В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» будет принимать СКА. Игра пройдет в Нижнекамске 19 ноября, начало — в 19:30 (мск). Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.

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«Нефтехимик»

Турнирное положение: Совсем недавно «волки» довольно комфортно ощущали себя на втором месте на Востоке, оторвавшись от ближайших преследователей на 5 пунктов, а сейчас от этого гандикапа ничего не осталось.

«Нефтехимик» до сих пор занимает 2-ю строчку в своей конференции, но опережает третье место всего на один балл. Вся борьба за лидирующие позиции еще впереди.

Последние матчи: В прошедшей встрече «Нефтехимик» уступил минскому «Динамо» по буллитам со счетом 1:2. До этого «волки» проиграли «Авангарду» с крупным счетом — 1:5.

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В последних 5-и встречах у «Нефтехимика» только одна победа над «Салаватом Юлаевым» (4:3 Б) при четырех поражениях. За этот отрезок нижнекамцы также уступили «Локомотиву» (1:5) и «Металлургу» Мг (1:8).

Не сыграет: Семен Любалин (травма).

Состояние команды: «Нефтехимик» просел в последних матчах именно функционально. Команда может начать встречу активно, а во втором периоде от этой активности может остаться только одно название.

Стоит обратить внимание на второй период в последнем матче против минского «Динамо». «Зубры» возили «волков» за этот отрезок по льду, бросив в створ 19 раз, а нижнекамцы бросили 7 раз.

Тренерский штаб «Нефтехимика» пытается тасовать звенья, находить новые сочетания на фоне провальной игры в последних матчах, но некоторые лидеры совсем потерялись после этого. Дамир Жафяров, например, не набирает очки в пяти последних матчах.

СКА

Турнирное положение: Удивительно, но питерцы находятся за пределами кубковой восьмерки на Западе. СКА занимает 9-е место в таблице с 26-ю очками в активе после 26-и встреч.

Вся борьба за восьмерку еще впереди, ведь подопечные Андрея Разина отстают от минского «Динамо» (8-е место) на три пункта.

Последние матчи: В прошлом поединке СКА крупно уступил «Трактору» со счетом 1:5. Матчем ранее питерцы также уступили минскому «Динамо» (1:4), пропустив решающие шайбы во втором и третьем периодах.

У СКА продолжается серия поражений, которая продолжается 3 матча подряд. За этот период команда из Петербурга также проиграла московскому «Динамо» (1:2 ОТ).

Не сыграют: Захар Бардаков, Линус Вайссбак, Валентин Зыков и Игорь Ларионов (у всех — травмы).

Состояние команды: После прихода Андрея Разина на пост главного тренера СКА никак не может найти свою игру. В последних матчах настораживают поражения именно с разгромными счетами (1:4 и 1:5).

У СКА в последнее время проблемы очень схожи с теми, что есть у «Нефтехимика». Проблемы с результативностью и много пропущенных шайб в последних двух поединках.

В последних трех очных встречах СКА дважды уступил «Нефтехимику» (3:4 и 2:3 Б). Получится ли в этот раз у питерцев одержать победу? «Волки» на своей площадке действуют уверенно, будет непросто одолеть нижнекамцев.

На что ставят в матче Нефтехимик — СКА Букмекерские коэффициенты на матч Нефтехимик — СКА: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

В последних 5-и встречах у «Нефтехимика» четыре поражения

У СКА продолжается серия поражений, которая насчитывает 3 матча подряд

В последних 3-х очных встречах «Нефтехимик» дважды обыгрывал СКА

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа СКА букмекерами оценивается в 2.35, ничья — в 4.30, а победа «Нефтехимика» — в 2.55.

На тотал больше 5.5 и тотал меньше 5.5 можно поставить за 1.90.

Прогноз: «Нефтехимик» уверенно выступает на своей площадке. Можно предположить, что «волки» сделают все возможное, чтобы прервать свою серию поражений.

1.95 Итоговая победа «Нефтехимика» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Нефтехимик» — СКА принесёт прибыль 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: Итоговая победа «Нефтехимика» за 1.95.

Прогноз: Команды сыграют первый период активно. «Нефтехимик» побежит атаковать, да и СКА не будет отсиживаться в обороне.

1.83 Тотал 1.5 больше в первом периоде Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч «Нефтехимик» — СКА позволит вывести на карту выигрыш 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: Тотал 1.5 больше в первом периоде за 1.83.