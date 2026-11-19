LiveSport.Ru анонсирует пятый этап Гран-при ISU в финском Хельсинки.
Будильники ставить не нужно
На этой неделе погоня за выход в финал Гран-при ISU продолжится в Финляндии. Скандинавская страна принимает соревнования по фигурному катанию столь высокого уровня лишь шестой раз. И делает это из-за стечения обстоятельств: в 2018 г. пришлось подменить Китай, который отказался от этапа из-за ремонта ледового дворца. А с 2022 г. Finlandia Trophy заменил в календаре отменённый ISU российский этап Rostelecom Cup.
Фигуристы будут показывать свои прокаты 20-21 ноября в финской столице Хельсинки на льду одноименной арены, которая вмещает 8 200 зрителей. На сей раз соревнования начнутся в наиболее подходящее для европейской части России время:
- спортивные пары (короткая — 20 ноября в 15:00, произвольная — 21 ноября в 13:15);
- женщины (короткая — 20 ноября в 16:30, произвольная — 21 ноября в 15:00);
- мужчины (короткая — 20 ноября в 18:25, произвольная — 21 ноября в 18:15);
- танцы на льду (ритм-танец — 20 ноября в 20:20, произвольный — 21 ноября в 20:25).
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Финский произвол
Ожидалось, что финский этап станет местом разборки трёх сильнейших российских пар. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Екатерина Чикмарёва — Матвей Янченков, выступив в сентябре-октябре на турнирах серии «Challenger», были включены в число участников турнира в Хельсинки вместо снявшихся пар. Таким же образом приглашение в Финляндию от ISU получил Евгений Семененко.
Однако своё отношение к российским спортсменам резко ужесточило правительство Финляндии. С 16 ноября атлетам из нашей страны въезд в «страну тысячи озёр» разрешён только при наличии существенных для национальных интересов Финляндии оснований.
Российским спортсменам нечего делать в Финляндии. Их въезд в страну будет угрозой для международных отношений Финляндии.Элина Валтоненминистр иностранных дел Финляндии
Оформленные заранее визы не помогли попасть в страну. Федерация фигурного катания на коньках России выразила крайнее разочарование необдуманным и неправомерным политизированным решением Финляндии, жертвами которого стали спортсмены. Международный союз конькобежцев, который оперативно реагирует на травлю фигуристок в соцсетях, в данной ситуации отказался от публичных комментариев.
В ISU обошлись адресованным нашей федерации письмом, в котором констатировали своё бессилие и (или) отсутствие желания как-то повлиять на ситуацию. Ввиду «объективной невозможности участия российских фигуристов в соревнованиях и скорого начала турнира» чиновники просто пригласили в Финляндию других фигуристов из списка запасных. И туда же отправили россиян, у которых остался единственный шанс попасть на Гран-при — ждать, что кто-то снимется с последнего этапа в Японии.
Что-то подсказывает, что чемпионат мира, который в марте 2027 г. состоится в финском Тампере, в очередной раз пройдёт без российских фигуристов.
В парах канадцам ничто не помешает?
В отсутствие россиян интерес к соревнованиям у спортивных пар, которые в последние годы и так привлекали не слишком большую аудиторию, вовсе упал до минимума. Если не произойдёт ещё что-то экстраординарное, то первое место должны занимать канадцы Лиа Перейра и Треннт Мишо, которые на домашнем этапе, преодолев отметку в 200 баллов, одержали победу.
Следующими в рейтинге претендентов на призовые места неожиданно для себя располагаются Кэти Макбет и Балаж Надь. Пару дней назад они выиграли бронзу на этапе США, а теперь должны экстренно совершить перелёт в другое полушарие для второго за неделю старта. С учётом продемонстрированной ими в Эверетте формы и уровня собравшихся в Хельсинки соперников американцы, которые только в этом сезоне встали в пару, имеют все шансы сразу же пробиться в финал Гран-при.
Помешать им постараются немцы Анника Хокке и Роберт Кункель, которые тоже имеют в активе бронзу с первого этапа во Франции. Два третьих места вряд ли хватит им для попадания в итоговые топ-6.
