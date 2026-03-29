20 марта подошёл к концу регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Многие эксперты и болельщики отмечали, что турнир ближе к своему завершению страдал от отсутствия интриг и большого числа ничего не значащих матчей. LiveSport.Ru предлагает несколько вариантов, как можно изменить формат регулярки.

Кажется, назрела проблема

В КХЛ наступила самая интересная часть сезона — плей-офф. В сравнении с ним регулярный чемпионат и так имеет не так много поклонников, а в последнее время даже их число сократилось.

В этом году каждая конференция включает по 11 команд, из которых в плей-офф попадает 8. При этом еще до начала сезона можно с уверенностью назвать по 6-7 команд, которые точно войдут в кубковую восьмёрку.

Все участники Кубка Гагарина от Запада полностью определились за 3 недели до конца регулярки. Так что оставшиеся 7-9 матчей превратились в формальность. На Востоке такого сильного разрыва избежали, но навязать «Сибири» серьёзную борьбу за восьмую путёвку в плей-офф никто не смог.

Да и внутри восьмёрок распределение команд по местам стало более-менее понятным заранее. По этой причине многие клубы в последние недели не гнушались проводить большую ротацию состава. Например, «Металлург», который досрочно выиграл Кубок Континента, вообще на два заключительных матча повёз дублирующий состав.

Игорь Нечаев («Металлург») vk.com/hcmetallurg

Можно ли внести в регулярный чемпионат интригу и сделать его более интересным? Возможно, поможет изменение его формата одним из следующих способов.

Укоротить плей-офф и сократить лигу

Конечно, когда из 22 команд участие в турнире продолжают 16, большой интриги найти сложно. Особенно при сложившемся годами разделении на записных фаворитов и аутсайдеров. В этом случае некоторые специалисты предлагают укоротить зону плей-офф — с 16 до 8 (или с 8 до 4 в конференции).

Но подобный формат страдает очевидной проблемой — к Новому году еще больше команд потеряют шансы и потеряют соревновательный стимул. В связи с этим вспомним, что 20 лет назад во времена Суперлиги плей-офф начинался со стадии 1/4 финала, а чемпионат состоял из 16 команд.

Иван Савчик («Лада») и Данил Башкиров («Сочи») vk.com/hc_lada

Поэтому при принятии реализации этого варианта имеет смысл подумать о сокращении КХЛ. Тем более, кандидаты имеются. «Сочи» и «Лада» периодически сталкиваются с финансовыми проблемами. «Шанхай» — непонятный проект, который не факт, что приживётся в Китае. Еще в зоне риска могут оказаться «Амур», «Адмирал», «Нефтехимик».

Увеличить число клубов в лиге

И всё-таки желания убирать клубы нет — это как будто по живому резать. Так что почему бы не пойти от обратного и включить в КХЛ больше команд? Потенциальных новичков можно найти в ВХЛ.

Про новокузнецкий «Металлург» и ханты-мансийскую «Югру», которые ранее выступали в КХЛ и говорить нечего. С финансированием все неплохо у петербургского «Динамо» и тульского «АКМ», чьи руководители уже заявляли о желании стать частью главной лиги континента. Построенную в Красноярске к Универсиаде 2019 ледовую арену на 7 тысяч можно загрузить матчами местного «Сокола» в КХЛ (если уж «Сочи» специально создали, чтобы задействовать олимпийский стадион). А что там «Хумо» из Ташкента?

ХК «Сокол» vk.com/hcsokol_krsk

Словом, потенциал для расширения КХЛ до 32 клубов (как в НХЛ и, между прочим, в ВХЛ) есть. Однако обратная сторона медали — риск увеличения не конкуренции, а «болота». Возможной мерой противодействия такому развитию событий может стать либерализация лимита на легионеров:

введение единых правил что для российских, что для иностранных команд;

отмена легионерского статуса для белорусов, казахов, китайцев;

количество хоккеистов из других стран ограничить семью (при нежелании скандинавов играть в КХЛ это более чем достаточно).

Отменить деление на конференции

Выше названные кардинальные меры могут и подождать. А начать реформы можно с чего-то менее глобального. Отмена деления на конференции и возвращение к сводной таблице, как в первом сезоне КХЛ, будет самое то.

