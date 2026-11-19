прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, ставка за 1.97

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «VOLGA Арене» 20 ноября. Начало встречи — в 19:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.97.

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«Торпедо»

Турнирное положение: В 26 матчах «Торпедо» заработало 35 очков, с которыми занимает 3-е место в Западной конференции. От идущего вторым «Локомотива» нижегородцы отстают на 4 балла.

Последние матчи: После домашних побед над «Спартаком» (3:1) и московским «Динамо» (4:3) «Торпедо» отправилось на выезд, где крупно уступило «Ак Барсу» (2:5) и ЦСКА (1:5).

Вернувшись в Нижний Новгород, команда Алексея Исакова вновь приободрилась. Сначала торпедовцы обыграли «Ладу» (3:1), а затем скромно разобрались с минским «Динамо» (1:0).

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Не сыграют: Михаил Воробьев.

Состояние команды: По ходу нынешнего сезона «Торпедо» неплохо прокачало результаты. Нижегородцы держатся в верхней части таблицы Запада, хотя на дистанции едва ли ассоциируются со стабильностью.

В десяти предыдущих матчах команда Алексея Исакова забрала шесть победных результатов. Более того, на своей территории торпедовцы вовсе идут без поражений в ноябре.

«Локомотив»

Турнирное положение: «Локомотив» после 27 сыгранных матчей удерживает 2-ю позицию на Западе с 39 очками. От лидирующего ЦСКА ярославцев отделяют 3 зачетных балла.

Последние матчи: После домашнего поражения от «Лады» (0:1) «Локомотив» отправился на выезд, где разгромил «Спартак» (4:1), но вновь уступил тольяттинцам по буллитам (0:1).

Осечку на льду андердога команда Дмитрия Квартальнова перекрыла тремя крупными победами подряд.

Ярославцы разгромили «Нефтехимик» (5:1), а дома не оставили шансов «Шанхайским Драконам» (5:0) и «Сочи» (3:0). В битве лидеров конференции «Локомотив» уступил ЦСКА (2:4).

Не сыграют: Александр Радулов.

Состояние команды: У «Локомотива» вырисовывается очередной убедительный сезон. Ярославцы бьются за доминирование на Западе, хотя и не выглядят столь непреклонными, как годом ранее.

Семь из десяти предыдущих матчей закончились победой команды Дмитрия Квартальнова, а до недавней встречи с армейцами «Локомотив» пропустил всего четыре гола в шести играх.

На что ставят в матче Торпедо — Локомотив Букмекерские коэффициенты на матч Торпедо — Локомотив: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Торпедо» победило в трех из четырех последних личных встреч

В пяти последних личных встречах было забито 4 и менее голов

«Локомотив» не забрасывал больше одной шайбы в четырех последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Торпедо» оценивается букмекерами в 2.77, ничья — в 4.41, победа «Локомотива» — в 2.26.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.44, на тотал меньше 5.5 — за 1.46.

Прогноз: «Торпедо» в домашних стенах, как правило, внимательно действует в защите, а «Локомотив» со своей стороны умеет гасить темп соперников. Игра в Нижнем рискует надолго увязнуть в позиционной борьбе.

1.97 Тотал меньше 4.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч Торпедо — Локомотив позволит вывести на карту выигрыш 970₽, общая выплата — 1970₽

Ставка: Тотал меньше 4.5 за 1.97.

Прогноз: Нижегородцам будет непросто выбираться из своей зоны ввиду организованного прессинга ярославцев. «Локомотив» умеет добиваться территориального преимущества, тем самым обеспечивая результат.

1.75 «Локомотив» победит в матче Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.75 на матч Торпедо — Локомотив принесёт прибыль 750₽, общая выплата — 1750₽

Ставка: «Локомотив» победит в матче за 1.75.