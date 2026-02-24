LiveSport.RuLiveSport.RuРедакционный материалПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Конечно, были медали. Захватывающие лыжные спуски, фигурные прокаты, финиши с разницей в сотую. Влажные глаза на подиумах и сбывшиеся мечты — всё это было. Но на каждой Олимпиаде есть истории, которые не имеют отношения к подиуму. А иногда имеют — но совсем не так, как планировалось. Олимпиада в Милане и Кортина-д'Ампеццо закончилась. Вот 14 самых безумных вещей, которые мы на ней увидели.

1. Собака Назгул пробежала финиш женского командного спринта

Без шуток — это лучший момент Олимпиады.

Во время женского командного спринта в лыжных гонках на трассу выбежал Назгул — 30-килограммовый чехословацкий волчак — и пронёсся по финишной прямой так, будто всю жизнь к этому готовился.  Уверенно, целеустремлённо, с идеальным бегом.

Назгул ждёт остальных участников на финише
Назгул ждёт остальных участников на финише globallookpress.com

Его, конечно, дисквалифицировали: за пропуск старта, за то, что пробежал только финиш, за отсутствие напарника для эстафеты, за пол и за то, что он... собака.

Но фотофиниш ему всё-таки сделали.  Официальный.

Интернет немедленно объявил его «ограбленным чемпионом Олимпиады».

2. Японец берёт серебро — спиной вперёд

Икума Хоришима потерял контроль после прыжка в мужском могуле.  Упал.  Проскользил в бугор, который — каким-то чудом — поставил его обратно на лыжи и отправил к финишу. Спиной вперёд.

Икума Хоришима финиширует спиной вперёд
Икума Хоришима финиширует спиной вперёд globallookpress.com

Он пересёк финишную линию задом наперёд, не добрался до золота, но каким-то чудом получил серебро.  Судьи были в замешательстве.  Зрители — в восторге.

3. Норвежский биатлонист выигрывает бронзу и признаётся в измене

В спорте слёзы после финиша — дело обычное.  Но слёзы на подиуме с признанием «это худшая неделя в моей жизни» — из-за собственной неверности?  Это что-то новое.

Стурла Холм Лёгрейд плачет, но не от радости
Стурла Холм Лёгрейд плачет, но не от радости globallookpress.com

Стурла Холм Лёгрейд, выиграв бронзу, начал своё флеш-интервью не с рассказа о гонке, а с публичной исповеди: «Полгода назад я встретил любовь всей жизни.  А три месяца назад совершил самую большую ошибку и изменил ей».  Он хотел, чтобы она увидела, как много значит для него.

Бывшая, по сообщениям прессы, осталась равнодушной к раскаянию.  Более того, разозлилась ещё больше за то, что вынес их историю на всеобщее обозрение.

Стурла Холм Лёгрейд с коллекцией медалей Милана-2026
Стурла Холм Лёгрейд с коллекцией медалей Милана-2026 globallookpress.com

Критики заявили, что Лёгрейд украл момент у партнёра по команде Юхана-Улава Ботна, который только что взял золото — главное достижение карьеры.  Через несколько дней Лёгрейд извинился перед всеми — и продолжил соревноваться: за Олимпиаду он выиграл медали во всех пяти мужских биатлонных дисциплинах — три серебра и две бронзы.  Талант не пропьёшь.  И не про...  изменяешь.

4. Француженка берёт три золота после судимости за кражу кредитки партнёрши

В биатлоне вообще что-то странное. Жюли Симон в октябре 2025-го была признана виновной в краже кредитной карты партнёрши по сборной и сотрудника французской команды.  Потратила около 2000 евро на онлайн-покупки.  Получила три месяца условно.  Французская федерация дала ей шестимесячную дисквалификацию — но отложила её до окончания Олимпиады.

Жюли Симон с медалью Олмипаиды
Жюли Симон с медалью Олмипаиды globallookpress.com

В Милане Симон выиграла три золота, включая индивидуальную гонку на 15 км — в которой обыграла ту самую партнёршу, чью карту украла (Жюстин Брезаз-Буше финишировала 80-й).  Олимпийская чемпионка и осуждённая преступница в одном лице.

