Голкипер «Рубина» Артур Нигматуллин вытащил «Рубин» в плей-офф Пути регионов Кубка России. Вратарь казанского клуба потащил два удара игроков «Родины» в серии пенальти (3:0). Основное время поединка завершилось вничью (1:1). Впереди нас ждёт волжское дерби: «Рубин» сразится с «Волгой» в рамках 1/8 финала Пути регионов Кубка России. Матч пройдет 16-18 марта 2027 года. Следить за ходом встречи можно было в нашей онлайн-трансляции

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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22:43 3:0! Всё! Йочич отправляет мяч в сетку и приносит победу «Рубину». Главная же звезда серии пенальти — Нигматуллин. Казанский клуб выходит в плей-офф Кубка России. Играть будут в Пути регионов. Я с вами прощаюсь. Пока.

22:34 2:0! Мансилья бьет в левый угол и Нигматуллин буквально приклеивает перчатками мяч.

22:33 2:0! Начо легко катнул в левый угол прямо впритирочку со штангой.

22:32 1:0! Гогличидзе бьет в левый угол и Нигматуллин отвечает блестящим сейвом.

22:31 1:0! Сальседо разбегается, бьет по центру и Свинов отражает удар соперника.

22:30 1:0! Бакаев не забивает, разбег и бьет он над перекладиной.

Статистика матча 7 Удары в створ 4 8 Удары мимо 1 52% Владение мячом 48% 3 Угловые удары 1 1 Офсайды 0 14 Фолы 14

22:29 1:0! Юкич открывает счет, хороший удар низом точно в правый угол

Евгений Кукуляк, главный судья матча globallookpress.com

90+3' Звучит финальный свисток. Итог основного времени матча «Рубин» — «Родина» — 1:1. Впереди — серия пенальти. Соперники разыграют путёвку в плей-офф Кубка России.

90+2' Фол в атаке. Прилетело в ноги Мальдонадо от Мансильи. Ждем финальный свисток.

90' К основному времени матча добавлено 3 минуты. Мы всё ближе и ближе к серии пенальти.

89' Момент у «Рубина», Йочич из-за пределов штрафной пробил выше ворот.

87' Последние минуты основного времени «Рубин» проводит в позиционной атаке, Начо, Сальседо, Юкич и Кабутов устроили перепасовку, ищут ключи к воротам соперника.

85' Ну что у нас 5 минут осталось между прочим. Это очень мало. Напомню, если команды сыграют вничью, то будет серия пенальти.

83' «Рубин» вдладеет мячом 53%, «Родина» — 47%.

81' Ходжа подключает Юкича на левом фланге, подает на ближнюю штангу, Юкич в прыжке пытался замкнуть передачу, но не дотянулся до мяча и сфера покинул пределы поля.

79' Сальседо убегал через центр поля, Мусаев сыграл в подкате, но без фола и травмы обошлось. Игра продолжается.

77' Мансилья и Урозов повздорили, Урозов для своей команды смог заработать аут вблизи штрафной соперника.

75' Моторин лежит в центральном круге, ему на ахилл наступил Тананеев и получил за это карточку желтого цвета.

73' Двойная замена в составе «Родины: с поля ушли Ушатов и Тимошенко, в игру вступили Мансилья и Мусаев.

71' Опасно! Рожков отдал пас на Моторина во вратарскую, удар партнера в районе левой штанги не получился. Футболисты "Родины" перехватили мяч.

69' ГООООООООООООООЛ! 1:1! Сальседо! "Рубин" сравнивает счет. Юкич протащил мяч мимо угла слева, отдал передачу на Сальседо, тот пробил по центру, мяч после рикошета влетел в сетку. "Рубин" почувствовал, что этот матч можно забирать не в серии пенальти, а в основное время.

67' Замена в составе "Рубина": вместо Ходжи игру продолжит Начо.

65' Теперь Ходжа зарядил по голеностопу Гогличидзе.

63' Кабутов получил желтую карточку за фол против Бакаева в центре поля.

62' Двойная замена в составе "Рубина": с поля уходят Рейна и Абдусаламов, в игру вступают Егорычев и Гарибян.

61' Момент у "Рубина". Рожков находясь на границе штрафной решился на удар, мяч ударился об газон, но всё же прилетел в руки голкиперу "Родины".

59' Первая жёлтая карточка — её получил Гогличидзе за разговоры с судьёй.

59' Двойная замена в составе "Рубина": с поля ушли Грипши и Безруков, в игру вступили Сальседо и Юкич.

58' ГОЛ! ОТМЕНА! Тимошенко получил мяч с правого фланга и с линии вратарской отправил мяч в левый угол. Судья гол не засчитал, так как "Тимошенко оказался в положении вне игры.

56' "Рубин» пошел в атаку. Безруков простреливал с правого фланга в район 11-метровой отметки, Наде выиграл борьбу в воздухе и выбил мяч к центру поля.

54' Замена в составе «Родины»: с поля уходит автор гола Максименко, в игру вступает Бакаев.

52' Момент! Максименко простреливал с левого фланга во вратарскую, но на ближней штанге мяч перехватили игроки «Рубина».

50' ОПАСНО! Тимошенко врывался в штрафную соперника с левого полуфланга, но Кабутов сыграл чисто в подкате и отвел угрозу.

48' Фол в центре поля. Ушатов нарушил правила на Рожкове.

46' Начался второй тайм. В составе «Рубина» замена: вместо травмированного Шабанхаджая игру продолжит Кузнецов.

