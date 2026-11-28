Goal.com разбирается, почему после хорошего старта сезона игра «Манчестер Сити» начинает деградировать как в АПЛ, так и в Лиге чемпионов.

После первого месяца сезона-2026/27 Энцо Мареска казался настоящим преемником Пепа Гвардиолы. «Манчестер Сити» начал АПЛ с восьми побед кряду, включая две особенно впечатляющие — на выезде над «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем».

Команда выглядела настоящим претендентом на титул, несмотря на тень обвинительного вердикта по громкому делу о финансовых нарушениях в Премьер-лиге, нависшую над клубом.

Продолжая исповедовать тот же отточенный стиль футбола, который Гвардиола всегда прививал на «Этихад», Мареска, казалось, закладывал основу для чего-то особенного после масштабного обновления состава летом. Однако болельщики «Горожан» и представить не могли, что эта магия рассеется настолько быстро.

Энцо Мареска globallookpress.com

В последних семи матчах во всех турнирах манкунианцы одержали лишь одну победу — с большим трудом обыграл в Германии «РБ Лейпциг» (3:2). В Кубке Лиги команда прошла в четвертьфинал лишь благодаря победе в серии пенальти над «Брайтоном» после ничьей 2:2 в основное время.

В АПЛ подопечные Марески потерпели болезненные поражения от «Астон Виллы», того же «Брайтона» и «Ноттингем Форест», а затем дома сыграли вничью 1:1 с испытывающим трудности «Фулхэмом». В результате отставание от лидирующего «Арсенала» выросло до шести очков.

Во вторник у «Сити» была отличная возможность переломить ситуацию: клуб принимал «Наполи», который переживает серьёзный спад под руководством Массимилиано Аллегри.

Но и этот шанс был упущен — в итоге хозяева с трудом вырвали ничью 2:2, осложнив себе задачу по выходу напрямую в 1/8 финала Лиги чемпионов. Следующий матч — выезд на «Эмирейтс», где «Арсенал» постарается сделать большой шаг к защите чемпионства.

Похоже, нас ждёт совершенно неравное противостояние: сейчас «Горожане» находятся в полном хаосе. Если Мареске не удастся вернуть команде сыгранность и единство, сезон рискует развалиться накануне насыщенного праздничного периода. Но что же пошло не так?

«Соперникам слишком легко проходить сквозь оборону»

Манкунианцам дважды приходилось отыгрываться в матче с «Наполи», чтобы спасти ничью. На 86-й минуте героем встречи стал Райан Шерки: он элегантно обыграл опекуна в штрафной и нанёс точный удар низом, отправив мяч мимо Вани Милинковича-Савича в сетку ворот соперника.

Голевой удар Шерки в ворота «Наполи» globallookpress.com

Свой первый гол за клуб также забил юный полузащитник Аюб Буадди, однако даже эти два ярких эпизода не смогли скрыть проблем в пугающе ненадёжной обороне коллектива.

Перед первым голом «Наполи» застал «Сити» врасплох при выходе из обороны через короткий пас. Затем Билли Гилмор вывел на ударную позицию экс-нападающего «МЮ» Расмуса Хёйлунна, который простым смещением в сторону ушёл от Марка Гехи и отправил мяч в дальний угол.

Второй гол получился ещё более хаотичным. Маттео Политано великолепной передачей с подкруткой вывел Леонардо Спинаццолу на свободное пространство, фактически выключив из эпизода Нико О’Райли.

У защитника было предостаточно времени, чтобы поднять голову и выполнить навес: Йошко Гвардиол медлил с выходом на него. Передача нашла никем не прикрытого Ноа Ланга, который мощным ударом с лёта отправил мяч в сетку у дальней стойки.

«Партенопеи» вскрывали оборону «Горожан» с пугающей лёгкостью, к большому разочарованию легенды клуба Стюарта Пирса.

«В игре "Сити" чувствуется уязвимость. Соперники могут проходить сквозь их оборону, и это проблема», — заявил Пирс в интервью talkSPORT.

«Не похоже, что эта команда вообще способна сыграть на ноль. Вероятно, это её главная проблема и самый показательный статистический факт на фоне последних неудач».

«Сейчас ее оборону слишком легко проходить. Соперники заманивают игроков "Сити" на себя, а затем проходят сквозь них — либо низом, либо иногда забрасывают мяч за спины защитникам передачами на 50–60 ярдов, которым те не должны позволять опускаться на газон».

Йошко Гвардиол globallookpress.com

Системные проблемы

Действительно, манкунианцы пропускали в каждом из последних 10-ти матчей — это худшая серия клуба с декабря 2019 года. Марк Гехи слишком часто допускает дорогостоящие индивидуальные ошибки.

Достаточно вспомнить его неудачную обработку мяча, после которой «Астон Вилла» забила первый мяч в домашнем матче против «Горожан». Рубен Диаш, в свою очередь, выглядит неуверенно, когда под давлением пытается начинать атаки из глубины.

Гвардиол сейчас и вовсе оказался между двух ролей. Смещаясь с позиции левого защитника в центральные зоны полузащиты, он оставляет свободное пространство за своей спиной, чем уязвим к потерям мяча.

Особенно наглядно это проявилось в начале матча на «Сити Граунд», завершившегося поражением 1:3: Жай Кунья отобрал у него сферу, после чего продвинулся вперёд и вывел «Ноттингем Форест» вперёд.

О’Райли тоже испытывает трудности на этом фланге. Отсутствие оборонительного чутья Абдукодира Хусанова и Матеуша Нунеша создаёт проблемы справа. Джанлуиджи Доннарумма больше не выглядит надёжным последним рубежом: команда страдает как от его неуверенной игры ногами, так и от ошибок при приёме мяча.

