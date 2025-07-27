Дьёкереш в Лондоне: «Арсенал» нашел своего суперфорварда

Прошло всего три года с тех пор, каксчитался неудачником, а сегодня он — один из самых результативных форвардов Европы. Шведский нападающий, долгое время не находивший себя на профессиональном уровне, буквально взорвал статистику в Португалии: 97 голов в 102 матчах за лиссабонскийс момента перехода излетом 2023 года за 20 миллионов евро.

Такой прогресс убедил «Арсенал» вложить в нападающего 63 миллиона евро, а также предусмотреть дополнительные бонусы на сумму до 10 миллионов.

Трудно поверить, что в январе 2021 года Дьёкереш еще числился в составе «Брайтона» и проваливал аренду в «Суонси», которая была досрочно прервана. Даже те, кто верил в него, сегодня с удивлением наблюдают за тем, как стремительно изменилась его карьера.

Виктор Дьёкереш в «Брайтоне» globallookpress.com

Крис Бадлан, ныне скаут «Астон Виллы», ранее занимал пост главы селекционной службы в шотландском «Абердине», а до этого работал в «Ковентри», когда туда пришел Дьёкереш:

— «Я всегда считал, что у Виктора есть потенциал для Премьер-лиги, — рассказал Бадлан в интервью ESPN. — Но видел ли я его сравнения с Эрлингом Холанном? Нет. И мало кто мог бы такое предсказать. Зато, когда он подписал контракт со "Спортингом", я был уверен на 100%, что он будет забивать.

— Его качества — физика, техника, работоспособность — давали понять, что он станет отличным нападающим. Чтобы выйти на нынешний уровень, ему, как и всем, потребовалась доля везения. Но главное — это менталитет. Виктор всегда стремился стать лучшим, и он этого добился».

(Примечание редакции ESPN: первая версия этого материала была опубликована в ноябре 2024 года. Текст обновлен с учетом того, что Виктор Дьёкереш завершил свой переход в «Арсенал» летом 2025-го).

Как все начиналось: путь Виктора Дьёкереша в Швеции

Свою карьеру Виктор Дьёкереш начал в шведском клубе «Броммапойкарна», куда попал в 16 лет. Именно там началась его трансформация из вингера в центрального нападающего — процесс, который оказался нелегким, но стал основой его будущего успеха.

«Пока все остальные тренировались по обычной программе, я занимался отдельно, отрабатывая самые базовые вещи, — вспоминал Дьёкереш в 2024 году. — Это было невероятно тяжело, но именно тогда я перешел на следующий уровень».

Скаут «Броммапойкарны» Давид Эклунд рассказал ESPN:

— «Мы сразу увидели в нем качества, которые подходили для "девятки": мощь, умение открываться и убегать за спину защитникам. Поэтому начали развивать именно эти стороны его игры. Он сильно прибавил и все чаще стал забивать».

В дебютном сезоне за основную команду он был причастен к 18 голам, и его последние недели в клубе превратились в настоящую сказку.

— «За две недели до последнего матча мы уже оформили выход в Аллсвенскан — высший дивизион Швеции, — вспоминает Эклунд. — Все понимали, что Виктор уходит в "Брайтон" по окончании сезона. В том заключительном матче мы боролись за победу в чемпионате, а Дьёкереш делил звание лучшего бомбардира команды с Кевином Кабраном.

— Виктор оформил хет-трик, после чего его заменили, и весь стадион встал — аплодировали и болельщики, и игроки, и весь тренерский штаб. Это один из самых трогательных и памятных моментов в истории клуба».

Переход в «Брайтон» в январе 2018 года выглядел как серьезный шаг вверх в карьере. Но как показало время, резкий взлет сменился длительным периодом застоя.

Технический анализ: в чем секрет эффективности Дьёкереша

Еще в середине 2010-х, когда Виктор Дьёкереш только начинал пробиваться в состав «Броммапойкарны», его талант привлек внимание ведущих клубов Европы.

Выступления за молодежные сборные Швеции и яркая игра на клубном уровне закрепили за ним статус вундеркинда. Его называли главным атакующим дарованием страны со времен Златана Ибрагимовича.

