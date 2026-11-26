«Спартак» не справился с «Оренбургом»

В четверг, 26 ноября, «Оренбург» победил московский «Спартак» в рамках 6-го тура группового этапа Кубка России. Победный гол на счету Рената Голыбина. Следить за ходом встречи можно было в нашей онлайн-трансляции

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90+5' Матч окончен. Качественно сыграли в обороне и атаке футболисты «Оренбурга», одержав трудовую победу. «Оренбург» набрав 13 очков, остался на 2-ом месте в Группе «А» Кубка России, «Спартак» с 13 очками сохранил 1-ое. Следующий матч «Оренбург» проведет в рамках РПЛ 29-го ноября дома против «Родины», а «Спартак» 30-го ноября сыграет в Воронеже против местного «Факела», так же в рамках РПЛ.

90+5' Удар Джику из-за пределов штрафной «Оренбурга», поймал мяч вратарь хозяев Дёгтев.

90+3' Доставляют мяч в штрафную площадь «Оренбурга» футболисты «Спартака», но до решающего удара дело не доходит.

90+2' Подача Солари в штрафную «Оренбурга», головой выбил мяч подальше от своих ворот полузащитник хозяев Евгений Болотов.

90+1' Удар Угальде из пределов штрафной «Оренбурга», мяч сильно выше цели полетел.

90' Добавленное время 5 минут.

Статистика матча 7 Удары в створ 2 1 Удары мимо 4 36% Владение мячом 64% 3 Угловые удары 6 7 Фолы 12

90' Желтая карточка показана Манфреду Угальде.

88' Агрессивно вступают в отбор мяча игроки «Оренбурга» в центре поля.

87' После проверки ВАР, определено: пенальти в ворота «Оренбурга» отменён.

86' Главный судья матча Сергей Цыганок побежал за пределы поля смотреть монитор ВАР.

85' Пенальти назначен в ворота «Оренбурга», Мирлинда Даку сбил в собственной штрафной площади полузащитник хозяев Дмитрий Васильев.

85' Организуют спартаковцы последний штурм ворот «Оренбурга».

84' Пробил Павел Полех с лету из-за пределов штрафной «Оренбурга», мяч сильно мимо створа ворот полетел.

83' Футболисты «Спартака» разыгрывают мяч на половине поля «Оренбурга».

81' Замены у «Оренбурга»: Станислав Поройков и Ренат Голыбин ушли, вышли Максим Сивис и Хорди Томпсон.

80' Прострел Угальде вдоль ворот «Оренбурга» перехватил вратарь хозяев Дёгтев.

78' Планомерно «Спартак» подбирается с мячом к штрафной площади «Оренбурга».

Манфред Угальде В контакте ФК «Спартак»

77' Удар Угальде из пределов штрафной площади «Оренбурга» пришелся в защитника хозяев Жоау Силву.

76' Замена в составе «Спартака»: Пабло Солари вышел вместо Даниила Денисова.

75' Цепко в обороне действуют футболисты «Оренбурга», чувствуется их хороший настрой на игру.

74' Перевели оренбуржцы игру на половину поля «Спартака».

73' Замены у «Оренбурга»: Омар Минатулаев, Максим Савельев и Андрей Касаджиков ушли, вышли Дамиан Пуэбла, Гедеон Гузина и Евгений Болотов.

73' Удар Александра Джику с лету после углового «Спартака» с левой ноги, мяч выше ворот «Оренбурга» полетел.

72' Удары Умярова и Угальде из пределов штрафной площади «Оренбурга» самоотверженно заблокировали защитники хозяев.

71' Даниил Денисов заработал угловой для «Спартака».

70' С мячом спартаковцы на своей половине поля, высоко их встречают игроки «Оренбурга».

68' Подача в штрафную «Оренбурга», спокойно на выходе забрал мяч руками вратарь хозяев Александр Дёгтев.

66' Гоол! 1:0. Несогласованные действия защитника «Спартака» Бабича и вратаря Максименко, позволили полузащитнику «Оренбурга» Ренату Голыбину оказаться на ударной позиции, технично перебросил мяч через голкипера гостей игрок хозяев.

65' Удар головой Мирлинда Даку с линии вратарской «Оренбурга» после подачи Денисова, мяч выше перекладины полетел.

«Оренбург» — «Спартак» В контакте ФК «Оренбург»

64' В среднем темпе развивается второй тайм.

