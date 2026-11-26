«Зальцбург» и «Арарат-Армения» встречались на «Ред Булл Арене» в Зальцбурге, в рамках 5-го тура общего этапа Лиги Европы. Австрийцы одержали уверенную победу над соперником со счётом 2:0. В начале второго тайма гол забил Мазурек, затем Карлье отправил мяч в сетку ворот собственной команды. Следить за ходом встречи можно было в нашей онлайн-трансляции

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90+4' Всё. Звучит финальный свисток в матче. «Зальцбург» одержал уверенную победу над командой «Арарат-Армения» со счетом 2:0. Я с вами прощаюсь. Пока.

90+2' НЕТ ГОЛА! Конате не реализует пенальти. Игрок «Зальцбурга» пробил в левый угол, но голкипер в прыжке отразил удар.

90+1' К основному времени матча добавлено 4 минуты.

90' «Зальцбург» зарабатывает пенальти! Карлье в своей штрафной уронил на газон Камару. В игру вступает ВАР!

88' «Зальцбург» владеет мячом 62%, «Арарат-Армения» — 38%.

86' Баньяки подобрал мяч у линии штрафной соперника и пробил ближний нижний угол, голкипер намертво забрал мяч.

Статистика матча 8 Удары в створ 1 12 Удары мимо 2 63 Владение мячом 37 9 Угловые удары 3 4 Офсайды 5 15 Фолы 9

84' Забрански сделал заброс с левого фланга, Реджич пробил рядом со штангой.

82' Ещё одна замена в составе гостей: с поля ушел Мурадян, в игру вступил Амбарцумян.

80' С мячом сейчас больше играют футболисты «Арарат-Армении», но создать угрозу воротам соперника пока не удаётся.

78' «Зальцбург» проводит ряд замен: поле покидают Линдстрём и Вертессен, в игру вступают Тохумджу и Камара.

76' Карточку желтого цвета получил вышедший на замену Баньяки.

74' Замены в составе «Арарат-Армении»: с поля ушли Серобян и Шагоян, в игру вступили Баньяки и Элоян.

72' Шагоян получает карточку желтого цвета за фол против Диабате.

70' Замены у «Зальцбурга»: Байду и Моргалла уходят с поля, в игру вступают Реджич и Верачниг.

68' Конате совершил навесную передачу с левого фланга, Моргалла нанес удар головой, но мяч застрял в защитниках.

66' Двойная замена в составе «Арарат-Армении»: с поля ушли Григорян и Ндур, в игру вступили Переира и Франса.

64' Малис получает карточку желтого цвета за фол против Мазурека на левом фланге обороны.

61' «Зальцбург» владеет мячом 62%, «Арарат-Армения» — 38%.

59' «Арарат-Армения» по-прежнему не нанесла ни одного удара в створ ворот соперника, не идет игра у гостей в атаке.

57' Замена в составе «Зальцбурга»: с поля уходит Диаките, в игру вступает Конате.

55' «Зальцбург» к этой минуте владеет мячом 62% игрового времени, соперник — 38%.

53' Григорян простреливал с левого фланга в штрафную площадь соперника, но Моргалла первым оказался на мяче и вынес сферу.

51' ГОООООООООЛ! 2:0! Карлье! Автогол! Мазурек сместился с правого фланга в штрафную, пробил по воротам. После рикошета Карлье мяч нырнул в сетку.

49' Карточку желтого цвета получил Диаките за фол вблизи собственной штрафной.

47' ГООООООООЛ! 1:0! Мазурек! «Зальцбург» открывает счет в матче. Мазурек получает пас с правого фланга и в касание переправляет мяч в правую девятку.

46' Начался второй тайм.

Артур Серобян globallookpress.com

45' Без добавленных минут. Звучит свисток на перерыв. Счёт не открыт — 0:0. Отдыхаем.

44' Опасно! Линдстрём отдал пас с левого фланга на Диаките, тот с 10-ти метров пробил в левый угол и угодил в штангу.

42' «Зальцбург» неспеша идет в атаку на правом фланге, но в штрафную австрийцы не решаются идти. Идет игра в короткий пас.

40' Момент! Игроки «Зальцбурга» разыграли правый угловой, пошла подача на ближнюю штангу, Нерсесян кулаками выбил мяч.

38' Фол в центре поля: Мазурек нарушил правила против Баланты.

36' Мурадян получает жёлтую карточку за фол против Мазурека в центре поля.

