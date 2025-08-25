Идеальные на бумаге. Топ-10 провальных трансферов, которые должны были выстрелить

Предположим, что средний клубза сезон делает около пяти крупных трансферов. Это примерно 100 переходов в лиге за год и около тысячи — за десятилетие. Исследования показывают: лишь около 50% новичков проводят хотя бы половину матчей за свои новые команды. Если принять этот невысокий порог за критерий успешности, то за 10 лет выходит, что примерно 500 игроков оправдывают ожидания, а еще 500 — нет.

Часто причины неудач лежат на поверхности: неправильно определенная тактическая роль, ставка на прошлые заслуги, игнорирование слабых сторон или возрастных факторов. Но немало случаев, когда игроки проваливаются по причинам, которые предсказать было невозможно.

На трансферном рынке нельзя полагаться на подбрасывание монетки, однако даже самые дальновидные клубы способны повысить вероятность успеха максимум на 10–20%. Человеческий фактор, сам футбол и внешний контекст слишком сложны и непредсказуемы, чтобы кто-то мог гарантировать результат каждой сделки.

Поэтому вполне логично, что остается множество продуманных, рациональных и на первый взгляд идеальных трансферов, которые в итоге не сработали. Хорошие процессы могут привести к плохим результатам — так же, как плохие процессы иногда неожиданно дают хороший эффект. И вот, накануне закрытия трансферного окна, самое время вспомнить некоторые из самых многообещающих сделок последних 10 лет, которые в итоге обернулись провалом.

2015/16: трансферы Моргана Шнедерлена (€35 млн из «Саутгемптона») и Мемфиса Депая (€34 млн из ПСВ) в «Манчестер Юнайтед»

Именно этим летом всё и началось. И под «всё» я имею в виду феномен, когда «Манчестер Юнайтед» каким-то образом превращал почти каждого новичка в бледную тень самого себя.

В «Саутгемптоне» Морган Шнедерлен, пожалуй, был лучшим опорным полузащитником Премьер-лиги. За годы его выступлений клуб не раз менял тренеров и состав, но оставался одной из самых надежных команд Англии в обороне — во многом благодаря французу, который цементировал центр поля.

Он одинаково уверенно действовал при любых тактических схемах и партнерах, находился в расцвете сил и только что сыграл на чемпионате мира. Казалось, это был максимально надежный трансфер.

Мемфис Депай globallookpress.com

Мемфис Депай в то же время считался, пожалуй, самым ярким атакующим талантом в мире после Рахима Стерлинга. До 21 года он забил 39 мячей и отдал 11 голевых передач в Эредивизи, штамповал удары и создавал моменты с фланга — как раз в тот момент, когда крайние атакующие становились ключевыми фигурами в современном футболе.

Спустя всего год оба покинули «Юнайтед».

Шнедерлен, возможно, достиг пика еще в «Саутгемптоне» — в «Эвертоне» он уже не был и близко тем же игроком. Депай так и не реализовал свой потенциал уровня «Золотого мяча», но его можно смело отнести к длинному списку футболистов, которые блистали до прихода в «Юнайтед» и после ухода из него.

В ПСВ он в среднем набирал 0,79 (гол+пас без учета пенальти) за 90 минут. В «Лионе», куда перебрался из Англии, — уже 0,82. В последующих клубах, «Барселоне» и «Атлетико», его показатель составил 0,50 и 0,27 соответственно.

А в «Юнайтед»? Всего два гола с игры и ни одной голевой передачи за 1500 минут на поле.

2016/17: трансфер Самюэля Умтити в «Барселону» (€25 млн из «Лиона»)

К моменту, когда Самюэль Умтити перебрался в «Барселону», он уже провел 128 матчей в Лиге 1 на позиции, где футболисты обычно выходят на пик формы позже, чем на других амплуа. На момент подписания контракта с «сине-гранатовыми» защитнику было всего 22 года, а сам трансфер стал лишь 44-м по стоимости в сезоне-2016/17.

Самюэль Умтити globallookpress.com

Умтити был великолепен в игре на втором этаже, надежен в единоборствах на земле и входил в число лучших центральных защитников мира по работе с мячом. Единственным поводом для сомнений был его рост — чуть меньше 183 см, — но «Барселона» имела богатый опыт успешной игры с невысокими центрбеками, а умение француза справляться с жесткой манерой Лиги 1 говорило о том, что опасения преувеличены.

