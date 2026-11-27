«Ноттингем Форест» обыграл «Челси» на «Сити Граунд» в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Команда Хаби Алонсо никак не может вернуть свой темп старта сезона, а «Форест» набрал важнейшие очки и выбрался из зоны вылета.

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90+6' И всё, финальный свисток на «Сити Граунд»! «Ноттингем Форест» абсолютно по делу обыграл «Челси» и поднялся на 14 место в таблице с 12 очками. У команды Алонсо – 8 место и 16 очков. В следующем туре команде Гласнера предстоит выезд к «Халлу», а лондонцы дома сыграют с «Кристал Пэлас».

90+5' Нету с правого фланга навесил на дальнюю штангу, а Кенда не подстроился под мяч и головой пробил прямо в руки Селсу.

90+4' Роджерс с правого фланга навешивал в штрафную — Селс отлично сыграл на выходе.

90+3' У «Ноттингема» вместо Макэйти выходит Йейтс.

90+3' Сангаре получил жёлтую за фол в центре поля.

90+2' Нету пошёл в дриблинг на правом фланге и заработал штрафной.

Статистика матча 7 Удары в створ 3 1 Удары мимо 3 35 Владение мячом 65 1 Угловые удары 2 1 Офсайды 0 15 Фолы 11

90' Арбитр добавил пять минут к основному времени! Есть ещё шанс сравнять у гостей!

89' ГОООООООЛ! Второй забивает «Челси»! Нету с правого фланга навесил к линии вратарской, а Эмега выиграл борьбу у двух защитников и головой отправил мяч под самую штангу. 3:2, есть ещё силы у «Челси»?

Второй гол Эмеги globallookpress.com

87' Сангаре и Вуд поменяли Шлагера и Делапа у «Ноттингема».

86' Кенда и Палестра вышли у «Челси» вместо Хендерсона и Ачимпонга.

84' Опасно разыграли штрафной гости, Роджерс простреливал с правого фланга вдоль ворот, а Лавии не дали пробить.

82' «Челси» заработал фол на правом углу штрафной.

80' Делап получил жёлтую карточку за фол в центре поля.

78' Мартинес в этот раз успешно сыграл на выходе, а вот атаку начать снова не получилось.

76' Нету оказался на опасной позиции для удара, но перед этим нарушил правила.

73' ГОООООООООЛ! Третий забивает «Ноттингем»! Роджерс головой выбил мяч прямо на ногу Шлагеру, тот вырезал шикарный пас в штрафную на Гиббс-Уайта, а Морган в касание перекинул Мартинеса. 3:1, дубль капитана!

Второй гол Гиббс-Уайта globallookpress.com

72' В составе хозяев Ндой выше вместо Жезуса.

71' Макэйти убегал в контратаку по левому флангу и получил по ногам от Нету. Жёлтая карточка португальцу.

70' Хаби Алонсо получил жёлтую за слишком активные споры с судьёй.

69' Гости заработали штрафной на правом фланге.

67' «Челси» больше держит мяч после забитого мяча, но пока что не приближается ко второму.

65' Хендерсон навесил прямо в Роджерса на дальнюю штангу, а Морган с лёта пробил мимо ворот.

64' «Челси» заработал угловой.

62' Мурильо хлёстко приложился с полулёта из-за штрафной — спасает Мартинес!

61' Хендерсон получил жёлтую карточку за фол на Макэйти на правом фланге.

59' Макэйти подработал мяч себе на ход и с левой бил уже в штрафной — в руки Мартинесу!

58' Хозяева тут же попытались ответить, но Ачимпонг надёжно сыграл в отборе против Делапа.

56' Нет, никакого офсайда, гол засчитан! А у «Челси» тут же Колвилл вышел вместо Фофана.

55' Так, включается ВАР! Возможно, Эмега был в офсайде.

54' ГООООООООЛ! «Челси» отыграл один мяч! Нету сместился в цертр и попал в защитника плотным ударом, а Эмега оказался первым на добивании и отправил мяч в угол левой ногой. 2:1, гости в игре!

Эммануэль Эмега празднует гол globallookpress.com

53' Делап снова здорово протащил мяч слева и отдал на Макэйти, а тот с линии штрафной пробил в Мартинеса.

51' ГОООООООЛ! Второй мяч забивает «Ноттингем»! Гиббс-Уайт взял короткий разбег и уложил мяч в правый нижний угол, а Мартинес не угадал. 2:0, всё хуже дела у Хаби Алонсо.

Морган Гиббс-Уайт после забитого мяча globallookpress.com

50' Фофана ещё и получил жёлтую карточку за фол на Лиаме.

49' Пенальти в ворота «Челси»! Делап получил мяч у штрафной, грамотно поставил спину и вынудил Фофана фолить.

Делап зарабатывает пенальти globallookpress.com

46' Стартует второй тайм! У «Челси» вместо Уэлбека выходит Эмега.

«Ноттингем Форест» – «Челси» globallookpress.com

45+1' Перерыв на «Сити Граунд»! Хозяева ведут после шикарного гола Игора Жезуса, а «Челси» выглядит как-то совсем грустно – буквально ни одного момента не создала команда Алонсо. Отдыхаем 15 минут!

