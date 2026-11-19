LiveSport.Ru анонсирует пятый этап Гран-при ISU в финском Хельсинки.

Будильники ставить не нужно

На этой неделе погоня за выход в финал Гран-при ISU продолжится в Финляндии. Скандинавская страна принимает соревнования по фигурному катанию столь высокого уровня лишь шестой раз. И делает это из-за стечения обстоятельств: в 2018 г. пришлось подменить Китай, который отказался от этапа из-за ремонта ледового дворца. А с 2022 г. Finlandia Trophy заменил в календаре отменённый ISU российский этап Rostelecom Cup.

Фигуристы будут показывать свои прокаты 20-21 ноября в финской столице Хельсинки на льду одноименной арены, которая вмещает 8 200 зрителей. На сей раз соревнования начнутся в наиболее подходящее для европейской части России время:

спортивные пары (короткая — 20 ноября в 15:00, произвольная — 21 ноября в 13:15);

женщины (короткая — 20 ноября в 16:30, произвольная — 21 ноября в 15:00);

мужчины (короткая — 20 ноября в 18:25, произвольная — 21 ноября в 18:15);

танцы на льду (ритм-танец — 20 ноября в 20:20, произвольный — 21 ноября в 20:25).

Прямые эфиры и записи выступлений будут доступны в онлайн-кинотеатре Okko. Право на просмотр трансляций получат только подписчики сервиса.

Финский произвол

Ожидалось, что финский этап станет местом разборки трёх сильнейших российских пар. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Екатерина Чикмарёва — Матвей Янченков, выступив в сентябре-октябре на турнирах серии «Challenger», были включены в число участников турнира в Хельсинки вместо снявшихся пар. Таким же образом приглашение в Финляндию от ISU получил Евгений Семененко.

Евгений Семененко globallookpress.com

Однако своё отношение к российским спортсменам резко ужесточило правительство Финляндии. С 16 ноября атлетам из нашей страны въезд в «страну тысячи озёр» разрешён только при наличии существенных для национальных интересов Финляндии оснований.

Российским спортсменам нечего делать в Финляндии. Их въезд в страну будет угрозой для международных отношений Финляндии. Элина Валтонен министр иностранных дел Финляндии

Оформленные заранее визы не помогли попасть в страну. Федерация фигурного катания на коньках России выразила крайнее разочарование необдуманным и неправомерным политизированным решением Финляндии, жертвами которого стали спортсмены. Международный союз конькобежцев, который оперативно реагирует на травлю фигуристок в соцсетях, в данной ситуации отказался от публичных комментариев.

В ISU обошлись адресованным нашей федерации письмом, в котором констатировали своё бессилие и (или) отсутствие желания как-то повлиять на ситуацию. Ввиду «объективной невозможности участия российских фигуристов в соревнованиях и скорого начала турнира» чиновники просто пригласили в Финляндию других фигуристов из списка запасных. И туда же отправили россиян, у которых остался единственный шанс попасть на Гран-при — ждать, что кто-то снимется с последнего этапа в Японии.

Что-то подсказывает, что чемпионат мира, который в марте 2027 г. состоится в финском Тампере, в очередной раз пройдёт без российских фигуристов.

В парах канадцам ничто не помешает?

В отсутствие россиян интерес к соревнованиям у спортивных пар, которые в последние годы и так привлекали не слишком большую аудиторию, вовсе упал до минимума. Если не произойдёт ещё что-то экстраординарное, то первое место должны занимать канадцы Лиа Перейра и Треннт Мишо, которые на домашнем этапе, преодолев отметку в 200 баллов, одержали победу.

Лиа Перейра и Треннт Мишо Соцсети ISU

Следующими в рейтинге претендентов на призовые места неожиданно для себя располагаются Кэти Макбет и Балаж Надь. Пару дней назад они выиграли бронзу на этапе США, а теперь должны экстренно совершить перелёт в другое полушарие для второго за неделю старта. С учётом продемонстрированной ими в Эверетте формы и уровня собравшихся в Хельсинки соперников американцы, которые только в этом сезоне встали в пару, имеют все шансы сразу же пробиться в финал Гран-при.

Помешать им постараются немцы Анника Хокке и Роберт Кункель, которые тоже имеют в активе бронзу с первого этапа во Франции. Два третьих места вряд ли хватит им для попадания в итоговые топ-6.