5. «Пенисгейт» в прыжках с трамплина

Пожалуй, самый безумный скандал Игр.  Немецкое издание Bild сообщило, что прыгуны с трамплина делают инъекции гиалуроновой кислоты в пенис перед примеркой костюмов.  Зачем?

Оказывается, при 3D-сканировании тела увеличенный орган означает более свободный крой в области паха, а лишняя ткань работает как парус, увеличивая дальность прыжка.  Исследование в журнале Frontiers показало: разница в 2 см в размере костюма может дать лишние 5,8 метра полёта.

Прыжки с трамплина возбудили повышенный интерес на Олимпиаде. (Спортсмен на фото — просто для примера)
Прыжки с трамплина возбудили повышенный интерес на Олимпиаде. (Спортсмен на фото — просто для примера) globallookpress.com

Итальянский пластический хирург подтвердил, что сделал такую инъекцию прыгуну за месяц до Игр, но отказался назвать имя и национальность.  Международная федерация лыжного спорта назвала это «дикими слухами».  ВАДА заявило, что проведёт расследование.  Виновных не нашли.  Но «пенисгейт» не забудется никогда.

6. Канадский кёрлингист послал шведа матом

Кёрлинг — самый вежливый вид спорта на планете.  Был.

Во время матча группового этапа швед Оскар Эрикссон обвинил канадца Марка Кеннеди в «двойном касании» — запрещённом контакте с камнем после броска.  Кеннеди ответил: «Ты можешь пойти...», ну, куда прыгуны, якобы, инъекции делают.

Марк Кеннед
Марк Кеннед globallookpress.com

На следующий день судья зафиксировал аналогичное нарушение у канадки Рэйчел Хоман.  Оба спортсмена всё отрицали.  Канадские мужчины в итоге взяли золото, женщины — бронзу.

Так кёрлинг потерял невинность.

7. Норвежский лыжник бросил палки и ушёл в лес

У Атле Ли Макграта, норвежского горнолыжника, были реальные шансы на золото в слаломе.  Он выступал с тяжёлым сердцем — незадолго до Игр умер его дедушка.  И когда Макграт зацепил ногой ворота, вылетел с трассы и потерял шансы на медали, он не стал возвращаться.

Он бросил палки.  Снял лыжи.  И ушёл в лес — полежать на снегу.

«Я думал, что там будет тихо и спокойно.  Не вышло — меня нашли фотографы и полиция, — сказал он потом. — Мне просто нужно было побыть одному».

Атле Ли Макграт уходит в лес
Атле Ли Макграт уходит в лес globallookpress.com

Подробнее мы рассказывали об этой истории вот тут.

8. Американский сноубордист отпраздновал победу — и оказался последним

Натан Паре триумфально пересёк финиш четвертьфинала в сноуборд-кроссе.  Отпраздновал — как же, полуфинал!  Потом посмотрел на официальные результаты: последнее место!

Натан Паре только что понял...
Натан Паре только что понял... X

Оказалось, что, повторяя траекторию другого спортсмена, Паре создал контакт, из-за которого соперник упал.  Судьи безжалостны: виновен.  Вместо полуфинала — дисквалификация с пометкой «финишировал последним».

9. Два лыжника делят первое место — но золото досталось только одному

Австралиец Купер Вудc и канадец Микаэль Кингсбери финишировали в мужском могуле с абсолютно одинаковым результатом: 83,71 балла.  Ничья за золото!

Счастливчик Купер Вудc
Счастливчик Купер Вудc globallookpress.com

Но правила предусматривают тайбрейк — по оценке за технику поворотов.  У Вудза она оказалась выше.  И вот: австралиец — золото, канадец — серебро.

10. Норвежец крутанулся на 360° перед последним броском в кёрлинге

Матч за бронзу.  Норвегия проигрывает Швейцарии 1:9, всё кончено. Магнус Рамсфьелл выходит на последний бросок — и вместо стандартного выпуска камня делает полный оборот на 360 градусов на льду, прежде чем отпустить камень.  Стиль.  Шик (жестокий мир — не можем поделиться с вами видео).

Магнус Рамсфьелл
Магнус Рамсфьелл globallookpress.com

Норвегия всё равно проиграла.