Назвать этот трансфер полным провалом нельзя. Умтити выиграл с клубом несколько титулов Ла Лиги — в эпоху, когда «Реал» штамповал победы в Лиге чемпионов. Он был игроком «Барсы» и в тот момент, когда в 2018 году в составе сборной Франции стал чемпионом мира.

Однако из-за череды травм и нарастающего хаоса внутри самого клуба Умтити лишь дважды за все время он провел более 2000 минут за сезон. За шесть сезонов он вышел в стартовом составе лишь в 78 матчах Ла Лиги и принял участие всего в примерно 30% от всех возможных игровых минут.

2017/18: трансфер Келечи Ихеаначо в «Лестер» (€27,7 млн из «Манчестер Сити»)

Это был сезон, который перевернул трансферный рынок. «Пари Сен-Жермен» совершил немыслимое — активировал клаусулу Неймара в размере €222 млн и увел его из «Барселоны». Туда же присоединился и юный Килиан Мбаппе — за сумму свыше €100 млн.

В ответ «Барселона» потратила девятизначные суммы на Усмана Дембеле из дортмундской «Боруссии» и Филипе Коутиньо из «Ливерпуля». Сами «красные» тем временем побили трансферный рекорд для защитника, заплатив €84,65 млн за поздно раскрывшегося Вирджила ван Дейка из «Саутгемптона». А на другой стороне Мерсисайда «Эвертон» оформил, возможно, худшую сделку в истории клуба — €49,4 млн за 27‑летнего мастера стандартов Гильфи Сигурдссона из «Суонси».

На фоне этих громких переходов «Лестер» тихо, но, казалось, уверенно выстраивал постчемпионскую перестройку. После непростого сезона-2016/17 без Н’Голо Канте и с дополнительной нагрузкой в Лиге чемпионов «лисы» подписали Келечи Ихеаначо — форварда, который выглядел будущей звездой и обошелся дешевле, чем «Эвертону» стоил защитник Майкл Кин.

Келечи Ихеаначо globallookpress.com

В «Манчестер Сити» у Ихеаначо было мало игрового времени — все-таки он подменял самого Серхио Агуэро. Но когда выходил, то либо забивал, либо создавал моменты для партнеров. За примерно 1300 минут в двух сезонах он оформил 12 голов с игры и 4 результативные передачи. Это соответствует показателю 1,11 (гол+пас без пенальти) за 90 минут — заметно выше среднего по карьере Криштиану Роналду в Европе.

Да, выбор был не без риска — в «Сити» он начал лишь 12 из 46 матчей, и выборка была ограниченной. Но это были еще времена до превращения «горожан» в суперкоманду. И главное — все это он сделал до 20 лет.

Трансфер был оправданным и не стал провалом. Однако, возможно, из-за долговечности Джейми Варди, Ихеаначо так и остался тем же, кем был в «Сити» — продуктивным игроком ротации.

За шесть сезонов в Премьер-лиге в составе «Лестера» он в среднем набирал около 0,70 очков (гол+пас без пенальти) за 90 минут — уровень стартового форварда клуба Лиги чемпионов. Проблема в том, что он начинал в старте в среднем лишь 10 матчей за сезон.

2018/19: трансфер Наби Кейта в «Ливерпуль» (€60 млн из «РБ Лейпциг»)

Это была единственная серьезная осечка «Ливерпуля» за пятилетний период, в течение которого клуб вернулся в число лучших команд мира. Но сожалеть об этом на «Энфилде» не привыкли.

В «Лейпциге» Наби Кейта был универсалом высочайшего уровня. В эпоху, когда прессинг становился ключевым элементом футбола, он входил в число лучших полузащитников мира по умению принять мяч, обыграть соперника и развернуть атаку.

Его прогрессивные передачи были великолепны, а без мяча он успевал повсюду. И этого уже было бы достаточно, чтобы оправдать трансфер, но Кейта дополнял все это результативностью на уровне атакующего игрока: за два сезона в Бундеслиге он в среднем набирал 0,51 (гол+пас без учета пенальти) за 90 минут.

