    Идеальные на бумаге. Топ-10 провальных трансферов, которые должны были выстрелить

    В списке — чемпионы мира, финалисты ЛЧ и лучшие молодые таланты Европы

    Тимо ВернерИдеальные на бумаге. Топ-10 провальных трансферов, которые должны были выстрелить
  • 16:55
    • «Спартак» сыграет против «МЛ Витебск» в товарищеской игре
  • 15:14
    • L’Équipe: Полузащитник «Уотфорда» ведет переговоры с «Локомотивом»
  • 14:59
    • BBC: Букайо Сака выбыл на четыре недели из-за травмы
  • 13:24
    • Между московским «Динамо» и «Алавесом» нет переговоров по Маричалю
  • 12:36
    • Флориан Вирц объяснил, почему перешел в «Ливерпуль»
  • 12:31
    • Хаби Алонсо: Это была полная и очень надежная игра на выезде
  • 08:15
    • Медведев в пяти сетах проиграл Бонзи на старте US Open 2025
    Тимо Вернер
    Тимо Вернер
    ESPN анализирует, как топ-клубы Европы подписывали игроков с идеальным резюме, но получали совсем не то, на что рассчитывали.
    Предположим, что средний клуб АПЛ за сезон делает около пяти крупных трансферов. Это примерно 100 переходов в лиге за год и около тысячи — за десятилетие. Исследования показывают: лишь около 50% новичков проводят хотя бы половину матчей за свои новые команды. Если принять этот невысокий порог за критерий успешности, то за 10 лет выходит, что примерно 500 игроков оправдывают ожидания, а еще 500 — нет.

    Часто причины неудач лежат на поверхности: неправильно определенная тактическая роль, ставка на прошлые заслуги, игнорирование слабых сторон или возрастных факторов. Но немало случаев, когда игроки проваливаются по причинам, которые предсказать было невозможно.

  • 21/08/2025

    • На трансферном рынке нельзя полагаться на подбрасывание монетки, однако даже самые дальновидные клубы способны повысить вероятность успеха максимум на 10–20%. Человеческий фактор, сам футбол и внешний контекст слишком сложны и непредсказуемы, чтобы кто-то мог гарантировать результат каждой сделки.

    Поэтому вполне логично, что остается множество продуманных, рациональных и на первый взгляд идеальных трансферов, которые в итоге не сработали. Хорошие процессы могут привести к плохим результатам — так же, как плохие процессы иногда неожиданно дают хороший эффект. И вот, накануне закрытия трансферного окна, самое время вспомнить некоторые из самых многообещающих сделок последних 10 лет, которые в итоге обернулись провалом.

    2015/16: трансферы Моргана Шнедерлена (€35 млн из «Саутгемптона») и Мемфиса Депая (€34 млн из ПСВ) в «Манчестер Юнайтед»

    Именно этим летом всё и началось. И под «всё» я имею в виду феномен, когда «Манчестер Юнайтед» каким-то образом превращал почти каждого новичка в бледную тень самого себя.

    В «Саутгемптоне» Морган Шнедерлен, пожалуй, был лучшим опорным полузащитником Премьер-лиги. За годы его выступлений клуб не раз менял тренеров и состав, но оставался одной из самых надежных команд Англии в обороне — во многом благодаря французу, который цементировал центр поля.

    Он одинаково уверенно действовал при любых тактических схемах и партнерах, находился в расцвете сил и только что сыграл на чемпионате мира. Казалось, это был максимально надежный трансфер.

    Мемфис Депай
    globallookpress.com

    Мемфис Депай в то же время считался, пожалуй, самым ярким атакующим талантом в мире после Рахима Стерлинга. До 21 года он забил 39 мячей и отдал 11 голевых передач в Эредивизи, штамповал удары и создавал моменты с фланга — как раз в тот момент, когда крайние атакующие становились ключевыми фигурами в современном футболе.

    Спустя всего год оба покинули «Юнайтед».

    Шнедерлен, возможно, достиг пика еще в «Саутгемптоне» — в «Эвертоне» он уже не был и близко тем же игроком. Депай так и не реализовал свой потенциал уровня «Золотого мяча», но его можно смело отнести к длинному списку футболистов, которые блистали до прихода в «Юнайтед» и после ухода из него.

    • В ПСВ он в среднем набирал 0,79 (гол+пас без учета пенальти) за 90 минут. В «Лионе», куда перебрался из Англии, — уже 0,82. В последующих клубах, «Барселоне» и «Атлетико», его показатель составил 0,50 и 0,27 соответственно.