Непобедимая японка и остальные

В женском турнире также имеется записной фаворит. Мао Шимада выдаёт блестящую серию на международных соревнованиях — 20 победных турниров подряд! 18-летняя японка, которая обладает и тройным акселем, и четверным тулупом, готовится к тому, чтобы разменять третий десяток викторий.

В спорте одни люди выигрывают, а другие проигрывают. Я думаю о желании победить, это есть у меня в голове. Однако я стараюсь не думать о победной серии. Отношусь к каждому турниру как к самостоятельному событию, просто фокусируюсь на нем и выступаю. Мао Шимада четырёхкратная чемпионка мира среди юниоров

Финский этап по результатам вполне может стать повторением этапа во Франции. Там тройку призёров, помимо Шимады, составили Нина Петрыкина и Изабо Левито. Американке, чтобы надеяться на финал, нужно обыгрывать эстонку. В этой борьбе у действующей чемпионки Европы есть весомый козырь в виде четверного сальхова. Но есть нюанс — на соревнованиях успешно она его ещё не прыгала. Рискнёт ли сейчас?

Нина Петрыкина globallookpress.com

А ведь здесь и кроме Левито есть кому вмешаться в медальные разборки. В первую очередь, речь идет про Хэин Ли из Южной Кореи, которая, прыгнув тройной аксель и в короткой, и в произвольной, заняла третье место на этапе в Китае. Её соотечественниц (Ким Со Ен и Ким Ю Сон), а также двух других японок (Рион Сумийоши и Ринка Ватанабе) сбрасывать со счетов тоже не стоит.

Непредсказуемые мужчины

Очень жалко, что Евгений Семененко не сможет выступить в Финляндии, потому что непобедимых соперников там нет. Будут, конечно, триумфаторы европейских чемпионатов последних лет Адам Сяо Хим Фа и Ника Эгадзе. Но они настолько нестабильно выступают, что чистый прокат в их исполнении случается по большим праздникам. Например, такой (с небольшими оговорками) случился для Адама на домашнем этапе, который завершился его победой.

А вот грузинский фигурист, завершив китайский этап на восьмой строчке, остался только с математическими шансами на проход в финал — нужно самому побеждать и рассчитывать на провалы/снятия соперников. Кстати, ученика Этери Тутберидзе в Финляндии сопровождает Даниил Глейхенгауз.

Вторую медаль этапа Гран-при нынешнего сезона попытаются завоевать эстонец Михаил Селевко и израильтянин Тамир Куперман, который после успешного выступления в США получил приглашение от ISU. Следует ожидать, что им в решении этой задачи всерьёз может помешать канадец Стивен Гоголев.

Очередной выход олимпийских чемпионов

Главными же звёздами предстоящего этапа Гран-при в Хельсинки станут Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон. Четыре недели назад во Франции было заметно, что олимпийские чемпионы были в недостаточно хорошей форме и свои прокаты ещё не накатали. Однако это им не помешало набрать пока что лучшую сумму сезона (207,57), которая, впрочем, сейчас может быть обновлена почти на 10 баллов.

Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон Соцсети ISU

Несмотря на то, что нас ждёт пятый по очереди этап Гран-при, кому-то придётся только дебютировать в серии ISU. Это, например, относится к двум дуэтам, которые в ближайшие выходные однозначно будут рассчитывать на медали: Марджори Лажуа и Жан-Люк Бейкер из Канады, Юлия Турккила и Маттиас Верслуйс из Финляндии.

Для них этот сезон — особенный. Финнов ожидает участие в домашнем чемпионате мира, чем могут похвастаться далеко не все фигуристы. Канадцы же лишь летом встали в дуэт, а 32-летний партнёр вообще вернулся в профессиональный спорт спустя 3 года. Тем не менее, они собираются выступать на протяжении всего четырехлетнего олимпийского цикла. И в частности, в этом году стать чемпионами Канады и попасть в топ-8 на чемпионате мира.

Однако сначала им необходимо хотя бы обойти номинально третий американский дуэт Кэролайн Грин — Майкл Парсонс, который в Канаде уже забирался на третье место. Вдобавок воспользоваться ошибками соперников будут рады чехи Натали Ташлерова и Филип Ташлер (Чехия), а также канадцы Мари-Жад Лорьо и Ромен Ле Гак.