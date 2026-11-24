«Акрон» проиграл московскому ЦСКА на стадионе «Солидарность Самара Арена» в заключительном, шестом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Армейцы занимают второе место в группе D , а тольяттинцы отправятся в плей-офф Пути Регионов с третьего места.

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90+5' И всё, финальный свисток в снежной Самаре! ЦСКА благодаря победе занимает второе место в группе и выходит в плей-офф Пути РПЛ, а «Акрон» тоже выйдет в плей-офф, но Пути Регионов. На выходных в следующем туре РПЛ ЦСКА дома сыграет с «Зенитом», а «Акрон» поедет в гости к «Рубину».

90+5' Тороп вышел из ворот и кулаком отправил мяч подальше от штрафной.

90+4' «Акрон» заработал угловой, последний шанс сравнять!

90+2' Гонду классно прострелил в штрафную с левого фланга, Фиров принял мяч и вторым касанием бил в ближний угол – защитник успел накрыть!

90+1' Шуманский остался один на линии штрафной и пытался пробить в касание, но не попал как следует по мячу и отправил его на трибуны.

90' Арбитр добавил четыре минуты к основному времени.

Статистика матча 2 Удары в створ 6 4 Удары мимо 3 48% Владение мячом 52% 2 Угловые удары 4 1 Офсайды 1 19 Фолы 12

89' А у ЦСКА вместо Олейникова вышел Глебов.

87' Марадишвили и Попенков вышли у «Акрона» вместо Хосонова и Фернандеса.

85' Бандикян от лицевой линии навесил вдоль ворот, Рейс в касание пробил низом – Тереховский на месте.

Матеус Рейс https://t.me/pfccskamoscow

82' Фиров ворвался в штрафную «Акрона» по левому флангу, а Неделчару ювелирно сыграл в отборе и даже углового не допустил.

80' «Акрону» терять нечего, поэтому хозяева высоко прессингуют в концовке – и вполне успешно.

78' Тедич вышел вместо Болдырева в составе «Акрона».

76' Виктор и Оганесян сцепились у штрафной ЦСКА после фола Данилова, а за ними последовали почти все футболисты обеих команд. Арбитр всех разнял и обошёлся только жёлтыми карточками.

74' Жоао Виктор получает жёлтую карточку за фол на своей половине, а в Самаре начинается снегопад. Посмотрим, успеет ли он повлиять на игру в концовке.

73' Лончар решился на дальний удар – выше ворот улетел мяч.

71' Красную карточку получил кто-то из штаба «Акрона»! Слишком активно протестовали хозяева.

68' У ЦСКА Фиров вышел вместо Кармо.

67' ГОООООЛ! Впереди ЦСКА! Обляков спокойно подошёл к мячу и уложил его по центру ворот. 0:1, Тереховский без шансов упал в угол.

65' Пенальти в ворота «Акрона»! Кармо убрал мяч под левую ногу и наткнулся на фол Шуманского. Без вопросов – пенальти очевидный.

63' Лончар вышел вместо Видосавлевича в составе «Акрона».

61' Бандикян получил жёлтую карточку за фол на своей половине поля.

58' У ЦСКА вместо Мусаева вышел Гонду.

57' Олейников плотно пробил со штрафного – рядом с девяткой пролетел мяч.

56' Эшковал получил жёлтую карточку за фол у своей штрафной. Опасная позиция для стандарта.

53' Видосавлевич получил мяч справа в штрафной и пытался пробить в дальний угол, но попал в соперника.

51' Фернандес прострелил в штрафную ЦСКА, а в центре было некому замкнуть.

49' ЦСКА начал второй тайм активно, однако пока что без моментов.

47' Шуманский тут же пробил издали по воротам ЦСКА – Тороп на месте.

46' Стартовал второй тайм! У ЦСКА вместо Козлова и Кисляка вышли Алвес и Обляков, а в составе «Акрона» Шуманский поменял Беншимола.

«Акрон» — ЦСКА https://t.me/pfccskamoscow

45+3' Перерыв в Самаре! Нули на табло после первого тайма, у команд было буквально по одному моменту, но достаточно опасному. Отдыхаем 15 минут!

45+3' Беншимол выиграл борьбу в штрафной и пробил головой с линии вратарской – рядом со штангой пролетел мяч!

