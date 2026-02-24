Конечно, были медали. Захватывающие лыжные спуски, фигурные прокаты, финиши с разницей в сотую. Влажные глаза на подиумах и сбывшиеся мечты — всё это было. Но на каждой Олимпиаде есть истории, которые не имеют отношения к подиуму. А иногда имеют — но совсем не так, как планировалось. Олимпиада в Милане и Кортина-д'Ампеццо закончилась. Вот 14 самых безумных вещей, которые мы на ней увидели.

1. Собака Назгул пробежала финиш женского командного спринта

Без шуток — это лучший момент Олимпиады.

Во время женского командного спринта в лыжных гонках на трассу выбежал Назгул — 30-килограммовый чехословацкий волчак — и пронёсся по финишной прямой так, будто всю жизнь к этому готовился. Уверенно, целеустремлённо, с идеальным бегом.

Назгул ждёт остальных участников на финише globallookpress.com

Его, конечно, дисквалифицировали: за пропуск старта, за то, что пробежал только финиш, за отсутствие напарника для эстафеты, за пол и за то, что он... собака.

Но фотофиниш ему всё-таки сделали. Официальный.

Интернет немедленно объявил его «ограбленным чемпионом Олимпиады».

2. Японец берёт серебро — спиной вперёд

Икума Хоришима потерял контроль после прыжка в мужском могуле. Упал. Проскользил в бугор, который — каким-то чудом — поставил его обратно на лыжи и отправил к финишу. Спиной вперёд.

Икума Хоришима финиширует спиной вперёд globallookpress.com

Он пересёк финишную линию задом наперёд, не добрался до золота, но каким-то чудом получил серебро. Судьи были в замешательстве. Зрители — в восторге.

3. Норвежский биатлонист выигрывает бронзу и признаётся в измене

В спорте слёзы после финиша — дело обычное. Но слёзы на подиуме с признанием «это худшая неделя в моей жизни» — из-за собственной неверности? Это что-то новое.

Стурла Холм Лёгрейд плачет, но не от радости globallookpress.com

Стурла Холм Лёгрейд, выиграв бронзу, начал своё флеш-интервью не с рассказа о гонке, а с публичной исповеди: «Полгода назад я встретил любовь всей жизни. А три месяца назад совершил самую большую ошибку и изменил ей». Он хотел, чтобы она увидела, как много значит для него.

Бывшая, по сообщениям прессы, осталась равнодушной к раскаянию. Более того, разозлилась ещё больше за то, что вынес их историю на всеобщее обозрение.

Стурла Холм Лёгрейд с коллекцией медалей Милана-2026 globallookpress.com

Критики заявили, что Лёгрейд украл момент у партнёра по команде Юхана-Улава Ботна, который только что взял золото — главное достижение карьеры. Через несколько дней Лёгрейд извинился перед всеми — и продолжил соревноваться: за Олимпиаду он выиграл медали во всех пяти мужских биатлонных дисциплинах — три серебра и две бронзы. Талант не пропьёшь. И не про... изменяешь.

4. Француженка берёт три золота после судимости за кражу кредитки партнёрши

В биатлоне вообще что-то странное. Жюли Симон в октябре 2025-го была признана виновной в краже кредитной карты партнёрши по сборной и сотрудника французской команды. Потратила около 2000 евро на онлайн-покупки. Получила три месяца условно. Французская федерация дала ей шестимесячную дисквалификацию — но отложила её до окончания Олимпиады.

Жюли Симон с медалью Олмипаиды globallookpress.com

В Милане Симон выиграла три золота, включая индивидуальную гонку на 15 км — в которой обыграла ту самую партнёршу, чью карту украла (Жюстин Брезаз-Буше финишировала 80-й). Олимпийская чемпионка и осуждённая преступница в одном лице.

5. «Пенисгейт» в прыжках с трамплина

Пожалуй, самый безумный скандал Игр. Немецкое издание Bild сообщило, что прыгуны с трамплина делают инъекции гиалуроновой кислоты в пенис перед примеркой костюмов. Зачем?

Оказывается, при 3D-сканировании тела увеличенный орган означает более свободный крой в области паха, а лишняя ткань работает как парус, увеличивая дальность прыжка. Исследование в журнале Frontiers показало: разница в 2 см в размере костюма может дать лишние 5,8 метра полёта.

Прыжки с трамплина возбудили повышенный интерес на Олимпиаде. (Спортсмен на фото — просто для примера) globallookpress.com

Итальянский пластический хирург подтвердил, что сделал такую инъекцию прыгуну за месяц до Игр, но отказался назвать имя и национальность. Международная федерация лыжного спорта назвала это «дикими слухами». ВАДА заявило, что проведёт расследование. Виновных не нашли. Но «пенисгейт» не забудется никогда.

6. Канадский кёрлингист послал шведа матом

Кёрлинг — самый вежливый вид спорта на планете. Был.

Во время матча группового этапа швед Оскар Эрикссон обвинил канадца Марка Кеннеди в «двойном касании» — запрещённом контакте с камнем после броска. Кеннеди ответил: «Ты можешь пойти...», ну, куда прыгуны, якобы, инъекции делают.

Марк Кеннед globallookpress.com

На следующий день судья зафиксировал аналогичное нарушение у канадки Рэйчел Хоман. Оба спортсмена всё отрицали. Канадские мужчины в итоге взяли золото, женщины — бронзу.

Так кёрлинг потерял невинность.

7. Норвежский лыжник бросил палки и ушёл в лес

У Атле Ли Макграта, норвежского горнолыжника, были реальные шансы на золото в слаломе. Он выступал с тяжёлым сердцем — незадолго до Игр умер его дедушка. И когда Макграт зацепил ногой ворота, вылетел с трассы и потерял шансы на медали, он не стал возвращаться.

