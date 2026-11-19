прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 2.31

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Баффало». Игра пройдет на «Кэпитал Уан-арене» 20 ноября. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.31.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

«Вашингтон»

Турнирное положение: В 19 матчах «Вашингтон» заработал 20 очков, с которыми занимает 10-е место на Востоке. От зоны плей-офф столичный коллектив отстает на 7 зачетных баллов.

Последние матчи: После домашнего поражения от «Далласа» (5:6) «Вашингтон» обыграл «Флориду» (4:3), а в гостях прибил «Оттаву» в овертайме (3:2).

Следом команда Спенсера Карбери дважды уступила «Нью-Джерси» (2:5 и 4:7), после чего отправилась во Флориду, где проиграла «Тампе-Бэй» (2:5).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Венсан Деарне, Расмус Сандин.

Состояние команды: Обновленный «Вашингтон» располагает неплохими возможностями в нападении, но в общих чертах далек от уровня позапрошлого сезона.

Особенно заметна разница в качестве обороны «Кэпиталз». Так, в семи предыдущих матчах команда Спенсера Карбери потерпела пять поражений. Во всех пяти проигрышных встречах «Вашингтон» пропускал пять и более голов.

«Баффало»

Турнирное положение: «Баффало» после 21 сыгранного матча находится на 11-й строчке Восточной конференции с 20 очками. От первой восьмерки команду отделяют 7 турнирных пунктов.

Последние матчи: После домашней победы над «Коламбусом» (5:2) «Баффало» потерпел два крупных поражения подряд — от «Вегаса» (1:4) и «Тампы-Бэй» (3:8).

Выездная серия команды Линди Раффа также обернулась неудачами. Сначала «Сейбрз» уступили «Чикаго» в овертайме (2:3), затем всухую проиграли «Далласу» (0:2) и не справились с «Филадельфией» (3:4).

Не сыграют: Джастин Данфорт, Мэтт Гжельцык, Конста Хелениус.

Состояние команды: «Баффало» вошел в фазу локального спада, который особо остро проявляется в нападении. Прошлогодний успех «Сейбрз» не получил продолжения, а последние результаты резко пошли по нисходящей.

Если в конце октября команда Линди Раффа выдала серию из трех побед, то в ноябре «Баффало» потерпел шесть поражений в семи встречах. В пяти последних играх «Сейбрз» заработали всего 1 турнирный балл.

На что ставят в матче Вашингтон — Баффало Букмекерские коэффициенты на матч Вашингтон — Баффало: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Вашингтон» победил в трех последних личных встречах

В 15 из 16 последних личных встреч было забито 6 и более голов

«Вашингтон» обыграл «Баффало» в четырех из пяти последних матчей дома

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 2.31, ничья — в 4.57, победа «Баффало» — в 2.64.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.49, на тотал меньше 5.5 — за 2.33.

Прогноз: «Баффало» переживает очередной спад, не в последнюю очередь обусловленный проблемами с организацией обороны. «Вашингтон» дома должен этим воспользоваться.

2.31 «Вашингтон» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.31 на матч Вашингтон — Баффало позволит вывести на карту выигрыш 1310₽, общая выплата — 2310₽

Ставка: «Вашингтон» победит за 2.31.

Прогноз: Защита «Вашингтона» также далека от надежности, особенно при быстрых рывках соперников. «Баффало» при всех своих угловатостях получит пространство для ответных выпадов.

2.08 Тотал больше 6.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч Вашингтон — Баффало позволит вывести на карту выигрыш 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: Тотал больше 6.5 за 2.08.