45+2' Бардыбахин классно сыграл в стенку на правом фланге и навесил в штрафную, а Бандикян выбил мяч на угловой.

45' Арбитр добавил две минуты к первому тайму.

42' Неплохо атаковал ЦСКА по правому флангу, но мяч ушёл в аут от Бандикяна.

39' Бардыбахин прострелил с правого фланга в центр штрафной, Хосонов первым касанием не попал по мячу, а потом жёстко столкнулся с Торопом.

36' Мусаев вырезал шикарный пас в штрафную на Кармо, тот с правой бил в ближний угол и не попал! Пока что лучший шанс ЦСКА сегодня.

34' Кисляк подобрал отскок у штрафной «Акрона» и пробил издали, Тереховский снова на месте.

32' Мусаев получил мяч у лицевой линии и простреливал в центр штрафной – Бокоев в подкате накрыл пас.

30' Олейников принял мяч в штрафной «Акрона» и вторым касанием пробил в ближний угол – Тереховский вытащил!

27' Хосонов отработал на левом фланге у своей штрафной и выбил мяч в аут.

24' Олейников пробил в касание с линии штрафной после скидки Мусаева – выше ворот.

21' Данилов «с мясом» выбил мяч в борьбе с Беншимолом, форвард «Акрона» на газоне.

19' В штангу попал Мусаев ударом головой! Бандикян здорово навесил с правого фланга, было очень близко.

17' ЦСКА теперь больше держит мяч, и всё равно ничего опасного пока что.

Иван Олейников https://t.me/pfccskamoscow

15' Тороп и Бокоев столкнулись в штрафной ЦСКА, арбитр зафиксировал фол в атаке.

12' ЦСКА пошёл в высокий прессинг и почти накрыл хозяев, но мяч ушёл за пределы поля.

09' «Акрон» неплохо комбинировал на левом фланге, но пас Беншимола в штрафную не прошёл.

07' Защитники «Акрона» справились с подачей со штрафного, без удара закончилась атака.

05' Кармо пытался пройти по правому флангу и заработал фол.

03' «Акрон» начинает матч с владения — ЦСКА встречает средним блоком.

01' Стартовый свисток прозвучал, поехали!

До матча

16:55 Матч «Акрона» и ЦСКА обслуживает бригада во главе с Яном Бобровским. Его ассистенты — Максим Белокур и Егор Болховитин, резервный арбитр — Матвей Заика. За VAR отвечает Евгений Буланов, его ассистент — Алексей Сухой.

16:50 Москвичам, в свою очередь, необходимо исправить выездные результаты. В восьми гостевых матчах нынешнего сезона во всех турнирах армейцы одержали лишь две победы в основное время. Еще одна встреча завершилась успехом в серии пенальти против «Локомотива». В трех последних выездах команда Игдисамова дважды проиграла и один раз сыграла вничью. Поездки к «Акрону» тоже редко складываются легко: помимо августовских 2:2, ЦСКА дважды побеждал тольяттинцев с минимальным преимуществом.

16:45 У «Акрона» есть причины рассчитывать на успех, несмотря на серию поражений. Тольяттинцы уже дважды справлялись с ЦСКА в кубковых встречах, а в нынешнем розыгрыше практически не позволяли армейцам создавать опасные моменты. Однако с тех пор проблемы в обороне команды Благоевича только усилились. Против «Факела» хозяева быстро остались в меньшинстве, а в предыдущих встречах слишком часто теряли соперников при позиционной защите. Даже экспериментальному составу ЦСКА такие ошибки способны предоставить хорошие возможности для взятия ворот.

16:40 Теперь главная интрига связана с распределением мест в группе D. «Ростов» уже обеспечил себе лидерство, а ЦСКА и «Акрон» разыграют вторую путевку в плей-офф Пути РПЛ. Для армейцев преимущество составляет всего одно очко, поэтому ничья в основное время еще не гарантирует им нужного результата: при последующем поражении в серии пенальти тольяттинцы обойдут москвичей. Команда, которая завершит групповой этап третьей, продолжит борьбу за трофей через Путь регионов, где ее первым соперником станет «СКА-Хабаровск».