Наби Кейта globallookpress.com

В «Ливерпуле» настолько верили в его потенциал, что оформили сделку за год до перехода, позволив ему еще сезон провести в «Лейпциге». В первый же год на «Энфилде» клуб выиграл Лигу чемпионов, но сам Кейта провел в старте лишь 16 матчей АПЛ — и это оказалось его личным максимумом за пять лет в Англии.

У гвинейца были яркие моменты в составе «красных», и неслучайно, что два лучших сезона команды на два фронта — 2018/19 и 2021/22 — пришлись на годы, когда он выходил в старте хотя бы в 10 матчах чемпионата. Но в итоге, как отмечал бывший директор аналитического отдела «Ливерпуля» Иэн Грэм, футболист, у которого не было проблем со здоровьем, вдруг стал постоянно получать травмы.

2019/20: трансферы Танги Ндомбеле (€62 млн из «Лиона») и Джовани Ло Чельсо (€32 млн) в «Тоттенхэм»

Маленький секрет успеха «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов-2018/19 заключается в том, что, по правде говоря, команда тогда не была настолько хороша. В финале против «Ливерпуля» «шпоры» сыграли лучше, чем ожидали многие, но в чемпионате они держались на плаву благодаря удачной игре Сон Хын Мина и Гарри Кейна, а также банальному везению.

Сезон они завершили на четвертом месте с разницей мячей «+28», но по ожидаемой разнице голов (xG) показатель составлял лишь «+7,8» — седьмой результат в лиге. Для большинства клубов глубокий проход в случайном по своей природе кубковом турнире, подкрепленный нестабильной результативностью в чемпионате, стал бы поводом для череды ошибочных решений.

Многие решили бы, что они сильнее, чем есть на самом деле. Но «Тоттенхэм» пошел другим путем: клуб подписал, пожалуй, двух самых перспективных молодых полузащитников на рынке, чтобы обновить центр поля, который в финале ЛЧ начинали Мусса Сиссоко и Гарри Уинкс.

Танги Ндомбеле и Роберто Фирмино globallookpress.com

Танги Ндомбеле было всего 22 года, но он уже провел более 60 матчей в Лиге 1. Это был редкий тип хавбека, который постоянно продвигал мяч вперед, почти не ошибаясь в передачах, и при этом был одним из лучших дриблеров на своей позиции. Его оборонительные навыки не вызывали восторга, но и дырой в обороне он не был — пользы от его игры с мячом было достаточно, чтобы закрыть глаза на недостатки.

Джовани Ло Чельсо, в свою очередь, покинул «Росарио Сентраль» ради «ПСЖ» в 20 лет. За два сезона в Париже он начал 19 матчей, а затем провел год в «Бетисе», где вышел в старте 27 раз. По стилю он был близок к Ндомбеле, но с меньшей оборонительной нагрузкой и большим количеством подключений в штрафную. При правильном подборе третьего хавбека казалось, что эта пара могла бы на следующее десятилетие стать атакующей опорой троицы в центре поля.

Джовани Ло Чельсо globallookpress.com

Но все пошло иначе. Оба оказались «между позициями» — недостаточно надежны в обороне для классической роли в центре поля и недостаточно эффективны у чужой штрафной для позиции атакующего полузащитника в команде, претендующей на Лигу чемпионов каждый сезон. За все время в АПЛ они лишь однажды преодолели отметку в 15 стартов за сезон — в 2020/21, когда Ндомбеле при Жозе Моуринью начал 28 матчей.

Так началась, пожалуй, самая неудачная и в то же время немного несчастливая эпоха клуба. «Тоттенхэм» делал целый ряд разумных трансферов — и все они не сработали. Тем же летом были подписаны Райан Сессеньон, один из самых перспективных крайних защитников мира, и Стивен Бергвейн, продуктивный молодой вингер из ПСВ. Год спустя пришел еще один многообещающий фулбек — Серхио Регилон из «Севильи».

Сегодня ни одного из этих игроков в клубе уже нет.

