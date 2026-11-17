«Северсталь» решит свои задачи на домашнем льду

прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, ставка за 1.93

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Сочи». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 18 ноября. Начало встречи — в 19:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.93.

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«Северсталь»

Турнирное положение: «Северсталь» в 26 матчах заработала 32 очка, с которыми занимает 5-е место на Западе, на 3 зачетных балла отставая от лидерской тройки.

Последние матчи: После домашнего разгрома от «Спартака» (1:5) «Северсталь» потерпела еще одно поражение — на выезде от «Шанхайских Драконов» (1:3). Следом череповчане прибили «Сочи» (4:1).

Победную серию команда Андрея Козырева продолжила на своем льду, переиграв «Ладу» (4:3). В следующей встрече хозяева «Ледового» одолели «Трактор» по буллитам (4:3).

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Не сыграют: Геннадий Чалый, Иван Ремезовский, Эмиль Пьянов, Тимофей Давыдов, Егор Граф, Николай Буренов, Иван Окунев.

Состояние команды: У «Северстали» наметился выход из затяжного спада. Команда Андрея Козырева вновь набирает очки, хотя по качеству хоккея пока уступает самой себе образца начала сезона.

К матчу против одного из аутсайдеров лиги «Северсталь» подходит с серией из трех побед. Каждая игра на этом коротком отрезке сопровождалась тремя или более заброшенными шайбами череповчан.

«Сочи»

Турнирное положение: После 27 матчей «Сочи» находится на 10-й строчке Западной конференции с 17 очками. От зоны плей-офф южан отделяют 10 турнирных пунктов.

Последние матчи: По ходу недавней серии домашних встреч «Сочи» потерпел поражения от «Нефтехимика» (1:2) и «Северстали» (1:4), после чего в овертайме обыграл минское «Динамо» (3:2).

В следующих матчах южане уступили «Ладе» (3:4, ОТ) и «Амуру» (0:2). Выезд в Ярославль также закончился поражением аутсайдера от «Локомотива» (0:3).

Не сыграют: Илья Федотов, Кирилл Слепец, Егор Петухов, Кэмерон Ли, Артем Гурьев, Павел Акользин.

Состояние команды: В «Сочи» отдельные удачные отрезки не меняют общей картины сезона. Южане по-прежнему находятся на дне общей таблицы, а игра команды слишком зависима от нескольких лидеров.

Во второй половине октября сочинцы установили три победы подряд, чего по ходу чемпионата с командой еще не случалось. Тем временем в рамках недавней домашней серии южане потерпели четыре поражения в пяти играх.

На что ставят в матче Северсталь — Сочи Букмекерские коэффициенты на матч Северсталь — Сочи: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Северсталь» победила «Сочи» в девяти из десяти последних личных встреч

В трех из пяти последних личных встреч была установлена ничья в основное время

«Северсталь» забивала 3 и более голов в семи последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Северстали» оценивается букмекерами в 1.58, ничья — в 4.79, победа «Сочи» — в 5.29.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.27, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

Прогноз: У «Сочи» заметные проблемы с организацией обороны, включая отрезки под продолжительным давлением. Череповчане умеют играть в темповой хоккей и вскрывать подобные защитные порядки.

1.93 «Северсталь» победит с форой -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.93 на матч Северсталь — Сочи позволит вывести на карту выигрыш 930₽, общая выплата — 1930₽

Ставка: «Северсталь» победит с форой -1.5 за 1.93.

Прогноз: Сочинцы часто упускают соперников в своей зоне и позволяют свободно бросать с опасных позиций. Атакующий стиль «Северстали» особенно неприятен при такой обороне.

1.71 Индивидуальный тотал «Северстали» больше 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.71 на матч Северсталь — Сочи принесёт чистый выигрыш 710₽, общая выплата — 1710₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Северстали» больше 3 за 1.71.