63' Желтая карточка показана главному тренеру «Оренбурга» Ильдару Ахметзянову.

62' Замены у «Спартака»: Срджан Бабич и Павел Полех вышли, ушли Никита Массалыга и Кристофер Ву.

61' Прострел Массалыги вдоль ворот «Оренбурга», но нападающий «Спартака» Угальде до мяча не добрался.

60' Удар Парады из пределов штрафной «Оренбурга» был заблокирован.

59' Подача с углового «Оренбурга» Минатулаева превратилась в удар по воротам «Спартака», вратарь гостей Максименко сумел переправить мяч мимо створа.

58' Слишком долго вводил мяч из-за боковой защитник «Спартака» Виктор Парада, главный судья передал право аута «Оренбургу».

57' Продолжается контроль мяча футболистами «Спартака».

56' «Спартак» играет в пас в центре поля.

55' Серия подач в штрафную «Спартака», не без труда отбиваются гости.

54' Удар Станислава Поройкова из пределов штрафной «Спартака», среагировал в падении вратарь гостей Максименко, переведя мяч на угловой «Оренбурга».

53' Удар Рената Голыбина головой из пределов штрафной «Спартака», надежен на последнем рубеже голкипер гостей Александр Максименко.

Кристофер Ву В контакте ФК «Спартак»

52' Желтая карточка показана Кристоферу Ву.

51' Подача с штрафного «Оренбурга» к воротам «Спартака», сняли «верх» защитники гостей.

50' Удар Омара Минатулаева из-за пределов штрафной «Спартака», мяч мимо ворот прокатился.

48' Контроль мяча за «Спартаком», от обороны продолжают действовать игроки «Оренбурга».

46' Второй тайм начался! Замены в составе «Спартака»: Наиль Умяров и Манфред Угальде вышли, ушли Жедсон и Руслан Литвинов.

Итог первого тайма В контакте ФК «Оренбург»

45' Перерыв. Больше атаковал «Спартак» в первом тайме, внимательно сыграли футболисты «Оренбурга» в защите, ничейный результат закономерен.

45' Вброс из-за боковой в штрафную «Спартака» в исполнении Ведерникова, головой выбил мяч подальше от своих ворот защитник гостей Денисов.

43' Руслан Литвинов в центре поля сбил полузащитника «Оренбурга» Рената Голыбина, прерывая быструю атаку хозяев.

42' Вновь «Спартак» приступил к позиционному наступлению.

41' Подача Джику к воротам «Оренбурга», головой выбил мяч в падении защитник хозяев Жоау Силва.

39' Подача Ведерникова в штрафную площадь «Спартака», внимательно сыграли защитники москвичей.

38' Цепко в обороне действуют игроки «Оренбурга», с трудом создают угрозы воротам хозяев футболисты «Спартака».

36' Прострел Парады вдоль ворот «Оренбурга» в прыжке прервал вратарь хозяев Дёгтев.

35' Высоко встречают начало атаки «Оренбурга» футболисты «Спартака», вынуждая хозяев играть длинной передачей вперёд.

33' Разыгрывают мяч игроки «Спартака» в центре поля.

31' Плотный удар из-за пределов штрафной «Спартака» Дмитрия Васильева, в прыжке отразил, а затем накрыл мяч вратарь гостей Александр Максименко.

Данил Пруцев В контакте ФК «Спартак»

30' Зрячая передача Пруцева в штрафную «Оренбурга», в одно касание пробил Никита Массалыга, мяч угодил во вратаря хозяев Александра Дёгтева, грамотно выбравшего позицию.

29' Виктор Парада запрессинговал защитника «Оренбурга» Жоау Силву и вынудил последнего выбить мяч в аут.

28' Прорыв Касаджикова по левому флангу атаки «Оренбурга» чисто прервал защитник «Спартака» Денисов.

26' Успевают в оборонительных перестроениях игроки «Оренбурга» за перемещением мяча атаки «Спартака».

24' В спокойном темпе развивается игра.

23' Позиционная атака «Спартака» разворачивается в центре поля.

22' Андрей Касаджиков пробил со штрафного «Оренбурга», мяч сильно выше ворот «Спартака» полетел.

21' Дмитрий Васильев заработал фол на себе, готовится штрафной «Оренбурга».