Непобедимая японка и остальные
В женском турнире также имеется записной фаворит. Мао Шимада выдаёт блестящую серию на международных соревнованиях — 20 победных турниров подряд! 18-летняя японка, которая обладает и тройным акселем, и четверным тулупом, готовится к тому, чтобы разменять третий десяток викторий.
В спорте одни люди выигрывают, а другие проигрывают. Я думаю о желании победить, это есть у меня в голове. Однако я стараюсь не думать о победной серии. Отношусь к каждому турниру как к самостоятельному событию, просто фокусируюсь на нем и выступаю.Мао Шимадачетырёхкратная чемпионка мира среди юниоров
Финский этап по результатам вполне может стать повторением этапа во Франции. Там тройку призёров, помимо Шимады, составили Нина Петрыкина и Изабо Левито. Американке, чтобы надеяться на финал, нужно обыгрывать эстонку. В этой борьбе у действующей чемпионки Европы есть весомый козырь в виде четверного сальхова. Но есть нюанс — на соревнованиях успешно она его ещё не прыгала. Рискнёт ли сейчас?
А ведь здесь и кроме Левито есть кому вмешаться в медальные разборки. В первую очередь, речь идет про Хэин Ли из Южной Кореи, которая, прыгнув тройной аксель и в короткой, и в произвольной, заняла третье место на этапе в Китае. Её соотечественниц (Ким Со Ен и Ким Ю Сон), а также двух других японок (Рион Сумийоши и Ринка Ватанабе) сбрасывать со счетов тоже не стоит.
Непредсказуемые мужчины
Очень жалко, что Евгений Семененко не сможет выступить в Финляндии, потому что непобедимых соперников там нет. Будут, конечно, триумфаторы европейских чемпионатов последних лет Адам Сяо Хим Фа и Ника Эгадзе. Но они настолько нестабильно выступают, что чистый прокат в их исполнении случается по большим праздникам. Например, такой (с небольшими оговорками) случился для Адама на домашнем этапе, который завершился его победой.
А вот грузинский фигурист, завершив китайский этап на восьмой строчке, остался только с математическими шансами на проход в финал — нужно самому побеждать и рассчитывать на провалы/снятия соперников. Кстати, ученика Этери Тутберидзе в Финляндии сопровождает Даниил Глейхенгауз.
Вторую медаль этапа Гран-при нынешнего сезона попытаются завоевать эстонец Михаил Селевко и израильтянин Тамир Куперман, который после успешного выступления в США получил приглашение от ISU. Следует ожидать, что им в решении этой задачи всерьёз может помешать канадец Стивен Гоголев.
Очередной выход олимпийских чемпионов
Главными же звёздами предстоящего этапа Гран-при в Хельсинки станут Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон. Четыре недели назад во Франции было заметно, что олимпийские чемпионы были в недостаточно хорошей форме и свои прокаты ещё не накатали. Однако это им не помешало набрать пока что лучшую сумму сезона (207,57), которая, впрочем, сейчас может быть обновлена почти на 10 баллов.
Несмотря на то, что нас ждёт пятый по очереди этап Гран-при, кому-то придётся только дебютировать в серии ISU. Это, например, относится к двум дуэтам, которые в ближайшие выходные однозначно будут рассчитывать на медали: Марджори Лажуа и Жан-Люк Бейкер из Канады, Юлия Турккила и Маттиас Верслуйс из Финляндии.
Для них этот сезон — особенный. Финнов ожидает участие в домашнем чемпионате мира, чем могут похвастаться далеко не все фигуристы. Канадцы же лишь летом встали в дуэт, а 32-летний партнёр вообще вернулся в профессиональный спорт спустя 3 года. Тем не менее, они собираются выступать на протяжении всего четырехлетнего олимпийского цикла. И в частности, в этом году стать чемпионами Канады и попасть в топ-8 на чемпионате мира.
Однако сначала им необходимо хотя бы обойти номинально третий американский дуэт Кэролайн Грин — Майкл Парсонс, который в Канаде уже забирался на третье место. Вдобавок воспользоваться ошибками соперников будут рады чехи Натали Ташлерова и Филип Ташлер (Чехия), а также канадцы Мари-Жад Лорьо и Ромен Ле Гак.