45' Арбитр добавил минуту к тайму.

45' Делап ворвался в штрафную «Челси» и рухнул на газон после контакта с Фофана – арбитр не реагирует.

43' Жезус слегка перестарался в прессинге и сфолил в штрафной гостей.

40' Гиббс-Уайт из-за штрафной пробил по воротам «Челси» — выше ворот.

38' Чаваррия пытался выбить мяч со своей половины, а Жезус грубо поставил ногу и шипами попал по голеностопу испанцу.

36' Уэлбек наконец-то выиграл борьбу в штрафной и пробил головой, но выше ворот.

35' Ачимпонг с правого фланга навешивал в штрафную — слишком сильным получился пас.

32' Гиббс-Уайт пытался протащить мяч через центр, но наткнулся на чистый отбор Фофана.

29' Мартинес здорово сыграл на выходе после навеса со штрафного и быстро начал атаку, но Роджерс забуксовал с мячом в центре поля.

27' Кайседо снёс Гиббс-Уайта у бровки, мог и карточку получить опорник «Челси».

25' Палмер с левого фланга навешивал в штрафную, а там Ачимпонг сфолил на Мурильо.

24' Лавиа получил мяч на линии штрафной и пробил вторым касанием – мяч ушёл на угловой от защитника.

«Ноттингем Форест» – «Челси» globallookpress.com

22' Игроки «Челси» коротко разыграли штрафной, а Роджерс издали пробил сильно мимо ворот.

21' Палмер получил по ногам от Шлагера на левом фланге. Позиция для навеса в штрафную.

18' У Палмера снова не получился прорыв по левому флангу, Миленкович никого не пускает за спину.

16' «Форест» ждёт момента для контратаки и пока что очень надёжно встречает гостей средним блоком.

14' Миленкович жёстко поставил ногу в своей штрафной и не дал Палмеру пройти по левому флангу.

12' Гиббс-Уайт не успел к мячу на дальней штанге, Макэйти забрасывал.

10' «Ноттингем» заработал угловой.

09' Уильямс решился на удар со штрафного и попал в стенку.

08' Хозяева заработали штрафной метрах в 26 от ворот «Челси».

05' ГОООООООООЛ! Впереди «Ноттингем Форест»! Муньос навесил с правого фланга в центр штрафной, а Жезус с лёта уложил мяч в верхний угол! 1:0, шикарно положил корпус бразилец и оформил шедевральный мяч!

Гол Жезуса globallookpress.com

02' Делап получил мяч на линии штрафной и с разворота пробил с левой – Мартинес на месте.

01' «Форест» разыграл с центра поля, поехали!

До матча

23:00 Команды уже на поле в дождливом Ноттингеме! Там сегодня всего около 3 градусов, а верхнюю часть арены даже не полностью видно из-за тумана и осадков.

22:55 Судейская бригада: главный арбитр — Энди Мэдли, ассистенты — Тим Вуд и Крейг Тейлор. Резервный судья — Сэм Эллисон. За VAR отвечает Джарред Джиллетт, его ассистент — Льюис Смит.

22:50 Отдельного внимания заслуживает противостояние тренеров. Гласнер еще ни разу не обыгрывал «Челси» за четыре встречи в чемпионате Англии, три из которых завершились вничью. Алонсо, в свою очередь, пытается найти оптимальные сочетания в самой молодой команде Премьер-лиги по среднему возрасту стартового состава (25 лет и 110 дней). После 11 туров испанский специалист задействовал уже 26 футболистов, тогда как его австрийский коллега ограничился 21 игроком. Впереди у лондонцев домашняя встреча с занимающим последнее место «Кристал Пэлас», поэтому ближайшие два тура предоставляют Алонсо хорошую возможность исправить турнирное положение команды.

22:45 Любопытно, что обе команды особенно результативно проводят стартовые отрезки встреч. «Челси» забил семь из 20 голов в первые 15 минут, а «Ноттингем Форест» — три из девяти. По доле мячей, проведенных на этом отрезке, соперники занимают первые два места в чемпионате. При этом ни одна из команд еще не пропускала в стартовые 15 минут. С учетом проблем хозяев с реализацией моментов и склонности гостей терять преимущество по ходу встреч первый забитый мяч может существенно повлиять на дальнейший характер игры.

22:40 Особенным предстоящий матч станет для Лиама Делапа. Английский нападающий провел прошлый сезон в составе «Челси», однако уже летом покинул лондонский клуб и перебрался в Ноттингем. С тремя забитыми мячами он возглавляет список лучших бомбардиров своей новой команды в АПЛ, хотя два из них пришлись на встречу с «Манчестер Сити». Гласнер перед матчем отметил, что нападающему пока не хватает стабильности. Важную роль в его игре предстоит сыграть Гиббсу-Уайту, который за 11 предыдущих встреч с «Челси» ни разу не забил, но отметился четырьмя голевыми передачами.

