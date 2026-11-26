В четверг, 26 ноября, «Оренбург» победил московский «Спартак» в рамках 6-го тура группового этапа Кубка России. Победный гол на счету Рената Голыбина. Следить за ходом встречи можно было в нашей онлайн-трансляции
Онлайн матча
90+5' Матч окончен. Качественно сыграли в обороне и атаке футболисты «Оренбурга», одержав трудовую победу. «Оренбург» набрав 13 очков, остался на 2-ом месте в Группе «А» Кубка России, «Спартак» с 13 очками сохранил 1-ое. Следующий матч «Оренбург» проведет в рамках РПЛ 29-го ноября дома против «Родины», а «Спартак» 30-го ноября сыграет в Воронеже против местного «Факела», так же в рамках РПЛ.
90+5' Удар Джику из-за пределов штрафной «Оренбурга», поймал мяч вратарь хозяев Дёгтев.
90+3' Доставляют мяч в штрафную площадь «Оренбурга» футболисты «Спартака», но до решающего удара дело не доходит.
90+2' Подача Солари в штрафную «Оренбурга», головой выбил мяч подальше от своих ворот полузащитник хозяев Евгений Болотов.
90+1' Удар Угальде из пределов штрафной «Оренбурга», мяч сильно выше цели полетел.
90' Добавленное время 5 минут.
90' Желтая карточка показана Манфреду Угальде.
88' Агрессивно вступают в отбор мяча игроки «Оренбурга» в центре поля.
87' После проверки ВАР, определено: пенальти в ворота «Оренбурга» отменён.
86' Главный судья матча Сергей Цыганок побежал за пределы поля смотреть монитор ВАР.
85' Пенальти назначен в ворота «Оренбурга», Мирлинда Даку сбил в собственной штрафной площади полузащитник хозяев Дмитрий Васильев.
85' Организуют спартаковцы последний штурм ворот «Оренбурга».
84' Пробил Павел Полех с лету из-за пределов штрафной «Оренбурга», мяч сильно мимо створа ворот полетел.
83' Футболисты «Спартака» разыгрывают мяч на половине поля «Оренбурга».
81' Замены у «Оренбурга»: Станислав Поройков и Ренат Голыбин ушли, вышли Максим Сивис и Хорди Томпсон.
80' Прострел Угальде вдоль ворот «Оренбурга» перехватил вратарь хозяев Дёгтев.
78' Планомерно «Спартак» подбирается с мячом к штрафной площади «Оренбурга».
77' Удар Угальде из пределов штрафной площади «Оренбурга» пришелся в защитника хозяев Жоау Силву.
76' Замена в составе «Спартака»: Пабло Солари вышел вместо Даниила Денисова.
75' Цепко в обороне действуют футболисты «Оренбурга», чувствуется их хороший настрой на игру.
74' Перевели оренбуржцы игру на половину поля «Спартака».
73' Замены у «Оренбурга»: Омар Минатулаев, Максим Савельев и Андрей Касаджиков ушли, вышли Дамиан Пуэбла, Гедеон Гузина и Евгений Болотов.
73' Удар Александра Джику с лету после углового «Спартака» с левой ноги, мяч выше ворот «Оренбурга» полетел.
72' Удары Умярова и Угальде из пределов штрафной площади «Оренбурга» самоотверженно заблокировали защитники хозяев.
71' Даниил Денисов заработал угловой для «Спартака».
70' С мячом спартаковцы на своей половине поля, высоко их встречают игроки «Оренбурга».
68' Подача в штрафную «Оренбурга», спокойно на выходе забрал мяч руками вратарь хозяев Александр Дёгтев.
66' Гоол! 1:0. Несогласованные действия защитника «Спартака» Бабича и вратаря Максименко, позволили полузащитнику «Оренбурга» Ренату Голыбину оказаться на ударной позиции, технично перебросил мяч через голкипера гостей игрок хозяев.
65' Удар головой Мирлинда Даку с линии вратарской «Оренбурга» после подачи Денисова, мяч выше перекладины полетел.
64' В среднем темпе развивается второй тайм.
