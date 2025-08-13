Красная революция. Почему «Ливерпуль» радикально обновил чемпионский состав

Когда Арне Слот, с широкой улыбкой на лице и под аккомпанемент всё еще звучавших в ушах праздничных песен, наконец вышел из раздевалки «Ливерпуля» после последнего матча в прошлом сезоне, его, как и ожидалось, спросили, как он собирается развивать успех после завоевания чемпионского титула Премьер-лиги.

«Радикальных изменений вы, вероятно, не увидите. Это было бы немного странно, если ты только что выиграл лигу», — уверял тогда главный тренер «Ливерпуля».

Это заявление полностью соответствовало как репутации самого Слота, так и духу клуба, который в последние годы проявлял куда больше сдержанности на трансферном рынке, чем большинство конкурентов.

Однако всё, что произошло этим летом, вполне можно назвать радикальным сдвигом — и не только по меркам «Ливерпуля», но и по стандартам чемпионских команд в целом.

Клуб подписал Флориана Вирца, Джереми Фримпонга, Милоша Керкеза и Юго Экитике, потратив на них в совокупности более 250 миллионов фунтов. При этом «красные» продолжают охоту за нападающим «Ньюкасла» Александером Исаком, трансфер которого может побить британский рекорд и превысить 116 миллионов фунтов, заплаченные за Вирца.

Флориан Вирц globallookpress.com

Даже без Исака «Ливерпуль» уже стал лидером Премьер-лиги по количеству потраченных средств этим летом, хотя и выручил около 168 миллионов фунтов за счет продаж Луиса Диаса, Дарвина Нуньеса, Трента Александера-Арнольда, Куивина Келлехера, Джарелла Куансы и других игроков. К моменту закрытия трансферного окна 1 сентября клуб надеется подписать Исака и нового центрального защитника (возможно, это будет Джованни Леони из «Пармы»), а также продать Костаса Цимикаса, Харви Эллиотта и Федерико Кьезу.

С начала века лишь однажды — в 2018 году — «Ливерпуль» потратил больше всех во время летнего трансферного окна. Но куда интереснее рассматривать этот подход в более широком контексте.

В последний раз чемпион предыдущего сезона возглавлял таблицу трансферных расходов Премьер-лиги в 2019 году. Тогда это был «Манчестер Сити». А до этого? «Манчестер Юнайтед» в 2007-м, когда были подписаны Оуэн Харгривз, Андерсон, Нани и Карлос Тевес.

Действующие чемпионы обычно не производят большого фурора на летнем трансферном рынке. Согласно данным Transfermarkt, с середины 2000-х годов лишь трижды действующий чемпион оказывался в тройке главных летних растратчиков: «Челси» в 2010 и 2017 годах и «Манчестер Сити» в 2023-м.

Здесь важно подчеркнуть слово «летнем». Бывали случаи, когда клуб, выиграв титул, в межсезонье проявлял сдержанность, но уже в зимнее трансферное окно был вынужден тратить крупные суммы, пытаясь спастись от неожиданного спада.

Прошлый сезон «Манчестер Сити» — яркий пример такого сценария: тихое лето, тревожный обвал в игре и более 180 миллионов фунтов, потраченные в январе на приобретение пяти новых игроков. Это можно назвать признанием ошибочного летнего бездействия.

Обвинить «Ливерпуль» в почивании на лаврах после прошлогоднего чемпионства точно нельзя. Напротив, этим летом их куда чаще критиковали за чрезмерную активность, особенно в контексте усиления атакующей линии.

Арне Слот globallookpress.com

Бывший защитник «красных» Джейми Каррагер выглядел действительно обеспокоенным, когда на прошлой неделе рассуждал об интерес к Исаку даже после подписания Экитике: «Это явно не стиль "Ливерпуля", это несвойственный для клуба подход».

Это действительно не похоже на привычный «Ливерпуль», в том смысле, что всё выглядит радикально. Обычно клуб ограничивался всего несколькими точечными усилениями состава перед сезоном, а порой и вовсе обходился одним-двумя трансферами: только Кьеза прошлым летом, только Ибраима Конате в 2021-м, лишь пара запасных вратарей в 2019-м. Даже установив мировой рекорд трансферной суммы за защитника (Вирджил ван Дейк) и вратаря (Алиссон) в течение восьми месяцев в 2018 году, «Ливерпуль» под управлением Fenway Sports Group в целом избегал самых верхних ценовых сегментов рынка.

Летняя трансферная кампания, возглавляемый спортивным директором Ричардом Хьюзом, оказалась совершенно иной. Решение заплатить рекордную сумму за трансфер Вирца стало мощным заявлением о намерениях, но мало кто мог предположить, что после подписания Фримпонга и Керкеза клуб выкупит за 79 миллионов фунтов Экитике и при этом продолжит борьбу за Исака, если «Ньюкасл» всё же решит продать недовольного форварда.