22:35 В октябре прошлого года «Челси» разгромил «Ноттингем Форест» на выезде со счетом 3:0 благодаря голам Джоша Ачимпонга, Педру Нету и Риса Джеймса. Та встреча запомнилась и необычайно быстрой отставкой Ангелоса Постекоглу, который лишился должности главного тренера «лесников» спустя всего 19 минут после финального свистка. Однако в мае хозяева предстоящего матча взяли реванш на «Стэмфорд Бридж» (3:1). Теперь «Ноттингем Форест» может впервые с апреля 1979 года одержать две победы подряд над лондонцами в чемпионате.

22:30 В общей сложности «Ноттингем Форест» и «Челси» провели 102 официальных матча. Лондонцы одержали 43 победы, «лесники» оказались сильнее в 28 встречах, еще 31 игра завершилась вничью. Особенно успешно «Челси» выступает на «Сити Граунд» после возвращения соперника в высший дивизион в 2022 году. В четырех последних поездках в Ноттингем лондонцы одержали три победы и один раз сыграли вничью. Последнее поражение на этом стадионе датируется январем 1997 года, когда командой руководил Рууд Гуллит.

22:25 А «Челси» выйдет в таком составе: Мартинес, Ачимпонг, Фофана, Кайседо, Чаваррия, Хендерсон, Лавия, Педру Нету, Палмер, Роджерс, Уэлбек.

22:20 Стартовый состав «Ноттингема» на сегодняшний матч: Селс, Жаир Кунья, Мурилло, Миленкович, Муньос, Макэйти, Шлагер, Уильямс, Игор Жезус, Делап, Гиббс-Уайт.

22:15 Хорошей новостью для Алонсо стало возвращение Мойсеса Кайседо, который досрочно завершил встречу с «Лидсом» из-за повреждения спины. Эквадорец вернулся к тренировкам и готов сыграть в Ноттингеме. Жоао Педро и Максанс Лакруа пока не восстановились, также недоступны Рис Джеймс и Йоррел Хато. В отсутствие бразильского нападающего очередную возможность проявить себя получат Эмега и Уэлбек. Нидерландец, кстати, уже стал 31-м футболистом в истории «Челси», которому удалось забить в первом матче АПЛ за клуб в стартовом составе.

22:10 Несмотря на достаточно высокую результативность, лондонцы испытывают серьезные проблемы в обороне. За 11 туров команда забила и пропустила по 20 мячей. Столь результативного начала сезона в обе стороны у «Челси» не было с сезона-1960/61. Особенно уязвимы подопечные Алонсо при стандартных положениях, после которых пропустили уже 11 голов — больше всех в чемпионате. При этом сами лондонцы забили семь мячей после стандартов, уступая по этому показателю только «Брайтону». В выездных встречах нынешнего сезона «Челси» одержал две победы и потерпел три поражения.

22:05 После домашней победы над «Манчестер Юнайтед» (2:0) команда Хаби Алонсо неожиданно потерпела два поражения подряд от новичков Премьер-лиги. Перед международной паузой лондонцы уступили «Сандерленду», а в минувшую субботу проиграли «Лидсу» на «Стэмфорд Бридж» (1:4). Эммануэль Эмега открыл счет в первом тайме, однако гости быстро восстановили равновесие, а затем вышли вперед благодаря реализованному Домиником Калвертом-Льюином пенальти. Дубль Ноа Окафора и гол Брендена Эронсона довели счет до разгромного. «Челси» проиграл «Лидсу» на своем поле в чемпионате впервые с декабря 1999 года.

22:00 Перед встречей с лондонцами в распоряжение Гласнера вернулся Каллум Хадсон-Одои, который хорошо знаком с соперником по выступлениям за «Челси». По-прежнему недоступны Николас Домингес и Николо Савона. Австрийский специалист, скорее всего, сохранит схему с тремя центральными защитниками, в которой важную роль играют подключения Даниэля Муньоса и Неко Уильямса по флангам. За создание моментов в нападении будет отвечать Морган Гиббс-Уайт, а на острие атаки ожидается появление дуэта Делап — Жезус.

21:55 Главной проблемой «Ноттингем Форест» остается реализация моментов. За 11 туров команда нанесла 181 удар, однако лишь 37 из них пришлись в створ ворот. При показателе ожидаемых голов (xG) в 17,69 футболисты Гласнера отличились всего девять раз и не реализовали 23 явных голевых момента. В шести встречах «лесники» вообще не сумели забить, что является худшим показателем в чемпионате. Особенно неудачно команда выступает на своем поле: победа над «Манчестер Сити» стала для нее первой домашней в нынешнем сезоне АПЛ.

21:50 Назначение Оливера Гласнера пока не привело к существенному улучшению результатов «Ноттингем Форест». За 11 туров чемпионата команда одержала всего две победы, а в семи последних встречах потерпела пять поражений. Повод для оптимизма появился перед международной паузой, когда «лесники» неожиданно обыграли «Манчестер Сити» со счетом 3:1. Дубль оформил Лиам Делап, еще один мяч забил Жаир Кунья. Однако развить успех не удалось. В минувшую субботу команда уступила «Борнмуту» (0:2) в сотом матче Гласнера в качестве главного тренера клуба АПЛ.