«Кристал Пэлас» обыграл «Реал Сосьедад» на «Селхёрст Парк» в пятом туре общего этапа Лиги Европы. Команда Томаса Франка выбирается в зону плей-офф, а баски всё никак не могут найти свой ритм и остаются вне топ-24 общего этапа.

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90+8' И всё, финальный свисток на «Селхёрст парк»! «Кристал Пэлас» набирает 8 очков на общем этапе ЛЕ и поднимается на 12-е место в таблице, а «Сосьедад» с 5 очками остаётся на 27-й строчке, вне зоны плей-офф. На выходных лондонской команде предстоит домашний матч с «Халлом», а «Сосьедад» примет «Севилью».

90+7' Сарр выше всех выпрыгнул после навеса с углового и головой не попал в створ!

90+7' Оскарссон убежал в штрафную хозяев и с правой пробил в ближний угол – Хендерсон спасает!

90+5' Обязан был только что забивать «Кристал Пэлас»! Митчелл шикарно прострелил с левого фланга – сначала Пино пробил вдоль ворот, а потом Странд Ларсен буквально повторил его удар с нескольких метров.

90+3' Марреро берёт пенальти от Пино! Йереми сильно пробил влево от себя, но кипер «Сосьедада» всё прочитал.

90+2' А вообще-то пенальти назначен в ворота «Сосьедада»! Полсе удара Макнила Солер сыграл рукой и остановил мяч – жёлтая карточка Карлосу.

Статистика матча 4 Удары в створ 7 12 Удары мимо 7 43 Владение мячом 57 2 Угловые удары 7 0 Офсайды 1 10 Фолы 10

90+1' Пино на замахе качнул двух защитников гостей и покатил в штрафную на Макнила, а тот не переиграл вратаря.

90' Арбитр добавил пять минут к основному времени.

89' Осорио поменял Матету в составе «Кристал Пэлас».

87' Сучич вышел вместо Очиенга в составе «Сосьедада».

87' Очиенг обработал сложный мяч на правом фланге и заработал фол.

85' Подача у Солера получилась неплохая, но Сарр не добрался до мяча в штрафной.

84' «Сосьедад» заработал угловой.

82' ГООООООООЛ! «Кристал Пэлас» впереди! Пино навесил с левого фланга и попал в защитника, Странд Ларсен ножницами через себя пытался пробить, но сделал идеальный пас на дальнюю штангу, где Макнил замкнул в подкате. 2:1, камбэк команды Франка!

Гол Макнила uefa.com

80' У «Пэласа» вместо Чилвелла, Канво и Хьюза вышли Странд Ларсен, Халайли и Митчелл.

79' Сарр выбил мяч из пустых ворот «Сосьедада»! Камада пытался замкнуть прострел Пино и был очень близок к голу.

77' В составе «Сосьедада» вместо Захаряна и Форта выходят Субельдия и Гомес.

76' Оярсабаль получил жёлтую за срыв перспективной атаки хозяев.

75' Игроки «Сосьедада» разыграли штрафной в центре и не довели атаку до удара.

73' ГООООООООЛ! Сравняли хозяева! Матета пробил низом прямо по центру, а Марреро завалился в угол. 1:1, вот это концовка будет, гости-то в меньшинстве!

Матета забивает пенальти uefa.com

72' Мартин двумя руками держал Матета в своей штрафной и получил вторую жёлтую карточку! Пенальти плюс удаление!

70' «Кристал Пэлас» заработал угловой.

68' В составе «Сосьедада» вместо Гедеша и Туррьентеса вышли Солер и Оскарссон.

67' ГООООООООЛ! Впереди «Реал Сосьедад»! Захарян принял мяч на правом фланге и скинул на Гедеша, тот отдал в штрафную Очиенгу, который прострелил вдоль ворот, а Сарр замкнул из-под двух защитников. 0:1, классная комбинация прошла у гостей.

Мамаду Сарр празднует гол uefa.com

66' Захарян перехватил мяч на половине поля хозяев, отдал налево Оярсабалю, а тот пытался прострелить на Гедеша – Ричардс в последний момент перехватил.

64' Мартин отмахнулся по лицу Пино и получил жёлтую карточку.

63' Пино взял короткий разбег и пробил выше ворот со штрафного.

62' Хьюз заработал опаснейший штрафной метрах в 22-х от ворот! Позиция для прямого удара Йереми Пино.

60' Захарян с левого фланга пытался навесить в штрафную – неточно получилось.

57' Макнил вышел вместо Нкетии в составе «Кристал Пэлас».

«Кристал Пэлас» — «Реал Сосьедад» uefa.com

56' Всё в порядке с обоими футболистами «Сосьедада», оба продолжают игру.

55' Сарр и Мартин столкнулись в штрафной «Пэласа» в борьбе за верховой мяч – врачи уже на газоне, нужна помощь футболистам.

