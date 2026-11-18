прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 1.95

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» будет принимать «Монреаль». Игра пройдет на «Пруденшал Центр» 19 ноября, начало — в 03:30 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.

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«Нью-Джерси»

Турнирное положение: в регулярном сезоне Восточной конференции «Нью-Джерси» занимает второе место, команда набрала 30 очков в 21 сыгранном матче.

Последние матчи: на гостевом льду «Нью-Джерси» одержала победу над «Вашингтоном» (7:4). В составе победителей по шайбе забросили Коннор Браун, Ленни Хаменахо, Йеспер Боквист, Тимо Майер, Нико Хишер. Эван Родригес оформил дубль.

Не сыграют: Владислав Колячонок, Джонни Ковачевич, Энтони Манта, Бретт Песс.

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Состояние команды: в последних пяти матчах «Нью-Джерси» одержал победу над «Вашингтоном» (5:2), «Торонто» (4:0), «Айлендерсом» (5:4 ОТ), а также проиграл команде «Виннипег» (2:4).

«Монреаль»

Турнирное положение: в Восточной конференции «Монреаль» занимает пятое место, набрав 28 очков в 21 сыгранном матче.

Последние матчи: «Монреаль» в гостях потерпел поражение от «Рейнджерса» (1:3).

Не сыграют: Джош Андерсон, Иван Демидов, Крис Крайдер, Майкл Мэтсон, Самуэль Монтембо.

Состояние команды: в последних матчах регулярного сезона «Монреаль» одержал победы над «Бостоном» (5:2), «Торонто» (4:2) и проиграл в матчах против «Миннесоты» (1:2 ОТ) и «Колорадо» (1:4).

На что ставят в матче Нью-Джерси — Монреаль Букмекерские коэффициенты на матч Нью-Джерси — Монреаль: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Нью-Джерси» занимает второе место в Восточной конференции

«Монреаль» занимает пятое место в Восточной конференции

В этом сезоне «Нью-Джерси» и «Монреаль» ещё не играли между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Нью-Джерси» букмекерами оценивается в 1.95, ничья — в 4.40, а победа «Монреаля» — в 3.15.

На тотал больше 6.5 можно поставить за 2.15, на тотал меньше 6.5 — за 1.70.

Прогноз: «Нью-Джерси» выглядит предпочтительнее перед предстоящей встречей. Команда уверенно проводит регулярный чемпионат, занимает второе место на Востоке и набрала хороший ход, одержав несколько побед в последних матчах. «Монреаль» также располагается в верхней части конференции, но на выезде может столкнуться с проблемами против организованного соперника. Учитывая фактор домашнего льда и текущую форму команд, предпочтение стоит отдать хозяевам

1.95 Победа «Нью-Джерси» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Нью-Джерси» — «Монреаль» позволит вывести на карту выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: Победа «Нью-Джерси» с коэффициентом 1.95.

Прогноз: Обе команды обладают неплохим атакующим потенциалом, но при этом не всегда стабильно действуют в обороне. «Нью-Джерси» в последних встречах регулярно забрасывал по несколько шайб, а «Монреаль» способен поддержать высокий темп игры. С учётом результативности соперников можно рассчитывать на достаточно открытый хоккей с большим количеством голевых моментов

2.15 ТБ 6.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Нью-Джерси» — «Монреаль» принесёт чистый выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: ТБ 6.5 с коэффициентом 2.15.