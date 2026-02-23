Финал Канада — США в Милане — лучший хоккей, который мы видели за 12 лет. «Золотой гол» Хьюза, 41 сэйв Хеллебайка, Кросби в раздевалка перед телевизором, дети Годро на льду. Но за четыре года до этого — на Олимпиаде в Пекине — лучшие хоккеисты мира сидели дома и смотрели, как Финляндия берёт золото без единого энхаэловца. Ещё за четыре года — в Пхёнчхане — та же история. Со стороны это выглядит как рандом: поехали, не поехали, снова поехали. На самом деле за каждым решением — война четырёх организаций за деньги, права и календарь. Разбираемся, как это устроено и почему в 2030-м звёзды НХЛ, скорее всего, снова будут на Олимпиаде.

Четыре стороны, один стол

Чтобы звёзды НХЛ оказались на Олимпиаде, договориться должны аж целых четыре организации:

НХЛ (лига, то есть владельцы 32 клубов) — они теряют деньги на паузе в сезоне и рискуют получить травмированных игроков.

(лига, то есть владельцы 32 клубов) — они теряют деньги на паузе в сезоне и рискуют получить травмированных игроков. NHLPA (профсоюз игроков) — игроки хотят на Олимпиаду. Очень. Для многих это главная мечта в карьере.

(профсоюз игроков) — игроки хотят на Олимпиаду. Очень. Для многих это главная мечта в карьере. IIHF (Международная федерация хоккея) — им нужен лучший турнир в мире, потому что от этого зависят спонсоры и статус хоккея в олимпийской семье.

(Международная федерация хоккея) — им нужен лучший турнир в мире, потому что от этого зависят спонсоры и статус хоккея в олимпийской семье. МОК (Международный олимпийский комитет) — они контролируют деньги, права на трансляции и вообще решают, что такое Олимпиада.

Если хоть одна сторона не согласна — всё рушится. И за последние 30 лет рушилось дважды.

1998–2014: золотая эра

До 1998 года НХЛ на Олимпиадах не было вообще. Именно поэтому «Чудо на льду» 1980 года — это студенты против профессиональной советской машины: американские профи сидели в НХЛ и смотрели по телевизору.

«Чудо на льду»: США — СССР 4:3, Олимпиада в Лейк-Плэсиде, 1980 г.

Формально профессионалов допустили на Олимпиады в 1986 году, но НХЛ ещё десять лет сопротивлялась. Главная проблема — календарь: сезон НХЛ длится с октября по июнь, 82 игры на команду. Олимпиада — в феврале. Пауза в две-три недели посреди сезона — это перенесённые матчи, сломанный ритм и недовольные владельцы клубов, рекламодатели, партнёры.

В 1995 году все четыре стороны наконец договорились. Первые Игры с НХЛ — Нагано-1998. Дальше — пять Олимпиад подряд, через Солт-Лейк-Сити, Турин, Ванкувер и до Сочи-2014. Это и есть золотая эра олимпийского хоккея: «Золотой гол» Кросби в 2010-м, буллитная серия Оши против России в 2014-м, канадская серия с тремя золотыми подряд.

Всё это время сделка работала примерно так: МОК покрывал расходы на игроков (страховка, перелёты, проживание), НХЛ ставила сезон на паузу, игроки ехали бесплатно. Все были довольны — хоккей получал рейтинги, МОК получал звёзд, лига получала глобальную рекламу.

А потом всё сломалось.

Пхёнчхан-2018: деньги и права

В 2013 году МОК возглавил Томас Бах. И новый президент поменял правила: МОК больше не покрывает расходы на игроков НХЛ. Страховка, перелёты, проживание — платите сами.

На первый взгляд — мелочь. IIHF тут же предложила оплатить всё из своего кармана, примерно 20 миллионов долларов. Но для НХЛ деньги были лишь частью проблемы.

Настоящий камень преткновения — медиаправа. НХЛ хотела использовать олимпийские моменты для продвижения лиги: показывать голы Кросби и Овечкина в своих трансляциях, соцсетях, рекламе. А олимпийский контент — это святая святых МОК. Комитет охраняет права на трансляции как Кощей иглу и никому не отдаёт.

Плюс вечный страх владельцев клубов: травмы. Условный «Питтсбург» платит Кросби 8,7 миллиона в год. Олимпиада может вернуть его со сломанной ногой — а компенсации от МОК больше нет. Для владельца это не абстрактный риск, а конкретные миллионы и миллионы прямых и косвенных расходов.

Переговоры зашли в тупик. В апреле 2017 года НХЛ объявила: на Олимпиаду в Пхёнчхан лига не едет, смотрит по телевизору.

Игроки были в ярости. Александр Овечкин заявил публично: «Олимпиада у меня в крови. Все знают, как сильно я люблю свою страну. Я поеду за Россию, даже если буду единственным энхаэловцем в Корее» (ретроспективный спойлер: не стал). Джастин Фолк, олимпиец 2014 года: «Это жестоко. Нет ни одной причины, по которой мы не должны ехать».

Александр Овечкин globallookpress.com

В итоге не поехал никто. Россия (без флага, как «Олимпийские атлеты из России») взяла золото — составом из КХЛ и европейских лиг. Великий турнир превратился в чемпионат мира второго сорта.

Пекин-2022: ковид в последний момент

К Пекину-2022 ситуация, казалось, разрешилась. Во время ковида НХЛ и профсоюз игроков вели тяжёлые переговоры по коллективному соглашению. Игроки жёстко давили: Олимпиада — один из главных пунктов. В сентябре 2021 года все четыре стороны подписали соглашение: НХЛ едет в Пекин.

