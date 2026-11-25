Голкипер «Рубина» Артур Нигматуллин вытащил «Рубин» в плей-офф Пути регионов Кубка России. Вратарь казанского клуба потащил два удара игроков «Родины» в серии пенальти (3:0). Основное время поединка завершилось вничью (1:1). Впереди нас ждёт волжское дерби: «Рубин» сразится с «Волгой» в рамках 1/8 финала Пути регионов Кубка России. Матч пройдет 16-18 марта 2027 года. Следить за ходом встречи можно было в нашей онлайн-трансляции
Онлайн матча
22:43 3:0! Всё! Йочич отправляет мяч в сетку и приносит победу «Рубину». Главная же звезда серии пенальти — Нигматуллин. Казанский клуб выходит в плей-офф Кубка России. Играть будут в Пути регионов. Я с вами прощаюсь. Пока.
22:34 2:0! Мансилья бьет в левый угол и Нигматуллин буквально приклеивает перчатками мяч.
22:33 2:0! Начо легко катнул в левый угол прямо впритирочку со штангой.
22:32 1:0! Гогличидзе бьет в левый угол и Нигматуллин отвечает блестящим сейвом.
22:31 1:0! Сальседо разбегается, бьет по центру и Свинов отражает удар соперника.
22:30 1:0! Бакаев не забивает, разбег и бьет он над перекладиной.
22:29 1:0! Юкич открывает счет, хороший удар низом точно в правый угол
90+3' Звучит финальный свисток. Итог основного времени матча «Рубин» — «Родина» — 1:1. Впереди — серия пенальти. Соперники разыграют путёвку в плей-офф Кубка России.
90+2' Фол в атаке. Прилетело в ноги Мальдонадо от Мансильи. Ждем финальный свисток.
90' К основному времени матча добавлено 3 минуты. Мы всё ближе и ближе к серии пенальти.
89' Момент у «Рубина», Йочич из-за пределов штрафной пробил выше ворот.
87' Последние минуты основного времени «Рубин» проводит в позиционной атаке, Начо, Сальседо, Юкич и Кабутов устроили перепасовку, ищут ключи к воротам соперника.
85' Ну что у нас 5 минут осталось между прочим. Это очень мало. Напомню, если команды сыграют вничью, то будет серия пенальти.
83' «Рубин» вдладеет мячом 53%, «Родина» — 47%.
81' Ходжа подключает Юкича на левом фланге, подает на ближнюю штангу, Юкич в прыжке пытался замкнуть передачу, но не дотянулся до мяча и сфера покинул пределы поля.
79' Сальседо убегал через центр поля, Мусаев сыграл в подкате, но без фола и травмы обошлось. Игра продолжается.
77' Мансилья и Урозов повздорили, Урозов для своей команды смог заработать аут вблизи штрафной соперника.
75' Моторин лежит в центральном круге, ему на ахилл наступил Тананеев и получил за это карточку желтого цвета.
73' Двойная замена в составе «Родины: с поля ушли Ушатов и Тимошенко, в игру вступили Мансилья и Мусаев.
71' Опасно! Рожков отдал пас на Моторина во вратарскую, удар партнера в районе левой штанги не получился. Футболисты "Родины" перехватили мяч.
69' ГООООООООООООООЛ! 1:1! Сальседо! "Рубин" сравнивает счет. Юкич протащил мяч мимо угла слева, отдал передачу на Сальседо, тот пробил по центру, мяч после рикошета влетел в сетку. "Рубин" почувствовал, что этот матч можно забирать не в серии пенальти, а в основное время.
67' Замена в составе "Рубина": вместо Ходжи игру продолжит Начо.
65' Теперь Ходжа зарядил по голеностопу Гогличидзе.
63' Кабутов получил желтую карточку за фол против Бакаева в центре поля.
62' Двойная замена в составе "Рубина": с поля уходят Рейна и Абдусаламов, в игру вступают Егорычев и Гарибян.
61' Момент у "Рубина". Рожков находясь на границе штрафной решился на удар, мяч ударился об газон, но всё же прилетел в руки голкиперу "Родины".
59' Первая жёлтая карточка — её получил Гогличидзе за разговоры с судьёй.
59' Двойная замена в составе "Рубина": с поля ушли Грипши и Безруков, в игру вступили Сальседо и Юкич.
58' ГОЛ! ОТМЕНА! Тимошенко получил мяч с правого фланга и с линии вратарской отправил мяч в левый угол. Судья гол не засчитал, так как "Тимошенко оказался в положении вне игры.
56' "Рубин» пошел в атаку. Безруков простреливал с правого фланга в район 11-метровой отметки, Наде выиграл борьбу в воздухе и выбил мяч к центру поля.
54' Замена в составе «Родины»: с поля уходит автор гола Максименко, в игру вступает Бакаев.
52' Момент! Максименко простреливал с левого фланга во вратарскую, но на ближней штанге мяч перехватили игроки «Рубина».
50' ОПАСНО! Тимошенко врывался в штрафную соперника с левого полуфланга, но Кабутов сыграл чисто в подкате и отвел угрозу.
48' Фол в центре поля. Ушатов нарушил правила на Рожкове.
46' Начался второй тайм. В составе «Рубина» замена: вместо травмированного Шабанхаджая игру продолжит Кузнецов.
