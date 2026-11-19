прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 2.80

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет на «Амали-Арене» 20 ноября, начало — в 03:30 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.80.

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«Тампа-Бэй»

Турнирное положение: команда из Флориды входит в тройку лидеров Восточной конференции, набрав 30 очков. Столько же баллов набрали хоккеисты «Нью-Джерси». У лидера «Каролины» в активе 34 пункта.

Последние матчи: «Тампа-Бэй» на домашнем льду одержала победу над «Вашингтоном» (5:2). В составе победителей дубль оформил Джейк Гюнцель. Ещё по шайбе в ворота соперника отправили Энтони Сирелли, Сэм О’Райли, Шарль-Эдуар Д'Астус.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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Состояние команды: в последних матчах регулярного чемпионата «Тампа-Бэй» одержала победу над «Коламбусом» (3:1), «Баффало» (8:3), а также проиграла «Детройту» (0:2), «Виннипегу» (3:4).

«Эдмонтон»

Турнирное положение: «Эдмонтон» лидирует в Западной конференции, набрав 37 очков в 23 матчах.

Последние матчи: «Ойлерз» в гостях переиграли «Флориду» (5:2). В составе победителей дублем отметился Василий Подколзин. Коннор Макдэвид, Каспери Капанен, Леон Драйзайтль забросили по шайбу.

Не сыграют: Фредерик Андерсен, Джейсон Дикинсон, Адам Хенрик, Маттиас Янмарк, Алек Регула.

Состояние команды: «Эдмонтон» выдаёт победную серию из шести матчей. Помимо успешной игры против «Флориды» хоккеисты «Ойлерз» выиграли у «Филадельфии» (5:2, 3:2 ОТ), «Торонто» (1:0), «Рейнджерса» (3:1), «Ванкувера» (4:2).

На что ставят в матче Тампа-Бэй — Эдмонтон Букмекерские коэффициенты на матч Тампа-Бэй — Эдмонтон: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Эдмонтон» занимает первое место в Западной конференции

«Тампа-Бэй» занимает третье место в Восточной конференции

«Тампа-Бэй» и «Эдмонтон» в этом сезоне ещё не играли между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Тампа-Бэй» букмекерами оценивается в 2.15, ничья — в 4.30, а победа «Эдмонтона» — в 2.80.

На тотал больше 6.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 6.5 — за 1.77.

Прогноз: «Эдмонтон» подходит к предстоящей встрече в отличной форме, одержав пять побед подряд. «Ойлерз» уверенно действуют как дома, так и на выезде, а их атакующий потенциал позволяет регулярно создавать опасные моменты. Однако «Тампа-Бэй» тоже успешно выступает на своей площадке и располагает сильной линией нападения. Поэтому встреча обещает быть непростой для гостей. Тем не менее «Эдмонтон» способен продлить победную серию.

2.80 Победа «Эдмонтона» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.80 на матч «Тампа-Бэй» — «Эдмонтон» позволит вывести на карту выигрыш 1800₽, общая выплата — 2800₽

Ставка: Победа «Эдмонтона» с коэффициентом 2.80.

Прогноз: Обе команды обладают мощным атакующим потенциалом и способны порадовать результативной игрой. «Тампа-Бэй» в последних пяти матчах забросила 19 шайб, а «Эдмонтон» регулярно отличается высокой результативностью благодаря Макдэвиду и Драйзайтлю. При этом оборона обеих команд не всегда действует безошибочно. Учитывая атакующие возможности соперников, можно ожидать открытый хоккей с большим количеством голевых моментов.

2.05 ТБ 6.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Тампа-Бэй» — «Эдмонтон» позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: ТБ 6.5 с коэффициентом 2.05.