    А в «Юнайтед»? Всего два гола с игры и ни одной голевой передачи за 1500 минут на поле.

    2016/17: трансфер Самюэля Умтити в «Барселону» (€25 млн из «Лиона»)

    К моменту, когда Самюэль Умтити перебрался в «Барселону», он уже провел 128 матчей в Лиге 1 на позиции, где футболисты обычно выходят на пик формы позже, чем на других амплуа. На момент подписания контракта с «сине-гранатовыми» защитнику было всего 22 года, а сам трансфер стал лишь 44-м по стоимости в сезоне-2016/17.

    Самюэль Умтити
    globallookpress.com

    Умтити был великолепен в игре на втором этаже, надежен в единоборствах на земле и входил в число лучших центральных защитников мира по работе с мячом. Единственным поводом для сомнений был его рост — чуть меньше 183 см, — но «Барселона» имела богатый опыт успешной игры с невысокими центрбеками, а умение француза справляться с жесткой манерой Лиги 1 говорило о том, что опасения преувеличены.

    Назвать этот трансфер полным провалом нельзя. Умтити выиграл с клубом несколько титулов Ла Лиги — в эпоху, когда «Реал» штамповал победы в Лиге чемпионов. Он был игроком «Барсы» и в тот момент, когда в 2018 году в составе сборной Франции стал чемпионом мира.

    • Однако из-за череды травм и нарастающего хаоса внутри самого клуба Умтити лишь дважды за все время он провел более 2000 минут за сезон. За шесть сезонов он вышел в стартовом составе лишь в 78 матчах Ла Лиги и принял участие всего в примерно 30% от всех возможных игровых минут.

    2017/18: трансфер Келечи Ихеаначо в «Лестер» (€27,7 млн из «Манчестер Сити»)

    Это был сезон, который перевернул трансферный рынок. «Пари Сен-Жермен» совершил немыслимое — активировал клаусулу Неймара в размере €222 млн и увел его из «Барселоны». Туда же присоединился и юный Килиан Мбаппе — за сумму свыше €100 млн.

    В ответ «Барселона» потратила девятизначные суммы на Усмана Дембеле из дортмундской «Боруссии» и Филипе Коутиньо из «Ливерпуля». Сами «красные» тем временем побили трансферный рекорд для защитника, заплатив €84,65 млн за поздно раскрывшегося Вирджила ван Дейка из «Саутгемптона». А на другой стороне Мерсисайда «Эвертон» оформил, возможно, худшую сделку в истории клуба — €49,4 млн за 27‑летнего мастера стандартов Гильфи Сигурдссона из «Суонси».

    На фоне этих громких переходов «Лестер» тихо, но, казалось, уверенно выстраивал постчемпионскую перестройку. После непростого сезона-2016/17 без Н’Голо Канте и с дополнительной нагрузкой в Лиге чемпионов «лисы» подписали Келечи Ихеаначо — форварда, который выглядел будущей звездой и обошелся дешевле, чем «Эвертону» стоил защитник Майкл Кин.

    Келечи Ихеаначо
    globallookpress.com

    В «Манчестер Сити» у Ихеаначо было мало игрового времени — все-таки он подменял самого Серхио Агуэро. Но когда выходил, то либо забивал, либо создавал моменты для партнеров. За примерно 1300 минут в двух сезонах он оформил 12 голов с игры и 4 результативные передачи. Это соответствует показателю 1,11 (гол+пас без пенальти) за 90 минут — заметно выше среднего по карьере Криштиану Роналду в Европе.

    Да, выбор был не без риска — в «Сити» он начал лишь 12 из 46 матчей, и выборка была ограниченной. Но это были еще времена до превращения «горожан» в суперкоманду. И главное — все это он сделал до 20 лет.

    • Трансфер был оправданным и не стал провалом. Однако, возможно, из-за долговечности Джейми Варди, Ихеаначо так и остался тем же, кем был в «Сити» — продуктивным игроком ротации.

    За шесть сезонов в Премьер-лиге в составе «Лестера» он в среднем набирал около 0,70 очков (гол+пас без пенальти) за 90 минут — уровень стартового форварда клуба Лиги чемпионов. Проблема в том, что он начинал в старте в среднем лишь 10 матчей за сезон.

