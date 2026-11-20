21 ноября в 15-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Оренбург» и «Балтика». Начало игры — в 13:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.36.
«Оренбург»
Турнирное положение: «Оренбург» пытается закрепиться в середняках РПЛ. На текущий момент команда пребывает на 10-м месте турнирной таблицы.
При этом «Оренбург» на пять очков оторвался от зоны стыков. Команда отличилась 14 забитыми мячами при 14 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив «Крыльям Советов» — 0:2.
До того «Оренбург» не дал себя обыграть ЦСКА — 0:0, зато кубковый поединок с «Родиной» завершился викторией — 2:1. Команда Ильдара Ахметзянова не забивала в двух последних матчах.
Состояние команды: «Оренбург» имеет достаточно надежные тылы, к тому же в родных стенах в нынешнем чемпионате потерпел всего одно поражение.
При этом «Оренбург» явно постарается вернуться на забивной путь. «Пуховые» являются едва ли не самой тренерской командой России, к тому же уже неоднократно демонстрировали умение буквально вырывать очки. Вот только балтийцев они не могут обыграть уже два с половиной года. Чем не повод прервать неудачную серию?
Команда уж точно будет действовать максимально активно. «Пуховые» за здорово живешь очки не дарят никому, к тому же оппонент в последнее время нестабилен.
«Балтика»
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 9-м месте турнирной таблицы элитного российского дивизиона.
При этом «Балтика» на два очка отстает от топ-6. А вот забить удалось 17 мячей при пятнадцати пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уступила махачкалинскому «Динамо» — 0:1.
До того «Балтика» переиграла «Акрон» — 2:1, а вот чуть раньше в рамках Кубка России проиграла «Зениту» — 2:3. Команда Андрея Талалаева уступила всего в одном выездном поединке РПЛ.
Состояние команды: «Балтика» пытается подтянуться к первой шестерке, вот только с реализацией все складывается не столь позитивно.
При этом «Балтика» в кадровом плане выглядит относительно выгодно. Вот только команда уже девять долгих лет не может выиграть в Оренбурге. Тем не менее Талалаев умеет настраивать подопечных на подобные битвы. Плюс Брайан Хиль успел отличиться пятью голами в текущем чемпионате.
И уж точно команда будет действовать в привычном для себя ключе. «Балтийцы» умеют пользоваться малейшими шероховатостями в обороне соперников.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Балтику» фаворитом с коэффициентом 2.64. Ничья оценена в 3.36, а победа «Оренбурга» — в 2.95.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 2.37 и 1.69.
Прогноз: «Балтийцы» весьма продуктивно выступают на чужих полях, тогда как «пуховые» имеют надежные тылы.
Ставка: Ничья за 3.36.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.37.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Оренбург» дома уступил всего в одном матче РПЛ
- «Балтика» в гостях уступила всего однажды в текущем чемпионате
- И те и другие в среднем пропускают один мяч за матч
- «Оренбург» уже два с половиной года не обыгрывает калининградцев
- «Пуховые» не забивали в двух своих последних поединках