Долгожданная «девятка» для «Арсенала» и супер-сделка «Ливерпуля»: топ-10 трансферов в АПЛ

10. Милош Керкез («Ливерпуль»)

Мы уже давно говорили, что «Ливерпулю» нужен левый защитник — и нас наконец-то услышали. «Красные» заплатили 40 миллионов фунтов за Милоша Керкеза. Вполне адекватная цена в условиях перегретого рынка.

Милош Керкез globallookpress.com

Энди Робертсон навсегда останется культовой фигурой и (по крайней мере) двукратным чемпионом Премьер-лиги, но он стал слабым звеном в хорошо отлаженной системе Слота.

Керкез быстрее, моложе (в ноябре ему исполнится 22 года) и, откровенно говоря, просто лучше. Венгерский футболист, что немаловажно, уже проверен в условиях Премьер-лиги.

Керкез и Джереми Фримпонг точно усилят «Ливерпуль». Но в этот рейтинг мы включили только Милоша, в том числе потому, что Фримпонг валится с ног, если на него слишком сильно дышать.

9. Жуан Педро («Челси»)

Этот трансфер буквально ворвался в рейтинге после того, как Педро зажег на Клубном чемпионате мира. Бразилец провел лишь несколько матчей, но все равно произвел невероятное впечатление.

Жуан Педро globallookpress.com

Дубль в ворота «Флуминенсе» — клуба, за который он болел в детстве — стал настоящим сюрпризом, но на этом он не остановился. Жуан стал автором одного из трех мячей «Челси» в финальном матче против «Пари Сен-Жермен». «Синие», как известно, разгромили действующего победителя Лиги чемпионов со счетом 3:0.

«Челси» заплатил за Педро 55 миллионов фунтов, и уже сейчас кажется, что это вполне оправданно. Возможно, у Энцо Марески наконец появился топовый нападающий, который сделает «Челси» настоящим претендентом на титул.

8. Гранит Джака («Сандерленд»)

Этого не должно было случиться — но случилось. Только что вернувшийся в Премьер-лигу «Сандерленд» уговорил Гранита Джаку променять Лигу чемпионов с «Байером» на борьбу за выживание. И нам это безумно нравится.

Гранит Джака globallookpress.com

Всего за 13 миллионов фунтов они подписали футболиста, который объективно слишком хорош для нижней части таблицы. Да, его часто критикуют — и нередко по делу, — но швейцарец повзрослел, стал хладнокровнее и теперь претендует в новой команде на роль капитана.

«Сандерленд» внимательно наблюдал за ошибками «Бернли», «Ипсвича» и других новичков АПЛ, которые совершали непонятные трансферы и в итоге вылетали обратно в Чемпионшип. Здесь мы наблюдаем другой подход, который заслуживает только похвальных слов.

7. Брайан Мбёмо («Манчестер Юнайтед»)

С этим трансфером есть одна очевидная проблема: это же «Манчестер Юнайтед». Этот клуб умеет испортить кого угодно. На «Олд Траффорд» со многими футболистами происходят совершенно непонятные метаморфозы.

Брайан Мбёмо globallookpress.com

Однако сейчас можно сказать, что Мбёмо идеально вписывается в схему Рубена Аморима. Но, черт побери, это «Юнайтед».

Если бывший лидер «Брентфорда» закончит сезон 2025/26 с тремя голами после 20 в прошлом — мы вообще не удивимся.

Ну а пока отдадим должное руководству «Манчестер Юнайтед». На бумаге это отличная сделка.

6. Райан Аит-Нури («Манчестер Сити»)

Трансфер Аит-Нури говорит о том, что Пеп Гвардиола готов немного перестроить оборону «Манчестер Сити».

Райан Аит-Нури globallookpress.com

Алжирец, за которого заплатили 31 миллион фунтов, по своей природе — вингбек, но мы уверены, что он справится и в роли классического фулбека.

Именно эта роль у него будет в «Ман Сити». Ранее левый фланг обороны у Гвардиолы часто занимали центральные защитники.

Политика ротации никуда не денется, Йошко Гвардиол по-прежнему будет получать свои минуты на этой позиции, но его смещение ближе к центру обороны — возможно, главный тактический эффект от прихода Аит-Нури.

Бывший игрок «Вулверхэмптона» в 135 матчах АПЛ совершил 24 результативных действия. Его атакующие навыки придают «Сити» ту остроту, которой явно не хватало в разочаровывающем сезоне 2024/25.