    2018/19: трансфер Наби Кейта в «Ливерпуль» (€60 млн из «РБ Лейпциг»)

    Это была единственная серьезная осечка «Ливерпуля» за пятилетний период, в течение которого клуб вернулся в число лучших команд мира. Но сожалеть об этом на «Энфилде» не привыкли.

    В «Лейпциге» Наби Кейта был универсалом высочайшего уровня. В эпоху, когда прессинг становился ключевым элементом футбола, он входил в число лучших полузащитников мира по умению принять мяч, обыграть соперника и развернуть атаку.

    Его прогрессивные передачи были великолепны, а без мяча он успевал повсюду. И этого уже было бы достаточно, чтобы оправдать трансфер, но Кейта дополнял все это результативностью на уровне атакующего игрока: за два сезона в Бундеслиге он в среднем набирал 0,51 (гол+пас без учета пенальти) за 90 минут.

    Наби Кейта
    globallookpress.com

    В «Ливерпуле» настолько верили в его потенциал, что оформили сделку за год до перехода, позволив ему еще сезон провести в «Лейпциге». В первый же год на «Энфилде» клуб выиграл Лигу чемпионов, но сам Кейта провел в старте лишь 16 матчей АПЛ — и это оказалось его личным максимумом за пять лет в Англии.

    У гвинейца были яркие моменты в составе «красных», и неслучайно, что два лучших сезона команды на два фронта — 2018/19 и 2021/22 — пришлись на годы, когда он выходил в старте хотя бы в 10 матчах чемпионата. Но в итоге, как отмечал бывший директор аналитического отдела «Ливерпуля» Иэн Грэм, футболист, у которого не было проблем со здоровьем, вдруг стал постоянно получать травмы.

    2019/20: трансферы Танги Ндомбеле (€62 млн из «Лиона») и Джовани Ло Чельсо (€32 млн) в «Тоттенхэм»

    Маленький секрет успеха «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов-2018/19 заключается в том, что, по правде говоря, команда тогда не была настолько хороша. В финале против «Ливерпуля» «шпоры» сыграли лучше, чем ожидали многие, но в чемпионате они держались на плаву благодаря удачной игре Сон Хын Мина и Гарри Кейна, а также банальному везению.

    • Сезон они завершили на четвертом месте с разницей мячей «+28», но по ожидаемой разнице голов (xG) показатель составлял лишь «+7,8» — седьмой результат в лиге. Для большинства клубов глубокий проход в случайном по своей природе кубковом турнире, подкрепленный нестабильной результативностью в чемпионате, стал бы поводом для череды ошибочных решений.

    Многие решили бы, что они сильнее, чем есть на самом деле. Но «Тоттенхэм» пошел другим путем: клуб подписал, пожалуй, двух самых перспективных молодых полузащитников на рынке, чтобы обновить центр поля, который в финале ЛЧ начинали Мусса Сиссоко и Гарри Уинкс.

    Танги Ндомбеле и Роберто Фирмино
    globallookpress.com

    Танги Ндомбеле было всего 22 года, но он уже провел более 60 матчей в Лиге 1. Это был редкий тип хавбека, который постоянно продвигал мяч вперед, почти не ошибаясь в передачах, и при этом был одним из лучших дриблеров на своей позиции. Его оборонительные навыки не вызывали восторга, но и дырой в обороне он не был — пользы от его игры с мячом было достаточно, чтобы закрыть глаза на недостатки.

    Джовани Ло Чельсо, в свою очередь, покинул «Росарио Сентраль» ради «ПСЖ» в 20 лет. За два сезона в Париже он начал 19 матчей, а затем провел год в «Бетисе», где вышел в старте 27 раз. По стилю он был близок к Ндомбеле, но с меньшей оборонительной нагрузкой и большим количеством подключений в штрафную. При правильном подборе третьего хавбека казалось, что эта пара могла бы на следующее десятилетие стать атакующей опорой троицы в центре поля.

    Джовани Ло Чельсо
    globallookpress.com

    Но все пошло иначе. Оба оказались «между позициями» — недостаточно надежны в обороне для классической роли в центре поля и недостаточно эффективны у чужой штрафной для позиции атакующего полузащитника в команде, претендующей на Лигу чемпионов каждый сезон. За все время в АПЛ они лишь однажды преодолели отметку в 15 стартов за сезон — в 2020/21, когда Ндомбеле при Жозе Моуринью начал 28 матчей.

