прогноз на матч 12-го тура Серии А, ставка за 1.87

22 ноября в 12-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Сассуоло» и «Дженоа». Начало встречи — в 17:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.87.

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«Сассуоло»

Турнирное положение: в таблице итальянского первенства «Сассуоло» занимает 17-е место, набрав 8 очков: 2 победы, 2 ничьи и 7 поражений.

Последние матчи: «Сассуоло» оступился в гостевой игре чемпионата Италии против «Ромы» (0:3).

Не сыграют: Исмаэль Коне, Хеферсон Паз, Кристиан Вольпато, Даниэль Болока.

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Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: В последних матчах «Сассуоло» сыграл одну встречу вничью и потерпел шесть поражений. В этих встречах команда забила 8 мячей и пропустила 22.

«Дженоа»

Турнирное положение: в итальянской Серии А «Дженоа» занимает 13-е место, набрав 13 очков после 11 сыгранных матчей.

Последние матчи: в 11-м туре чемпионата Италии «Дженоа» на своём поле проиграла «Милану» (1:2).

Не сыграют: Мортен Френдруп.

Состояние команды: в последних матчах Серии А «Дженоа» одержало три победы и потерпело два поражения. В этих матчах команда забила 6 мячей и пропустила 5 голов.

На что ставят в матче Сассуоло — Дженоа Букмекерские коэффициенты на матч Сассуоло — Дженоа: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Дженоа» занимает 13-е место в чемпионате Италии

«Сассуоло» занимает 17-е место в чемпионате Италии

В этом сезоне «Дженоа» и «Сассуоло» ещё не играли между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Дженоа» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.65. Ничья оценивается в 3.35. На победу «Сассуоло» — 2.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.95 и 1.85.

Прогноз: «Сассуоло» переживает непростой период и потерпел шесть поражений в последних семи матчах чемпионата. Хозяева также пропускают слишком много голов, что осложняет задачу перед встречей с «Дженоа». Гости выглядят стабильнее и набрали хороший ход, несмотря на недавнее поражение от «Милана».

1.87 Фора «Дженоа» (0) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Сассуоло» — «Дженоа» принесёт чистый выигрыш 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: Фора «Дженоа» (0) с коэффициентом 1.87.

Прогноз: «Сассуоло» пропустил 22 мяча за последние семь матчей, что говорит о серьёзных проблемах в обороне. При этом хозяева способны отличиться и постараются воспользоваться фактором домашнего поля. «Дженоа» в последних пяти матчах забил шесть голов, а его встречи не отличаются высокой результативностью.

1.85 ТМ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Сассуоло» — «Дженоа» принесёт прибыль 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.85.