Но, в отличие от большинства чемпионских команд, «революция» в составе «Ливерпуля» давно назревала. За предыдущие шесть лет трансферные расходы «Ливерпуля» были не только значительно ниже, чем у остальных клубов «Большой шестерки» (в порядке убывания: «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Арсенал»), но и уступали затратам «Вест Хэма», «Ньюкасла», «Брайтона» и «Вулверхэмптона». В этом контексте завоевание чемпионского титула в первом сезоне под руководством Слота стало отчасти неожиданным.

«Ливерпуль» во время серии пенальти в матче за Суперкубок Англии против «Кристал Пэлас» globallookpress.com

В своей книге How to Win the Premier League («Как выиграть Премьер-лигу») бывший директор по исследованиям «Ливерпуля» Иэн Грэм приводит пример успешной интеграции клубом трех новичков в основную команду в каждом из первых четырех сезонов под руководством Юргена Клоппа: Натанель Клайн, Джеймс Милнер и Роберто Фирмино в сезоне 2015/16 (когда Клопп сменил Брендана Роджерса уже по ходу кампании), Жоэль Матип, Жоржиньо Вейналдум и Садио Мане в 2016/17, Энди Робертсон, Мохаммед Салах и ван Дейк в 2017/18, а также Алиссон, Фабиньо и Наби Кейта в 2018/19.

В последующие годы тоже были важные приобретения (Тьяго Алькантара и Диогу Жота в 2020-м, Конате в 2021-м, Диас в январе 2022-го, Нуньес летом 2022-го, Коди Гакпо в январе 2023-го), но их оказалось недостаточно, чтобы дать Клоппу возможность развить успех после титула в 2020 году. Проблему стареющей линии полузащиты откладывали вплоть до лета 2023 года, когда сразу пять игроков — Фабиньо, Джордан Хендерсон, Милнер, Кейта и Алекс Окслейд-Чемберлен — покинули клуб, а им на смену пришли Ватару Эндо, Алексис Макаллистер, Райан Гравенберх и Доминик Собослаи.

Стабильность приносила «Ливерпулю» свои плоды, но на горизонте всегда маячил риск застоя. Это было испытание на прочность даже для знаменитой энергии Клоппа и его умения мотивировать игроков. В итоге это привело к постепенному ослаблению редней линии. Аналогичная угроза нависла и над обороной: между трансферами ван Дейка (январь 2018-го) и нынешним летом (Фримпонг и Керкез) единственными серьёзными усилениями были Конате и Цимикас. Возраст ван Дейка и Робертсона, уход Александера-Арнольда в «Реал» и тот факт, что контракт Конате истекает следующим летом, лишь подчеркивают необходимость перемен — на что указывают подписания Фримпонга и Керкеза, а также интерес к 18-летнему Леони, который пробился в состав «Пармы» в прошлом сезоне.

Вирджил ван Дейк globallookpress.com

Есть веский аргумент, что нынешняя трансферная активность «Ливерпуля», хоть и радикальная по их меркам, всё еще недостаточна. Усиление центра обороны выглядит делом первостепенной важности. Как бы ни был величественен ван Дейк, ему уже 34, и рассчитывать на вечное сохранение нынешнего уровня нельзя; Конате вступил в последний год контракта и, хотя провел рекордные для себя 31 матч Премьер-лиги в прошлом сезоне, Арне Слоту пришлось тщательно дозировать его игровое время, чтобы снизить риск травм; Джо Гомес — самый «долгоиграющий» игрок нынешнего состава, но его количество выходов в стартовом составе в чемпионате за последние пять сезонов (6, 4, 15, 17, 6) ясно говорит о том, что полагаться на его доступность опасно. На этом фоне решение продать Куансу в «Байер» выглядело неожиданным, даже если 22-летний игрок был недоволен нехваткой игровой практики.

Юго Экитике globallookpress.com

С одной стороны, погоня за Исаком после приобретения Экитике может показаться излишней роскошью. С другой — в прошлый сезон «Ливерпуль» входил с шестью опытными нападающими (Салах, Кьеза, Жота, Нуньес, Диас, Гакпо) на три позиции в атаке. Сейчас их всего четверо (Салах, Кьеза, Гакпо, Экитике), и никто не удивится, если Кьеза последует за Диасом и Нуньесом до закрытия трансферного окна 1 сентября. Как бы ни были талантливы 19-летний Бен Док и 16-летний Рио Нгумоха, дефицит опыта в атаке очевиден, даже если Кьеза в итоге останется.

