прогноз на матч 15-го тура РПЛ, ставка за 2.52

20 ноября в 15-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Ростов» и «Крылья Советов». Начало игры — в 19:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.52.

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«Ростов»

Турнирное положение: «Ростов» при Дмитрии Кириченко набирает обороты. На текущий момент команда пребывает на 6-м месте турнирной таблицы.

При этом «Ростов» на семь очков оторвался от зоны стыков. Команда отличилась 18 забитыми мячами при 19 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, не уступив «Зениту» — 2:2.

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До того «Ростов» нанес поражение махачкалинскому «Динамо» — 3:0, плюс кубковый поединок с «Акроном» завершился ярким успехом — 6:1. Команда до последней ничьей победила трижды кряду.

Календарь и таблица РПЛ

Состояние команды: «Ростов» имеет относительно надежные тылы, к тому же существенно поднаторел в плане реализации.

При этом «Ростов» за попадание в пятерку вряд ли поборется, но укорениться на нынешней позиции вполне способен. Кириченко везет, что немаловажно. Плюс прибавляет с каждым матчем Иван Комаров, уже успевший отличиться тремя забитыми мячами в текущем чемпионате.

Команда уж точно будет действовать максимально активно. Ростовчане победили в трех последних домашних поединках и явно намерены продлить столь успешную серию.

«Крылья Советов»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 7-м месте турнирной таблицы элитного российского дивизиона.

При этом «Крылья Советов» на один балл отстают от топ-6. А вот забить удалось 19 мячей при 20 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела переиграть колючий «Оренбург» — 2:0.

До того «Крылья Советов» были биты «Зенитом» — 0:3, а вот чуть раньше одолели махачкалинское «Динамо» — 2:0. Команда не побеждает в четырех гостевых матчах кряду.

Состояние команды: «Крылья Советов» пытается закрепиться в середняках лиги, вот только с реализацией складывается не так чтобы очень.

При этом «Крылья Советов» в кадровом плане выглядит довольно скромно. Зато в гостях команда Сергея Булатова не проиграла еще ни разу в текущем чемпионате. В шести поединках вне родных стен самарцы победили дважды при четырех ничьих. Плюс «крылышки» одолели «Ростов» в двух последних очных поединках.

И уж точно команда будет действовать вторым номером. Самарцы постараются отыскать свои шансы в контригре. Они это умеют.

На что ставят в матче Ростов — Крылья Советов Букмекерские коэффициенты на матч Ростов — Крылья Советов: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Ростов» фаворитом с коэффициентом 1.98. Ничья оценена в 3.67, а победа «Крыльев Советов» — в 4.21.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 2.14 и 1.82.

Прогноз: Ростовчане пребывают на эмоциональном подъёме, да и потенциально способны еще прибавить в плане результатов.

2.52 Победа «Ростова» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.52 на матч «Ростов» — «Крылья Советов» принесёт чистый выигрыш 1520₽, общая выплата — 2520₽

Ставка: Победа «Ростова» в 1-м тайме за 2.52.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.14 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.14 на матч «Ростов» — «Крылья Советов» принесёт чистый выигрыш 1140₽, общая выплата — 2140₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.14.

Пять причин, почему ставка зайдёт