А в декабре 2021-го — волна «Омикрона». За месяц НХЛ перенесла больше 50 матчей. Календарь сезона развалился. И лиге срочно понадобилось олимпийское окно — те самые две-три недели в феврале — чтобы впихнуть отложенные игры.

Был и второй фактор: драконовский карантин в Китае. Положительный тест — и игрока могут заблокировать в Пекине на недели. Для клуба, борющегося за плей-офф, это катастрофа.

За шесть недель до начала Игр комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил: участие «более невозможно».

Сборная Финляндии в Пекине-2022 globallookpress.com

Финляндия выиграла золото. Без единого действующего игрока НХЛ в любой сборной. Прекрасный турнир для финнов — и грустное зрелище для всех, кто помнил Ванкувер-2010.

Милан-2026 — возвращение

Ковидные переговоры, как ни странно, стали поворотным моментом. НХЛ и профсоюз работали вместе в кризисе — и в процессе заложили фундамент для возвращения на Олимпиаду. Беттмэн потом признал: «Это сводилось к тому, чтобы сделать правильную вещь, потому что игроки этого очень хотели».

Формально объявили 2 февраля 2024 года, на Матче звёзд НХЛ в Торонто. Беттмэн, глава профсоюза Марти Уолш и президент IIHF Люк Тардиф вышли на сцену вместе. Окончательно подписали 2 июля 2025 года — в штаб-квартире МОК в Цюрихе. Соглашение покрывает и Милан-2026, и Альпы-2030.

Что изменилось по сравнению с 2018-м? Несколько вещей:

Во-первых, 4 Nations Face-Off в феврале 2025 года показал, чего стоит хоккей «лучшие против лучших». Финал Канада — США в овертайме собрал сумасшедшие рейтинги. Лига увидела: это работает как маркетинг, и Олимпиада работает ещё лучше.

Во-вторых, давление игроков. Целое поколение звёзд — Макдэвид, Драйзайтль, Пастрняк, Мэттьюз — ни разу не были на Олимпиаде. Макдэвиду было 17 в Сочи-2014. К Пхёнчхану — 21, к Пекину — 25. Он не мог представлять Канаду на главном турнире до 27 лет. Давид Пастрняк эмоционально отметил: «Время не остановить. Ты стареешь каждый год, а Олимпиады — раз в четыре. Каждые пропущенные Игры — это надолго».

В-третьих, новая структура международного календаря: Олимпиада — Кубок мира — Олимпиада — Кубок мира, каждые два года. НХЛ получает свои маркетинговые турниры, игроки получают международный хоккей, и все зарабатывают.

Альпы-2030: что известно

Олимпиада-2030 пройдёт во Французских Альпах. Участие НХЛ уже подтверждено — оно прописано в том же соглашении, что и Милан-2026.

Президент МОК Томас Бах объявляет Французские Альпы местом проведения Олимпиады-2030. 24 июля 2024 года globallookpress.com

Но «подтверждено» в мире НХЛ и МОК — понятие условное. Вспомним: Пекин-2022 тоже был «подтверждён», а потом за шесть недель всё отменили. Теоретически помешать могут:

Локаут. Текущее коллективное соглашение НХЛ действует до 2026 года. Если новые переговоры провалятся и начнётся локаут (как в 2004–05 и 2012–13), календарь поедет, и олимпийская пауза снова может стать жертвой.

Текущее коллективное соглашение НХЛ действует до 2026 года. Если новые переговоры провалятся и начнётся локаут (как в 2004–05 и 2012–13), календарь поедет, и олимпийская пауза снова может стать жертвой. Форс-мажор. Пандемия, геополитический кризис, что угодно. Пекин-2022 — наглядный пример.

Пандемия, геополитический кризис, что угодно. Пекин-2022 — наглядный пример. Деньги. Вопрос страховки и компенсаций за травмы никуда не делся. Пока все стороны нашли компромисс, но каждый новый цикл переговоров может снова его вскрыть.

Тем не менее после Милана-2026 — после финала Хьюз-Кросби, после 41 сэйва Хеллебайка, после свитера Годро на льду — аргументов за Олимпиаду стало несоизмеримо больше, чем против. Такого маркетинга не купишь ни за какие деньги. Рейтинги финала наверняка побьют рекорды. А история с «Чудом на льду 2.0» (первое американское золото за 46 лет, ровно в годовщину оригинала) будет работать на НХЛ годами.

Вместо вывода

Со стороны кажется: НХЛ решает наугад, или делает МОК одолжение. Но на самом деле — это каждый раз переговоры четырёх организаций с разными интересами, где любой из трёх факторов (деньги, календарь, медиаправа) может стать стоп-краном.

Игроки всегда хотят ехать. Всегда. Овечкин грозился лететь в Корею один. Макдэвид ждал первой Олимпиады десять лет. Кросби в 38 лет пытался выйти на финал с травмой, потому что понимал: следующего шанса может не быть.

Лига — всегда сомневается. Владельцы считают риски и убытки. МОК — всегда торгуется. Олимпийский контент — их главный актив, и они не отдадут его без боя. IIHF — всегда посередине. Пытается всех помирить, иногда предлагает заплатить из своего кармана.

И раз в четыре года эти четверо садятся за стол и решают: будет ли следующая Олимпиада настоящей — или очередным чемпионатом мира для тех, кого не позвали в НХЛ.

После Милана-2026 ответ, кажется, очевиден. Но в хоккее, как и в жизни, но особенно в хоккее: очевидное ещё не значит гарантированное.