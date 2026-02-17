25-летний Атле Ли Макграт лидировал в олимпийском слаломе с преимуществом в 0,59 секунды. Через 15 секунд второй попытки он потерял всё. Что было дальше — лучшая сцена этих Игр.
Понедельник, 16 февраля. Бормио. Трасса Стельвио. Последняя мужская горнолыжная гонка Олимпиады в Милане.
Атле Ли Макграт из США выходит на старт второй попытки последним из тридцатки лучших — так положено лидеру. После первой попытки у него отрыв в 0,59 секунды. В слаломе это — пропасть. Золото, по сути, в кармане.
Через 15 секунд Макграт цепляет ворота. Не проходит флаг. DNF — «did not finish». Гонка окончена.
А дальше начинается кино.
Палки, забор, лес
Макграт швыряет одну палку через защитную сетку. Потом вторую. Перелезает через ограждение с другой стороны трассы. И уходит. Просто уходит — в ботинках для слалома, по колено в снегу, спотыкаясь и падая, в сторону леса.
Камера следит за ним сверху. Макграт добирается до опушки, садится в сугроб. Потом падает на спину. Лежит, закрыв лицо руками. Дышит.
К нему подходит медик — проверить, всё ли в порядке. Потом появляются фотографы. Потом полиция.
«Я думал, что найду там тишину и покой, — скажет он потом. — Но не нашёл. Потому что фотографы и полиция нашли меня в лесу. Мне просто нужно было побыть одному».
Спустя два с лишним часа Макграт появился в финишной зоне. Молча прошёл мимо всех. И только позже, в отеле в Бормио, заговорил с журналистами.
Траурная повязка
Чтобы понять всю картину, нужно отмотать историю на 12 дней назад.
6 февраля — день церемонии открытия Олимпиады. В этот же день умирает дед Макграта — деменция. Макграт написал ему эмоциональное посвящение в соцсетях и пообещал: «Я отдам всё ради тебя на этих Играх». Все 12 дней соревнований он выходил на старт с траурной повязкой на руке.
«Путь к этому чемпионату был таким... потеря дедушки и всё остальное... Я даже не думал, что окажусь на старте», — говорил он после гигантского слалома, где финишировал пятым.
А потом, в своей лучшей дисциплине, он дал себе идеальный шанс. Лучшая первая попытка. Огромный отрыв. И потерял всё за 15 секунд.
Обычно я хорошо умею расставлять приоритеты. Если я плохо катаюсь, я могу хотя бы сказать себе: я здоров, моя семья здорова, люди, которых я люблю, рядом, всё ок. Но сейчас это не так. Я потерял человека, которого очень любил. И это делает всё невыносимо тяжёлым.Атле Ли Макгратамериканский горнолыжник
«Это слалом. В этом его красота»
Его ошибка произошла прямо перед швейцарским тренером, стоявшим на трассе. Тренер моментально понял: золото теперь гарантировано его подопечному Лоику Мейару — и начал праздновать.
Швейцарская команда позже извинилась перед норвежцами.
Мейар, забравший золото, отнёсся к Макграту с пониманием:
Я бывал на его месте. Слалом — жестокий вид. Ты можешь быть лучшим на старте и зацепить первый флаг. В этом красота слалома — когда всё получается, это прекрасно.Лоику Мейаролимпийский чемпион
Но лучше всех понял Макграта его партнёр по сборной Хенрик Кристофферсен — бронзовый призёр этого слалома. На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане Кристофферсен был в точно такой же ситуации: лидировал после первой попытки, вылетел во второй.
В конце концов, это просто лыжная гонка. Это не сломает карьеру Атле. Он великий лыжник. Если он продолжит так кататься, его ждёт огромный успех. Такой уж наш спорт. Иногда так бывает. Я был в точно такой же ситуации и сделал то же самое. Да, это больно. Но это то, что есть.Хенрик Кристофферсенбронзовый призёр
А насчёт выброшенных палок и побега в лес?
«Это допустимо, — сказал Кристофферсен. — Это спорт. Какой спорт без эмоций? »
Вермонт, Калгари и выбор флага
У Макграта — уникальная биография. Он родился в Вермонте, США. Его отец Феликс Макграт выступал за сборную США по горным лыжам на Олимпиаде-1988 в Калгари. Мама — норвежка. Атле вырос в Норвегии и выбрал выступать за неё.
За два дня до слалома, 14 февраля, он сказал: «Хоть я наполовину американец, для меня быть норвежцем — это любовь. Нигде больше я не хотел бы быть».
А ещё один фигурант этого слалома — бразилец Лукас Пинейру Браатен, который выиграл золото в гигантском слаломе двумя днями ранее и стал первым в истории южноамериканцем с медалью зимних Олимпиад. Браатен — бывший норвежец, сменивший спортивное гражданство на бразильское в честь мамы. В слаломе его попытка закончилась падением.
Четвёртым финишировал Тимон Хауган — тот самый товарищ по команде, который сказал о Макграте: «Это просто разрывает сердце. Он всё делал идеально. Отличная первая попытка, позиция для олимпийского золота. Он всё делает правильно — и за 15 секунд это рушится».
«Я провёл своё время в лесу»
...спустя два с лишним часа, в конце пресс-конференции Макграт вдруг улыбнулся:
Я провёл своё время в лесу. Так что теперь я проведу время с людьми, которых люблю. Это всё, что мне нужно. Думаю, мне понадобится много времени, чтобы это переварить, и будет невероятно тяжело. Посмотрим, как пойдёт. Но по крайней мере, меня окружают замечательные люди, которые любят меня и которых люблю я. Я рад, что они здесь.Атле Ли Макгратамериканский горнолыжник
Макграту — 25 лет. И, если верить Кристофферсену, лучшие его гонки ещё впереди. Просто иногда нужно сначала полежать в сугробе.