2020/21: Переход Тимо Вернера в «Челси» (€53 млн из «РБ Лейпциг»)

В сезонах 2018/19 и 2019/20 лишь пять игроков в топ-5 лигах Европы набрали не менее 50 ожидаемых голов и передач без учета пенальти. Это были Роберт Левандовский из «Баварии», Лионель Месси из «Барселоны», Килиан Мбаппе из «ПСЖ» и Мохаммед Салах из «Ливерпуля» — четыре величайших атакующих игрока XXI века.

А пятым был футболист, чье имя, как шутил режиссер Пон Джун Хо — поклонник «Тоттенхэма», в переводе с немецкого означает «мошенник», — Тимо Вернер.

До того, как он стал мемом, Вернер был одним из лучших форвардов Европы — потому что умел оказываться в нужном месте и реализовывать моменты. За тот двухлетний отрезок больше голов с игры, чем у него, было только у Левандовского, Мбаппе и Месси.

В «Челси» он пришел в 24 года, на пороге расцвета карьеры, и €53 млн за игрока с такой статистикой выглядели вполне разумной инвестицией. Как и любой трансфер, это был риск, но риск, на который пошел бы любой богатый и рационально управляемый клуб.

Тимо Вернер globallookpress.com

Очевидно, что ставка не сыграла. Да, он начал и выиграл финал Лиги чемпионов, а его скорость за спинами защитников на время позволила «Челси» играть более осторожно и выдать одну из лучших оборонительных серий последних лет.

Но в итоге за два сезона в АПЛ он забил лишь 10 мячей, а после возвращения в «Лейпциг» за несколько лет добавил всего два гола за два сезона в аренде в «Тоттенхэме». Ему все еще только 29, но, похоже, даже его бывший клуб больше не заинтересован в нем.

2021/22: трансфер Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед» (€85 млн из «Боруссии» Дортмунд)

За все время, что портал FBref ведет статистику (в некоторых турнирах — с начала 1990‑х), лишь четверо игроков сумели забить и отдать не менее 80 результативных передач до достижения 21 года: Килиан Мбаппе — 108, Уэйн Руни — 86, Майкл Оуэн — 85, Джейдон Санчо — 83.

Джейдон Санчо globallookpress.com

Ни у кого больше нет и 77, а если убрать пенальти, Санчо и вовсе обгоняет Оуэна. Таким образом, он оказался в компании обладателя «Золотого мяча» и одного из величайших английских футболистов в истории. Сумма в €85 млн выглядела внушительно, но по меркам рынка была даже ниже реальной стоимости игрока с таким выдающимся стартом карьеры.

Причин, по которым трансфер не сработал, немало: от хаоса внутри «МЮ» до того, что в АПЛ обнажились недостатки в атлетизме Санчо. Но суть в том, что у него исчезли удары и снизилось качество передач. В своем последнем сезоне в Бундеслиге он наносил 2,23 удара за 90 минут, а в Премьер-лиге этот показатель упал до 1,18. По передачам в штрафную — падение с 3,58 до 2,14 за четыре сезона в Англии.

В 25 лет Санчо превращается в вингера, который способен стабильно продвигать мяч вперед, но почти не создает угроз у ворот. Парадоксально говорить это о футболисте, который еще до пика карьеры штамповал голы и ассисты, но, возможно, для него настало время попробовать себя в роли полузащитника.

2022/23: трансфер Райана Гравенберха в «Баварию» (€18,5 млн из «Аякса»)

В тот же год «Челси» заплатил €121 млн за Энцо Фернандеса из «Бенфики». На момент сделки аргентинцу было 22 года — на два больше, чем Райану Гравенберху. И сегодня оба входят в число лучших полузащитников Премьер-лиги.

Разумеется, «Бавария» в АПЛ не играет, но этот трансфер выглядел крайне разумным: к 20 годам Гравенберх уже провел более 60 матчей в стартовом составе «Аякса» в Эредивизи.

Райан Гравенберх globallookpress.com

Однако в Мюнхене он задержался всего на один сезон, начав в старте лишь три матча, прежде чем перебрался в «Ливерпуль». Там он стал основным игроком, выйдя в старте в 37 из 38 матчей чемпионата и помог клубу в прошлом сезоне завоевать 20-й титул чемпиона Англии.