63' Желтая карточка показана главному тренеру «Оренбурга» Ильдару Ахметзянову.
62' Замены у «Спартака»: Срджан Бабич и Павел Полех вышли, ушли Никита Массалыга и Кристофер Ву.
61' Прострел Массалыги вдоль ворот «Оренбурга», но нападающий «Спартака» Угальде до мяча не добрался.
60' Удар Парады из пределов штрафной «Оренбурга» был заблокирован.
59' Подача с углового «Оренбурга» Минатулаева превратилась в удар по воротам «Спартака», вратарь гостей Максименко сумел переправить мяч мимо створа.
58' Слишком долго вводил мяч из-за боковой защитник «Спартака» Виктор Парада, главный судья передал право аута «Оренбургу».
57' Продолжается контроль мяча футболистами «Спартака».
56' «Спартак» играет в пас в центре поля.
55' Серия подач в штрафную «Спартака», не без труда отбиваются гости.
54' Удар Станислава Поройкова из пределов штрафной «Спартака», среагировал в падении вратарь гостей Максименко, переведя мяч на угловой «Оренбурга».
53' Удар Рената Голыбина головой из пределов штрафной «Спартака», надежен на последнем рубеже голкипер гостей Александр Максименко.
52' Желтая карточка показана Кристоферу Ву.
51' Подача с штрафного «Оренбурга» к воротам «Спартака», сняли «верх» защитники гостей.
50' Удар Омара Минатулаева из-за пределов штрафной «Спартака», мяч мимо ворот прокатился.
48' Контроль мяча за «Спартаком», от обороны продолжают действовать игроки «Оренбурга».
46' Второй тайм начался! Замены в составе «Спартака»: Наиль Умяров и Манфред Угальде вышли, ушли Жедсон и Руслан Литвинов.
45' Перерыв. Больше атаковал «Спартак» в первом тайме, внимательно сыграли футболисты «Оренбурга» в защите, ничейный результат закономерен.
45' Вброс из-за боковой в штрафную «Спартака» в исполнении Ведерникова, головой выбил мяч подальше от своих ворот защитник гостей Денисов.
43' Руслан Литвинов в центре поля сбил полузащитника «Оренбурга» Рената Голыбина, прерывая быструю атаку хозяев.
42' Вновь «Спартак» приступил к позиционному наступлению.
41' Подача Джику к воротам «Оренбурга», головой выбил мяч в падении защитник хозяев Жоау Силва.
39' Подача Ведерникова в штрафную площадь «Спартака», внимательно сыграли защитники москвичей.
38' Цепко в обороне действуют игроки «Оренбурга», с трудом создают угрозы воротам хозяев футболисты «Спартака».
36' Прострел Парады вдоль ворот «Оренбурга» в прыжке прервал вратарь хозяев Дёгтев.
35' Высоко встречают начало атаки «Оренбурга» футболисты «Спартака», вынуждая хозяев играть длинной передачей вперёд.
33' Разыгрывают мяч игроки «Спартака» в центре поля.
31' Плотный удар из-за пределов штрафной «Спартака» Дмитрия Васильева, в прыжке отразил, а затем накрыл мяч вратарь гостей Александр Максименко.
30' Зрячая передача Пруцева в штрафную «Оренбурга», в одно касание пробил Никита Массалыга, мяч угодил во вратаря хозяев Александра Дёгтева, грамотно выбравшего позицию.
29' Виктор Парада запрессинговал защитника «Оренбурга» Жоау Силву и вынудил последнего выбить мяч в аут.
28' Прорыв Касаджикова по левому флангу атаки «Оренбурга» чисто прервал защитник «Спартака» Денисов.
26' Успевают в оборонительных перестроениях игроки «Оренбурга» за перемещением мяча атаки «Спартака».
24' В спокойном темпе развивается игра.
23' Позиционная атака «Спартака» разворачивается в центре поля.
22' Андрей Касаджиков пробил со штрафного «Оренбурга», мяч сильно выше ворот «Спартака» полетел.
21' Дмитрий Васильев заработал фол на себе, готовится штрафной «Оренбурга».
