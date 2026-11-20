21 ноября в 11-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ницца» и ПСЖ. Начало игры — в 19:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.
«Ницца»
Турнирное положение: «Ницца» бодается за выход в еврокубки. На текущий момент команда пребывает на 6-м месте турнирной таблицы.
При этом «Ницца» на три очка отстает от топ-3. Команда отличилась 15 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, уверенно переиграв «Анже» — 2:0.
До того «Ницца» учинила разгром крепкому «Ренну» — 5:2, да и поединок с «Брестом» принес три очка — 2:1. Команда победила в трех последних матчах.
Состояние команды: «Ницца» дома еще не уступила ни разу в текущем чемпионате, а вот в плане надежности тылов не преуспевает.
При этом «Ницца» в кадровом плане выглядит довольно симпатично. Вот только в двух последних очных поединках команда уступила ПСЖ, не поразив ворота соперника ни разу. Последняя же виктория над грандом случилась еще полтора года назад.
И уж точно команда постарается дать бой действующему чемпиону. «Орлята» нынче находятся на моральном подъёме, да и ведущие игроки соперника только отходят от выступлений за свои сборные.
ПСЖ
Турнирное положение: ПСЖ несется к очередному чемпионству. Команда на текущий момент находится на 1-м месте турнирной таблицы.
При этом ПСЖ всего на два очка опережает ближайшего преследователя. Команда забила 22 мяча при десяти пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда с натугой переиграла скромный «Труа» — 1:0.
До того ПСЖ в Лиге Европы деклассировал «Вильярреал» — 6:0, а вот чуть ранее уверенно одолел «Гавр» — 5:1. Команда победила в одиннадцати последних матчах.
Состояние команды: ПСЖ нынче несется, хотя отсутствие травмированного Хвичи Кварацхелии ощущается.
При этом ПСЖ шикарно выступает на чужих полях. На выезде команда в шести матчах добыла 14 очков. Не лучший период переживает так здорово начавший в Париже Ферран Торрес. На его счету пока четыре гола в Лиге 1. Зато Ашраф Хакими уже успел отличиться трижды!
Наверняка команда будет действовать максимально активно. Парижане мотивированы и от конкурентов оторваться, и победную серию продолжить.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.45. Ничья — в 5.00, выигрыш «Ниццы» — в 6.00.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.40, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 3.00.
Прогноз: «Ницца» на данном этапе выглядит весьма симпатично, тогда как парижане намерены оторваться от преследователей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырех мячей.
Ставка: Тотал больше 4.5 за 3.20.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- ПСЖ победил в одиннадцати последних поединках
- Парижане в среднем пропускают аккурат гол за матч
- «Ницца» победила в трех последних матчах
- ПСЖ одолел «орлят» в двух последних очных поединках
- «Ницца» еще не проигрывала в родных стенах