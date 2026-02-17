LiveSport.RuLiveSport.RuРедакционный материалПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

25-летний Атле Ли Макграт лидировал в олимпийском слаломе с преимуществом в 0,59 секунды. Через 15 секунд второй попытки он потерял всё. Что было дальше — лучшая сцена этих Игр.

Понедельник, 16 февраля.  Бормио.  Трасса Стельвио.  Последняя мужская горнолыжная гонка Олимпиады в Милане.

Атле Ли Макграт из США выходит на старт второй попытки последним из тридцатки лучших — так положено лидеру.  После первой попытки у него отрыв в 0,59 секунды.  В слаломе это — пропасть.  Золото, по сути, в кармане.

Через 15 секунд Макграт цепляет ворота.  Не проходит флаг.  DNF — «did not finish».  Гонка окончена.

А дальше начинается кино.

Палки, забор, лес

Макграт швыряет одну палку через защитную сетку.  Потом вторую.  Перелезает через ограждение с другой стороны трассы.  И уходит.  Просто уходит — в ботинках для слалома, по колено в снегу, спотыкаясь и падая, в сторону леса.

Атле Ли Макграт уходит в сторону леса
Атле Ли Макграт уходит в сторону леса globallookpress.com

Камера следит за ним сверху.  Макграт добирается до опушки, садится в сугроб.  Потом падает на спину.  Лежит, закрыв лицо руками.  Дышит.

К нему подходит медик — проверить, всё ли в порядке.  Потом появляются фотографы.  Потом полиция.

Атле Ли Макграт
Атле Ли Макграт KEYSTONE

«Я думал, что найду там тишину и покой, — скажет он потом. — Но не нашёл.  Потому что фотографы и полиция нашли меня в лесу.  Мне просто нужно было побыть одному».

Атле Ли Макграт в сугробе
Атле Ли Макграт в сугробе Кадр из телетрансляции

Спустя два с лишним часа Макграт появился в финишной зоне.  Молча прошёл мимо всех.  И только позже, в отеле в Бормио, заговорил с журналистами.

Траурная повязка

Чтобы понять всю картину, нужно отмотать историю на 12 дней назад.

6 февраля — день церемонии открытия Олимпиады.  В этот же день умирает дед Макграта — деменция.  Макграт написал ему эмоциональное посвящение в соцсетях и пообещал: «Я отдам всё ради тебя на этих Играх».  Все 12 дней соревнований он выходил на старт с траурной повязкой на руке.

«Путь к этому чемпионату был таким...  потеря дедушки и всё остальное...  Я даже не думал, что окажусь на старте», — говорил он после гигантского слалома, где финишировал пятым.

А потом, в своей лучшей дисциплине, он дал себе идеальный шанс.  Лучшая первая попытка.  Огромный отрыв.  И потерял всё за 15 секунд.

Обычно я хорошо умею расставлять приоритеты. Если я плохо катаюсь, я могу хотя бы сказать себе: я здоров, моя семья здорова, люди, которых я люблю, рядом, всё ок. Но сейчас это не так. Я потерял человека, которого очень любил. И это делает всё невыносимо тяжёлым.Атле Ли Макгратамериканский горнолыжник

«Это слалом. В этом его красота»

Его ошибка произошла прямо перед швейцарским тренером, стоявшим на трассе.  Тренер моментально понял: золото теперь гарантировано его подопечному Лоику Мейару — и начал праздновать.

Швейцарская команда позже извинилась перед норвежцами.

Мейар, забравший золото, отнёсся к Макграту с пониманием:

Я бывал на его месте. Слалом — жестокий вид. Ты можешь быть лучшим на старте и зацепить первый флаг. В этом красота слалома — когда всё получается, это прекрасно.Лоику Мейаролимпийский чемпион

Но лучше всех понял Макграта его партнёр по сборной Хенрик Кристофферсен — бронзовый призёр этого слалома.  На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане Кристофферсен был в точно такой же ситуации: лидировал после первой попытки, вылетел во второй.

В конце концов, это просто лыжная гонка. Это не сломает карьеру Атле. Он великий лыжник. Если он продолжит так кататься, его ждёт огромный успех. Такой уж наш спорт. Иногда так бывает. Я был в точно такой же ситуации и сделал то же самое. Да, это больно. Но это то, что есть.Хенрик Кристофферсенбронзовый призёр

А насчёт выброшенных палок и побега в лес?

«Это допустимо, — сказал Кристофферсен. — Это спорт.  Какой спорт без эмоций?  »

Вермонт, Калгари и выбор флага

У Макграта — уникальная биография.  Он родился в Вермонте, США.  Его отец Феликс Макграт выступал за сборную США по горным лыжам на Олимпиаде-1988 в Калгари.  Мама — норвежка.  Атле вырос в Норвегии и выбрал выступать за неё.

За два дня до слалома, 14 февраля, он сказал: «Хоть я наполовину американец, для меня быть норвежцем — это любовь.  Нигде больше я не хотел бы быть».

Атле Ли Макграт с траурной повязкой в память о деде
Атле Ли Макграт с траурной повязкой в память о деде globallookpress.com

А ещё один фигурант этого слалома — бразилец Лукас Пинейру Браатен, который выиграл золото в гигантском слаломе двумя днями ранее и стал первым в истории южноамериканцем с медалью зимних Олимпиад.  Браатен — бывший норвежец, сменивший спортивное гражданство на бразильское в честь мамы.  В слаломе его попытка закончилась падением.

Четвёртым финишировал Тимон Хауган — тот самый товарищ по команде, который сказал о Макграте: «Это просто разрывает сердце.  Он всё делал идеально.  Отличная первая попытка, позиция для олимпийского золота.  Он всё делает правильно — и за 15 секунд это рушится».

«Я провёл своё время в лесу»

...спустя два с лишним часа, в конце пресс-конференции Макграт вдруг улыбнулся:

Я провёл своё время в лесу. Так что теперь я проведу время с людьми, которых люблю. Это всё, что мне нужно. Думаю, мне понадобится много времени, чтобы это переварить, и будет невероятно тяжело. Посмотрим, как пойдёт. Но по крайней мере, меня окружают замечательные люди, которые любят меня и которых люблю я. Я рад, что они здесь.Атле Ли Макгратамериканский горнолыжник

Макграту — 25 лет.  И, если верить Кристофферсену, лучшие его гонки ещё впереди.  Просто иногда нужно сначала полежать в сугробе.