме сейчас находится швейцарка Кимми Репонд.

Самое вкусное — напоследок

Основная же заруба нас всех ожидает в мужском турнире. Смотрите сами: наши Владислав Дикиджи и Петр Гуменник, Илья Малинин и Джейсон Браун из США, Рио Наката и Шун Сато на домашнем этапе, а ещё европейцы Даниэль Грассль (Италия), Кевин Аймоз (Франция) и Лукас Бричги (Швейцария).

Илья Малинин isu-skating.com

Такой состав участников никого бы не удивил на финале Гран-при, а это будет только обычный этап. Со стартом в Финляндии на прошлой неделе, где победил Михаил Селевко, а серебро взял Андреас Нордебек, даже сравнить нельзя.

На данный момент путёвку в китайский Чунцин завоевали всего два фигуриста — Као Миура с золотом из Китая и серебром из Франции и Михаил Селевко с золотом из Финляндии и бронзой из Канады. Из уже выступивших реальные шансы на проход сохраняет Адам Сяо Хим Фа, у которого 24 очка (золото во Франции и четвёртое место в Финляндии). Так, если, например, Дикиджи сейчас в Токио станет третьим, то впереди окажется француз.

С учётом того, что на NHK Trophy выступят два победителя и три серебряных призёра предыдущих этапов, возможных раскладов относительного итоговой квалификации в финал Гран-при ISU уйма. Так что советуем сильно этими расчётами не заморачиваться (вкратце, Дикиджи достаточно занять второе место, а если ниже — придётся считать) и просто наслаждаться соревнованиями.