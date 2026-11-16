прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, ставка за 1.88

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 17 ноября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.88.

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«Ак Барс»

Турнирное положение: После 28 матчей «Ак Барс» занимает 8-ю строчку Востока с 28 очками. На 1 турнирный пункт казанцы отстают от четырех конкурентов, расположенных выше.

Последние матчи: Ноябрьский этап «Ак Барс» начал с трех поражений подряд — от СКА (3:4), «Сибири» (1:3) и «Трактора» (3:5). Домашняя же встреча с «Торпедо» завершилась победой казанцев (5:2).

В Уфе команда Анвара Гатиятулина крупно обыграла «Салават Юлаев» (4:1), однако продолжить серию не смогла: в Екатеринбурге «Ак Барс» сгорел «Автомобилисту» (1:5).

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Не сыграют: Артем Галимов.

Состояние команды: «Ак Барс» располагает достаточным ресурсом для борьбы за верхние позиции на Востоке. В игровом же смысле казанцы часто проводят до безобразия слабые отрезки.

В первой половине октября команда Анвара Гатиятулина потерпела четыре поражения кряду, а в 11 последних матчах одержала только четыре победы. Семь из девяти предыдущих домашних встреч также закончились поражением «Ак Барса».

«Динамо» Москва

Турнирное положение: Московское «Динамо» в 28 матчах заработало 29 очков, с которыми находится на 7-й позиции Запада. Преимущество над 8-м «Динамо» Минск составляет 2 зачетных балла.

Последние матчи: После домашней победы над «Амуром» (2:1) московское «Динамо» выиграло еще в двух гостевых встречах — у минских одноклубников (4:0) и «Шанхайских Драконов» (3:2).

В Нижнем Новгороде москвичи уступили «Торпедо» (3:4), а после тренерской перестановки команда Олега Ореховского обыграла в Петербурге СКА (2:1 ОТ). В рамках последнего выезда «Динамо» разобралось с «Сибирью» (3:1).

Не сыграют: Никита Тертышный, Ник Меркли.

Состояние команды: Неудачное начало сезона оставило «Динамо» в непривычной роли догоняющего. Бело-голубые стараются выправить положение в условиях смены тренера.

Неделями ранее столичный коллектив во второй раз по ходу сезона сумел одержать больше двух побед кряду. Между тем последние турнирные приобретения динамовцы чаще фиксируют на гостевой территории.

На что ставят в матче Ак Барс — Динамо Москва Букмекерские коэффициенты на матч Ак Барс — Динамо Москва: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Ак Барс» победил в двух последних личных встречах

В четырех последних личных встречах было забито 7 и более голов

«Динамо» забивало 4 и более голов в четырех последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 2.24, ничья — в 4.28, победа «Динамо» Москва — в 2.85.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.29, на тотал меньше 5.5 — за 1.68.

Прогноз: «Динамо» отдает предпочтение осторожному хоккею с плотной обороной и долгими позиционными атаками. Казанцы со своей стороны редко форсируют события против сложных соперников.

1.88 Тотал меньше 5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.88 на матч Ак Барс — Динамо Москва позволит вывести на карту выигрыш 880₽, общая выплата — 1880₽

Ставка: Тотал меньше 5 за 1.88.

Прогноз: Москвичи неплохо защищаются, но временами испытывают трудности с выходом из-под активного прессинга. «Ак Барс» дома действует настойчивее и увереннее использует чужие ошибки.

1.74 «Ак Барс» победит в матче Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.74 на матч Ак Барс — Динамо Москва позволит вывести на карту выигрыш 740₽, общая выплата — 1740₽

Ставка: «Ак Барс» победит в матче за 1.74.