Похоже, «Бавария» рассталась с молодым голландцем из-за того, что он не пришелся по вкусу Томасу Тухелю, тогда как «Ливерпуль» подписывал его под Юргена Клоппа. Но по-настоящему Гравенберх раскрылся уже при Арне Слоте.

Вывод прост: не стоит принимать ключевые кадровые решения, исходя из прихотей человека, который, возможно, не задержится в клубе и на два года.

Как видно из предыдущих примеров, Гравенберх — редкий случай футболиста, который «провалился» в Бундеслиге, но засиял в Премьер-лиге.

2023/24: трансфер Фоларина Балогана в «Монако» (€30 млн из «Арсенала»)

Модель DAVIES Майкла Имбурджио сравнивает игроков на основе выполняемых ими ролей и определяет, насколько большую ценность они предоставили по сравнению с базовым игроком на той же позиции.

Среди футболистов, которым на старте сезона был 21 год или меньше, арендное выступление Фоларина Балогана, игрока сборной США, за «Реймс» в Лиге 1 занимает пятое место по показателям с 2017 года. По совокупности действий с мячом он добавил своей команде 8,65 гола по сравнению со «средним» игроком его амплуа.

Фоларин Балоган globallookpress.com

Выше него в рейтинге — только Килиан Мбаппе (трижды) и Винисиус Жуниор (один раз). Сразу за Балоганом расположились Коул Палмер, Ламин Ямаль, Эрлинг Холанн и Букайо Сака. А в следующей группе — Федерико Кьеза, Джуд Беллингем, Родриго, Флориан Вирц и Хави Симонс. Все эти футболисты либо уже переходили, либо могли бы перейти за суммы, значительно превышающие те €30 млн, что заплатил «Монако».

Пока рано говорить, что этот трансфер провалился. Но и успешным его назвать нельзя: за два сезона в Лиге 1 Балоган забил всего 11 мячей. Любопытно, что его показатели по системе DAVIES в пересчете на 90 минут в «Монако» почти идентичны тем, что он демонстрировал в «Реймсе» — проблема в том, что он провел на поле лишь 37,7% возможного игрового времени в чемпионате.

Если он сможет регулярно выходить в основе, есть все шансы на прорывной сезон. Но это большое «если»: сейчас он травмирован, а у «Монако» появился новый, более молодой форвард — Мика Биерет, забивший 13 голов в первых 16 матчах в старте.

2024/25: трансферы Иана Матсена (€44,5 млн из «Челси») и Дониелла Маленa (€25 млн из «Боруссии» Дортмунд) в «Астон Виллу»

Две из самых востребованных позиций в современном футболе — это левый защитник и «забивной вингер». Левый защитник — узкоспециализированная позиция, на которой может играть ограниченное число футболистов, а именно те, кто владеет сильной левой ногой. Что же касается вингеров, способных стабильно забивать, — именно они во многом определяют лицо нынешней эпохи игры.

Прошлым летом «Астон Вилла» заполучила по одному представителю каждой из этих категорий, потратив в сумме менее €70 млн. В 22 года Иан Матсен успел выйти в стартовом составе на финал Лиги чемпионов в аренде за дортмундскую «Боруссию».

Дониелл Мален globallookpress.com

А 25‑летний Дониелл Мален в среднем набирал 0,8 (гол+пас без пенальти) за 90 минут на протяжении восьми сезонов в Эредивизи и Бундеслиге. Даже если серьезно «урезать» эти цифры с поправкой на уровень лиг, €25 млн за игрока, способного выдавать 0,5 результативных действий за матч, — настоящая удача.

Мален в «Вилле» дает даже больше — 0,87 (гол+пас) за 90 минут. Проблема в том, что он почти не играет: всего два выхода в старте в Премьер-лиге с января.

С Матсеном история похожая. По статистическим сравнениям FBref, его ближайший аналог — Нуну Мендеш из «ПСЖ». Иными словами, он делает все на уровне выше среднего. Однако в прошлом сезоне начал лишь 10 матчей, а в стартовом туре нового чемпионата против «Ньюкасла» так и не вышел со скамейки. Даже если вы подписали правильных игроков, это не имеет значения, если они не получают игрового времени.