53' Гедеш получил мяч в штрафной и скинул под удар Захаряну, а удар Арсена накрыл Ричардс.

52' Горрочатеги мощно приложился из-за штрафной – Хендерсон на месте.

50' Гедеш в контратаке получил мяч на правом фланге и отлично прострелил на Оярсабаля, а тот в касание пробил прямо в Хендерсона! Пожалуй, самый опасный момент матча только что был.

48' Форт сильно простреливал вдоль ворот с правого фланга — Хендерсон рукой смахнул мяч через всю штрафную.

46' Второй тайм стартовал! Пока что без замен.

«Кристал Пэлас» — «Реал Сосьедад» uefa.com

45+1' Ничего не стал добавлять арбитр – перерыв! Нули на табло после первого тайма, да и моментов было немного. Отдыхаем 15 минут!

45' Ричардс далеко вбросил мяч из аута, Дисаси с ближней штанги скинул на Матету, а тот головой не попал в створ.

42' Форт отобрал мяч у штрафной хозяев и мог отдавать под удар Захаряну, но решил бить сам и отправил мяч на трибуну.

Удар Форта uefa.com

41' Хьюз жёстко пошёл в стык с Фортом и вроде бы задел мяч, но по пути шипами воткнулся в голеностоп испанца.

39' Захарян неплохо навесил с угла поля, но пробить не получилось у Очиенга.

38' Гедеш вошёл в штрафную правым флангом и пробил в ближний угол — снова на месте Хендерсон.

37' Тимбер подстроился под мяч у штрафной «Сосьедада» и пробил в касание, но выше ворот.

35' Из хорошей позиции бил Гедеш – Хендерсон справился с ударом португальца.

33' Захарян сам пробил со штрафного и попал в стенку.

31' Захарян пытался сыграть в стенку с Оярсабалем и тут же получил по ногам от Дисаси. Опасный штрафной и жёлтая карточка.

28' Гедеш теперь с левого фланга решился на передачу в штрафну, но неточно забросил.

26' Гедеш получил мяч метрах в 27 от ворот и решился на удар – сильно выше ворот.

23' Горрочатеги в касание бил после прострела Очиенга и попал в Ричардса.

22' Захарян открывался под навес в штрафную, но передача с левого фланга пошла слишком высокая.

20' Оярсабаль с левой первым касанием пытался пробить из штрафной и отправил мяч на трибуны.

17' Ричардс пробил головой после навеса Хьюза с угла поля – мимо ближнего угла.

16' Пино получил мяч на правом фланге и вошёл в штрафную гостей, пытался пробить и заработал угловой.

«Кристал Пэлас» — «Реал Сосьедад» uefa.com

13' Муньос с левого фланга забросил в штрафную – на дальней штанге только игроки «Пэласа».

11' Пино на правом фланге пытался выгрызть мяч у Сарра, но не справился без нарушения правил.

09' Снова фолят гости на половине поля «Пэласа», очень высоко прессингуют.

07' Очиенг до конца боролся за мяч с Хьюзом и сфолил в центре поля.

05' Захарян жёстко пошёл в стык в центре поля и сыграл в мяч — повезло, что обошлось без травм.

03' Пино подобрал мяч на правом фланге и опасно навешивал в штрафную, а Матета не допрыгнул.

02' Захарян с левого фланга неплохо забросил в штрафную, Сарр почти дотянулся до мяча.

01' «Сосьедад» разыграл с центра поля, поехали!

До матча

22:57 Команды уже на поле стадиона в южном Лондоне! Там сегодня по-зимнему, всего 2 градуса, но хотя бы без осадков.

22:55 Судейская бригада: главный арбитр — Рохит Сагги, ассистенты — Андерс Улав Дале и Мортен Йенсен. Резервный судья — Мариус Хансен Гретта. За VAR отвечает Марко Ди Белло, его ассистент — Даниэле Киффи.

22:50 Обе команды забили по девять мячей за четыре тура Лиги Европы, однако испанцы пропустили четыре гола, а англичане — шесть. При всей близости турнирных показателей положение клубов во внутренних чемпионатах существенно различается. Если Матараццо может сосредоточиться на борьбе за высокие места в обоих турнирах, то Франку в ближайшие месяцы предстоит решать задачу сохранения прописки в АПЛ. Успешное выступление в еврокубках способно помочь датчанину наладить отношения с болельщиками и вернуть уверенность футболистам.

22:45 Для российских болельщиков отдельный интерес представляет Арсен Захарян. Полузащитник отправился с командой в Лондон и получил возможность проявить себя в противостоянии с представителем АПЛ. С учетом кадровых потерь Матараццо предстоит искать новые сочетания в полузащите и на флангах. При этом у басков достаточно футболистов, способных создавать моменты самостоятельно, в том числе Такэфуса Кубо и Гонсалу Гедеш.