11. Медали ломались в руках победителей

Самый масштабный конфуз организаторов.  Медали Олимпиады-2026 — красивые, двухсоставные, из переработанного металла — оказались хрупкими.

Крепление ленты к медали содержало обязательный по итальянскому закону механизм автоотстёгивания (чтобы лента не могла задушить победителя при рывке).  Проблема в том, что этот механизм срабатывал от любого резкого движения.

Американка Бризи Джонсон, взяв золото в скоростном спуске, подпрыгнула на подиуме — и медаль разлетелась на три части прямо на церемонии.

Бризи Джонсон рассказывает на пресс-конференции, как у нее сломалась медаль
Бризи Джонсон рассказывает на пресс-конференции, как у нее сломалась медаль NPR

«Ну вот, медаль.  Вот лента.  А вот кусочек, который должен был их соединять», — показала она журналистам на пресс-конференции.  Совет другим чемпионам: «Не прыгайте в них».

За первую неделю минимум шесть спортсменов сообщили о сломанных медалях: Джонсон, Алиса Лю, Эбба Андерссон, Ютта Леердам, Юстус Штрелов.  Золото немецкого биатлониста упало на пол в прямом эфире.  Оргкомитет срочно запустил программу ремонта, но репутационный ущерб был нанесён.

Научный журнал Scientific American даже написал статью о том, почему так произошло.

12. 10 000 презервативов кончились за три дня

С 1988 года в олимпийских деревнях бесплатно раздают презервативы — инициатива по охране здоровья спортсменов.  В Милане на 2800 атлетов заготовили 10 000 штук.  Они закончились за три дня.

Десять тысяч презервативов оказалось слишком мало
Десять тысяч презервативов оказалось слишком мало haberler.com

Итальянская газета La Stampa первой сообщила о дефиците.  МОК подтвердил, сославшись на «спрос выше ожидаемого».  Пресс-секретарь Марк Адамс на брифинге не смог ответить, успеют ли пополнить запасы ко Дню святого Валентина, но заметил, что дефицит свидетельствует о том, что «День святого Валентина в деревне в самом разгаре».

13. Словацкого беглеца поймали на хоккее

44-летний гражданин Словакии находился в розыске 16 лет за серию краж в Италии.  Скрывался всё это время.  А потом приехал в Милан — на первый хоккейный матч Словакии против Финляндии.

Итальянская военная полиция опознала его ещё до того, как он успел попасть на арену.  Задержан, доставлен в миланскую тюрьму Сан-Витторе для отбытия оставшегося срока: 11 месяцев и 7 дней.

Вывод: фанатская любовь к хоккею сильнее инстинкта самосохранения.

14. Испанский фигурист лишился костюма миньона

Самая грустная история турнира, которая не связана с травмами.

Испанский фигурист Томас-Лоренс Гуарино Сабате весь сезон катал программу под музыку из «Миньонов» — в полном костюме миньона.  Зрители обожали.  Томас думал, что всё согласовано.

Томас-Лоренс Гуарино Сабате в образе Миньона — вот чего лишилась Олимпиада
Томас-Лоренс Гуарино Сабате в образе Миньона — вот чего лишилась Олимпиада globallookpress.com

За четыре дня до открытия Олимпиады ему сообщили: костюм и музыка не утверждены.  Использовать нельзя.  Олимпийские мечты в костюме миньона — перечёркнуты.

Сабате не сдался.  Достал прошлогоднюю программу под Bee Gees.  Выступил, но на подиум, конечно, не попал.  Гадкие организаторы!

Бонус: семья Превц — четыре брата и сестры с медалями

Словенские прыгуны с трамплина Домен и Ника Превц — брат и сестра — оба взяли медали в Милане: Домен — золото на большом трамплине, Ника — серебро на нормальном, плюс совместное золото в командных прыжках.

Ника Превц с медалью Игр-2026
Ника Превц с медалью Игр-2026 globallookpress.com

У них есть ещё два старших брата — Цене и Петер — которые тоже брали медали на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Итого: четыре родных брата и сестры, все с олимпийскими медалями.  Первая такая семья в истории зимних Олимпиад.