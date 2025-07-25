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    Беньямин Шешко: почему перспективный нападающий всё ещё в «Лейпциге»?

    Австриец на радарах топ-клубов уже более 5 лет

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    Беньямин ШешкоБеньямин Шешко: почему перспективный нападающий всё ещё в «Лейпциге»? Вадим Раков«Крылья Советов» дожали «Пари НН» после 90-й минуты: Раков снова спасает Самару Жуан Педро и Коул ПалмерОни снова здесь. Что делает «Челси» теневым фаворитом нового сезона АПЛ
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    Беньямин Шешко
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    Беньямин Шешко
    После того как Александр Исак дал понять, что хочет покинуть свой нынешний клуб, «Ньюкасл» стал рассматривать возможность подписания форварда «РБ Лейпциг» Беньямина Шешко. Шешко был одним из самых востребованных молодых нападающих Европы в прошлом сезоне. Казалось, что к концу июля его точно уже перехватят топ-клубы. Но очередь из потенциальных покупателей один за другим расступилась — и The Athletic разбирается, почему.

    Как Шешко оценивали прошлым летом?

    Интерес к Шешко был, но реального шанса уйти из «Лейпцига» в 2024-м не существовало. Он считался ещё «сыроватым» и не готовым к давлению, которое сопровождает трансфер в топ-чемпионат, особенно в жесткой среде АПЛ.

    Оценка выглядела справедливой: первую половину сезона он боролся за место в основе и лишь к весне вытеснил Юссуфа Поульсена, став партнёром Лоиса Опенда в атаке. Шешко завершил чемпионат с 14 голами в Бундеслиге, но семь из них забил в последних семи матчах — впечатляющая серия, но скорее исключение, чем показатель стабильного прогресса.

    Перед Евро-2024 он продлил контракт до 2029 года, что сняло вопрос о трансфере на тот момент. На чемпионате Европы он сыграл все четыре матча за Словению, но голов не забил.

    Беньямин Шешко
    globallookpress.com

    Далее — новый контракт должен был сделать цену форварда доступной лишь топ-клубам. Летом-2025 Шешко ожидали продать минимум за 70 миллионов евро. Но рынок оказался прохладнее, чем предполагалось. «Лейпциг» провалил сезон — седьмое место в Бундеслиге, 32-е в групповом этапе Лиги чемпионов — и никто из игроков не повысил свою стоимость, включая Шешко.

    Кто интересовался страйкером?

    Следят за ним многие. «Милан» проявлял интерес, но финансово не потянет сделку. Саудовский «Аль-Хиляль» сделал несколько запросов. «Ньюкасл» впервые пытался подписать Шешко ещё в 2022-м, но не считал трансфер реалистичным до нынешнего лета. Желание Исака уйти изменило позицию клуба.

    Ранее казалось, что впереди в очереди стояли более состоятельные клубы. «Арсенал» много лет вёл игрока, но летом выбрал Виктора Дьёкереша. «Манчестер Юнайтед» следит за Шешко с 16 лет, пытался подписать ещё в 2019-м, но уступил нападающего «Ред Булл Зальцбургу». С тех пор клуб трижды возвращался с интересом, но каждый раз безрезультатно.

    Беньямин Шешко
    globallookpress.com

    «Челси» также присматривался, но считал игрока слишком «сырым» и не вступал в борьбу летом-2023, когда Шешко уходил из Австрии. К 2025-му «синие» сосредоточились на поиске двух форвардов других типов и вингера, так что словенец выпал из повестки.

    Как Шешко провёл прошлый сезон?

    В целом неплохо, но не так, как ожидалось. Он стал заметно полезнее для команды в игре без мяча и взаимодействии с партнёрами, но забил меньше: 13 голов в Бундеслиге против 14 годом ранее, при этом сыграл почти на 900 минут больше. Серии, как в концовке предыдущего сезона, не повторил.

    «Лейпциг» сам пережил кризис — в марте уволил Марко Розе, финишировал на худшей позиции с 2016 года и выиграл лишь один из восьми матчей Лиги чемпионов. Но даже на этом фоне от Шешко ждали большего: разброс между его лучшими и худшими играми остаётся слишком велик.

    Беньямин Шешко
    globallookpress.com

    Отчасти, в этом и кроется одна из главных причин, почему за Шешко опасаются выкладывать круглую сумму прямо сейчас. Ему всего 22 года, потенциал огромный, но «Лейпциг» требует за него более 75 миллионов евро.

    Именно поэтому «Манчестер Юнайтед» отказался от сделки: совокупные расходы (трансфер, зарплата, агентские) огромны, а сам Шешко пока не выглядит гарантией результата. Интерес к нему не исчез, но покупка маловероятна.

    Что думает «Лейпциг»?

    Ещё весной клуб был уверен, что игрок уйдёт, но ситуация изменилась. В последние недели усилился интерес к Хави Симонсу и Лоису Опенда. Продажа обоих принесёт достаточно средств, чтобы оставить Шешко ещё на год. Для нового тренера Оле Вернера это будет плюсом: команда молода, атакующая линия перестраивается, и наличие одного из лучших форвардов Бундеслиги облегчит переходный период и вернёт клуб в зону Лиги чемпионов.

    Лоис Опенда и Беньямин Шешко
    globallookpress.com

    Шансы на то, что Шешко останется, остаются небольшими, но они заметно выросли.

    Будет ли игрок сам настаивать на уходе?

    С самого начала лета он был уверен, что сыграл за «Лейпциг» последний матч и следующим шагом станет переход в большой клуб, скорее всего в АПЛ. Шешко считает, что готов.

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    Но пока сделка не случилась, форвард не собирается конфликтовать. Он готов провести ещё сезон в Германии. На предсезонных сборах он работает в полную силу, тренеры отмечают его настрой и форму.

    Однако до старта Бундеслиги в конце августа ещё много времени. Сделка с «Ньюкаслом» или другим клубом всё ещё возможна.

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