Виктор Дьёкереш globallookpress.com

Навык завершения атак был у Дьёкереша всегда, хотя на раннем этапе карьеры он порой действовал нестабильно. Теперь же, в 27 лет, он довел это мастерство до совершенства. То ли дело во взрослении, то ли в тонкой работе под руководством Рубена Аморима в «Спортинге», но сегодня швед бьет по воротам уверенно, разнообразно и с высоким процентом реализации.

Одна из ключевых особенностей — быстрая техника завершения. Оказавшись с мячом в штрафной, Дьёкереш великолепно ориентируется в пространстве: либо бьет в одно касание, либо наносит удар после минимальной подготовки.

Он не суетится у ворот, не уходит в лишние движения. Несмотря на то, что он правша, Виктор эффективно завершает атаки и левой — как мощными ударами, так и точными, обдуманными выстрелами. Плюс — он опасен в игре головой.

Причем неважно, идет ли подача с фланга или из глубины — Дьёкереш великолепно читает действия защитников. Он часто открывается в слепой зоне, выходя на удар в касание у дальней штанги или замыкая прострелы в штрафную.

Но самое ценное для топ-клубов — это то, как он ведет себя вне штрафной. Он может быть классическим «лисом в штрафной», но при этом обладает скоростью, рывком и техникой на дриблинге, чтобы взламывать оборону в быстрых атаках.

Относительно новое оружие в его арсенале — умение обманывать защитников при получении мяча на фланге, особенно слева. Часто он делает ложный шаг или два, как будто готовится принять мяч, провоцируя защитника на движение. Но вместо этого разворачивается без касания, уводит соперника и сразу направляется в штрафную.

Фрагмент матча «Спортинг» — «Брага» globallookpress.com

Этот элемент больше свойственен юрким фланговым игрокам, но у Дьёкереша он сочетается со взрывной скоростью с места, высокой футбольной сообразительностью и подвижностью — особенно впечатляющей для нападающего ростом 188 см.

И, конечно, важнейший фактор — уверенность. Голы рождают голы, это известно. Но в случае с Дьёкерешем в дело включается и психологический аспект: мотивация, которую он получал от Аморима, и полное доверие тренера сделали свое дело.

Сейчас его игра наполнена дополнительной энергией — первый прием стал надежнее, а рискованные финты и быстрые «стенки» все чаще срабатывают.

Английский этап: взлеты и падения

Сегодня многие в «Брайтоне» с сожалением вспоминают Виктора Дьёкереша как «того самого, кого упустили». Его стремительный прогресс в последние сезоны стал доказательством нереализованного потенциала в английском клубе.

Однако, с другой стороны, это тоже своего рода победа — скаутская система «Брайтона» первой обратила на него внимание. Клуб под руководством владельца Тони Блума выстроил одну из самых эффективных моделей поиска молодых и малоизвестных талантов с помощью анализа данных — и именно эта система заметила Дьёкереша.

Виктор Дьёкереш в «Санкт-Паули» globallookpress.com

Источник ESPN в «Брайтоне» рассказал, что нападающий начал неплохо в составе команды до 23 лет, но руководство решило, что для развития ему нужно играть во взрослом футболе. Сезон-2019/20 он провел в аренде в немецком «Санкт-Паули», где забил 7 голов в 28 матчах, в основном действуя на левом фланге атаки.

Другой источник сообщил ESPN, что «Брайтон» хотел посмотреть на игрока в английском футболе — и следующим шагом стала аренда в «Суонси». Полугодичный отрезок оказался неудачным. Источник, связанный с валлийским клубом, рассказал: «Иногда казалось, что он просто потерян». Его статистика тому подтверждение — всего один гол в 12 матчах во всех турнирах. И то — в третьем раунде Кубка Англии против «Стивениджа».

Когда в январе 2021 года он вернулся в «Брайтон», Дьёкереш оказался на перепутье. По информации ESPN, у него был вариант продолжить карьеру в Германии, но он выбрал другой путь — переход в «Ковентри», который в итоге стал поворотной точкой его карьеры.