Системные проблемы затрагивают и полузащиту, где очень не хватает Родри, способного перекрывать пространство при контратаках соперника.

Связка летних новичков, приобретённых за рекордные для клуба суммы, Энцо Фернандеса и Эллиота Андерсона в опорной зоне попросту не сработала: оба по своей природе стремятся идти вперёд, оставляя огромные свободные зоны, которыми пользуются соперники.

Энцо Фернандес globallookpress.com

Буадди гораздо лучше подходит на роль партнёра Андерсона. Вместе они помогли манкунианцам выглядеть заметно надёжнее на протяжении продолжительных отрезков матчей с «Фулхэмом» и «Наполи».

Однако впоследствии Мареске пришлось искусственно подстраивать игру под Фернандеса, отведя ему роль «десятки», которая ему не подходит.

Аргентинец — глубинный плеймейкер, который подключается в штрафную вторым темпом, а не техничный мастер игры спиной к воротам в духе Шерки или Фила Фодена. Использовать его за спиной Эрлинга Холанна — значит впустую тратить 126 млн фунтов. К тому же это вынуждает Шерки покидать центральные зоны, где он наиболее опасен, и смещаться на фланг.

Неэффективность

Из-за нарушенного баланса в центре поля розыгрыш мяча у «Горожан» стал медленным и предсказуемым, а Холанн оказался отрезан от партнёров на острие атаки.

Норвежский терминатор начал сезон в своей привычной грозной манере, забив 14 мячей в 12 матчах, но в четырёх последних — не отличился ни разу. Более того, в игре с «Наполи» он не нанёс ни одного удара в створ ворот.

Когда голевые моменты всё же возникают, форварду не хватает привычной хладнокровности. Например, в матче с «Фулхэмом» он набрал 1,03 ожидаемого гола (xG) после четырёх ударов, но так и не забил. В одном из эпизодов даже пробил выше ворот с нескольких метров после передачи Фодена.

В 11 матчах АПЛ Холанн в среднем касается мяча всего 23 раза за игру. Встречу с «Наполи», несмотря на то, что провёл на поле все 90 минут с капитанской повязкой, он завершил всего с 14 касаниями.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Пока бомбардир регулярно поражает ворота соперников, столь низкая вовлечённость в игру не имеет значения. Но без результативных действий 26-летний нападающий превращается в простого наблюдателя.

«Мы должны играть лучше и найти способы чаще контролировать ход матча и показывать более качественный футбол», — заявил Холанн в послематчевом интервью beIN Sport.

«Я понятия не имею, чего именно нам не хватало, но в последних нескольких поединках чувствовалось, что что-то работает не так, как должно. Нам необходимо разобраться в чём дело».

«Мы должны сохранять позитивный настрой и добиваться максимума от каждого игрока. С повязкой или без неё я чувствую огромную ответственность, потому что хочу только одного — хорошо играть за этот клуб и побеждать в матчах за "Сити". Но сейчас у нас это не получается, и мне от этого больно».

В интервью TNT Sports он добавил: «Футбол — простая и одновременно сложная игра. Когда побеждаешь, всё кажется лёгким и ты знаешь, что делать. Когда не побеждаешь, начинаешь во всём сомневаться».

И в этом кроется главная причина спада «Горожан»: Холанн, Гехи и Фернандес не могли превратиться в плохих футболистов за одну ночь, но, похоже, команда столкнулась с психологическим барьером.

Отвлекающие факторы

Разница между поведением норвежца на этой неделе и его настроем после победы манкунианцев над «Ливерпулем» со счётом 3:0 в начале октября — разительная.

На «Энфилде» команда продемонстрировала сплочённость и готовность держать оборону под натиском всеобщего осуждения после того, как независимая комиссия признала клуб виновным в 114 нарушениях финансовых правил АПЛ.

Однако с тех пор суровая реальность происходящего явно негативно сказалась на коллективе. «Сити» обжаловал вердикт, но ожидается, что до конца сезона ему вынесут беспрецедентно суровое наказание.

Это может быть рекордное снятие очков, вылет в Чемпионшип или даже исключение из Футбольной Лиги. В условиях такой неопределённости вокруг клуба всё происходящее на поле, по крайней мере в национальных турнирах, теряет смысл.

Все усилия, которые команда приложит в борьбе за потенциальный титул, почти наверняка окажутся напрасными, а значит, в каждом матче фактически отсутствует какая-либо мотивация.

Стадион «Сити» «Этихад» globallookpress.com

О борьбе за победу в Лиге чемпионов тоже не может быть и речи, если игроки продолжат выглядеть настолько отвлечёнными. Вполне естественно, что каждый в составе Марески, да и сам наставник, втайне беспокоятся о своём будущем.

Это очевидное объяснение заметного падения интенсивности игры «Горожан» и того, почему в преддверии воскресного матча с «Арсеналом» команда считается явным аутсайдером.

Пока итальянец отказывается критиковать своих подопечных и преуменьшает значение их плохой формы, ссылаясь на переходные периоды, через которые проходили главные конкуренты «Сити».

«Нелегко меняться после 10 лет с одним и тем же главным тренером. Нам было трудно, "Арсеналу" и "Манчестер Юнайтед" тоже», — заявил он после ничьей с «Наполи» в интервью Sky Italia.

Однако после трансферной кампании стоимостью в 464 млн фунтов такое оправдание не выдерживает критики. У манкунианцев один из самых глубоких составов среди всех в европейских топ-лигах, и качества игроков более чем достаточно, чтобы выступать значительно лучше.

Мареске необходимо найти способ поднять мотивацию команды с самого дна, иначе «Сити» столкнётся с кризисом задолго до того, как станет известен исход судебного разбирательства.