22:40 История выступлений против английских клубов складывается для басков не слишком успешно. В 11 предыдущих встречах с представителями Англии «Реал Сосьедад» потерпел семь поражений, трижды сыграл вничью и одержал всего одну победу. Она пришлась на сентябрь 2022 года, когда испанцы минимально обыграли «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» (1:0) благодаря голу Браиса Мендеса с пенальти. Томас Франк, напротив, проиграл лишь один из девяти предыдущих домашних еврокубковых матчей в качестве главного тренера «Брондбю» и «Тоттенхэма».

22:35 «Кристал Пэлас» и «Реал Сосьедад» прежде не встречались в официальных матчах, однако у клубов есть любопытная историческая связь. В начале XX века за обе команды выступал Никасио Гойтисоло, родившийся в Ливерпуле в семье испанского моряка. Футболист также считается первым испанцем в истории лондонского «Арсенала». В Сан-Себастьяне Гойтисоло провел четыре сезона, а после завершения игровой карьеры работал тренером в Испании. Спустя более века команды, цвета которых он защищал, впервые встретятся в еврокубках.

22:30 А это стартовый состав «Сосьедада»: Марреро, Форте, Муньос, Горрочатеги, Мартин, Сарр, Очиенг, Турриентес, Захарян, Оярсабаль, Гедеш.

22:25 «Кристал Пэлас» начнёт матч в таком составе: Хендерсон, Тимбер, Чилвелл, Канво, Дисаси, Ричардс, Хьюз, Камада, Матета, Нкетиа, Пино.

22:20 Во встрече с «Расингом» повреждение получил основной правый защитник Хон Арамбуру. Венесуэлец не отправился в Англию, как и его соотечественник Янхель Эррера, который испытывает мышечные проблемы. Также продолжают восстанавливаться после серьезных травм Альваро Одриосола и Андер Барренечеа. Зато в распоряжение Матараццо вернулся хорватский полузащитник Лука Сучич. В заявку на встречу с англичанами тренер включил двух молодых воспитанников клуба — Лукена Бейтию и Дани Диаса.

22:15 В чемпионате Испании «Реал Сосьедад» занимает пятое место и на пять очков отстает от первой четверки. Перед международной паузой баски минимально обыграли «Райо Вальекано» (1:0), однако в минувшее воскресенье уступили сантандерскому «Расингу» (2:3). Впереди у команды Матараццо непростой отрезок чемпионата, в рамках которого предстоят встречи с «Севильей», мадридским «Реалом» и «Вильярреалом». При этом сам американский специалист подчеркнул, что для продолжения борьбы за прямой выход в 1/8 финала Лиги Европы его команде необходимо побеждать в Лондоне.

22:10 После годичного отсутствия в еврокубках команда Пеллегрино Матараццо пока выступает в Лиге Европы нестабильно. В сентябре баски уступили «Борнмуту» на своем поле (1:2), затем сыграли вничью с бельгийским «Юнионом» (1:1) и разгромили норвежский «Лиллестрем» (6:0). В четвертом туре испанцы поделили очки с «Лионом» (1:1). Любопытно, что лучшим бомбардиром сан-себастьянского клуба в нынешнем розыгрыше является защитник Серхио Гомес, на счету которого три мяча, тогда как капитан команды Микель Оярсабаль еще ни разу не отличился.

22:05 Перед встречей с испанцами Франк лишился Адама Уортона из-за перебора желтых карточек. Кроме того, продолжают восстанавливаться после травм Шади Риад, Исмаила Сарр и Такэхиро Томиясу. Под вопросом участие Оскара Мингесы, получившего повреждение в матче с «Ковентри». В дебютной встрече датский специалист использовал схему с четырьмя защитниками, поэтому в отличие от предыдущего тренерского штаба может сделать ставку на традиционную пару центральных защитников.

22:00 В Лиге Европы ситуация складывается несколько успешнее. После победы в первом туре англичане уступили «Лиону» (2:3), а затем сыграли вничью с «Бешикташем» (2:2) и «Хоффенхаймом» (1:1). В последней встрече лондонцы сумели избежать поражения благодаря голу Даити Камады в компенсированное время, хотя действовали в меньшинстве. При этом «Кристал Пэлас» еще ни разу не проигрывал в восьми предыдущих домашних матчах основных еврокубковых турниров.

21:55 Томасу Франку не удалось прервать неудачную серию лондонцев в дебютном матче. В минувшую субботу «Кристал Пэлас» уступил «Ковентри» на выезде (2:3), потерпев пятое поражение подряд в чемпионате Англии. После 11 туров команда занимает последнее место в таблице АПЛ, хотя от спасительной 17-й строчки ее отделяют всего два очка. Одной из главных задач датского специалиста станет повышение надежности обороны. В 11 из 17 официальных встреч нынешнего сезона лондонцы пропускали как минимум два мяча.