Виктор Дьёкереш в «Ковентри» globallookpress.com

— «Виктор был в нашем поле зрения еще тогда, когда играл в Швеции, — вспоминает в разговоре с ESPN Крис Бэдлан, бывший глава селекционного отдела "Ковентри". — Мы со Стюартом Бентом (тогдашним шеф-скаутом клуба) знали о нем с юных лет. Задача скаута — держать в уме имена лучших 16-17-летних игроков Европы. "Брайтон" его подписал, и мы продолжили следить за ним в их команде U23. Потом он оказался в "Санкт-Паули", и мы по-прежнему отслеживали его прогресс, как это обычно и происходит.

— К тому же, мы в тот момент интересовались Лео Эстигором — центральным защитником, который тоже находился в аренде у "Санкт-Паули" из "Брайтона". Поэтому, когда мы приезжали смотреть Лео, заодно наблюдали и за Виктором. Это сыграло нам на руку».

Летом 2020 года Эстигор перешел в «Ковентри» и стал одним из тех, кто убедил своего друга Дьёкереш спуститься на уровень ниже и попробовать себя в Чемпионшипе. В январе 2021 года швед присоединился к команде на правах аренды на шесть месяцев и забил три мяча в 19 матчах.

— «Он был очень расстроен после провала в "Суонси", — говорит Бэдлан. — "Брайтон" хотел предложить ему новый контракт, но я хорошо знал его агента еще по работе в "Норвиче". И в тот момент у нас в "Ковентри" сразу три форварда получили травмы, поэтому мы могли предложить Виктору игровое время здесь и сейчас. Все совпало: он хотел играть, а нам срочно нужен был нападающий».

Хотя старт оказался не слишком ярким, лето 2021 года стало поворотным моментом в карьере Дьёкереша. Он провел межсезонье в усиленном режиме, серьезно прокачав физику и вернувшись на предсезонку совершенно другим футболистом.

— «Главное оружие Виктора — его менталитет, — подчеркивает Бэдлан. — Если он что-то решил, он это сделает. Летом он уехал, как будто у него была личная миссия. Он не знал, что будет дальше с "Брайтоном", мы хотели подписать его, но, возможно, он рассчитывал на другие предложения. И пока агент работал над будущим, Виктор сказал себе: Где бы я ни оказался, я выложусь на максимум.

— Он точечно работал над сильными сторонами. Он и раньше был мощным бегуном, но тогда стал шире в плечах, крепче в корпусе — и это позволило ему легче сбрасывать защитников. Его настрой — просто феноменален».

Виктор Дьёкереш globallookpress.com

Летом 2021 года «Ковентри» не упустил момент и выкупил Виктора Дьёкереша у «Брайтона» примерно за £1 миллион. «Чайки» предлагали шведу новый контракт, но путь в основу был надежно перекрыт более опытными, по их мнению, нападающими — в том числе Нилом Мопе и Дэнни Уэлбеком.

Именно в «Ковентри» игра Дьёкереша прошла важную техническую и позиционную переработку — во многом благодаря работе главного тренера Марка Робинса, в прошлом нападающего «Манчестер Юнайтед». Его многолетнее «позиционное блуждание» — между флангом и центром — символизировало отсутствие четкого вектора развития карьеры.

В «Броммапойкарне» утверждали, что сделали из него центрфорварда, но в арендах Дьёкереш часто начинал или смещался налево, особенно в «Санкт-Паули». В «Ковентри» же все встало на свои места: из флангового форварда он окончательно превратился в чистую «девятку».

— «Марк Робинс и Ади Виваш (его ассистент) превратили его из неогранённого алмаза в цельного игрока, — рассказывает Крис Бадлан. — Они упростили ему игру, помогли сфокусироваться на своих лучших качествах. Да, у него еще была привычка смещаться налево, словно он до сих пор фланговый форвард, как в "Санкт-Паули".

— Но именно с левого фланга теперь исходят многие его сильные моменты — он уходит в центр и бьет. Марк как бывший форвард объяснил Виктору, как использовать свое тело, где открываться, когда делать рывок, как выбрать момент».