20' Подача в штрафную «Оренбурга» в исполнении Сауся, но в борьбе за мяч нарушил правила в атаке защитник «Спартака» Кристофер Ву.
19' Ищут брешь в обороне «Оренбурга» футболисты «Спартака» разыгрывая мяч поперёк поля.
18' Контролируют мяч футболисты «Спартака» в центре поля.
17' За счёт прессинга усложняют игроки «Оренбурга» начало атак «Спартака».
15' Удаётся «Оренбургу» игру от своих ворот отодвинуть.
13' Подача с штрафного «Оренбурга» к воротам «Спартака», головой пробил Хотулёв, в прыжке перевел мяч на угловой хозяев вратарь гостей Максименко.
12' Желтая карточка показана Виктору Параде.
12' Удар Литвинова из-за пределов штрафной «Оренбурга» был заблокирован.
11' Удар Максима Савельева с края штрафной площади «Спартака» получился несильным, спокойно поймал мяч вратарь гостей Максименко.
09' Обостряющая передача Денисова в штрафную «Оренбурга» на Сауся получилась слишком сильной, мяч выкатился за лицевую.
09' Инициатива у «Спартака».
08' Играют в пас футболисты «Спартака» на подступах к штрафной площади «Оренбурга».
07' В среднем темпе начинается матч.
06' Больше «Спартак» владеет мячом в начале матча, «Оренбург» действует от обороны.
05' Защитник «Спартака» Ву сбил рвущегося в атаку «Оренбурга» Андрея Касаджикова в середине поля.
04' Футболисты «Оренбурга» на своей половине поля внимательно встречают развитие атаки «Спартака».
03' С мячом игроки «Спартака» в середине поля.
02' Атака «Оренбурга» к угрозе ворот «Спартака» не привела.
01' Никита Массалыга ворвался в штрафную «Оренбурга» в быстрой атаке «Спартака», но его прострел прервал в падении защитник хозяев Данила Хотулёв.
01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Спартака».
До матча
17:01 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!
16:55 В Оренбурге минус 2 градуса, облачно.
16:50 Матч пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге, вмещающем 7500 зрителей.
16:40 Главным судьей матча будет Сергей Цыганок из Владивостока.
16:32 Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Денисов, Джику, Ву, Парада, Фернандеш, Литвинов, Пруцев, Массалыга, Саусь, Даку.
16:30 Стартовый состав «Оренбурга»: Дёгтев, Хотулёв, Лукашов, Силва, Ведерников, Поройков, Васильев, Минатулаев, Касаджиков, Голыбин, Савельев.
16:15 За всю историю команды сыграли между собой 19 матчей. В 11 играх победил «Спартак», в 5 «Оренбург», оставшиеся 3 матча завершились вничью.
16:12 В нынешнем сезоне соперники успели провести между собой 2 матча, оба в Москве. В кубковой встрече 5-го августа победил «Спартака» (5:1), а в матче РПЛ 30-го августа соперники разошлись миром 1:1.
16:08 В своем предыдущем поединке «Спартак» не сумел переиграть махачкалинское «Динамо» — 1:1. До того «Спартак» одолел «Акрон» — 2:1, а вот чуть раньше уверенно расправился с «Локомотивом» — 4:0. Команда Хуана Карседо не уступила в четырех последних матчах.
16:06 Свой предыдущий поединок «Оренбург» провел неудачно, уступив «Балтике» — 0:2. До того «Оренбург» уступил «Крыльям Советов» — 0:2, а вот поединок с ЦСКА завершился паритетом — 0:0. Команда не забивала в трех последних матчах.
16:04 «Спартак» на данный момент находится на 1-м месте турнирной таблицы своей группы. При этом «Спартак» набрал 13 очков в пяти турах. А вот забить удалось 14 мячей при пяти пропущенных в свои ворота.
16:02 «Оренбург» досрочно пробился в плей-офф. На текущий момент команда пребывает на 2-м месте турнирной таблицы. При этом «Оренбург» набрал 10 очков в пяти матчах Кубка. Команда отличилась 12 забитыми мячами при девяти пропущенных в свои ворота.
16:00 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.30