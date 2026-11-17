прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 2.07

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет в «ТД Гарден» 18 ноября. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.03.

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«Бостон»

Турнирное положение: В 20 матчах «Бостон» заработал 27 очков, с которыми занимает 6-е место на Востоке, на 1 зачетный балл отставая от лидерской тройки.

Последние матчи: На рубеже октября и ноября «Бостон» обыграл «Чикаго» (5:4, ОТ) и «Вегас» (3:2, бул.), после чего разгромил на выезде «Питтсбург» (6:2).

Четвертую победу подряд команда Марко Штурма одержала над «Флоридой» (4:1). Однако следующие две домашние встречи бостонцы провалили, уступив «Монреалю» (2:5) и «Миннесоте» (2:6).

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Не сыграют: Джеймс Хэгенс.

Состояние команды: «Бостон» проводит сезон лучше предсезонных прогнозов. Команда Марко Штурма прописалась среди лидеров Востока, хотя последние неудачи в матчах против топов показали пределы ее нынешних возможностей.

Накануне бостонцы выдали яркую по своему содержанию серию из четырех побед, после которой дважды уступили представителям лидерского квартета Востока и Запада с общей разницей 4:11.

«Лос-Анджелес»

Турнирное положение: «Лос-Анджелес» после 18 сыгранных матчей обосновался на 14-й строчке Западной конференции с 12 очками. От зоны плей-офф калифорнийцы отстают на 11 пунктов.

Последние матчи: После крупной домашней победы над «Сан-Хосе» (7:2) «Лос-Анджелес» потерпел поражения от «Питтсбурга» (2:5) и «Нэшвилла» (0:3).

Неудачная серия команды Питера Лавиолетта продолжилась и в следующих домашних встречах. Так, калифорнийцы сгорели «Айлендерс» (2:5), а спустя два дня уступили «Калгари» (2:3).

Не сыграют: Артемий Панарин, Эрик Густафссон.

Состояние команды: «Лос-Анджелес» проваливает осеннюю часть регулярного сезона вопреки усилению состава. Нападение «Кингз» остается малопродуктивным, а отставание от зоны плей-офф продолжает расти.

С 49 шайбами после 18 матчей калифорнийцы входят в тройку худших по результативности команд Запада. Тем временем в шести недавних встречах «Лос-Анджелес» заработал всего 2 очка.

На что ставят в матче Бостон — Лос-Анджелес Букмекерские коэффициенты на матч Бостон — Лос-Анджелес: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Бостон» победил в четырех из пяти последних личных встреч

В четырех из семи последних личных встреч была установлена ничья в основное время

В пяти из шести последних личных встреч было забито 5 и менее голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Бостона» оценивается букмекерами в 2.07, ничья — в 4.27, победа «Лос-Анджелеса» — в 3.19.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5.5 — за 1.98.

Прогноз: «Лос-Анджелес» переживает неудачный период, а в игровом смысле — бездарно действует в защите. «Бостон» гораздо убедительнее выглядит в домашних стенах и должен воспользоваться явным кризисом гостей.

2.03 «Бостон» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч Бостон — Лос-Анджелес позволит вывести на карту выигрыш 1030₽, общая выплата — 2030₽

Ставка: «Бостон» победит за 2.03.

Прогноз: У «Кингз» возникают серьезные проблемы при быстрых атаках соперников. «Бостон» же любит активно нагружать чужую зону и грамотно распоряжается такого рода ошибками.

1.82 Индивидуальный тотал «Бостона» больше 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.82 на матч Бостон — Лос-Анджелес принесёт чистый выигрыш 820₽, общая выплата — 1820₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Бостона» больше 3 за 1.82.