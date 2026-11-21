22 ноября в 13-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Расинг» и «Реал Сосьедад». Начало игры — в 18:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

«Расинг»

Турнирное положение: «Расинг» пока ходит в середняках лиги. На текущий момент команда пребывает на 10-м месте турнирной таблицы.

При этом «Расинг» на четыре очка оторвался от опасной зоны. Команда отличилась 17 забитыми мячами при 30 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, одолев «Малагу» — 2:1.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того «Расинг» был бит мадридским «Реалом» — 0:3, а вот кубковый поединок с «Рибадесельей» завершился успехом — 2:0. Команда уступила лишь в одном домашнем матче из шести.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Расинг» имеет крайне ненадежные тылы, к тому же уступил ровно в половине своих матчей.

При этом «Расинг» ныне выглядит относительно выгодно. Команда клюёт очки по зёрнышку, к тому же уже явно оббилась в Ла Лиге. Сантандерцам важно на как можно большее расстояние оторваться от опасной зоны.

Команда уж точно будет действовать вторым номером. Сантандерцы намерены разжиться хотя бы одним зачетным баллом.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 5-м месте турнирной таблицы испанского чемпионата.

При этом «Реал Сосьедад» на четыре очка отстает от топ-4. А вот забить удалось 21 мяч при двадцати пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уверенно переиграла «Райо Вальекано» — 1:0.

До того «Реал Сосьедад» в Лиге Европы расписал мировую с «Лионом» — 1:1, а вот чуть раньше уступил «Атлетику» — 1:2. Команда не уступила в двух последних поединках.

Состояние команды: «Реал Сосьедад» в шести гостевых поединках чемпионата добыл три виктории, да и в плане реализации не особенно преуспевает.

При этом «Реал Сосьедад» в кадровом плане смотрится вполне прилично. Уже девять мячей в 12 матчах настрелял Яссир Забири. А ведь на месте и опытный Микель Оярсабаль. Ну и терять очки на ровном месте «доностьяррас» позволить себе не могут. В чётверку-то хочется!

И уж точно команда будет максимально активно действовать в атаке. «Реал Сосьедад» выглядит явно монолитнее соперника.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Реал Сосьедад» фаворитом с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 4.20, а победа «Расинга» — в 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.33 и 3.40.

Прогноз: «Доностьяррас» способны поднатореть в плане реализации, к тому же оппонент пропускает уж чересчур часто.

2.00 Победа «Реал Сосьедада» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Расинг» — «Реал Сосьедад» принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Победа «Реал Сосьедада» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырех мячей.

3.00 Тотал больше 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Расинг» — «Реал Сосьедад» принесёт чистый выигрыш 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: Тотал больше 4.5 за 3.00.

Пять причин, почему ставка зайдёт