20' Подача в штрафную «Оренбурга» в исполнении Сауся, но в борьбе за мяч нарушил правила в атаке защитник «Спартака» Кристофер Ву.

19' Ищут брешь в обороне «Оренбурга» футболисты «Спартака» разыгрывая мяч поперёк поля.

18' Контролируют мяч футболисты «Спартака» в центре поля.

17' За счёт прессинга усложняют игроки «Оренбурга» начало атак «Спартака».

15' Удаётся «Оренбургу» игру от своих ворот отодвинуть.

13' Подача с штрафного «Оренбурга» к воротам «Спартака», головой пробил Хотулёв, в прыжке перевел мяч на угловой хозяев вратарь гостей Максименко.

12' Желтая карточка показана Виктору Параде.

12' Удар Литвинова из-за пределов штрафной «Оренбурга» был заблокирован.

11' Удар Максима Савельева с края штрафной площади «Спартака» получился несильным, спокойно поймал мяч вратарь гостей Максименко.

Даниил Денисов В контакте ФК «Спартак»

09' Обостряющая передача Денисова в штрафную «Оренбурга» на Сауся получилась слишком сильной, мяч выкатился за лицевую.

09' Инициатива у «Спартака».

08' Играют в пас футболисты «Спартака» на подступах к штрафной площади «Оренбурга».

07' В среднем темпе начинается матч.

06' Больше «Спартак» владеет мячом в начале матча, «Оренбург» действует от обороны.

05' Защитник «Спартака» Ву сбил рвущегося в атаку «Оренбурга» Андрея Касаджикова в середине поля.

04' Футболисты «Оренбурга» на своей половине поля внимательно встречают развитие атаки «Спартака».

03' С мячом игроки «Спартака» в середине поля.

02' Атака «Оренбурга» к угрозе ворот «Спартака» не привела.

01' Никита Массалыга ворвался в штрафную «Оренбурга» в быстрой атаке «Спартака», но его прострел прервал в падении защитник хозяев Данила Хотулёв.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Спартака».

До матча

17:01 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

16:55 В Оренбурге минус 2 градуса, облачно.

16:50 Матч пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге, вмещающем 7500 зрителей.

16:40 Главным судьей матча будет Сергей Цыганок из Владивостока.

Стартовый состав «Спартака» В контакте ФК «Спартак»

16:32 Стартовый состав «Спартака»: Максименко, Денисов, Джику, Ву, Парада, Фернандеш, Литвинов, Пруцев, Массалыга, Саусь, Даку.

Стартовый состав «Оренбурга» В контакте ФК «Оренбург»

16:30 Стартовый состав «Оренбурга»: Дёгтев, Хотулёв, Лукашов, Силва, Ведерников, Поройков, Васильев, Минатулаев, Касаджиков, Голыбин, Савельев.

16:15 За всю историю команды сыграли между собой 19 матчей. В 11 играх победил «Спартак», в 5 «Оренбург», оставшиеся 3 матча завершились вничью.

16:12 В нынешнем сезоне соперники успели провести между собой 2 матча, оба в Москве. В кубковой встрече 5-го августа победил «Спартака» (5:1), а в матче РПЛ 30-го августа соперники разошлись миром 1:1.

16:08 В своем предыдущем поединке «Спартак» не сумел переиграть махачкалинское «Динамо» — 1:1. До того «Спартак» одолел «Акрон» — 2:1, а вот чуть раньше уверенно расправился с «Локомотивом» — 4:0. Команда Хуана Карседо не уступила в четырех последних матчах.

16:06 Свой предыдущий поединок «Оренбург» провел неудачно, уступив «Балтике» — 0:2. До того «Оренбург» уступил «Крыльям Советов» — 0:2, а вот поединок с ЦСКА завершился паритетом — 0:0. Команда не забивала в трех последних матчах.

16:04 «Спартак» на данный момент находится на 1-м месте турнирной таблицы своей группы. При этом «Спартак» набрал 13 очков в пяти турах. А вот забить удалось 14 мячей при пяти пропущенных в свои ворота.

16:02 «Оренбург» досрочно пробился в плей-офф. На текущий момент команда пребывает на 2-м месте турнирной таблицы. При этом «Оренбург» набрал 10 очков в пяти матчах Кубка. Команда отличилась 12 забитыми мячами при девяти пропущенных в свои ворота.

16:00 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.30