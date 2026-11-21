22 ноября в 13-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Расинг» и «Реал Сосьедад». Начало игры — в 18:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.
«Расинг»
Турнирное положение: «Расинг» пока ходит в середняках лиги. На текущий момент команда пребывает на 10-м месте турнирной таблицы.
При этом «Расинг» на четыре очка оторвался от опасной зоны. Команда отличилась 17 забитыми мячами при 30 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, одолев «Малагу» — 2:1.
До того «Расинг» был бит мадридским «Реалом» — 0:3, а вот кубковый поединок с «Рибадесельей» завершился успехом — 2:0. Команда уступила лишь в одном домашнем матче из шести.
Календарь и таблица испанской Примеры
Состояние команды: «Расинг» имеет крайне ненадежные тылы, к тому же уступил ровно в половине своих матчей.
При этом «Расинг» ныне выглядит относительно выгодно. Команда клюёт очки по зёрнышку, к тому же уже явно оббилась в Ла Лиге. Сантандерцам важно на как можно большее расстояние оторваться от опасной зоны.
Команда уж точно будет действовать вторым номером. Сантандерцы намерены разжиться хотя бы одним зачетным баллом.
«Реал Сосьедад»
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 5-м месте турнирной таблицы испанского чемпионата.
При этом «Реал Сосьедад» на четыре очка отстает от топ-4. А вот забить удалось 21 мяч при двадцати пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уверенно переиграла «Райо Вальекано» — 1:0.
До того «Реал Сосьедад» в Лиге Европы расписал мировую с «Лионом» — 1:1, а вот чуть раньше уступил «Атлетику» — 1:2. Команда не уступила в двух последних поединках.
Состояние команды: «Реал Сосьедад» в шести гостевых поединках чемпионата добыл три виктории, да и в плане реализации не особенно преуспевает.
При этом «Реал Сосьедад» в кадровом плане смотрится вполне прилично. Уже девять мячей в 12 матчах настрелял Яссир Забири. А ведь на месте и опытный Микель Оярсабаль. Ну и терять очки на ровном месте «доностьяррас» позволить себе не могут. В чётверку-то хочется!
И уж точно команда будет максимально активно действовать в атаке. «Реал Сосьедад» выглядит явно монолитнее соперника.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Реал Сосьедад» фаворитом с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 4.20, а победа «Расинга» — в 3.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.33 и 3.40.
Прогноз: «Доностьяррас» способны поднатореть в плане реализации, к тому же оппонент пропускает уж чересчур часто.
Ставка: Победа «Реал Сосьедада» за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырех мячей.
Ставка: Тотал больше 4.5 за 3.00.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Доностьяррас» не уступили в двух последних матчах
- «Реал Сосьедад» переиграл «Расинг» в трех последних очных поединках
- В шикарных кондициях пребывает форвард «доностьяррас» Яссир Забири
- «Расинг» в среднем пропускает больше двух мячей за матч
- «Реал Сосьедад» в гостях в среднем забивает два мяча за матч