    Так началась, пожалуй, самая неудачная и в то же время немного несчастливая эпоха клуба. «Тоттенхэм» делал целый ряд разумных трансферов — и все они не сработали. Тем же летом были подписаны Райан Сессеньон, один из самых перспективных крайних защитников мира, и Стивен Бергвейн, продуктивный молодой вингер из ПСВ. Год спустя пришел еще один многообещающий фулбек — Серхио Регилон из «Севильи».

    Сегодня ни одного из этих игроков в клубе уже нет.

    2020/21: Переход Тимо Вернера в «Челси» (€53 млн из «РБ Лейпциг»)

    В сезонах 2018/19 и 2019/20 лишь пять игроков в топ-5 лигах Европы набрали не менее 50 ожидаемых голов и передач без учета пенальти. Это были Роберт Левандовский из «Баварии», Лионель Месси из «Барселоны», Килиан Мбаппе из «ПСЖ» и Мохаммед Салах из «Ливерпуля» — четыре величайших атакующих игрока XXI века.

    А пятым был футболист, чье имя, как шутил режиссер Пон Джун Хо — поклонник «Тоттенхэма», в переводе с немецкого означает «мошенник», — Тимо Вернер.

    • До того, как он стал мемом, Вернер был одним из лучших форвардов Европы — потому что умел оказываться в нужном месте и реализовывать моменты. За тот двухлетний отрезок больше голов с игры, чем у него, было только у Левандовского, Мбаппе и Месси.

    В «Челси» он пришел в 24 года, на пороге расцвета карьеры, и €53 млн за игрока с такой статистикой выглядели вполне разумной инвестицией. Как и любой трансфер, это был риск, но риск, на который пошел бы любой богатый и рационально управляемый клуб.

    Тимо Вернер
    globallookpress.com

    Очевидно, что ставка не сыграла. Да, он начал и выиграл финал Лиги чемпионов, а его скорость за спинами защитников на время позволила «Челси» играть более осторожно и выдать одну из лучших оборонительных серий последних лет.

    Но в итоге за два сезона в АПЛ он забил лишь 10 мячей, а после возвращения в «Лейпциг» за несколько лет добавил всего два гола за два сезона в аренде в «Тоттенхэме». Ему все еще только 29, но, похоже, даже его бывший клуб больше не заинтересован в нем.

    2021/22: трансфер Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед» (€85 млн из «Боруссии» Дортмунд)

    За все время, что портал FBref ведет статистику (в некоторых турнирах — с начала 1990‑х), лишь четверо игроков сумели забить и отдать не менее 80 результативных передач до достижения 21 года: Килиан Мбаппе — 108, Уэйн Руни — 86, Майкл Оуэн — 85, Джейдон Санчо — 83.

    Джейдон Санчо
    globallookpress.com

    Ни у кого больше нет и 77, а если убрать пенальти, Санчо и вовсе обгоняет Оуэна. Таким образом, он оказался в компании обладателя «Золотого мяча» и одного из величайших английских футболистов в истории. Сумма в €85 млн выглядела внушительно, но по меркам рынка была даже ниже реальной стоимости игрока с таким выдающимся стартом карьеры.

    Причин, по которым трансфер не сработал, немало: от хаоса внутри «МЮ» до того, что в АПЛ обнажились недостатки в атлетизме Санчо. Но суть в том, что у него исчезли удары и снизилось качество передач. В своем последнем сезоне в Бундеслиге он наносил 2,23 удара за 90 минут, а в Премьер-лиге этот показатель упал до 1,18. По передачам в штрафную — падение с 3,58 до 2,14 за четыре сезона в Англии.

    • В 25 лет Санчо превращается в вингера, который способен стабильно продвигать мяч вперед, но почти не создает угроз у ворот. Парадоксально говорить это о футболисте, который еще до пика карьеры штамповал голы и ассисты, но, возможно, для него настало время попробовать себя в роли полузащитника.

    2022/23: трансфер Райана Гравенберха в «Баварию» (€18,5 млн из «Аякса»)

    В тот же год «Челси» заплатил €121 млн за Энцо Фернандеса из «Бенфики». На момент сделки аргентинцу было 22 года — на два больше, чем Райану Гравенберху. И сегодня оба входят в число лучших полузащитников Премьер-лиги.

    Разумеется, «Бавария» в АПЛ не играет, но этот трансфер выглядел крайне разумным: к 20 годам Гравенберх уже провел более 60 матчей в стартовом составе «Аякса» в Эредивизи.

