22 ноября в 15-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Родина» и «Локомотив». Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.56.
«Родина»
Турнирное положение: «Родина» пытается выбраться из опасной зоны. На текущий момент команда пребывает на 13-м месте турнирной таблицы.
При этом «Родина» на один пункт опережает зону прямого вылета. Команда отличилась 15 забитыми мячами при 29 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив «Ахмату» — 0:1.
До того «Родина» переиграла «Краснодар» — 2:1, а вот кубковый поединок с «Оренбургом» завершился поражением — 1:2. Команда не уступила в двух последних домашних матчах.
Состояние команды: «Родина» постепенно адаптируется в РПЛ, вот только проблемы с надежностью тылов у команды огромные.
При этом «Родина» лишь на два очка отстает от спасительной 12-й позиции. Вот только победы команде даются уж чересчур натужно, зато кого она обыгрывает! «Родные» уже сняли скальпы с «Зенита» и «Краснодара». Вот только эти локальные всплески пока лишь всплесками и являются…
Команда уж точно будет действовать активно. «Родные» намерены воспользоваться известными проблемами земляков.
«Локомотив»
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 15-м месте турнирной таблицы элитного российского дивизиона.
При этом «Локомотив» на три очка отстает от спасительной 12-й позиции. А вот забить удалось 16 мячей при 21 пропущенном в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение от «Рубина» — 0:1.
До того «Локомотив» разгромно проиграл «Спартаку» — 0:4, а вот чуть раньше в Кубке страны был бит еще и ЦСКА — 1:3. «Железнодорожники» уступили в четырех последних поединках.
Состояние команды: «Локомотив» намерен как можно скорее выбраться из опасной зоны, для чего на роль спасителя был приглашен Сергей Овчинников.
При этом «Локомотив» в кадровом плане выглядит довольно выгодно. К тому же приход на тренерский мостик мотиватора Овчинникова должен дать толчок к выходу из кризиса. Не к лицу команде болтаться внизу таблицы! А уж забивать в составе «железнодорожников» есть кому. Тот же Николай Комличенко умеет это делать.
И уж точно команда будет действовать максимально активно. «Железнодорожники» намерены добыть первую победу под руководством Овчинникова.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Локомотив» фаворитом с коэффициентом 2.56. Ничья оценена в 3.84, а победа «Родины» — в 2.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.71 и 2.33.
Прогноз: Овчинников наверняка максимально настроит подопечных на добычу трех очков, да и тылы «родных» ошибаются чересчур часто.
Ставка: Победа «Локомотива» за 2.56.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.61.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Родина» победила всего в одном домашнем поединке из шести
- «Локомотив» уступил в четырех последних матчах
- «Родные» в среднем пропускают два мяча за матч
- Обе команды в среднем забивают фактически гол за матч
- «Локомотив» в кадровом аспекте выглядит предпочтительнее оппонента