16:35 «Акрон» уже доставлял армейцам немало неприятностей. В августе тольяттинцы обыграли ЦСКА со счетом 1:0 в Кубке России, а спустя несколько дней команды разошлись миром в чемпионате (2:2). В прошлом розыгрыше Кубка «Акрон» также сумел победить москвичей в серии пенальти. При этом в шести из семи последних официальных очных встреч обе команды забивали, а четыре из пяти предыдущих матчей завершились как минимум с тремя голами.

16:30 А ЦСКА начнёт матч в таком составе: Тороп, Бандикян, Жоао Виктор, Лукин, Данилов, Рейс, Кисляк, Козлов, Олейников, Кармо, Мусаев.

16:25 Стартовый состав «Акрона» на сегодняшний матч: Тереховский, Бокоев, Эшковал, Неделчяру, Фернандес, Хосонов, Видосавлевич, Оганесян, Бардыбахин, Беншимол, Болдырев.

16:20 Команда Срджана Благоевича подходит к решающему кубковому матчу после четырех поражений подряд. Еще месяц назад тольяттинцы неожиданно обыграли московское «Динамо» со счетом 3:1, прервав продолжительную беспроигрышную серию бело-голубых. Однако развить успех не удалось. Сначала «Акрон» разгромно уступил «Ростову» в Кубке России (1:6), затем проиграл «Балтике» и «Спартаку» с одинаковым счетом 1:2. Перед встречей с ЦСКА команда потерпела домашнее поражение от «Факела» (0:2), проведя больше часа в меньшинстве.

16:15 Неудачные результаты заметно осложнили положение тольяттинцев в чемпионате. После поражения от «Факела» команда опустилась в зону вылета, а впереди ее ждут важные встречи с «Рубином» и «Оренбургом». Главной проблемой остается оборона: «Акрон» не проводил сухих матчей с 17 сентября, когда обыграл «Ахмат» со счетом 2:0. За восемь последующих встреч команда неизменно пропускала, причем в четырех последних матчах соперники забивали минимум дважды.

16:10 В Кубке России ситуация складывается необычно. В трех матчах против ЦСКА и «Локомотива» тольяттинцы пропустили всего один мяч, зато две встречи с «Ростовом» обернулись десятью пропущенными голами. При этом собственная результативность остается худшей среди участников Пути РПЛ: за пять туров «Акрон» отличился лишь трижды. Перед игрой Благоевич может провести несколько перестановок. Марат Бокоев снова доступен после дисквалификации, Вячеслав Бардыбахин получил красную карточку в чемпионате, а Роберто Фернандес может вернуться в стартовый состав. В нападении дополнительные минуты способен получить Беншимол, которому необходимо восстановить игровую форму после травмы.

16:05 Армейцы также переживают самый неудачный отрезок нынешнего чемпионата. Еще недавно москвичи шли без поражений в РПЛ, однако за пять последних туров уступили трижды. В ноябре команда Дмитрия Игдисамова сначала сыграла вничью с «Оренбургом» (0:0), затем проиграла «Краснодару» (2:4), а после международной паузы неожиданно уступила дома «Ахмату» (1:2). Три встречи без побед стали для ЦСКА худшей серией в чемпионате с апреля-мая.

16:00 Особенно тревожно выглядит игра армейцев в обороне. За два последних тура они пропустили шесть мячей, хотя на протяжении первой части сезона надежность защиты была одним из главных преимуществ команды. Впрочем, кубковые результаты заметно отличаются от чемпионатных. После неудачного старта группового этапа ЦСКА последовательно обыграл «Ростов» и «Локомотив» с общим счетом 7:1. Эти победы позволили москвичам подняться на второе место и получить преимущество перед заключительным туром.

15:55 Дополнительной сложностью для Игдисамова становится плотный календарь. Уже в следующем матче чемпионата армейцам предстоит встретиться с «Зенитом», поэтому против «Акрона» ожидается ротация. Матвей Кисляк заметно устал в концовке встречи с «Ахматом» и может получить ограниченное игровое время. В воротах вероятно появление Владислава Торопа, который в последнее время чаще играет в Кубке России. В атаке тренерский штаб располагает Кириллом Олейниковым, Иваном Обляковым и Тамерланом Мусаевым, однако окончательный выбор будет зависеть от того, насколько серьезно тренер решит обновить стартовый состав.