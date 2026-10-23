23 октября в 7-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Штутгарт» и «Боруссия» М. Начало игры — в 21:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.
«Штутгарт»
Турнирное положение: «Штутгарт» провалил стартовый отрезок чемпионата. На текущий момент команда пребывает на 13-й строчке турнирной таблицы.
При этом «Штутгарт» в шести турах добыл всего 6 очков. Команда отличилась 8 забитыми мячами при десяти пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, в рамках Лиги чемпионов подписав мировую с «Атлетико» — 1:1.
До того «Штутгарт» уступил «Гамбургу» — 0:1, зато поединок с братиславским «Слованом» завершился успехом — 3:0. «Швабы» не побеждали в двух последних домашних матчах.
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Состояние команды: «Штутгарт» нынче находится не в лучших кондициях, да и тылы команды не блещут надежностью.
При этом «Штутгарт» явно поборется за попадание в еврокубки. До заветной шестой позиции всего четыре очка, да и укомплектована команда качественно. Правда, Эрмедин Демирович забил пока всего один мяч в чемпионате. А ведь есть еще Дениз Ундав!
Команда твердо намерена подтянуться к топ-6. «Штутгарт» способен прибавить, к тому же одолел «жеребят» в двух последних очных поединках.
«Боруссия» М
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 18-м месте турнирной таблицы немецкого чемпионата.
При этом «Боруссия» М пока не набрала ни одного очка. А вот забить удалось 8 мячей при двадцати пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение от «Хоффенхайма» — 1:2.
До того «Боруссия» М уступила «Кёльну» — 1:2, а вот несколько ранее была бита «Майнцем» — 3:4. Команда уже полтора года не обыгрывает «швабов».
Состояние команды: «Боруссия» М намерена как можно скорее оттолкнуться от дна таблицы, да и подбор игроков у команды приличный.
При этом «Боруссия» М имеет весьма ненадежные тылы, пропуская в среднем больше двух мячей за матч. Вот только в нынешнем сезоне «жеребята» обыграли в Кубке Германии лишь скромный «Шотт Майнц» — 5:0. А вот провал в чемпионате стал следствием многочисленных просчетов тренерского штаба.
И уж точно команда будет действовать вторым номером. «Боруссия» М постарается добыть свои первые очки в чемпионате.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Штутгарт» фаворитом с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 5.25, а победа «Боруссии» М — в 7.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.29 и 3.75.
Прогноз: «Швабы» намерены плотнее подтянуться к еврозоне, к тому же в последнее время успешно противостоят «жеребятам».
Ставка: Фора «Штутгарта» -1.5 за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырех мячей.
Ставка: Тотал больше 4.5 за 2.63.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Штутгарт» в кадровом плане выглядит предпочтительнее соперника
- «Штутгарт» одолел «жеребят» в двух последних очных поединках
- «Жеребята» в среднем пропускают больше двух мячей за матч
- «Штутгарт» уже полтора года не проигрывает гладбахской «Боруссии»
- «Боруссия» М еще не добыла ни одного очка в текущем чемпионате