45' Без добавленных минут в первом тайме. Звучит свисток на перерыв. «Родина» ведёт в счете благодаря голу Максименко (1:0). Отдыхаем.
44' «Родина» контролиурет мяч на своей половине поля, команда спокойно катает сферу поперек поля. Шабанхаджай ходит по полю, прихрамывает. В «Рубине» готовится замена.
42' 11:3 — количество ударов в исполнении команд. «Рубин» пробил в створ пять раз, «Родина» — три.
40' В режим лайв «Родина» выходит на третье место и на эту минуту именно она проходит в плей-офф Кубка России. «Рубину» нужно забивать гол.
38' ГООООООООЛ! 0:1! Максименко! Классный гол забивает «Родина». Абдусаламов отдал пас с правого фланга в район 11-метровой отметки. Максименко на замахе убрал Кабутова и вторым касанием отправил мяч в правый угол.
37' Статистика по ударам: «Рубин» пробил 9 раз, «Родина» нанесла 2 удара.
36' Очередной момент «Рубина». Кабутов пробил из-за пределов штрафной, мяч пролетел над перекладиной.
34' Опасно! Шабанхаджай просбели с левого острого угла, целился в правую девятку. Свинов отразил удар в шикарном броске.
32' Опасно! Моторин ворвался в штрафную площадь соперника и нанес прицельный удар в створ ворот. Голкипер намертво забрал мяч.
30' Классный момент! Рожков получил пас от Моторин и с линии вратарской слева пробил в правый угол, мяч попал в штангу.
28' МОМЕНТИЩЕ! Рожков находясь на дужке, нанёс обводящий удар в правый угол, голкипер достал мяч в красивом броске.
26' ОПАСНО! Абдусаламов нанёс плотный удар из-за пределов штрафной, мяч чиркнул перекладину и улетел за пределы поля.
24' Вязкая игра у нас, много борьбы, футболисты часто теряют мяч: «Рубин» — 13 раз, «Родина» — 16.
22' Фищенко прихватил за футболку Йочича в центре поля.
20' Опасно! Кабутов выделяется в первой половине первого тайма, он только что простреливал с правого полуфланга на дальнюю штангу в направлении Моторина, но мяч перелетел через всех и укатился за лицевую линию.
18' Максименко зарядил Кабутову по ногам на правом фланге атаки. По нарушениям правил пока равенство — футболисты «Рубина» и «Ростова» нарушили правила по разу.
16' «Рубин» снова задействует правый фланг, пошла передача на Йочича, но её прервал кто-то из защитников «Родины».
14' Момент! Кабутов из-за пределов штрафной нанес удар по воротам, мяч полетел над перекладиной.
12' ОПАСНО! Моторин убежал один на один с вратарем через центр, пробил в правый угол, но Свинов отразил удар. Такие моменты надо забивать.
10' Фол в центре поля. Безруков придержал за плечо Гогличидзе.
08' Шабанхаджай подал с правого края, надеясь найти в районе 11-метровой отметки Моторина, но снова на высоте оказалась линия обороны гостевой команды.
06' Грипши подал с правого фланга в штрафную на Йочича, но защитники «Родины» перехватили мяч.
04' Команды пока присматриваются друг к друге, без опасных моментов.
02' Встречу с центра поля начали футболисты «Родины», они играют в белой форме. «Рубин» — в бордовых цветах.
01' Матч стартовал, поехали.
До матча
20:30 Команды вышли на поле. Матч вот-вот начнется.
20:25 Стартовый состав «Родины»: Свинов, Абдусаламов, Гогличидзе, Максименко, Над, Рейна, Сокол, Тананеев, Тимошенко, Ушатов, Фищенко.
20:10 Стартовый состав «Рубина»: Нигматуллин, Грипши, Мальдонадо, Урозов, Безруков, Йокич, Кубутов, Моторин, Рожков, Ходжа, Шабанхаджай.
20:05 «Родина» подходит к игре после поражения от «Локомотива» (0:1) в чемпионате России. В последних четырёх встречах во всех турнирах москвичи одержали одну победу и потерпели три поражения. При этом в матче с железнодорожниками команда не выглядела безнадёжно и создала несколько возможностей для взятия ворот. В Казани «Родине» предстоит постараться повторить результат первой встречи с «Рубином», хотя на этот раз соперник будет особенно мотивирован взять реванш.
20:00 После пяти туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России москвичи занимают последнее, четвёртое место в группе A, набрав 3 очка. Единственную победу команда одержала как раз над «Рубином», разгромив казанцев в августе со счётом 5:0.
19:50 Матч с «Родиной» станет для казанцев решающим в борьбе за продолжение выступления в турнире. Победа позволит «Рубину» выйти в плей-офф Пути регионов. При этом команде важно не повторить ошибки первой встречи, в которой она потерпела разгромное поражение со счётом 0:5.
19:40 «Рубин» подходит к кубковой встрече после уверенной победы над «Зенитом» в чемпионате России (3:1). Ранее казанцы обыграли «Локомотив» (1:0) и «Факел» (1:0), поэтому команда набрала хороший ход. В Кубке России дела складывались сложнее: после пяти туров группового этапа Пути РПЛ она занимает третье место в группе A, имея в активе 4 очка.
19:30 Главным арбитром встречи назначен Евгений Кукуляк.
19:15 Матч пройдёт на арене «Ак Барс Арене» в Казани, вмещающей 45 093 болельщиков.
19:00 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.90.