До сих пор кажется ужасно бесчувственным обсуждать гибель Жоты и его брата Андре Силвы в автокатастрофе в Испании 3 июля в каком-либо ином контексте, кроме как в свете огромной человеческой утраты. Но, хотя его футболка с номером 20 была навсегда выведена из обращения в знак памяти, жестокая реальность в том, что «Ливерпуль» не мог позволить себе оставить вакансию в атаке, особенно после того, как Диас и Нуньес были проданы в «Баварию» и «Аль-Хиляль» соответственно. В идеальном мире клуб, возможно, не стал бы брать и Экитике, и Исака в одно трансферное окно. Но нынешнее лето оказалось противоположностью идеальных условий: трагичным, тяжелым, травматичным.

Никто не может знать, как на игроков «Ливерпуля» повлияет утрата Жоты. Ван Дейк говорил о желании команды чтить память бывшего одноклубника «каждый день» и «продолжать его наследие», одновременно оказывая поддержку семье всеми возможными способами. Это обещание несет в себе тяжелое эмоциональное бремя, даже если оно разделено между всеми. Из всех угроз защите титула именно горе, пожалуй, является наиболее непредсказуемой.

«Ливерпулю» будет не хватать действий Жоты, которые часто меняли ход решающих событий на поле. То же касается умения Александера-Арнольда, Диаса и, пусть и эпизодически, Нуньеса выигрывать матчи. А легкость, с которой Келлехер и Куанса в прошлом сезоне заменяли Алиcсона и Конате, также не останется недооцененной. Эллиотт ни разу не появился в стартовом составе в рамках Премьер-лиги до того, как титул был уже оформлен, но и он был весьма эффективен, выходя на замену.

Трент Александер-Арнольд globallookpress.com

Обычно клуб, выигравший чемпионат, сосредотачивается на усилении одной-двух позиций в стартовом составе и еще одной-двух в обойме. Примерно так поступал «Манчестер Сити» летом 2019 года (подписали Родри из «Атлетико» за 62 миллиона фунтов и Жоау Канселу из «Ювентуса» за 60 миллионов, а также запасного вратаря Зака Стеффена и левого защитника Анхелиньо) или в 2022-м (купили Эрлинг Холанна, Штефана Ортегу, Мануэля Аканжи, Серхио Гомеса и Калвина Филлипса), или сам «Ливерпуль» летом 2020-го (Цимикас, Тьяго Алькантара и Жота).

Беспрецедентный масштаб нынешних изменений на «Энфилде» объясняется целым рядом событий и обстоятельств: в первую очередь трагедией с Жотой, но также уходом Александера-Арнольда и общим ощущением, что Куансе, Диасу и Нуньесу лучше сменить клуб. То же самое можно сказать про Цимикаса и Эллиотта.

Кроме того, и Хьюз, и Слот хотят перестроить, омолодить и вдохнуть новую энергию в команду, привлекая игроков более высокого уровня, особенно в креативных зонах.

«В прошлом сезоне у нас было много владения мячом, но это не всегда приводило к перспективным ситуациям. С Вирцем, Экитике и другими новичками мы лучше создаем и находим такие моменты, чем, по моему мнению, за весь прошлый сезон», — сказал Слот после поражения от «Кристал Пэлас» в матче за Суперкубок в минувшее воскресенье.

«Ливерпуль» globallookpress.com

Для остальных клубов Премьер-лиги это может звучать пугающе, учитывая, что в прошлом сезоне «Ливерпуль» забил на 14 мячей больше, чем следующая по результативности команда («Манчестер Сити»), и всё еще рассчитывает добавить Исака в свой атакующий арсенал. Вирц в роли дирижера атак рядом с Салахом, Экитике и Исаком — такая перспектива действительно действительно впечатляет.

Но можно представить и обратную сторону: более открытая игра может оставить зоны, которые соперники смогут использовать, как это сделал «Пэлас» на «Уэмбли».

Во всём этом есть странное противоречие: хотя Слот в своем дебютном сезоне в Премьер-лиге превзошел все ожидания, улучшив и доработав команду, доставшуюся ему от Клоппа, всего с одним скромным усилением (Кьеза), во втором сезоне перед ним стоит, возможно, более сложная задача: управлять масштабными изменениями и найти правильный баланс в составе, который теперь куда больше соответствует его техническому и тактическому видению.

Обычная логика диктует сдержанность после победы в чемпионате — ничего слишком резкого, ничего слишком радикального.

Но, с другой стороны, та же логика требовала решительных действий прошлым летом, когда на Хьюза и Слота оказывалось огромное давление, чтобы произвести немедленный эффект. Вместо этого они выбрали стабильность. И именно это позволило сделать нынешнее лето временем перемен и готовности принять все сопутствующие им неизвестные, часть из которых вдохновляет, а часть тревожит. Это радикально, но это, что необычно, революция, ведущаяся с позиции силы и доверия.