— «Успеху способствовала и молодая, амбициозная среда в команде. Тогда в составе были Каллум О’Хэр, Бен Шиф, Густаво Хамер — все голодные до прогресса.

— В клубе тогда царила страсть и голод, — добавляет Бэдлан. — Я говорил с игроками, и стратегия была честной: "Приходи к нам как на трамплин. Сделай шаг, покажи себя и иди дальше". Так Виктор и поступил».

Став полноправным игроком «Ковентри», он забил 9 мячей в первых 11 матчах. В общей сложности на его счету — 44 гола в 116 матчах за клуб во всех турнирах. Затем настал новый поворот — сезон 2022/23 снова поставил его на перепутье.

Анализ статистики: цифры не врут

Когда речь заходит о нападающих, за них чаще всего говорят голы. И статистика Виктора Дьёкереша впечатляет: 63 мяча за клуб и сборную за один сезон — весомое заявление.

Как отмечал Тор-Кристиан Карлсен, в прошлом году он продемонстрировал весь арсенал нападающего топ-уровня: силу, технику, хладнокровие и футбольную хитрость, разрывая обороны соперников. В его активе — сразу семь хет-триков, включая три мяча в ворота «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

Виктор Дьёкереш оформил хет-трик в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» globallookpress.com

Впрочем, есть и нюансы. Остальные шесть хет-триков пришлись либо на аутсайдеров португальской Примейры, либо на слабые сборные. Швеция опустилась в Лигу наций УЕФА дивизиона C, что позволило Дьёкерешу забивать голы в матчах против Азербайджана и Эстонии. Кроме того, он исполнил 12 пенальти в лиге — и все реализовал.

Поэтому объективнее оценивать его эффективность на фоне серьезных соперников — «Бенфики» и «Порту». В сезоне 2023/24 он сыграл против них 7 раз, отметившись четырьмя голами и двумя результативными передачами. В сезоне 2024/25 — восемь матчей, четыре гола и четыре ассиста. Против главных грандов — стабильный результат.

Дьёкереш также стабильно превосходит свой показатель ожидаемых голов (xG). В сезоне-2023/24 он забил на 6,5 мяча больше ожидаемого, а в следующем — на 8,2. Краткосрочно это может указывать на удачу, но если это продолжается 66 матчей подряд — это уже показатель класса завершения.

Фрагмент матча «Спортинг» — «Бенфика» globallookpress.com

Но ограничивать его роль только ударами — значит упускать главное. В прошлом сезоне в Примейре он стал: вторым в составе «Спортинга» по ассистам (7), вторым по количеству ключевых передач (61), вторым по действиям, приведшим к ударам (154), первым по числу продвижений с мячом (133).

Последний показатель особенно важен: он иллюстрирует способность Дьёкереша получать мяч в глубине и самостоятельно продвигать атаку, создавая моменты не только себе, но и партнерам.

Взлет в «Спортинге»

В «Ковентри» понимали: уход Виктора Дьёкереша — лишь вопрос времени.

«Он позвонил мне до лета 2023-го, когда понял, что может уйти», — вспоминает бывший спортивный директор клуба Ли Бадлан. — «И сказал: я перейду только в Бундеслигу, чемпионат Португалии, Италию, Испанию или Премьер-лигу. Если позвонит кто-то другой — я никуда не поеду. Он уже тогда четко представлял, как будет развиваться его карьера».

Как сообщили источники ESPN, интерес к Дьёкерешу проявляли несколько клубов АПЛ — в том числе «Эвертон», «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон», — но сам игрок предпочел перейти в лиссабонский «Спортинг».

Его бомбардирская форма в Португалии породила вопросы: почему топ-клубы не рискнули выложить те самые 20 миллионов евро (плюс 4 млн бонусами), которых требовал «Ковентри»? Но подобные рассуждения — лишь игра задним числом. На тот момент у Йокереша оставался всего один год по контракту, однако владелец клуба Даг Кинг твердо стоял на своей оценке.

Окружение футболиста считало «Спортинг» логичным этапом для роста. Сделка состоялась, и «Брайтон», которому принадлежали права на игрока, получил значительную долю от суммы трансфера.

