22 ноября в 15-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Родина» и «Локомотив». Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.56.

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«Родина»

Турнирное положение: «Родина» пытается выбраться из опасной зоны. На текущий момент команда пребывает на 13-м месте турнирной таблицы.

При этом «Родина» на один пункт опережает зону прямого вылета. Команда отличилась 15 забитыми мячами при 29 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив «Ахмату» — 0:1.

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До того «Родина» переиграла «Краснодар» — 2:1, а вот кубковый поединок с «Оренбургом» завершился поражением — 1:2. Команда не уступила в двух последних домашних матчах.

Календарь и таблица РПЛ

Состояние команды: «Родина» постепенно адаптируется в РПЛ, вот только проблемы с надежностью тылов у команды огромные.

При этом «Родина» лишь на два очка отстает от спасительной 12-й позиции. Вот только победы команде даются уж чересчур натужно, зато кого она обыгрывает! «Родные» уже сняли скальпы с «Зенита» и «Краснодара». Вот только эти локальные всплески пока лишь всплесками и являются…

Команда уж точно будет действовать активно. «Родные» намерены воспользоваться известными проблемами земляков.

«Локомотив»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 15-м месте турнирной таблицы элитного российского дивизиона.

При этом «Локомотив» на три очка отстает от спасительной 12-й позиции. А вот забить удалось 16 мячей при 21 пропущенном в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение от «Рубина» — 0:1.

До того «Локомотив» разгромно проиграл «Спартаку» — 0:4, а вот чуть раньше в Кубке страны был бит еще и ЦСКА — 1:3. «Железнодорожники» уступили в четырех последних поединках.

Состояние команды: «Локомотив» намерен как можно скорее выбраться из опасной зоны, для чего на роль спасителя был приглашен Сергей Овчинников.

При этом «Локомотив» в кадровом плане выглядит довольно выгодно. К тому же приход на тренерский мостик мотиватора Овчинникова должен дать толчок к выходу из кризиса. Не к лицу команде болтаться внизу таблицы! А уж забивать в составе «железнодорожников» есть кому. Тот же Николай Комличенко умеет это делать.

И уж точно команда будет действовать максимально активно. «Железнодорожники» намерены добыть первую победу под руководством Овчинникова.

На что ставят в матче Родина — Локомотив Букмекерские коэффициенты на матч Родина — Локомотив: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Локомотив» фаворитом с коэффициентом 2.56. Ничья оценена в 3.84, а победа «Родины» — в 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.71 и 2.33.

Прогноз: Овчинников наверняка максимально настроит подопечных на добычу трех очков, да и тылы «родных» ошибаются чересчур часто.

2.56 Победа «Локомотива» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.56 на матч «Родина» — «Локомотив» позволит вывести на карту выигрыш 1560₽, общая выплата — 2560₽

Ставка: Победа «Локомотива» за 2.56.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.61 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.61 на матч «Родина» — «Локомотив» принесёт прибыль 1610₽, общая выплата — 2610₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.61.

Пять причин, почему ставка зайдёт