34' «Зальцбург» владеет мячом 66% игрового времени, «Арарат-Армения» — 34%.

32' Момент! Линдстрём нанёс удар из-за пределов штрафной, кипер «Арарат-Армении» намертво забрал мяч под свой контроль.

30' Последний удар футболисты «Зальцбурга» нанесли на 14-й минуте. С тех пор работы у Нерсесяна не было.

28' Игра в основном проходит в центре поля, плотная борьба, много брака в передачах мяча, как со стороны «Зальцбурга», так и со стороны «Арарат-Армении».

26' «Зальцбург» нанёс 8 ударов по воротам соперника, 3 — в створ. «Арарат-Армения» пока не может похвастаться таким показателям, у армян — 0.

24' Григорян нарушил правила на левом фланге обороны, он ударил по ногам Байду. Игра практически без ворот проходит.

22' Линдстрём сделал навесную передачу с левого фланга, мяч снова оказался в руках вратаря армянской команды.

20' «Зальцбург» владеет мячом 56% игрового времени, а «Арарат-Армения» — 44%.

18' Преимущественно игра проходит на половине поля «Арарат-Армении», гости всеми силами стараются не пропустить.

16' Фол в центре поля. Моргалла заехал по ногам Григоряна.

14' «Зальцбург» явно наиграл на гол, Нерсесян отразил удар с правого острого угла, на подборе оказался Мазурек, который нанёс удар с линии штрафной, мяч улетел над перекладиной.

12' МОМЕНТИЩЕ! Байду получил мяч из глубины поля и совершил кросс к воротам соперника, он вышел один на один с вратарем и пробил в правый угол, Нерсесян отразил удар.

10' За десять минут игры команды нанесли всего один удар. Этот удар в самом начале встречи нанёс Вертессен.

08' Футболисты играют под проливным дождём. Кретциг простреливал с левого фланга во вратарскую, вратарь накрыл мяч и не позволил Вертессену завершить атаку ударом.

06' Кретциг подавал с левого фланга на дальнюю штангу, голкипер «Арарат-Армении» в воздухе поймал мяч.

04' Опасно у ворот Нерсесяна. Вертессен ворвался в штрафную соперника по центру и пытался переиграть, пробил в упор, голкипер отразил удар.

02' Встречу с центра поля начали футболисты «Зальцбурга», австрийцы играют в синей форме. «Арарат-Армения» — в белой.

01' Матч стартовал, поехали.

До матча

20:40 Стартовый состав «Арарат-Армении»: Нерсесян, Оливейра, Малис, Вилсон, Григорян, Мурадян, Баланта, Карлье, Ндур, Серобян, Шагоян.

20:30 Стартовый состав «Зальцбурга»: Завешицки, Кретциг, Забрански, Дрекслер, Моргалла, Мазурек, Диабате, Диаките, Байду, Линдстрём, Вертессен.

20:20 Главный судья матча — Лоуренс Виссер из Бельгии.

20:05 На выезде в рамках турнира «Арарат-Армения» потерпела два поражения, пропустив шесть мячей. Армянам будет непросто противостоять более сильному «Ред Булл Зальцбургу», поэтому, вероятно, они сделают ставку на контратаки и стандартные положения.

19:50 В предыдущем матче армяне обыграли «Ван» (2:1), а до этого уступили «Торренсе» (2:3). При этом «Арарат-Армения» пропускает чаще всех в Лиге Европы и испытывает серьезные проблемы в обороне. «Арарат-Армения» крайне неудачно выступает в основном этапе Лиги Европы, не набрав ни одного очка в четырех турах. Команда забила четыре мяча и пропустила 14, являясь одной из самых уязвимых в турнире.

19:35 «Ред Булл Зальцбург» находится рядом с зоной плей-офф и сохраняет хорошие шансы на выход в следующую стадию. Австрийцы выглядят сильнее армянского соперника и должны постараться подтвердить это на поле.

19:20 «Зальцбург» подходит к матчу после поражения от «Аустрии» (0:1), однако ранее сумел обыграть «Штурм» (4:3). Австрийцы выиграли два последних домашних поединка и намерены воспользоваться преимуществом своего поля. Команда набрала четыре очка в четырех турах основного этапа Лиги Европы. При этом «быки» забили всего три мяча и пропустили восемь, поэтому им необходимо улучшать игру в обороне и атаке.

19:10 Матч пройдёт на арене «Ред Булл Арене» в Зальцбурге, вмещающей 30 188 болельщиков.

19:00 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.10.