«Говорят, он — тот, кто ушел зря. Но для парня, который так и не сыграл за нас ни одного матча в Премьер-лиге, это был неплохой результат», — сказал источник, близкий к «Брайтону».

И это не преувеличение: Дьёкереш по-настоящему ошеломил всех своей результативностью в Португалии. В первом же сезоне он забил 43 гола и отдал 15 голевых передач в 50 матчах.

Бывший центральный защитник сборной Португалии Даниэл Каррису, воспитанник «Спортинга», провел в клубе 13 лет и после завершения карьеры в 2023-м остается тесно связан с командой. По его мнению, ключевую роль в прогрессе шведа сыграли отношения с бывшим главным тренером Рубеном Аморимом.

«Дьёкереш вырос не только как игрок — у Рубена (Аморима) как у тренера появилась динамика, желание владеть мячом, и Виктор стал для него новым оружием», — рассказывает ESPN бывший капитан «Спортинга» Даниэл Каррису. — «До его прихода команда не была так сильна при игре в свободных зонах, а с появлением Дьёкереша это качество добавилось.

Он стал главным козырем против любой команды, и Рубен просто обожал выпускать его с первых минут. Аморим помог ему прибавить во всех компонентах — не только физически, но и в технике он сделал огромный шаг вперед. Он научился открываться, обыгрывать защитников».

Рубен Аморим globallookpress.com

Второй сезон Дьёкереша в «Спортинге» превзошел даже дебютный: 54 гола и 13 результативных передач в 52 матчах во всех турнирах. Слухи о трансфере не утихали, и на фоне ухода Аморима в «Манчестер Юнайтед» казалось, что выкуп в районе клаусулы в 100 миллионов евро — вполне оправданное вложение. Но «Юнайтед» упустил момент — игрока перехватил «Арсенал», причем без необходимости активировать пункт о выкупе.

«Сейчас игроки из чемпионата Португалии уходят за €40–60 миллионов, — отмечает скаут Дэн Бадлан. — А тут нападающий с такой результативностью, да еще и регулярно забивающий за сборную — в современном футболе это норма. Сейчас за €30 миллионов уводят середняков. Так что цена в районе 60–80 миллионов за такого форварда — это реальность, особенно если он еще и в национальной команде результативен. Где бы он ни играл — он забивает».

Как Виктор Дьёкереш впишется в систему «Арсенала»

Микель Артета требует от своих нападающих куда большего, чем просто забивать голы. Его «девятка» — это не только завершитель, но и первый прессингующий, связующее звено атаки, игрок, который умеет смещаться в фланг и участвовать во всех фазах игры.

Начиная с Александра Ляказетта, через Габриэла Жезуса до Кая Хаверца — выбор Артеты на этой позиции всегда был функционален, даже если успех приходил с разной степенью стабильности.

Дьёкереш уже показал, что способен соответствовать этим требованиям. В этом смысле он — точное попадание по профилю и удачное решение нового спортивного директора Андреа Берты.

Виктор Дьёкереш globallookpress.com

Швед играет с невероятной интенсивностью и агрессией — порой на грани злости. Он постоянно вступает в борьбу с защитниками, грамотно использует корпус, сбрасывает опекунов и вырывается в свободные зоны за спиной обороны.

При своем внушительном телосложении у него отличная стартовая скорость, и он может быть как завершителем атак, так и точкой опоры в позиционных атаках, играя спиной к воротам.

Эти физические качества идеально сочетаются с тем, каким видит свою команду Артета: мощной, цепкой, способной «душить» соперника, а не просто очаровывать комбинациями.

Все футбольные трансферы

Фланговые нападающие «Арсенала» — умные, техничные и голевые — точно оценят возможность играть рядом с Дьёкерешем. Он способен стянуть на себя сразу нескольких защитников, открывая зоны для партнеров.

Однако стоит учитывать: как и любой элитный форвард, он жаждет сам решать исход матчей. Поэтому количество голевых моментов у других игроков может немного сократиться — Виктор любит бить сам и готов нести ответственность.