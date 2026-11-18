В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Монреаль». Игра пройдет на «Пруденшал Центр» 19 ноября, начало — в 03:30 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.
«Нью-Джерси»
Турнирное положение: в регулярном сезоне Восточной конференции «Нью-Джерси» занимает второе место, команда набрала 30 очков в 21 сыгранном матче.
Последние матчи: на гостевом льду «Нью-Джерси» одержала победу над «Вашингтоном» (7:4). В составе победителей по шайбе забросили Коннор Браун, Ленни Хаменахо, Йеспер Боквист, Тимо Майер, Нико Хишер. Эван Родригес оформил дубль.
Не сыграют: Владислав Колячонок, Джонни Ковачевич, Энтони Манта, Бретт Песс.
Состояние команды: в последних пяти матчах «Нью-Джерси» одержал победу над «Вашингтоном» (5:2), «Торонто» (4:0), «Айлендерсом» (5:4 ОТ), а также проиграл команде «Виннипег» (2:4).
«Монреаль»
Турнирное положение: в Восточной конференции «Монреаль» занимает пятое место, набрав 28 очков в 21 сыгранном матче.
Последние матчи: «Монреаль» в гостях потерпел поражение от «Рейнджерса» (1:3).
Не сыграют: Джош Андерсон, Иван Демидов, Крис Крайдер, Майкл Мэтсон, Самуэль Монтембо.
Состояние команды: в последних матчах регулярного сезона «Монреаль» одержал победы над «Бостоном» (5:2), «Торонто» (4:2) и проиграл в матчах против «Миннесоты» (1:2 ОТ) и «Колорадо» (1:4).
Статистика для ставок
- «Нью-Джерси» занимает второе место в Восточной конференции
- «Монреаль» занимает пятое место в Восточной конференции
- В этом сезоне «Нью-Джерси» и «Монреаль» ещё не играли между собой
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Нью-Джерси» букмекерами оценивается в 1.95, ничья — в 4.40, а победа «Монреаля» — в 3.15.
На тотал больше 6.5 можно поставить за 2.15, на тотал меньше 6.5 — за 1.70.
Прогноз: «Нью-Джерси» выглядит предпочтительнее перед предстоящей встречей. Команда уверенно проводит регулярный чемпионат, занимает второе место на Востоке и набрала хороший ход, одержав несколько побед в последних матчах. «Монреаль» также располагается в верхней части конференции, но на выезде может столкнуться с проблемами против организованного соперника. Учитывая фактор домашнего льда и текущую форму команд, предпочтение стоит отдать хозяевам
Ставка: Победа «Нью-Джерси» с коэффициентом 1.95.
Прогноз: Обе команды обладают неплохим атакующим потенциалом, но при этом не всегда стабильно действуют в обороне. «Нью-Джерси» в последних встречах регулярно забрасывал по несколько шайб, а «Монреаль» способен поддержать высокий темп игры. С учётом результативности соперников можно рассчитывать на достаточно открытый хоккей с большим количеством голевых моментов
Ставка: ТБ 6.5 с коэффициентом 2.15.