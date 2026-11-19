В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Баффало». Игра пройдет на «Кэпитал Уан-арене» 20 ноября. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.31.
«Вашингтон»
Турнирное положение: В 19 матчах «Вашингтон» заработал 20 очков, с которыми занимает 10-е место на Востоке. От зоны плей-офф столичный коллектив отстает на 7 зачетных баллов.
Последние матчи: После домашнего поражения от «Далласа» (5:6) «Вашингтон» обыграл «Флориду» (4:3), а в гостях прибил «Оттаву» в овертайме (3:2).
Следом команда Спенсера Карбери дважды уступила «Нью-Джерси» (2:5 и 4:7), после чего отправилась во Флориду, где проиграла «Тампе-Бэй» (2:5).
Не сыграют: Венсан Деарне, Расмус Сандин.
Состояние команды: Обновленный «Вашингтон» располагает неплохими возможностями в нападении, но в общих чертах далек от уровня позапрошлого сезона.
Особенно заметна разница в качестве обороны «Кэпиталз». Так, в семи предыдущих матчах команда Спенсера Карбери потерпела пять поражений. Во всех пяти проигрышных встречах «Вашингтон» пропускал пять и более голов.
«Баффало»
Турнирное положение: «Баффало» после 21 сыгранного матча находится на 11-й строчке Восточной конференции с 20 очками. От первой восьмерки команду отделяют 7 турнирных пунктов.
Последние матчи: После домашней победы над «Коламбусом» (5:2) «Баффало» потерпел два крупных поражения подряд — от «Вегаса» (1:4) и «Тампы-Бэй» (3:8).
Выездная серия команды Линди Раффа также обернулась неудачами. Сначала «Сейбрз» уступили «Чикаго» в овертайме (2:3), затем всухую проиграли «Далласу» (0:2) и не справились с «Филадельфией» (3:4).
Не сыграют: Джастин Данфорт, Мэтт Гжельцык, Конста Хелениус.
Состояние команды: «Баффало» вошел в фазу локального спада, который особо остро проявляется в нападении. Прошлогодний успех «Сейбрз» не получил продолжения, а последние результаты резко пошли по нисходящей.
Если в конце октября команда Линди Раффа выдала серию из трех побед, то в ноябре «Баффало» потерпел шесть поражений в семи встречах. В пяти последних играх «Сейбрз» заработали всего 1 турнирный балл.
Статистика для ставок
- «Вашингтон» победил в трех последних личных встречах
- В 15 из 16 последних личных встреч было забито 6 и более голов
- «Вашингтон» обыграл «Баффало» в четырех из пяти последних матчей дома
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 2.31, ничья — в 4.57, победа «Баффало» — в 2.64.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.49, на тотал меньше 5.5 — за 2.33.
Прогноз: «Баффало» переживает очередной спад, не в последнюю очередь обусловленный проблемами с организацией обороны. «Вашингтон» дома должен этим воспользоваться.
Ставка: «Вашингтон» победит за 2.31.
Прогноз: Защита «Вашингтона» также далека от надежности, особенно при быстрых рывках соперников. «Баффало» при всех своих угловатостях получит пространство для ответных выпадов.
Ставка: Тотал больше 6.5 за 2.08.