    Райан Гравенберх
    globallookpress.com

    Однако в Мюнхене он задержался всего на один сезон, начав в старте лишь три матча, прежде чем перебрался в «Ливерпуль». Там он стал основным игроком, выйдя в старте в 37 из 38 матчей чемпионата и помог клубу в прошлом сезоне завоевать 20-й титул чемпиона Англии.

    Похоже, «Бавария» рассталась с молодым голландцем из-за того, что он не пришелся по вкусу Томасу Тухелю, тогда как «Ливерпуль» подписывал его под Юргена Клоппа. Но по-настоящему Гравенберх раскрылся уже при Арне Слоте.

    • Вывод прост: не стоит принимать ключевые кадровые решения, исходя из прихотей человека, который, возможно, не задержится в клубе и на два года.

    Как видно из предыдущих примеров, Гравенберх — редкий случай футболиста, который «провалился» в Бундеслиге, но засиял в Премьер-лиге.

    2023/24: трансфер Фоларина Балогана в «Монако» (€30 млн из «Арсенала»)

    Модель DAVIES Майкла Имбурджио сравнивает игроков на основе выполняемых ими ролей и определяет, насколько большую ценность они предоставили по сравнению с базовым игроком на той же позиции.

    Среди футболистов, которым на старте сезона был 21 год или меньше, арендное выступление Фоларина Балогана, игрока сборной США, за «Реймс» в Лиге 1 занимает пятое место по показателям с 2017 года. По совокупности действий с мячом он добавил своей команде 8,65 гола по сравнению со «средним» игроком его амплуа.

    Фоларин Балоган
    globallookpress.com

    Выше него в рейтинге — только Килиан Мбаппе (трижды) и Винисиус Жуниор (один раз). Сразу за Балоганом расположились Коул Палмер, Ламин Ямаль, Эрлинг Холанн и Букайо Сака. А в следующей группе — Федерико Кьеза, Джуд Беллингем, Родриго, Флориан Вирц и Хави Симонс. Все эти футболисты либо уже переходили, либо могли бы перейти за суммы, значительно превышающие те €30 млн, что заплатил «Монако».

    Пока рано говорить, что этот трансфер провалился. Но и успешным его назвать нельзя: за два сезона в Лиге 1 Балоган забил всего 11 мячей. Любопытно, что его показатели по системе DAVIES в пересчете на 90 минут в «Монако» почти идентичны тем, что он демонстрировал в «Реймсе» — проблема в том, что он провел на поле лишь 37,7% возможного игрового времени в чемпионате.

    • Если он сможет регулярно выходить в основе, есть все шансы на прорывной сезон. Но это большое «если»: сейчас он травмирован, а у «Монако» появился новый, более молодой форвард — Мика Биерет, забивший 13 голов в первых 16 матчах в старте.

    2024/25: трансферы Иана Матсена (€44,5 млн из «Челси») и Дониелла Маленa (€25 млн из «Боруссии» Дортмунд) в «Астон Виллу»

    Две из самых востребованных позиций в современном футболе — это левый защитник и «забивной вингер». Левый защитник — узкоспециализированная позиция, на которой может играть ограниченное число футболистов, а именно те, кто владеет сильной левой ногой. Что же касается вингеров, способных стабильно забивать, — именно они во многом определяют лицо нынешней эпохи игры.

    Прошлым летом «Астон Вилла» заполучила по одному представителю каждой из этих категорий, потратив в сумме менее €70 млн. В 22 года Иан Матсен успел выйти в стартовом составе на финал Лиги чемпионов в аренде за дортмундскую «Боруссию».

    Дониелл Мален
    globallookpress.com

    А 25‑летний Дониелл Мален в среднем набирал 0,8 (гол+пас без пенальти) за 90 минут на протяжении восьми сезонов в Эредивизи и Бундеслиге. Даже если серьезно «урезать» эти цифры с поправкой на уровень лиг, €25 млн за игрока, способного выдавать 0,5 результативных действий за матч, — настоящая удача.

    Мален в «Вилле» дает даже больше — 0,87 (гол+пас) за 90 минут. Проблема в том, что он почти не играет: всего два выхода в старте в Премьер-лиге с января.

    С Матсеном история похожая. По статистическим сравнениям FBref, его ближайший аналог — Нуну Мендеш из «ПСЖ». Иными словами, он делает все на уровне выше среднего. Однако в прошлом сезоне начал лишь 10 матчей, а в стартовом туре нового чемпионата против «Ньюкасла» так и не вышел со скамейки. Даже если вы подписали правильных игроков, это не имеет значения, если они не получают игрового времени.