При таком формате увеличатся зоны борьбы за попадание в плей-офф и за преимущество домашней площадки. К тому же перекрестный плей-офф, который два года назад приглянулся болельщикам, начнется с первого же раунда. Придется, правда, покумекать над календарем: 42 матча (два круга по 21) — мало, а 84 матча (четыре круга по 21) — много. Тогда уж и дивизионы нужно возрождать и автоматически отправлять их победителей в топ-4.

Ввести плей-ин

Речь идет о довольно распространенном в настоящее время в хоккее и в баскетболе формате игр, которые следуют после регулярного чемпионата, но предшествуют основной части плей-офф. Например, сейчас он применяется в НБА и в МХЛ. Суть состоит в том, что команды, занявшие места на стыке попадания в зону плей-офф, организуют между собой мини-турнир / стыковые матчи. Например, 7-я и 8-я команды разыграют друг с другом седьмой посев, а проигравшие встретятся с победителем матча между 9-й и 10-й командами — так определится обладатель последней путевки в плей-офф.

В этом случае в регулярном чемпионате обострится борьба сразу на нескольких этажах турнирной таблицы: в районе попадания в топ-6, в топ-8, в топ-10. Однако тот факт, что судьба сезона для команд будет решаться в одном-двух матчах, может негативно сказаться на ценности всей регулярки.

«Открыть» лигу: ввести механизм вылета в ВХЛ

Еще один старый добрый формат, который когда-то использовался в хоккее. Для того, чтобы команды, которые к середине сезона осели на дне турнирной таблицы и потеряли шансы на попадание в плей-офф, не распродавали игроков и не отбывали номер, необходимо ввести релегацию — обмен клубами между высшим и низшим дивизионами.

Антон Глинкин («Трактор») globallookpress.com

Напомним, от этого механизма отказались при создании КХЛ для того, чтобы участники турнира гарантировано соответствовали финансовым и инфраструктурным требованиям, инвесторы не подвергали риску свои вложения в клубы, имела место стабильность в организации соревнования.

Однако задержки зарплат, неожиданные потери спонсоров и последующие снятия клубов за 18 лет никуда не делись. Так что рассмотреть такой вариант реформирования КХЛ вполне можно.

Проводить регулярный чемпионат в два этапа

Довольно радикальный способ изменить формат регулярного чемпионата. Согласно его основным параметрам, после первой половины сезона, когда каждая команда дважды сыграет с каждой, сформируются две группы: «золотая», куда войдет первая восьмерка, которая обеспечила себе плей-офф и будет бороться за Кубок Континента, и «серебряная» с остальными 14 командами, которые будут соперничать друг с другом за попадание во вторую восьмерку.

Кубок Континента vk.com/hcakbars

В этом случае кратно возрастет количество матчей с вывеской «топ», исчезнет фактор более легкого календаря из-за игр с командами, потерявшими шансы на плей-офф. А у команд в «серебряной» группе шансы будут сохранятся максимально долго, потому что им предстоят матчи исключительно с соразмерными по силам соперниками.

Начислять очки за 2 сезона

Ещё одно необычное предложение. Для того, чтобы клубы что на первых, что на последних местах заранее не прекращали играть в полную силу, предлагается вести таблицу по сумме очков за два сезона: предыдущего и текущего. В межсезонье очки за предыдущий сезон сгорят, а за текущий сезон — сохранятся и потом будут прибавляться в новом сезоне.

Такой формат вынудит руководителей клубов составлять планы и принимать решения с более основательным подходом — на среднесрочную перспективу. Так что его внедрение может обеспечить стабильное функционирование команд.

Платить за набранные очки

Напоследок рассмотрим материальный метод стимулирования клубов к набору очков. Почему все футбольные команды хотят играть в Лиге чемпионов? Потому что УЕФА платит им за участие и за достигнутые спортивные результаты (2,1 млн евро за победу на групповом этапе и 700 тыс. евро за ничью).

Алексей Морозов globallookpress.com

К сожалению, сейчас КХЛ — не такая финансово мощная организация, чтобы платить столь большие призовые. В прошлом сезоне лига распределила между клубами более 2 млрд рублей, из которых примерно половина была выплачена с учётом спортивных результатов.

Для удобства введем более справедливую 3-очковую систему, при которой в основное время разыгрывают 3 очка (за победу), а в овертайме и буллитах — 2 очка (за победу) и 1 очко (за поражение). Тогда за 748 матчей команды распределят 2244 очка. В этом случае одно очко может стоить порядка 300 тыс. рублей. Пока немного, но за целую регулярку может накопиться 8-значная сумма.