Артём Максименко globallookpress.com

45' Без добавленных минут в первом тайме. Звучит свисток на перерыв. «Родина» ведёт в счете благодаря голу Максименко (1:0). Отдыхаем.

44' «Родина» контролиурет мяч на своей половине поля, команда спокойно катает сферу поперек поля. Шабанхаджай ходит по полю, прихрамывает. В «Рубине» готовится замена.

42' 11:3 — количество ударов в исполнении команд. «Рубин» пробил в створ пять раз, «Родина» — три.

40' В режим лайв «Родина» выходит на третье место и на эту минуту именно она проходит в плей-офф Кубка России. «Рубину» нужно забивать гол.

38' ГООООООООЛ! 0:1! Максименко! Классный гол забивает «Родина». Абдусаламов отдал пас с правого фланга в район 11-метровой отметки. Максименко на замахе убрал Кабутова и вторым касанием отправил мяч в правый угол.

37' Статистика по ударам: «Рубин» пробил 9 раз, «Родина» нанесла 2 удара.

36' Очередной момент «Рубина». Кабутов пробил из-за пределов штрафной, мяч пролетел над перекладиной.

34' Опасно! Шабанхаджай просбели с левого острого угла, целился в правую девятку. Свинов отразил удар в шикарном броске.

32' Опасно! Моторин ворвался в штрафную площадь соперника и нанес прицельный удар в створ ворот. Голкипер намертво забрал мяч.

30' Классный момент! Рожков получил пас от Моторин и с линии вратарской слева пробил в правый угол, мяч попал в штангу.

28' МОМЕНТИЩЕ! Рожков находясь на дужке, нанёс обводящий удар в правый угол, голкипер достал мяч в красивом броске.

26' ОПАСНО! Абдусаламов нанёс плотный удар из-за пределов штрафной, мяч чиркнул перекладину и улетел за пределы поля.

24' Вязкая игра у нас, много борьбы, футболисты часто теряют мяч: «Рубин» — 13 раз, «Родина» — 16.

22' Фищенко прихватил за футболку Йочича в центре поля.

20' Опасно! Кабутов выделяется в первой половине первого тайма, он только что простреливал с правого полуфланга на дальнюю штангу в направлении Моторина, но мяч перелетел через всех и укатился за лицевую линию.

18' Максименко зарядил Кабутову по ногам на правом фланге атаки. По нарушениям правил пока равенство — футболисты «Рубина» и «Ростова» нарушили правила по разу.

16' «Рубин» снова задействует правый фланг, пошла передача на Йочича, но её прервал кто-то из защитников «Родины».

14' Момент! Кабутов из-за пределов штрафной нанес удар по воротам, мяч полетел над перекладиной.

12' ОПАСНО! Моторин убежал один на один с вратарем через центр, пробил в правый угол, но Свинов отразил удар. Такие моменты надо забивать.

10' Фол в центре поля. Безруков придержал за плечо Гогличидзе.

08' Шабанхаджай подал с правого края, надеясь найти в районе 11-метровой отметки Моторина, но снова на высоте оказалась линия обороны гостевой команды.

06' Грипши подал с правого фланга в штрафную на Йочича, но защитники «Родины» перехватили мяч.

04' Команды пока присматриваются друг к друге, без опасных моментов.

02' Встречу с центра поля начали футболисты «Родины», они играют в белой форме. «Рубин» — в бордовых цветах.

01' Матч стартовал, поехали.

До матча

20:30 Команды вышли на поле. Матч вот-вот начнется.

20:25 Стартовый состав «Родины»: Свинов, Абдусаламов, Гогличидзе, Максименко, Над, Рейна, Сокол, Тананеев, Тимошенко, Ушатов, Фищенко.

20:10 Стартовый состав «Рубина»: Нигматуллин, Грипши, Мальдонадо, Урозов, Безруков, Йокич, Кубутов, Моторин, Рожков, Ходжа, Шабанхаджай.

20:05 «Родина» подходит к игре после поражения от «Локомотива» (0:1) в чемпионате России. В последних четырёх встречах во всех турнирах москвичи одержали одну победу и потерпели три поражения. При этом в матче с железнодорожниками команда не выглядела безнадёжно и создала несколько возможностей для взятия ворот. В Казани «Родине» предстоит постараться повторить результат первой встречи с «Рубином», хотя на этот раз соперник будет особенно мотивирован взять реванш.

20:00 После пяти туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России москвичи занимают последнее, четвёртое место в группе A, набрав 3 очка. Единственную победу команда одержала как раз над «Рубином», разгромив казанцев в августе со счётом 5:0.

19:50 Матч с «Родиной» станет для казанцев решающим в борьбе за продолжение выступления в турнире. Победа позволит «Рубину» выйти в плей-офф Пути регионов. При этом команде важно не повторить ошибки первой встречи, в которой она потерпела разгромное поражение со счётом 0:5.

19:40 «Рубин» подходит к кубковой встрече после уверенной победы над «Зенитом» в чемпионате России (3:1). Ранее казанцы обыграли «Локомотив» (1:0) и «Факел» (1:0), поэтому команда набрала хороший ход. В Кубке России дела складывались сложнее: после пяти туров группового этапа Пути РПЛ она занимает третье место в группе A, имея в активе 4 очка.

19:30 Главным арбитром встречи назначен Евгений Кукуляк.

19:15 Матч пройдёт на арене «Ак Барс Арене» в Казани, вмещающей 45 093 болельщиков.

19:00 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.90.