5. Матеус Кунья («Манчестер Юнайтед»)

Еще один классный футболист, которого «Манчестер Юнайтед», возможно, испортит.

Матеус Кунья globallookpress.com

Кунья был великолепен, выступая в прошлом сезоне за «Вулверхэмптон», и надо сказать, что он идеально вписывается в схему Аморима. На «Олд Траффорд» он должен стать главной угрозой на левом фланге атаки.

Кунья и Мбёмо должны привнести в команду то, чего ей отчаянно не хватало: результативность. Осталось только найти топового центрального нападающего. В этом случае команда может реально замахнуться хотя бы на первую половину таблицы. Да, это звучит смело, но у «Юнайтед» действительно неплохой состав.

Сложно представить, что у Куньи что-то не получится — он действительно очень хорош. Но за него все равно тревожно. Это же «Манчестер Юнайтед»...

4. Куивин Келлехер («Брентфорд»)

Келлехер наконец-то покинул «Ливерпуль», чтобы реализовать себя в статусе основного вратаря. И судя по позиции в рейтинге, это шикарная сделка для «Брентфорда», который грамотно заменил Марка Флеккена, заранее закрыв вратарский вопрос.

Куивин Келлехер globallookpress.com

Уход Келлехера был неизбежен, особенно на фоне подписания Георгия Мамардашвили. Учитывая, насколько мастерски «Ливерпуль» умеет продавать игроков ротации, нас поразило, что изначальная сумма сделки составила всего 12,5 миллиона фунтов. С учетом бонусов она может вырасти до 18 миллионов, но это всё равно немного, учитывая трансферные реалии АПЛ.

Продать его за вдвое меньшую сумму, чем та, что «Байер» заплатил за Джарелла Куансу, — это красноречивое свидетельство слабой переговорной позиции «Ливерпуля». Келлехер хотел уйти, удерживать его не было смысла, и клуб не стал вставать в позу. «Бренфорд» идеально сработал в этой ситуации.

3. Виктор Дьекереш («Арсенал»)

Ну наконец-то! «Арсенал» подписал нападающего, который не боится играть в штрафной площади. Виктор Дьекереш последние три сезона забивает с какой-то дикой легкостью: 22 гола в 50 матчах за «Ковентри», 43 в 49-ти — за «Спортинг», а затем невероятные 54 в 52-х — в прошлом сезоне.

Виктор Дьекереш и спортивный директор «Арсенала» Андреа Берта globallookpress.com

Да, это всего лишь чемпионат Португалии, и нет, он — не новый Бас Дост. Но Дьекереш обладает всеми необходимыми характеристиками: физикой, скоростью, рабочей этикой и — самое главное — умением завершать атаки.

У «Арсенала» наконец-то появился настоящий центральный нападающий. Как говорится, свершилось.

2. Тиджани Рейндерс («Манчестер Сити»)

Нико Гонсалес не стал автоматически лучшим полузащитником мира после своего громкого зимнего трансфера, из-за чего «Ман Сити» решил приобрести Рейндерса. По всей видимости, это было грамотное решение.

Тиджани Рейндерс globallookpress.com

Нидерландец пришел из «Милана», который остался без ЛЧ, и может оказаться фантастическим усилением.

На фоне ухода Кевина Де Брейне, а также с учетом возраста Ковачича и Бернарду Силвы, «Сити» нужно было действовать. Рейндерс — совсем иной тип полузащитника, но он умеет продвигать мяч, обладает сумасшедшей выносливостью и прекрасной техникой. В общем, у этого парня нет слабых сторон.

В новом сезоне «Манчестер Сити» снова может стать неудержимым.

1. Флориан Вирц («Ливерпуль»)

В СМИ еще долго будут акцентировать внимание на том, что трансфер Вирца обошелся «Ливерпулю» в 100 миллионов фунтов. А каждое касание немецкого полузащитника теперь будут анализировать под микроскопом, особенно те, кто до этого вообще его не видел.

Флориан Вирц globallookpress.com

Но суть вот в чем: «красные» подписали одного из лучших атакующих полузащитников мира, которому, к тому же, всего лишь 22 года.

Все футбольные трансферы

Да, клубный рекорд по трансферной стоимости чуть не опустил его в рейтинге на пару строчек, но если смотреть исключительно с футбольной точки зрения — это лучший летний трансфер в АПЛ.