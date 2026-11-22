Победит ли «Спартак» в Махачкале?

В воскресенье, 22 ноября, махачкалинское «Динамо» примет московский «Спартак» в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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Итог первого тайма Телеграм канал ФК «Динамо» Махачкала

45+2' Перерыв. В равном первом тайме, удалось футболистам «Спартака» счёт в матче отркыть.

45+1' Подача с штрафного «Динамо» к воротам «Спартака», мяч заметался в штрафной площади гостей, но до удара по воротам дело не довели махачкалинцы.

45' Добавленное время 1 минута.

44' С лёту пробил Махамаджонов из пределов штрафной «Спартака» после длиной передачи вратаря «Динамо» Магомедова, мяч выше перекладины полетел.

43' Желтая карточка показана Роману Зобнину.

42' Спартаковцы играют в пас в середине поля.

Статистика матча 4 Удары в створ 2 3 Удары мимо 0 39% Владение мячом 61% 4 Угловые удары 1 1 Офсайды 3

41' Вратарь «Динамо» Магомедов сыграл головой за пределами собственной штрафной, подстраховав партнёров по обороне.

40' Удар Алибекова из-за пределов штрафной «Спартака» был заблокирован полузащитником москвичей Зобниным.

39' Прострел Хоссейннежада в штрафную «Спартака» на Агаларова, но цепко против него действовал защитник гостей Бабич и не позволил нанести удар.

38' Махмуджон Махамаджонов готовился нанести удар с близкого расстояния от ворот «Спартака», в последний момент в подкате выбил мяч защитник гостей Срджан Бабич.

36' Зобнин сбил защитника «Динамо» Муталипа Алибекова в центре поля, но главный судья матча Прокопов обошелся лишь устным предупреждением.

35' Гол Даку головой в ворота «Динамо» был быстро отменён из-за «офсайда».

35' Удар Даку из пределов штрафной «Динамо» в быстрой атаке «Спартака», в падении отразил мяч вратарь хозяев Магомедов.

34' Удар Хоссейннежада из пределов штрафной «Спартака» в быстрой атаке «Динамо» был заблокирован защитником гостей Ву.

32' Достаточно много в игре борьбы.

31' Полузащитник «Спартака» Солари забрался в положение «вне игры».

30' Мяч под контролем у игроков «Спартака».

29' Маркиньос заработал фол на себе, штрафной в пользу «Спартака» отодвигает игру от ворот гостей.

28' В «офсайд» угодила атака «Динамо», полузащитник хозяев Никита Глушков поторопился.

27' Удар из-за пределов штрафной «Спартака» нанес Апшацев, мяч по центру ворот полетел, спокойно его поймал вратарь Помазун.

26' Удар Хоссейннежада с штрафного «Динамо», мяч от стенки из игроков «Спартака» улетел на угловой хозяев.

25' Желтая карточка показана Наилю Умярову.

25' Удар Андреса Аларкона из-за пределов штрафной «Спартака», в падении поймал мяч вратарь москвичей Помазун.

24' Отошли игроки «Спартака» на свою половину поля и внимательно встречают атаку «Динамо».

23' Позиционная атака «Динамо».

22' Подача с штрафного «Динамо» к воротам «Спартака», отбились гости.

21' Удар Хоссейннежада из-за пределов штрафной «Спартака», нападающий «Динамо» Гамид Агаларов переправил траекторию полета мяча будучи в штрафной, в падении зафиксировал мяч вратарь гостей Помазун.

21' Руслан Литвинов сбил Хоссейннежада в центре поля прерывая быструю атаку «Динамо».

20' Прострелы Солари в штрафную «Динамо», но первым на мяче всякий раз оказывался игрок хозяев.

19' Играют в пас игроки «Спартака» в центре поля.

18' Обостряющая передача Умярова в штрафную площадь «Динамо» на Даку была перехвачена одним из защитников хозяев.

16' Завладев мячом игроки «Спартака» сбивают пыл атаки «Динамо».

