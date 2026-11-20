В Оренбурге не будет победителя

21 ноября в 15-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Оренбург» и «Балтика». Начало игры — в 13:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.36.

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«Оренбург»

Турнирное положение: «Оренбург» пытается закрепиться в середняках РПЛ. На текущий момент команда пребывает на 10-м месте турнирной таблицы.

При этом «Оренбург» на пять очков оторвался от зоны стыков. Команда отличилась 14 забитыми мячами при 14 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив «Крыльям Советов» — 0:2.

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До того «Оренбург» не дал себя обыграть ЦСКА — 0:0, зато кубковый поединок с «Родиной» завершился викторией — 2:1. Команда Ильдара Ахметзянова не забивала в двух последних матчах.

Календарь и таблица РПЛ

Состояние команды: «Оренбург» имеет достаточно надежные тылы, к тому же в родных стенах в нынешнем чемпионате потерпел всего одно поражение.

При этом «Оренбург» явно постарается вернуться на забивной путь. «Пуховые» являются едва ли не самой тренерской командой России, к тому же уже неоднократно демонстрировали умение буквально вырывать очки. Вот только балтийцев они не могут обыграть уже два с половиной года. Чем не повод прервать неудачную серию?

Команда уж точно будет действовать максимально активно. «Пуховые» за здорово живешь очки не дарят никому, к тому же оппонент в последнее время нестабилен.

«Балтика»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 9-м месте турнирной таблицы элитного российского дивизиона.

При этом «Балтика» на два очка отстает от топ-6. А вот забить удалось 17 мячей при пятнадцати пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уступила махачкалинскому «Динамо» — 0:1.

До того «Балтика» переиграла «Акрон» — 2:1, а вот чуть раньше в рамках Кубка России проиграла «Зениту» — 2:3. Команда Андрея Талалаева уступила всего в одном выездном поединке РПЛ.

Состояние команды: «Балтика» пытается подтянуться к первой шестерке, вот только с реализацией все складывается не столь позитивно.

При этом «Балтика» в кадровом плане выглядит относительно выгодно. Вот только команда уже девять долгих лет не может выиграть в Оренбурге. Тем не менее Талалаев умеет настраивать подопечных на подобные битвы. Плюс Брайан Хиль успел отличиться пятью голами в текущем чемпионате.

И уж точно команда будет действовать в привычном для себя ключе. «Балтийцы» умеют пользоваться малейшими шероховатостями в обороне соперников.

На что ставят в матче Оренбург — Балтика Букмекерские коэффициенты на матч Оренбург — Балтика: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Балтику» фаворитом с коэффициентом 2.64. Ничья оценена в 3.36, а победа «Оренбурга» — в 2.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 2.37 и 1.69.

Прогноз: «Балтийцы» весьма продуктивно выступают на чужих полях, тогда как «пуховые» имеют надежные тылы.

3.36 Ничья Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.36 на матч «Оренбург» — «Балтика» позволит вывести на карту выигрыш 2360₽, общая выплата — 3360₽

Ставка: Ничья за 3.36.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.37 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.37 на матч «Оренбург» — «Балтика» принесёт прибыль 1370₽, общая выплата — 2370₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.37.

Пять причин, почему ставка зайдёт