Он бросил палки. Снял лыжи. И ушёл в лес — полежать на снегу.

«Я думал, что там будет тихо и спокойно. Не вышло — меня нашли фотографы и полиция, — сказал он потом. — Мне просто нужно было побыть одному».

Атле Ли Макграт уходит в лес globallookpress.com

Подробнее мы рассказывали об этой истории вот тут.

8. Американский сноубордист отпраздновал победу — и оказался последним

Натан Паре триумфально пересёк финиш четвертьфинала в сноуборд-кроссе. Отпраздновал — как же, полуфинал! Потом посмотрел на официальные результаты: последнее место!

Натан Паре только что понял... X

Оказалось, что, повторяя траекторию другого спортсмена, Паре создал контакт, из-за которого соперник упал. Судьи безжалостны: виновен. Вместо полуфинала — дисквалификация с пометкой «финишировал последним».

9. Два лыжника делят первое место — но золото досталось только одному

Австралиец Купер Вудc и канадец Микаэль Кингсбери финишировали в мужском могуле с абсолютно одинаковым результатом: 83,71 балла. Ничья за золото!

Счастливчик Купер Вудc globallookpress.com

Но правила предусматривают тайбрейк — по оценке за технику поворотов. У Вудза она оказалась выше. И вот: австралиец — золото, канадец — серебро.

10. Норвежец крутанулся на 360° перед последним броском в кёрлинге

Матч за бронзу. Норвегия проигрывает Швейцарии 1:9, всё кончено. Магнус Рамсфьелл выходит на последний бросок — и вместо стандартного выпуска камня делает полный оборот на 360 градусов на льду, прежде чем отпустить камень. Стиль. Шик (жестокий мир — не можем поделиться с вами видео).

Магнус Рамсфьелл globallookpress.com

Норвегия всё равно проиграла.

11. Медали ломались в руках победителей

Самый масштабный конфуз организаторов. Медали Олимпиады-2026 — красивые, двухсоставные, из переработанного металла — оказались хрупкими.

Крепление ленты к медали содержало обязательный по итальянскому закону механизм автоотстёгивания (чтобы лента не могла задушить победителя при рывке). Проблема в том, что этот механизм срабатывал от любого резкого движения.

Американка Бризи Джонсон, взяв золото в скоростном спуске, подпрыгнула на подиуме — и медаль разлетелась на три части прямо на церемонии.

Бризи Джонсон рассказывает на пресс-конференции, как у нее сломалась медаль NPR

«Ну вот, медаль. Вот лента. А вот кусочек, который должен был их соединять», — показала она журналистам на пресс-конференции. Совет другим чемпионам: «Не прыгайте в них».

За первую неделю минимум шесть спортсменов сообщили о сломанных медалях: Джонсон, Алиса Лю, Эбба Андерссон, Ютта Леердам, Юстус Штрелов. Золото немецкого биатлониста упало на пол в прямом эфире. Оргкомитет срочно запустил программу ремонта, но репутационный ущерб был нанесён.

Научный журнал Scientific American даже написал статью о том, почему так произошло.

12. 10 000 презервативов кончились за три дня

С 1988 года в олимпийских деревнях бесплатно раздают презервативы — инициатива по охране здоровья спортсменов. В Милане на 2800 атлетов заготовили 10 000 штук. Они закончились за три дня.

Десять тысяч презервативов оказалось слишком мало haberler.com

Итальянская газета La Stampa первой сообщила о дефиците. МОК подтвердил, сославшись на «спрос выше ожидаемого». Пресс-секретарь Марк Адамс на брифинге не смог ответить, успеют ли пополнить запасы ко Дню святого Валентина, но заметил, что дефицит свидетельствует о том, что «День святого Валентина в деревне в самом разгаре».

13. Словацкого беглеца поймали на хоккее

44-летний гражданин Словакии находился в розыске 16 лет за серию краж в Италии. Скрывался всё это время. А потом приехал в Милан — на первый хоккейный матч Словакии против Финляндии.

Итальянская военная полиция опознала его ещё до того, как он успел попасть на арену. Задержан, доставлен в миланскую тюрьму Сан-Витторе для отбытия оставшегося срока: 11 месяцев и 7 дней.

Вывод: фанатская любовь к хоккею сильнее инстинкта самосохранения.

14. Испанский фигурист лишился костюма миньона

Самая грустная история турнира, которая не связана с травмами.

Испанский фигурист Томас-Лоренс Гуарино Сабате весь сезон катал программу под музыку из «Миньонов» — в полном костюме миньона. Зрители обожали. Томас думал, что всё согласовано.

Томас-Лоренс Гуарино Сабате в образе Миньона — вот чего лишилась Олимпиада globallookpress.com

За четыре дня до открытия Олимпиады ему сообщили: костюм и музыка не утверждены. Использовать нельзя. Олимпийские мечты в костюме миньона — перечёркнуты.

Сабате не сдался. Достал прошлогоднюю программу под Bee Gees. Выступил, но на подиум, конечно, не попал. Гадкие организаторы!

Бонус: семья Превц — четыре брата и сестры с медалями

Словенские прыгуны с трамплина Домен и Ника Превц — брат и сестра — оба взяли медали в Милане: Домен — золото на большом трамплине, Ника — серебро на нормальном, плюс совместное золото в командных прыжках.

Ника Превц с медалью Игр-2026 globallookpress.com

У них есть ещё два старших брата — Цене и Петер — которые тоже брали медали на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Итого: четыре родных брата и сестры, все с олимпийскими медалями. Первая такая семья в истории зимних Олимпиад.