15' Встрепенувшись после пропущенного гола, игроки «Динамо» перевели игру на половину поля «Спартака».

Роман Зобнин празднует гол Телеграм канал ФК «Спартак»

14' Гоол! 0:1. Сильнейший удар Романа Зобнина с края штрафной площади «Динамо» из под защитника махачкалинцев, мяч от руки вратаря хозяев Магомедова влетел в сетку.

13' Используют спартаковцы длинные передачи при переходе в атаку.

12' Удар Солари с края штрафной «Динамо» получился несильным, спокойно поймал мяч вратарь хозяев Тимур Магомедов.

10' Обостряющая передача Литвинова на Даку к воротам «Динамо» была перехвачена защитником хозяев Аларконом.

09' Подача с углового «Динамо», но до удара по воротам «Спартака» дело не довели махачкалинцы.

08' Удар Гамида Агаларова из пределов штрафной «Спартака», в красивом прыжке отразил мяч вратарь москвичей Илья Помазун.

08' Заброс из-за боковой Махмуджона Махамаджонова в штрафную «Спартака», отбились гости.

07' Высоко встречают начало атаки «Спартака» футболисты «Динамо».

06' Играют в пас футболисты «Спартака» в центре поля.

05' Далер Кузяев пытался в падении прострелить в штрафную «Спартака», но полузащитник гостей Наиль Умяров ему помешал.

04' В спокойном темпе начинается игра.

03' Позиционная атака «Динамо» к угрозе ворот «Спартака» не привела.

02' С мячом игроки «Спартака» в середине поля.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Спартака».

До матча

16:28 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

16:20 Матч пройдет на «Анжи-Арене» в Махачкале, вмещающей 28 000 зрителей.

16:10 Главным судьей матча будет Андрей Прокопов из Ярославля.

Стартовый состав «Спартака» В контакте ФК «Спартак»

16:02 Стартовый состав «Спартака»: Помазун, Ву, Бабич, Парада, Литвинов, Солари, Маркиньос, Умяров, Зобнин, Фернандеш, Даку.

Стартовый состав «Динамо» В контакте ФК «Динамо» Махачкала

16:00 Стартовый состав «Динамо» Махачкалы: Магомедов, Махамаджонов, Аларкон, Алибеков, Апшацев, Хоссейннеджад, Кузяев, Зинович, Глушков, Сундуков, Агаларов.

15:45 За всю историю команды сыграли между собой 8 матчей. В 3 играх победил «Спартак», в 2 «Динамо» Махачкала, оставшиеся 2 матча завершились вничью.

15:41 Последняя игра между командами состоялась в 30-ом туре прошлого сезона РПЛ, тогда в Махачкале соперники сыграли 0:0, что лишило возможности «Спартак» занять 3-ее итоговое место.

16:38 В своем предыдущем поединке «Спартак» нанёс поражение «Акрону» — 2:1. До того «Спартак» разгромил «Локомотив» — 4:0, а вот чуть раньше в Кубке страны расправился с «Рубином» — 1:0. «Красно-белые» победили в трех последних поединках.

15:36 Свой предыдущий поединок «Динамо» Махачкала провела удачно, переиграв «Балтику» — 1:0. До того «Динамо» уступило «Ростову» — 0:3, да и кубковый поединок с «Крыльями Советов» завершился поражением — 0:2. Команда победила лишь в двух домашних поединках РПЛ из шести.

15:34 «Спартак» на данный момент находится на 3-м месте турнирной таблицы элитного российского дивизиона. При этом «Спартак» на два очка отстает от дуэта лидеров. А вот забить удалось 27 мячей при одиннадцати пропущенных в свои ворота.

15:32 «Динамо» Махачкала пытается оторваться от опасной зоны. На текущий момент команда пребывает на 11-м месте турнирной таблицы. При этом «Динамо» на четыре очка отдалилось от зоны стыков. Команда отличилась 17 забитыми мячами при 26 пропущенных в свои ворота.

15:30 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.02